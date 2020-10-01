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  • 1 октября 2020, 8:32
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Медовый пирог со сливами

Рецепт: Медовый пирог со сливами Рецепт: Медовый пирог со сливами

Отличный рецепт для чаепития в погожий осенний денек – пирог получается нежный, вкусный, с ароматом меда и специй и ярким вкусом слив.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Медовый пирог со сливами»:

Для теста

Для начинки

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3051 ккал 		белки
45.8 г 		жиры
106.8 г 		углеводы
480.9 г
100 г блюда
ккал
254.3 ккал		 белки
3.8 г		 жиры
8.9 г		 углеводы
40.1 г

Рецепт «Медовый пирог со сливами»:

Сливы вымыть, разрезать на половинки и убрать косточки.

Яйца взбить с сахаром.

Добавить мед и сметану, еще раз взбить.

Влить растительное масло, взбить.

К муке добавить соду и разрыхлитель, хорошо перемешать, просеять.

Добавить смесь специй для выпечки. В той, что использую я, в состав входят молотые гвоздика, кардамон, мускатный орех и корица.
Хорошо перемешать муку со специями.

Всыпать муку в миску с взбитыми жидкими ингредиентами и хорошо перемешать ложкой или лопаткой.

Выложить тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментом (диаметр формы 22 см), и разровнять.

Поверх теста разложить половинки слив (кожицей вниз), не утапливая их при этом.

Корицу смешать с сахаром и посыпать сливы.
Поставить форму в духовку, разогретую до 180°С, и выпекать пирог до готовности, около 40-50 минут.

Приятного чаепития!





За основу взят рецепт Татьяны Назарук.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт Конкурсные рецепты : Конкурс "ХарвестФест" от GEFEST - духовка На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт

Теги: обед ужин полдник десерт

Вкусы: сливовый фруктовый приятный сладкий медовый

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Медовый пирог со сливами
Описание: Отличный рецепт для чаепития в погожий осенний денек – пирог получается нежный, вкусный, с ароматом меда и специй и ярким вкусом слив.


Комментарии и отзывы

Спасибо!
Вес слив указан с косточками или без них ?
И вам здравствуйте!
Весь с косточками, но вообще это абсолютно не критично, сливой больше, сливой меньше...
Благодарю Елена! Согласна с вами.
Приготовила пирог, правда, слив оставалось мало, добавила понемножку яблок и тыквы. Вышло очень вкусно! Спасибо за рецепт!
На доброе здоровье!
Бог мой, какой красивый пирог, Лена!
Спасибо на добром слове, Тонечка!
Леночка, шикарный, пряный, очень красивый пирог!
Благодарю, Иришенька!
Леночка, шикарный пирог!!! Очень люблю со сливой!!!
Спасибо, Светочка Я очень сливовые пироги уважаю Поделюсь чуть позже еще одним рецептом
Ура!
Выпечка со сливой всегда вкусна!
Согласна на все сто! Я ее очень люблю
Аппетитнейший, ароматный пирог!
Спасибо большое, Наташа!
Леночка, шикарный пирог!!! Очень красивый! Со сливой - это всегда вкусно!!!
Спасибо большое, Людочка!
Люблю сливовую выпечку
Леночка! Прекрасный, ароматный, аппетитный пирог!
Спасибо большущее, моя хорошая!
Спасибо, забрала в КК
Всегда пожалуйста!
очень ароматно
Спасибо)
Красивый и сразу видно , что медовый. Цвет такой пряничный!
И аромат похож на пряничный
Спасибо!
Превосходный пирог , я кусочек к кофе ☕ прихватила
Хоть два!
Спасибо!
Хорош, красавец!
Спасибо большое
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