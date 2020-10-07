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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 7 октября 2020, 8:36
  • 4881

Йогуртовый пирог с крахмалом

Рецепт: Йогуртовый пирог с крахмалом

Нежнейший пирог (суфле) на основе яиц и йогурта, без муки и масла, - лёгкий и тающий во рту. Простой в приготовлении, из доступных продуктов, с легким апельсиновым вкусом. Рецепт взят на просторах инета, авторам спасибо.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Йогуртовый пирог с крахмалом»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1364.7 ккал 		белки
39.9 г 		жиры
29.3 г 		углеводы
253.2 г
100 г блюда
ккал
151.6 ккал		 белки
4.4 г		 жиры
3.3 г		 углеводы
28.1 г


Рецепт «Йогуртовый пирог с крахмалом»:

Включить духовку для разогрева до 170 С, т. к. теста готовится очень быстро.
Отделить желтки от белков в чистые сухие емкости. В белки добавить соль и взбить до устойчивых пиков (примерно 1 мин.) В желтки добавить сахар, взбить до пышной массы.

К желтковой массе добавить йогурт, взбить. Всыпать цедру апельсина, крахмал и разрыхлитель теста, взбить примерно 10сек.
В три приема добавить белки в массу и аккуратно перемешивать снизу вверх венчиком.

Форму для выпечки 26-28см (лучше взять меньшего размера 24см и нарастить стенки пекарской бумагой) застелить пекарской бумагой. Заполнить форму тестом, форму провернуть несколько раз. Выпекать пирог 30-35 мин. Пирог сильно поднимется. Духовку отключить, приоткрыть дверцу и оставить пирог минут на 5-10. Пирог вынуть из духовки, слегка остудить в форме и освободить от нее, остужать на решетке. По мере остывания пирог будет оседать. Приостывший пирог посыпать сахарной пудрой.

Приятного чаепития!!!







Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На полдник На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт

Теги: обед полдник детям десерт чаепитие

Вкусы: нежный апельсиновый сливочный

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Йогуртовый пирог с крахмалом
Рецепт: Йогуртовый пирог с крахмалом

Нежнейший пирог (суфле) на основе яиц и йогурта, без муки и масла, - лёгкий и тающий во рту. Простой в приготовлении, из доступных продуктов, с легким апельсиновым вкусом. Рецепт взят на просторах инета, авторам спасибо.

Ингредиенты для «Йогуртовый пирог с крахмалом»:

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Фотографии «Йогуртовый пирог с крахмалом» от приготовивших (2)

