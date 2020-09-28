Невероятно вкусные, сочные и ароматные баклажанные лодочки с начинкой под соусом. Такое блюдо можно приготовить на природе в казане на открытом огне или дома в духовке.
- 28 сентября 2020, 1:13
- 2320
Баклажановые лодочки с начинкой под соусом
Ингредиенты для «Баклажановые лодочки с начинкой под соусом»:
Для начинки
- Индейка (филе индейки от ТМ Индилайт) — 200 г
- Бекон (в/к или грудинка) — 100 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Перец сладкий красный — 1 шт
- Зелень (петрушка и укроп) — 1 пуч.
- Масло растительное — 1 ст. л.
- Чеснок — 1 зуб.
- Приправа (для птицы) — 0,5 ч. л.
- Пряности (кориандр и зира) — 0.5 ч. л.
- Перец черный (молотый) — по вкусу
- Соль — по вкусу
Для соуса
- Помидор (сливовидные) — 2 шт
- Томатная паста (или кетчуп 2 ст.л.) — 1 ст. л.
- Чеснок — 2 зуб.
- Масло растительное — 25 мл
- Вода (кипяток) — 200 мл
- Зелень — 1 пуч.
- Кориандр (молотый) — 1/3 ч. л.
- Перец черный — по вкусу
- Соль — по вкусу
Дополнительно
- Картофель — 2 шт
- Баклажан — 2 шт
- Сыр твердый (тертый) — 2 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 2
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1868.4 ккал
|
белки
95.9 г
|
жиры
103.5 г
|
углеводы
439.2 г
|Порции
|ккал
934.2 ккал
|белки
48 г
|жиры
51.8 г
|углеводы
219.6 г
|100 г блюда
|ккал
91.1 ккал
|белки
4.7 г
|жиры
5 г
|углеводы
21.4 г
Рецепт «Баклажановые лодочки с начинкой под соусом»:
14. Добавляем очищенный и прессованный чеснок, измельченную зелень, молотый кориандр и перемешиваем.
15. Затем добавляем 200 мл воды, томатную пасту и растительное масло, солим и перчим, перемешиваем. Соус готов!
18. Если осталась начинка, скатываем ее в небольшие шарики.
Очищенный картофель нарезаем дольками и укладываем в форму, чередуя с мясными шариками.
19. Заливаем баклажаны соусом. Накрываем блюдо фольгой и отправляем в разогретую до 190 С духовку на 40 минут или до готовности.
Чтобы проверить готовность блюда, протыкаем деревянной зубочисткой шкурку баклажана. Если зубочистка мягко проходит, значит блюдо готово!
С формы снимаем фольгу, посыпаем баклажаны сыром и на 2 минуту в духовку до расплавления сыра.
Вкусные, пряные баклажанные лодочки с соусом готовы, приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
20 часов назад Русалочка88 #
19 часов назад golubga # (автор рецепта)
5 октября emmageorge #
5 октября golubga # (автор рецепта)
4 октября olgadill #
4 октября golubga # (автор рецепта)
30 сентября Мила-Людок #
4 октября golubga # (автор рецепта)
29 сентября Демурия #
29 сентября golubga # (автор рецепта)
28 сентября julika1108 #
29 сентября golubga # (автор рецепта)
28 сентября Ирушенька #
29 сентября golubga # (автор рецепта)
28 сентября ирпенчанка #
28 сентября golubga # (автор рецепта)
28 сентября ИРепка #
28 сентября golubga # (автор рецепта)
28 сентября ИРепка #
28 сентября golubga # (автор рецепта)
28 сентября Lopatona #
28 сентября golubga # (автор рецепта)
28 сентября nelliundco #
28 сентября golubga # (автор рецепта)
28 сентября nelliundco #
28 сентября sibir77 #
28 сентября golubga # (автор рецепта)
28 сентября sibir77 #
28 сентября Okoolina #
28 сентября golubga # (автор рецепта)
28 сентября мисс #
28 сентября golubga # (автор рецепта)
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