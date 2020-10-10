ovkusahprostoПоваренок 1 уровня 10 октября 2020, 19:19

10192

Пирог " Улучшенная шарлотка"

Готовлю этот пирог вместо классической шарлотки. Получается нежный яблочный пирог с молочным вкусом и восхитительным ароматом!

Ингредиенты для «Пирог " Улучшенная шарлотка"»:

Пищевая и энергетическая ценность: Готового блюда ккал

2018.1 ккал белки

51.3 г жиры

24.1 г углеводы

398.1 г Порции ккал

336.4 ккал белки

8.6 г жиры

4 г углеводы

66.4 г 100 г блюда ккал

162.8 ккал белки

4.1 г жиры

1.9 г углеводы

32.1 г

Рецепт «Пирог " Улучшенная шарлотка"»:

1. В кастрюле смешать сахар, яйцо и кукурузный крахмал, смешать все с помощью венчика.

2. Добавить молоко и опять перемешать.

3. Отправить на медленный огонь и, постоянно помешивая, довести массу до загустения.

4. Переложить в кондитерский мешок.

5. Тем временем нарезать очищенные яблоки на небольшие дольки.

6. В глубокой миске соединить сахар и яйца, взбить массу.

7. Влить молоко, еще немного взбить.

8. Всыпать муку и разрыхлитель, перемешать.

9. Добавить яблоки и снова перемешать.

10. Отправить тесто в форму для запекания, предварительно форму можно смазать растительным или сливочным маслом.

11. Сверху на тесто выкладываем полосками заварной крем ( можно включить фантазию)

12. Выпекать 30-35 минут при 180 градусах.