Комментарии и отзывы

Как можно взбить белки до устойчивых пиков за 1 минуту?
Хорошим миксером. У меня взбивается) но два белка. На 4 я бы больше времени заложила)
Да у меня тоже неплохой. Но за 1 минуту крепкие пики не делает (
Пирог изумительный!!! Шелковое суфле с нежной корочкой Легкий, апельсиновый, прям ВКУСНЕННЫЙ!!!
Нам очень, очень...нравится, ешь его и все мало, еще хоТю ...
Танюш, СПА - СИ - БО!!!
Надюша милая,восхитительный пирог у тебя
очень нежный,нарядный,праздничный
спасибо огромное за доверие и великолепное фото к рецепту
Танюша, невероятно вкусный, нежный пирог! А какой ароматный! Мы просто в восторге! Готовится на раз-два! Делала в форме диаметром 23 см. У меня что-то похожее на "умный пирог" получилось. Нижний слой кремовый, верхний - тоненький нежнейший бисквит. Такой пирог подойдет и для домашнего,уютного чаепитя, и для праздничного стола. Богатый, яркий, нежный вкус . Огромное спасибо, Танюша, за чудесный рецепт и наше вкусное чаепитие! Буду готовить пирог еще не раз.
Иришечка дорогая,твой пирог близнец моего
спасибо огромное за доверие и роскошное фото к рецепту
как же нежно,красиво и очень аппетитно
"умный пирог" я еще не делала ,в плане есть приготовить,но времени не хватает
мне приятно,что рецепт не разочаровал
Танюша, правда, мой пирог очень похож на твой. Чему я очень рада. Жаль,что фотография неверно передала его цвет. Он тоже такой же, как и у тебя. Никак не соображу, как настроить "мыльницу" для верной цветопередачи...Огромное спасибо, Танечка, за такую.высокую оценку и еще раз за чудесный рецепт! Отдельная благодарность тебе от моего мужа! Он просто в восторге от пирога.
Иришечка спасибо вам огромное за добрые отзывы
очень аппетитный пирог
спасибо большое
Танечка, очень интересный пирог! Нежный десерт!
Любаша спасибо огромное за комментарий и внимание
Танюша, шикарный,такой интересный и соблазнительный пирог! Браво!
Скажи, пожалуйста, сколько граммов в пакетике разрыхлителя, который ты использовала? У нас просто разные продаются. И 10, и 12, и 15, и 18 граммовые. И каждый рассчитан на 500 г муки.
Ириша спасибо большое за комментарий
разрыхлителя взяла 6г из пакета 15-ого на 500г муки
Спасибо огромное, Танюшенька, за разъяснение!
Ответ для Ирушенька
Ириша! Шикарный, нежный, аппетитный пирог!
Юленька, Солнышко, огромное спасибо за внимание и такие приятные слова! Пирог просто бесподобный! Пожалуйста, угощайся!
Люблю сладкого поесть на ночь! Спасибо огромное, родная моя Ирочка, за щедрое и вкусное угощение!
Танечка, чудесный, нежный, очень аппетитный пирог
Танюшечка спасибо большое за внимание и поддержку
Танечка, какой нежный пирожок! Красавец!
Оленька благодарю за комментарий и поддержку
Татьяна! Спасибо за рецепт забрала в КК.
Светочка благодарю за доверие
Танюша! Очень аппетитно и уверена, что столь же вкусно. Приятельнице обязательно расскажу: она сама йогурт делает и от такого десерта вряд ли откажется..
Ириша домашний йогурт,да если сделать в меньшей форме - будет сказка
спасибо большое за комментарий
Очень нежный, красивый пирог!!!
Мариночка спасибо большое за комментарий
Танюша,за тобой не угнаться!Снова замечательная выпечка. Ставлю пирожок в очередь.
Надюша благодарю за комментарий и доверие,удачной выпечки
Танечка, аппетитный пирог! Нежный и вкусный!
Жанночка благодарю за визит ,поддержку и высокую оценку
красивый, классный!
Наташа спасибо большое за внимание
Танюша, классный, солнечный, шикарный пирог! Кусочки нежности!
Светочка благодарю за комментарий и высокую оценку
Танюша, пирог шикардос Юленька ,как всегда у тебя первая на дегустации я бы тоже не отказалась ,так как, готовить одной не хочется очень аппетитный пирог
Танюшечка,я тебя понимаю,одной и на кухню нет сил зайти
спасибо дорогая за комментарий и поддержку,угощайся милая
Какая нежность
Катюша благодарю
Какой нежный и лёгкий пирог , Таня
Нелли спасибо огромное за комментарий ,очень нежно было
Было , значит уже закончился
мы успели снять пробу ,остальное отнесли детям
у нас редко выпечка остается на второй день
сижу ломаю голову,чтобы такое сварганить
На сайте столько разнообразных рецептов, что-нибудь найдётся
уже все перепробовано
ВСЁ , не может быть
то что меня интересовало
Танюша! Как всегда, шикарная выпечка!
Наташенька спасибо большое за визит и комментарий
Танюша! Шикарный пирог! Нежный, румяный, аппетитный! Какие яркие, солнечные фото!
Юленька спасибо большое за внимание и поддержку
приглашаю на чашечку кофе
Бегу, Танюша! До чего же вкусный пирог да с чашечкой горячего кофе! Спасибо большое, родная, за прекрасное угощение!
как же я рада,что мы вместе
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