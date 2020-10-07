Нежнейший пирог (суфле) на основе яиц и йогурта, без муки и масла, - лёгкий и тающий во рту. Простой в приготовлении, из доступных продуктов, с легким апельсиновым вкусом. Рецепт взят на просторах инета, авторам спасибо.
- 7 октября 2020, 8:36
- 4881
Йогуртовый пирог с крахмалом
Ингредиенты для «Йогуртовый пирог с крахмалом»:
- Яйцо куриное — 4 шт
- Сахар — 100 г
- Йогурт (натуральный,у меня 3,5%жирн.) — 400 г
- Цедра апельсина (6г или лимона) — 1 пакет.
- Крахмал кукурузный — 50 г
- Разрыхлитель теста — 6 г
- Соль (щепотка)
- Сахарная пудра — 1 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1364.7 ккал
|
белки
39.9 г
|
жиры
29.3 г
|
углеводы
253.2 г
|100 г блюда
|ккал
151.6 ккал
|белки
4.4 г
|жиры
3.3 г
|углеводы
28.1 г
Рецепт «Йогуртовый пирог с крахмалом»:
Включить духовку для разогрева до 170 С, т. к. теста готовится очень быстро.
Отделить желтки от белков в чистые сухие емкости. В белки добавить соль и взбить до устойчивых пиков (примерно 1 мин.) В желтки добавить сахар, взбить до пышной массы.
К желтковой массе добавить йогурт, взбить. Всыпать цедру апельсина, крахмал и разрыхлитель теста, взбить примерно 10сек.
В три приема добавить белки в массу и аккуратно перемешивать снизу вверх венчиком.
Форму для выпечки 26-28см (лучше взять меньшего размера 24см и нарастить стенки пекарской бумагой) застелить пекарской бумагой. Заполнить форму тестом, форму провернуть несколько раз. Выпекать пирог 30-35 мин. Пирог сильно поднимется. Духовку отключить, приоткрыть дверцу и оставить пирог минут на 5-10. Пирог вынуть из духовки, слегка остудить в форме и освободить от нее, остужать на решетке. По мере остывания пирог будет оседать. Приостывший пирог посыпать сахарной пудрой.
Комментарии и отзывы
12 октября polli1206 #
12 октября VeneraLady #
12 октября polli1206 #
11 октября nadinhike #
Нам очень, очень...нравится, ешь его и все мало, еще хоТю ...
Танюш, СПА - СИ - БО!!!
12 октября mtata # (автор рецепта)
очень нежный,нарядный,праздничный
спасибо огромное за доверие и великолепное фото к рецепту
12 октября nadinhike #
10 октября Ирушенька #
12 октября mtata # (автор рецепта)
спасибо огромное за доверие и роскошное фото к рецепту
как же нежно,красиво и очень аппетитно
"умный пирог" я еще не делала ,в плане есть приготовить,но времени не хватает
мне приятно,что рецепт не разочаровал
12 октября Ирушенька #
13 октября mtata # (автор рецепта)
8 октября мисс #
8 октября mtata # (автор рецепта)
7 октября Vishnja #
8 октября mtata # (автор рецепта)
7 октября Ирушенька #
Скажи, пожалуйста, сколько граммов в пакетике разрыхлителя, который ты использовала? У нас просто разные продаются. И 10, и 12, и 15, и 18 граммовые. И каждый рассчитан на 500 г муки.
8 октября mtata # (автор рецепта)
разрыхлителя взяла 6г из пакета 15-ого на 500г муки
8 октября Ирушенька #
11 октября virgola71 #
11 октября Ирушенька #
11 октября virgola71 #
7 октября Tanushechka-2017 #
8 октября mtata # (автор рецепта)
7 октября Покусаева Ольга #
8 октября mtata # (автор рецепта)
7 октября wise1288 #
7 октября mtata # (автор рецепта)
7 октября ИРепка #
7 октября mtata # (автор рецепта)
спасибо большое за комментарий
7 октября MarinaS16 #
7 октября mtata # (автор рецепта)
7 октября красавица киса #
7 октября mtata # (автор рецепта)
7 октября jannasimf #
7 октября mtata # (автор рецепта)
7 октября Okoolina #
7 октября mtata # (автор рецепта)
7 октября ma-ma sveta #
7 октября mtata # (автор рецепта)
7 октября tatabilga-2015 #
7 октября mtata # (автор рецепта)
спасибо дорогая за комментарий и поддержку,угощайся милая
7 октября МурКатеринка #
7 октября mtata # (автор рецепта)
7 октября nelliundco #
7 октября mtata # (автор рецепта)
7 октября nelliundco #
7 октября mtata # (автор рецепта)
у нас редко выпечка остается на второй день
сижу ломаю голову,чтобы такое сварганить
7 октября nelliundco #
7 октября mtata # (автор рецепта)
7 октября nelliundco #
7 октября mtata # (автор рецепта)
7 октября nelliundco #
7 октября ирпенчанка #
7 октября mtata # (автор рецепта)
7 октября virgola71 #
7 октября mtata # (автор рецепта)
приглашаю на чашечку кофе
7 октября virgola71 #
7 октября mtata # (автор рецепта)
7 октября virgola71 #
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