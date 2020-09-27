Многим пригодится данный рецепт, когда бананы начнут портится. Бананы и овсяные хлопья-это основа теста, остальные добавки по вкусу. Кроме изюма я взяла сезонные яблоки и груши, но можно вообще без них, тогда печенье будет потвёрже. Любые орешки добавляем в тесто, я без орехов, но украсила семечками. Получилась отличная ссобойка, удивила коллег выпечкой без муки и сахара.
- 27 сентября 2020, 20:56
- 7169
Полезное печенье без сахара
Ингредиенты для «Полезное печенье без сахара»:
- Банан (мягкие) — 5 шт
- Изюм — 1 горст.
- Хлопья овсяные (250) — 200 г
- Яблоко (мелкое) — 2 шт
- Груша (мелкая) — 2 шт
- Кунжут (или орехи) — 2 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 10
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2147.1 ккал
|
белки
52.6 г
|
жиры
40.1 г
|
углеводы
417.6 г
|Порции
|ккал
214.7 ккал
|белки
5.3 г
|жиры
4 г
|углеводы
41.8 г
|100 г блюда
|ккал
119.3 ккал
|белки
2.9 г
|жиры
2.2 г
|углеводы
23.2 г
Рецепт «Полезное печенье без сахара»:
Всыпать в пюре банановое овсяные хлопья быстрого приготовления. Всыпаем на глаз. От количества зависит плотность печенья. У меня полумягкое.
Перемешать с добавками и распределить массу по дну формы с пергаментом. Слегка смазать бумагу растительным маслом. Прижать вилкой.
Выпекаем в духовке, пока корж не схватится, а далее по Вашему усмотрению: если держим дольше, то печенье больше зарумянится. Я запекла 25 минут при 180* и оставила в выключенной духовке.
Комментарии и отзывы
6 октября OxiGen #
5 октября Ююся #
4 октября brechko irina #
4 октября natalya natasha s #
29 сентября Демурия #
29 сентября Таня-кофеманка # (автор рецепта)
28 сентября ma-ma sveta #
29 сентября Таня-кофеманка # (автор рецепта)
28 сентября Волкова Алла #
29 сентября Таня-кофеманка # (автор рецепта)
28 сентября мисс #
29 сентября Таня-кофеманка # (автор рецепта)
27 сентября nelliundco #
29 сентября Таня-кофеманка # (автор рецепта)
27 сентября qwerrty121 #
29 сентября Таня-кофеманка # (автор рецепта)
27 сентября jannasimf #
29 сентября Таня-кофеманка # (автор рецепта)
27 сентября gorschkovaov #
27 сентября Таня-кофеманка # (автор рецепта)
27 сентября Okoolina #
27 сентября Таня-кофеманка # (автор рецепта)
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