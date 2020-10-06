В холодную погоду предлагаю угоститься ароматным яблочным сбитнем. Сбитень получается не только вкусным, но и является противовирусным и противовоспалительным напитком. Он хорошо согревает и тонизирует.
- 6 октября 2020, 2:16
- 3283
Сбитень "Яблочный"
Ингредиенты для «Сбитень "Яблочный"»:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
411.3 ккал
|
белки
3.3 г
|
жиры
1.6 г
|
углеводы
94.3 г
|100 г блюда
|ккал
20 ккал
|белки
0.2 г
|жиры
0.1 г
|углеводы
4.6 г
Рецепт «Сбитень "Яблочный"»:
В воду добавить яблоки, имбирь, гвоздику, мяту, корицу. Поставить на огонь и довести до кипения, варить 5 мин.
Сбитень снять с огня, добавить лимон и мед. Мед можно регулировать по своему вкусу. Хорошо перемешать, закрыть крышкой и дать настояться 5 мин.
❤️Будьте здоровы❤️
Комментарии и отзывы
13 октября eleshanikolaevna #
13 октября МурКатеринка # (автор рецепта)
13 октября eleshanikolaevna #
13 октября МурКатеринка # (автор рецепта)
11 октября ovvm #
12 октября alenanat #
12 октября МурКатеринка # (автор рецепта)
11 октября alenanat #
11 октября МурКатеринка # (автор рецепта)
8 октября koshevaya katya #
8 октября МурКатеринка # (автор рецепта)
8 октября koshevaya katya #
8 октября МурКатеринка # (автор рецепта)
7 октября Silverina1 #
7 октября МурКатеринка # (автор рецепта)
7 октября Ирушенька #
7 октября МурКатеринка # (автор рецепта)
6 октября virgola71 #
7 октября МурКатеринка # (автор рецепта)
6 октября ирпенчанка #
6 октября МурКатеринка # (автор рецепта)
6 октября wise1288 #
6 октября МурКатеринка # (автор рецепта)
6 октября ma-ma sveta #
6 октября МурКатеринка # (автор рецепта)
6 октября yugai ludmila65 #
Очень люблю такие "сборища", могу намешать много и разного.
6 октября МурКатеринка # (автор рецепта)
6 октября Демурия #
6 октября МурКатеринка # (автор рецепта)
6 октября Valushka2003 #
6 октября МурКатеринка # (автор рецепта)
6 октября nelliundco #
6 октября МурКатеринка # (автор рецепта)
6 октября Okoolina #
6 октября МурКатеринка # (автор рецепта)
6 октября мисс #
6 октября МурКатеринка # (автор рецепта)
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