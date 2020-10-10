Готовлю этот пирог вместо классической шарлотки. Получается нежный яблочный пирог с молочным вкусом и восхитительным ароматом!
- 10 октября 2020, 19:19
- 10192
Пирог " Улучшенная шарлотка"
Ингредиенты для «Пирог " Улучшенная шарлотка"»:
Крем
- Яйцо куриное — 1 шт
- Сахар — 50 г
- Молоко — 250 мл
- Крахмал кукурузный — 15 г
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
Тесто
- Яйцо куриное — 2 шт
- Сахар — 100 г
- Молоко — 100 мл
- Мука пшеничная / Мука — 200 г
- Ванильный сахар — 1 пакет.
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Яблоко — 2 шт
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2018.1 ккал
|
белки
51.3 г
|
жиры
24.1 г
|
углеводы
398.1 г
|Порции
|ккал
336.4 ккал
|белки
8.6 г
|жиры
4 г
|углеводы
66.4 г
|100 г блюда
|ккал
162.8 ккал
|белки
4.1 г
|жиры
1.9 г
|углеводы
32.1 г
Рецепт «Пирог " Улучшенная шарлотка"»:
2. Добавить молоко и опять перемешать.
3. Отправить на медленный огонь и, постоянно помешивая, довести массу до загустения.
4. Переложить в кондитерский мешок.
5. Тем временем нарезать очищенные яблоки на небольшие дольки.
6. В глубокой миске соединить сахар и яйца, взбить массу.
7. Влить молоко, еще немного взбить.
8. Всыпать муку и разрыхлитель, перемешать.
9. Добавить яблоки и снова перемешать.
10. Отправить тесто в форму для запекания, предварительно форму можно смазать растительным или сливочным маслом.
11. Сверху на тесто выкладываем полосками заварной крем ( можно включить фантазию)
12. Выпекать 30-35 минут при 180 градусах.
Комментарии и отзывы
3 часа назад alenanat #
5 часов назад tavolgas #
Необыкновенно качественно и красиво снят ролик. Его можно просто так смотреть, вместо фильма.
7 часов назад koshka koshka 96 #
12 часов назад m vaganova #
11 октября korztat #
11 октября ovkusahprosto # (автор рецепта)
11 октября wise1288 #
11 октября ovkusahprosto # (автор рецепта)
11 октября nadin0930 #
11 октября ovkusahprosto # (автор рецепта)
11 октября galina27 1967 #
11 октября ovkusahprosto # (автор рецепта)
10 октября 7Катюша77 #
11 октября ovkusahprosto # (автор рецепта)
10 октября Верунчег Ежеватова #
11 октября ovkusahprosto # (автор рецепта)
10 октября Ирушенька #
11 октября ovkusahprosto # (автор рецепта)
11 октября Ирушенька #
10 октября Julia911 #
11 октября ovkusahprosto # (автор рецепта)
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