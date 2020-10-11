Начну новую тысячу рецептов с торта. Редко пеку торты, но всвязи с такой датой решила сделать. Яблочный торт со сметанным кремом. Нежный, воздушный, в меру сладкий, с яблочно-фруктовой ноткой торт порадует вас и ваших дорогих. Торт прост в приготовлении. Важно в нём никакие ингредиенты не менять и придерживаться во всём рецепта.
- 11 октября 2020, 18:24
- 2596
Яблочный торт "1001"
Ингредиенты для «Яблочный торт "1001"»:
Для теста
- Яйцо куриное — 3 шт
- Сахар — 100 г
- Мука пшеничная / Мука — 150 г
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Ванилин — 1 пакет.
- Масло сливочное — 80 г
- Яблоко (лучше кисло-сладкое) — 1 шт
Для крема
- Сметана — 300 г
- Молоко сгущенное — 3 ст. л.
- Загуститель для сливок (для сметаны) — 1 пакет.
Для украшения
- Мармелад (фруктовый мармелад домашний или покупной, сколько поместится на корж)
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2803.8 ккал
|
белки
51.4 г
|
жиры
154.6 г
|
углеводы
301.1 г
|Порции
|ккал
467.3 ккал
|белки
8.6 г
|жиры
25.8 г
|углеводы
50.2 г
|100 г блюда
|ккал
262 ккал
|белки
4.8 г
|жиры
14.4 г
|углеводы
28.1 г
Рецепт «Яблочный торт "1001"»:
Приготовила всё для теста. Масло сливочное должно быть мягкое и его нужно заранее вынуть из холодильника.
Для приготовления теста я буду использовать комбайн (блендер). В чашу выложила разбитые яйца и сахар, взбила до пены. Добавила муку, разрыхлитель, ванилин, перемешала. Выложила размягчённое масло и всё соединила. Яблоко разрезала на четвертинки и убрала серединку. Если кожица жёсткая, то яблоко очистите от неё. Яблоко натёрла на тёрке.
Лопаточкой вмешиваем натёртое яблоко в тесто. Я взяла одноразовую форму D-18 см, которую не нужно подмазывать. Количество теста на форму не более 20 см в диаметре. Выложила тесто в форму, лопаточкой выравнила поверхность. Поставила в духовку разогретую до Т-180 С на 25 минут. Бисквит готов. Даём ему хорошо остыть. Чтобы бисквит был ровный, я срезала верхушку. Она мне пригодится на крошку для украшения. Пусть ещё хорошо остынет корж, можно даже поставить в холодильник.
Пока буду делать крем. В чашу блендера выложила сметану. Жирность сметаны не имеет значения. Я взяла 15 %. Добавила сгущённое молоко, соединила и высыпала пакетик загустителя для сметаны. Крем готов. Корж полностью остыл и я его разрезала на 2. Выложила верхнюю часть на тарелку обратной срезанной стороной. Поместила тарелку на вращающийся круг. На нём очень удобно обмазывать будущий торт кремом. Можно обойтись и без круга.
Крем нужно разделить на 3 части визуально. Промазала верх первого коржа кремом толстым слоем. Выложила на крем второй корж. Аккуратно, вращая круг, обмазала верх и бока коржей кремом. Сверху выложила желейный мармелад. Его вы можете купить или сделать. Ссылку на рецепт дам ниже. Срезанную верхушку коржа раскрошила в мелкую крошку и посыпала полностью верх и бока торта. Поставила в холодильник на 1 час. Можно поставить и на ночь. Торт хорошо пропитается.
Ссылка на желейный мармелад:
https://www.povarenok.ru/recipes/show/136629/
Комментарии и отзывы
12 октября Silverina1 #
12 октября Okoolina # (автор рецепта)
12 октября wise1288 #
12 октября Okoolina # (автор рецепта)
12 октября januarysmith #
12 октября Okoolina # (автор рецепта)
12 октября Himbeeren #
Нежный тортик.
12 октября Okoolina # (автор рецепта)
12 октября мисс #
12 октября Okoolina # (автор рецепта)
12 октября nadinhike #
12 октября Okoolina # (автор рецепта)
11 октября Ирушенька #
12 октября Okoolina # (автор рецепта)
11 октября jannasimf #
11 октября Okoolina # (автор рецепта)
11 октября Демурия #
11 октября Okoolina # (автор рецепта)
11 октября nelliundco #
11 октября Okoolina # (автор рецепта)
11 октября МурКатеринка #
11 октября Okoolina # (автор рецепта)
11 октября yugai ludmila65 #
11 октября Okoolina # (автор рецепта)
11 октября yugai ludmila65 #
11 октября gorschkovaov #
11 октября Okoolina # (автор рецепта)
11 октября nadin0930 #
11 октября Okoolina # (автор рецепта)
11 октября qwerrty121 #
11 октября Okoolina # (автор рецепта)
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