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  • 28 сентября 2020, 1:13
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Баклажановые лодочки с начинкой под соусом

Рецепт: Баклажановые лодочки с начинкой под соусом

Невероятно вкусные, сочные и ароматные баклажанные лодочки с начинкой под соусом. Такое блюдо можно приготовить на природе в казане на открытом огне или дома в духовке.

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из индейки

Ингредиенты для «Баклажановые лодочки с начинкой под соусом»:

Для начинки

Для соуса

Дополнительно

Время приготовления:

Количество порций: 2

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1868.4 ккал 		белки
95.9 г 		жиры
103.5 г 		углеводы
439.2 г
Порции
ккал
934.2 ккал		 белки
48 г		 жиры
51.8 г		 углеводы
219.6 г
100 г блюда
ккал
91.1 ккал		 белки
4.7 г		 жиры
5 г		 углеводы
21.4 г

Рецепт «Баклажановые лодочки с начинкой под соусом»:

1. Осторожно скалкой раскатать баклажаны до мягкости...

2... так, чтобы не повредить шкурку.

3. Приготовим начинку. Очищенный репчатый лук нарезаем мелко кубиками.

4. Красный перец очищаем от семян и хвостика и мелко нарезаем. Добавляем прессованный чеснок.

5. Зиру и кориандр измельчаем в ступке.

6. Филе индейки нарезаем кубиками.

7. Выкладываем кусочки филе индейки и порезанный бекон в чашу блендера и измельчаем.

8. Добавляем к овощам: мясной фарш и пряности, солим и перчим, перемешиваем.

9. Затем добавляем 1 ст. л. растительного масла и вновь перемешиваем. Начинка для баклажан готова!

10. Надрезаем сверху баклажаны. Семена удаляем по желанию.

11. Заполняем баклажаны начинкой.

12. Приготовим соус. Мелко кубиками нарезаем 1 помидор.

13. Второй помидор натираем на крупной терке, шкурку удаляем.

14. Добавляем очищенный и прессованный чеснок, измельченную зелень, молотый кориандр и перемешиваем.

15. Затем добавляем 200 мл воды, томатную пасту и растительное масло, солим и перчим, перемешиваем. Соус готов!

16. Немного соуса наливаем на дно формы.

17. Кладем в форму баклажаны.

18. Если осталась начинка, скатываем ее в небольшие шарики.
Очищенный картофель нарезаем дольками и укладываем в форму, чередуя с мясными шариками.

19. Заливаем баклажаны соусом. Накрываем блюдо фольгой и отправляем в разогретую до 190 С духовку на 40 минут или до готовности.
Чтобы проверить готовность блюда, протыкаем деревянной зубочисткой шкурку баклажана. Если зубочистка мягко проходит, значит блюдо готово!

С формы снимаем фольгу, посыпаем баклажаны сыром и на 2 минуту в духовку до расплавления сыра.
Вкусные, пряные баклажанные лодочки с соусом готовы, приятного аппетита!





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед Конкурсные рецепты : Конкурс "Готовим с Индилайт" На обед : На второе На праздничный стол На природу На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее

Теги: второе обед пикник

Вкусы: пряный чесночный овощной мясной

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Баклажановые лодочки с начинкой под соусом
Описание: Невероятно вкусные, сочные и ароматные баклажанные лодочки с начинкой под соусом. Такое блюдо можно приготовить на природе в казане на открытом огне или дома в духовке.


Комментарии и отзывы

Делала и пришлось выбросить. Попались баклажаны с "проволокой" внутри. Давно живу, но так не понимаю, как их ,при покупке, выявить. Поэтому больше так не делаю. Запекаю нарезанные колечками, когда нарезаешь видно эти жесткие "палочки" и можно сразу выбросить, не портить остальные продукты и не тратить время.
Для этого рецепта, я покупала черные, блестящие баклажаны и вообще стараюсь брать только такие. Они на ощупь немного мягкие. Есть такой сорт баклажан они светлые, синенькие и жесткие, вид такой, как недозрелые, вот такие, стараюсь не брать.
а горечь баклажановая без вымачивания чувствуется. В следующий раз буду вымачивать
Может от сорта баклажан зависит у меня не горчили. Семя, я частично смыла водой, потом аккуратно отжала баклажаны. Но поняла, что можно этого не делать, семечки очень мелкие, а воду из баклажана, всю не удалишь.
Спасибо!
Ооочень вкусно!!!
Спасибо!
Оленька, просто шикарное блюдо! Бесподобный, подробнейший мастер-класс! Очень красивые фотографии!
Ирочка, спасибо!
Оля! Аппетитные баклажанчики и супер идея со скалкой! Взяла на карандаш! Спасибо!
Наташа, спасибо!
Олечка, очень неординарный рецепт! Здорово придумала баклажаны скалкой раскатывать. С благодарностью беру рецепт в КК
Ирина, спасибо! Ирочка, это не я придумала, это узбеки придумали, а я попробовала приготовить. А какой же аромат витает по квартире, умеют правильно применить пряности. Приготовлено из таких простых продуктов, и так вкусно.
Ты так вкусно рассказываешь! Обязательно приготовлю! Ты, Олечка, молодец!
Замечательная идея с раскаткой баклажанчиков скалкой! Спасибо, беру на заметку!
Спасибо за доверие.
Восхитительные баклажаны , для меня новое раскатать баклажаны , надо попробовать !
Нелли. я тоже впервые попробовала раскатать. После раскатки, баклажаны внутри становятся полупустыми. Очень удобно заполнять баклажаны начинкой и она не вываливается из него. И начинки много входит.
Классно
ох, какие баклажаны! и секрет с раскаткой скалкой вижу впервые. Оля, классный рецепт!
Тоня, я сама впервые у узбеков увидела, как они раскатывают баклажаны до мягкости внутри, решила попробовать. Я еще и зернышки смывала водой, а потом отжимала баклажаны, но шкурку не повредила.
Для меня это вообще открытие, такой прием. Я его обязательно опробую
вкуснота!
Спасибо!
делала подобно со свининой, вкусноооооо
Светик, спасибо!
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