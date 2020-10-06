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  • 6 октября 2020, 2:16
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Сбитень "Яблочный"

Рецепт: Сбитень Яблочный Рецепт: Сбитень Яблочный

В холодную погоду предлагаю угоститься ароматным яблочным сбитнем. Сбитень получается не только вкусным, но и является противовирусным и противовоспалительным напитком. Он хорошо согревает и тонизирует.

Категория: Напитки Безалкогольные напитки Компот

Ингредиенты для «Сбитень "Яблочный"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
411.3 ккал 		белки
3.3 г 		жиры
1.6 г 		углеводы
94.3 г
100 г блюда
ккал
20 ккал		 белки
0.2 г		 жиры
0.1 г		 углеводы
4.6 г

Рецепт «Сбитень "Яблочный"»:

Яблоки помыть, очистить от сердцевины и порезать кубиками.

Имбирь помыть, очистить от кожуры и мелко порезать.

В воду добавить яблоки, имбирь, гвоздику, мяту, корицу. Поставить на огонь и довести до кипения, варить 5 мин.

Лимон помыть, порезать дольками.

Сбитень снять с огня, добавить лимон и мед. Мед можно регулировать по своему вкусу. Хорошо перемешать, закрыть крышкой и дать настояться 5 мин.

Готовый сбитень можно подавать🍵



❤️Будьте здоровы❤️

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "ХарвестФест" от GEFEST - плита На обед На ужин

Теги: напиток обед ужин

Вкусы: яблочный пряный коричный имбирный мятный

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Сбитень "Яблочный"
Рецепт: Сбитень Яблочный

В холодную погоду предлагаю угоститься ароматным яблочным сбитнем. Сбитень получается не только вкусным, но и является противовирусным и противовоспалительным напитком. Он хорошо согревает и тонизирует.

Ингредиенты для «Сбитень "Яблочный"»:

Комментарии и отзывы

Сварила, напоила, понравилось👍. Имбирь был только сушёный. Ещё раз спасибо за рецепт и пожелания! ❤️
Рада, что сбитень понравился
Спасибо за классный рецепт! У меня муж приболел - пойду сварю ему сбитень. А мёд я добавляю при подаче в тёплый (не горячий) напиток - читала, что напитки с мёдом для большей пользы надо пить сразу.
Готовьте на здоровье!!! И скорейшего выздоровления супругу
Сомневаюсь в отношении добавления меда, т.к. его нельзя добавлять в горячий чай. В напитки наверное тоже.
вы правы , мед теряет все свои целебные свойства при температуре больше 40-50 градусов
Ответ для ovvm
При желании можно заменить на сахар
рецептик хорош, но с медом я осторожна, стараюсь в горячем виде только вечером пить , что бы на улицу (сквозняк) не выходить и детям не даю, не знаю почему, бабушка так научила
Спасибо большое за внимание
Очень вкусно! Ещё раз спасибо!
Очень вкусный напиток! Я ещё добавила маленький лавровый лист небольшой. Аромат обалденный. Как настоялся лавровый лист вынула. Спасибо за вкусный рецепт!
И вам спасибо большое за доверие к рецепту Я очень рада, что напиток пришелся вам по душе
Вкусно и полезно!
Спасибо, Лена
Катюша, просто чудесный, очень соблазнительный напиток!
Ирочка, благодарю
Отличный, ароматный, пряный, вкусный сбитень! Чудесный, согревающий напиток для осеннего дня! Спасибо большое, Катя, за прекрасный рецепт!
Юля, я очень рада, что напиток пришелся по душе Спасибо большое за доверие и внимание
Катюша! Фотки потрясающие!
Наташенька, спасибо большое Мне очень приятно
Екатерина! Сбитень выше всяческих похвал - ароматно, пряно, вкусно
Светлана, спасибо большое за высокую оценку
Катя, чудесный напиток!
Света, спасибо большое
Вкусно! А какие аппетитные , уютные, тёплые фото - АХ и ОХ!!!
Очень люблю такие "сборища", могу намешать много и разного.
Людмила, спасибо огромное за такой приятный отзыв
Катюша, напиток для осени, что надо! Красивые фотографии!
Огромное спасибо Мне очень приятно
Ах, какой пряный сбитень
Да, бодрит Спасибо, Нелли
Классно!
Спасибочки
Не для меня, сладкое, но фото отпад
Света, спасибо большое
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