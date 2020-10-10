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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 10 октября 2020, 19:19
  • 10192

Пирог " Улучшенная шарлотка"

Рецепт: Пирог Улучшенная шарлотка

Готовлю этот пирог вместо классической шарлотки. Получается нежный яблочный пирог с молочным вкусом и восхитительным ароматом!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Пирог " Улучшенная шарлотка"»:

Крем

Тесто

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2018.1 ккал 		белки
51.3 г 		жиры
24.1 г 		углеводы
398.1 г
Порции
ккал
336.4 ккал		 белки
8.6 г		 жиры
4 г		 углеводы
66.4 г
100 г блюда
ккал
162.8 ккал		 белки
4.1 г		 жиры
1.9 г		 углеводы
32.1 г


Рецепт «Пирог " Улучшенная шарлотка"»:

1. В кастрюле смешать сахар, яйцо и кукурузный крахмал, смешать все с помощью венчика.
2. Добавить молоко и опять перемешать.
3. Отправить на медленный огонь и, постоянно помешивая, довести массу до загустения.
4. Переложить в кондитерский мешок.
5. Тем временем нарезать очищенные яблоки на небольшие дольки.
6. В глубокой миске соединить сахар и яйца, взбить массу.
7. Влить молоко, еще немного взбить.
8. Всыпать муку и разрыхлитель, перемешать.
9. Добавить яблоки и снова перемешать.
10. Отправить тесто в форму для запекания, предварительно форму можно смазать растительным или сливочным маслом.
11. Сверху на тесто выкладываем полосками заварной крем ( можно включить фантазию)
12. Выпекать 30-35 минут при 180 градусах.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На обед / На полдник На обед : На десерт На праздничный стол : 8 Марта / День влюбленных / Рождество На ужин : На десерт

Теги: обед полдник десерт

Вкусы: сладкий молочный

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Пирог " Улучшенная шарлотка"
Рецепт: Пирог Улучшенная шарлотка

Готовлю этот пирог вместо классической шарлотки. Получается нежный яблочный пирог с молочным вкусом и восхитительным ароматом!

Ингредиенты для «Пирог " Улучшенная шарлотка"»:

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Комментарии и отзывы

надо попробовать
Ну я бы не сказала, что это улучшенный вариант шарлотки. Это самостоятельной пирог. И очень достойный пирог.
Необыкновенно качественно и красиво снят ролик. Его можно просто так смотреть, вместо фильма.
Отличное видео! Пирог сделала с добавлением коньяка - и в крем и в тесто. Прекрасная альтернатива надоевшей уже всем ШАРЛОТКЕ.
Тесто под кремом плохо поднимается и пропекается, результат не понравился
Девчонки, я готовила похожее блюдо, поверьте на слово- если добавить ложку коньяка в тесто , хуже не будет,совершенно точно! Вкус теплого пирога и остывшего- совершенно разный, тут на любителя,кому как нравится, рекомендую попробовать оба варианта и сравнить!
Спасибо за подробный отзыв!
Вкусное решение
Спасибо
Должно быть вкусно! Унесла в КК, спасибо
На здоровье! И приятного аппетита !
рецепт !
Спасибо)
Вы пропустили букву в названии. Исправьте, пока не поздно. Удачи!
Спасибо!
Прелестный пирог!
Спасибо! Приятного аппетита!
Спасибо большое!
Восторг! Видео просто супер! Спасибо огромное за рецепт и его презентацию!
Спасибо за приятные слова! Очень рада, что Вам понравилось!
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