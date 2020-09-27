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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/167609/]Полезное печенье без сахара[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/167609/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2020sep/27/43/2771355_11836-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Выпечка -> Изделия из теста -> Другие изделия Многим пригодится данный рецепт, когда бананы начнут портится. Бананы и овсяные хлопья-это основа теста, остальные добавки по вкусу. Кроме изюма я взяла сезонные яблоки и груши, но можно вообще без них, тогда печенье будет потвёрже. Любые орешки добавляем в тесто, я без орехов, но украсила семечками. Получилась отличная ссобойка, удивила коллег выпечкой без муки и сахара. Ингредиенты: Банан, Изюм, Хлопья овсяные, Яблоко, Груша, Кунжут. Тэги: перекус, завтрак, полдник, полезно, детям.