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  • 11 октября 2020, 18:24
  • 2596

Яблочный торт "1001"

Рецепт: Яблочный торт 1001 Рецепт: Яблочный торт 1001

Начну новую тысячу рецептов с торта. Редко пеку торты, но всвязи с такой датой решила сделать. Яблочный торт со сметанным кремом. Нежный, воздушный, в меру сладкий, с яблочно-фруктовой ноткой торт порадует вас и ваших дорогих. Торт прост в приготовлении. Важно в нём никакие ингредиенты не менять и придерживаться во всём рецепта.

Категория: Десерты Торты Бисквитный торт

Ингредиенты для «Яблочный торт "1001"»:

Для теста

Для крема

Для украшения

  • Мармелад (фруктовый мармелад домашний или покупной, сколько поместится на корж)

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2803.8 ккал 		белки
51.4 г 		жиры
154.6 г 		углеводы
301.1 г
Порции
ккал
467.3 ккал		 белки
8.6 г		 жиры
25.8 г		 углеводы
50.2 г
100 г блюда
ккал
262 ккал		 белки
4.8 г		 жиры
14.4 г		 углеводы
28.1 г

Рецепт «Яблочный торт "1001"»:

Приготовила всё для теста. Масло сливочное должно быть мягкое и его нужно заранее вынуть из холодильника.

Для приготовления теста я буду использовать комбайн (блендер). В чашу выложила разбитые яйца и сахар, взбила до пены. Добавила муку, разрыхлитель, ванилин, перемешала. Выложила размягчённое масло и всё соединила. Яблоко разрезала на четвертинки и убрала серединку. Если кожица жёсткая, то яблоко очистите от неё. Яблоко натёрла на тёрке.

Лопаточкой вмешиваем натёртое яблоко в тесто. Я взяла одноразовую форму D-18 см, которую не нужно подмазывать. Количество теста на форму не более 20 см в диаметре. Выложила тесто в форму, лопаточкой выравнила поверхность. Поставила в духовку разогретую до Т-180 С на 25 минут. Бисквит готов. Даём ему хорошо остыть. Чтобы бисквит был ровный, я срезала верхушку. Она мне пригодится на крошку для украшения. Пусть ещё хорошо остынет корж, можно даже поставить в холодильник.

Пока буду делать крем. В чашу блендера выложила сметану. Жирность сметаны не имеет значения. Я взяла 15 %. Добавила сгущённое молоко, соединила и высыпала пакетик загустителя для сметаны. Крем готов. Корж полностью остыл и я его разрезала на 2. Выложила верхнюю часть на тарелку обратной срезанной стороной. Поместила тарелку на вращающийся круг. На нём очень удобно обмазывать будущий торт кремом. Можно обойтись и без круга.

Крем нужно разделить на 3 части визуально. Промазала верх первого коржа кремом толстым слоем. Выложила на крем второй корж. Аккуратно, вращая круг, обмазала верх и бока коржей кремом. Сверху выложила желейный мармелад. Его вы можете купить или сделать. Ссылку на рецепт дам ниже. Срезанную верхушку коржа раскрошила в мелкую крошку и посыпала полностью верх и бока торта. Поставила в холодильник на 1 час. Можно поставить и на ночь. Торт хорошо пропитается.

Торт готов.

Подаём. Завариваем чай.

Нарезаем на куски. Вот такой разрез.

Для Вас с любовью!







Ссылка на желейный мармелад:
https://www.povarenok.ru/recipes/show/136629/
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На завтрак / На обед / На полдник / На ужин Конкурсные рецепты : Конкурс "ХарвестФест" от GEFEST - духовка На завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На десерт

Теги: выпечка торт чаепитие гости праздник

Вкусы: яблочный фруктовый сладкий ванильный нежный

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Яблочный торт "1001"
Рецепт: Яблочный торт 1001

Начну новую тысячу рецептов с торта. Редко пеку торты, но всвязи с такой датой решила сделать. Яблочный торт со сметанным кремом. Нежный, воздушный, в меру сладкий, с яблочно-фруктовой ноткой торт порадует вас и ваших дорогих. Торт прост в приготовлении. Важно в нём никакие ингредиенты не менять и придерживаться во всём рецепта.

Ингредиенты для «Яблочный торт "1001"»:

Комментарии и отзывы

Прелестный тортик!
спасибо!
Наташа! Как ароматно, ярко и вкусно С 1001 рецептом
Спасибо!
тортик!
спасибо!
Наташа, с новой тысячей!
Нежный тортик.
спасибо!
Разрез шикарный
Аппетитный, красивенный торт. Разрез шикарный Наташа, спасибо за рецепт и ссылку на желейный мармелад. Утянула всё в КК
Конечно попробуй! Это вкусный торт!
Наташенька, очаровательный, ароматный торт!
это вкусно!
Очень аппетитный тортик!
вкус у него замечательный!
Наташа, спасибо за угощение , классный тортик 🎂
спасибо!
Какой красивый торт Оформление супер
спасибо!
Наташа, умничка, отличное угощение!
спасибо!
Тебе спасибо, .
Спасибо за угощение, Наталья!
заманчиво)
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