Отличный рецепт для чаепития в погожий осенний денек – пирог получается нежный, вкусный, с ароматом меда и специй и ярким вкусом слив.
- 1 октября 2020, 8:32
- 3466
Медовый пирог со сливами
Ингредиенты для «Медовый пирог со сливами»:
Для теста
- Мед — 100 г
- Сметана — 100 г
- Сахар — 100 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Сода — 1/2 ч. л.
- Разрыхлитель теста — 2/3 ч. л.
- Мука пшеничная / Мука — 275 г
- Масло растительное — 70 г
- Смесь специй (для выпечки) — 1/4 ч. л.
Для начинки
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3051 ккал
|
белки
45.8 г
|
жиры
106.8 г
|
углеводы
480.9 г
|100 г блюда
|ккал
254.3 ккал
|белки
3.8 г
|жиры
8.9 г
|углеводы
40.1 г
Рецепт «Медовый пирог со сливами»:
Добавить смесь специй для выпечки. В той, что использую я, в состав входят молотые гвоздика, кардамон, мускатный орех и корица.
Хорошо перемешать муку со специями.
Корицу смешать с сахаром и посыпать сливы.
Поставить форму в духовку, разогретую до 180°С, и выпекать пирог до готовности, около 40-50 минут.
Приятного чаепития!
За основу взят рецепт Татьяны Назарук.
За основу взят рецепт Татьяны Назарук.
Комментарии и отзывы
вчера в 10:50 Андрей Силантьев #
вчера в 10:56 Silverina1 # (автор рецепта)
вчера в 12:19 Андрей Силантьев #
6 октября Рафаэлла-2015 #
6 октября Silverina1 # (автор рецепта)
Весь с косточками, но вообще это абсолютно не критично, сливой больше, сливой меньше...
позавчера Рафаэлла-2015 #
позавчера Silverina1 # (автор рецепта)
2 октября вишенкаЮ #
4 октября Silverina1 # (автор рецепта)
2 октября sibir77 #
4 октября Silverina1 # (автор рецепта)
2 октября Ирушенька #
4 октября Silverina1 # (автор рецепта)
1 октября ma-ma sveta #
4 октября Silverina1 # (автор рецепта)
4 октября ma-ma sveta #
1 октября Valushka2003 #
1 октября Silverina1 # (автор рецепта)
1 октября ирпенчанка #
1 октября Silverina1 # (автор рецепта)
1 октября Сурик #
1 октября Silverina1 # (автор рецепта)
Люблю сливовую выпечку
1 октября virgola71 #
1 октября Silverina1 # (автор рецепта)
1 октября Инночка07 #
1 октября Silverina1 # (автор рецепта)
1 октября мисс #
1 октября Silverina1 # (автор рецепта)
1 октября Okoolina #
1 октября Silverina1 # (автор рецепта)
Спасибо!
1 октября nelliundco #
1 октября Silverina1 # (автор рецепта)
Спасибо!
1 октября nelliundco #
1 октября yugai ludmila65 #
1 октября Silverina1 # (автор рецепта)
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