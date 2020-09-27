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  • 27 сентября 2020, 20:56
  • 7169

Полезное печенье без сахара

Рецепт: Полезное печенье без сахара Рецепт: Полезное печенье без сахара

Многим пригодится данный рецепт, когда бананы начнут портится. Бананы и овсяные хлопья-это основа теста, остальные добавки по вкусу. Кроме изюма я взяла сезонные яблоки и груши, но можно вообще без них, тогда печенье будет потвёрже. Любые орешки добавляем в тесто, я без орехов, но украсила семечками. Получилась отличная ссобойка, удивила коллег выпечкой без муки и сахара.

Категория: Выпечка Изделия из теста Другие изделия

Ингредиенты для «Полезное печенье без сахара»:

Время приготовления:

Количество порций: 10

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2147.1 ккал 		белки
52.6 г 		жиры
40.1 г 		углеводы
417.6 г
Порции
ккал
214.7 ккал		 белки
5.3 г		 жиры
4 г		 углеводы
41.8 г
100 г блюда
ккал
119.3 ккал		 белки
2.9 г		 жиры
2.2 г		 углеводы
23.2 г

Рецепт «Полезное печенье без сахара»:

Переспелые бананы нарезать и размять вилкой.

Всыпать в пюре банановое овсяные хлопья быстрого приготовления. Всыпаем на глаз. От количества зависит плотность печенья. У меня полумягкое.

Тщательно перемешать и оставить на столе на 10 минут.

Подготовим пока добавки. Я покрошила мелко яблоки и груши садовые мелкие.

Изюм у меня крупный, поэтому нарезала и его.

Перемешать с добавками и распределить массу по дну формы с пергаментом. Слегка смазать бумагу растительным маслом. Прижать вилкой.

Верх посыпать кунжутом или другими семечками.

Выпекаем в духовке, пока корж не схватится, а далее по Вашему усмотрению: если держим дольше, то печенье больше зарумянится. Я запекла 25 минут при 180* и оставила в выключенной духовке.

Нарезала уже остывшим. Кроме этой формы получилась ещё формочка прямоугольная поменьше.

Подаём к утреннему кофе.

Печенье достаточно сладкое, но вся сладость от фруктов.

Я нарезала на кусочки и держу в холодильнике в пакете.

Также беру на работу на перекус, когда до обеда далеко.













Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На полдник Конкурсные рецепты : Конкурс "ХарвестФест" от GEFEST - духовка На завтрак : Быстрый завтрак На обед : На десерт На полдник На природу На ужин : На десерт Специальное питание : Для диеты

Теги: перекус завтрак полдник полезно детям

Вкусы: фруктовый сладкий необычный банановый

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Полезное печенье без сахара
Описание: Многим пригодится данный рецепт, когда бананы начнут портится. Бананы и овсяные хлопья-это основа теста, остальные добавки по вкусу. Кроме изюма я взяла сезонные яблоки и груши, но можно вообще без них, тогда печенье будет потвёрже. Любые орешки добавляем в тесто, я без орехов, но украсила семечками. Получилась отличная ссобойка, удивила коллег выпечкой без муки и сахара.


Комментарии и отзывы

ОТличный рецепт ПП печенья!!! Беру в копилочку к моим льняным хрустикам!! Спасибо!!
Замечательные печеньки! Совершенно на мой вкус!
Замечательное полнзное печенье!!! Захотелось приготовить! А бананы берете большие или маленькие? Или все равно какие? Печенье не очень твердое получается? Фотографии очень красивые, аппетитно смотрятся!
Отличный рецепт! Вкусное полезное печенье!
Оль,спасибо!
отличное!
Светочка,спасибо!
Люблю такие рецепты 👍 Забрала.
Алла,буду только рада отчёту!)))
аппетитно
Спасибо,Светочка!
Отличное печенье
Нелличка,спасибо!
люблю такую выпечку)
Евгения,спасибо за солидарность)))
Танечка, отличное печенье!!!
Жанночка,благодарю!
Спасибо)))
классно!
Ага,Наташ,хоть и из разряда ПП)))
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