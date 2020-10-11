Яблочный торт "1001"

Лопаточкой вмешиваем натёртое яблоко в тесто. Я взяла одноразовую форму D-18 см, которую не нужно подмазывать. Количество теста на форму не более 20 см в диаметре. Выложила тесто в форму, лопаточкой выравнила поверхность. Поставила в духовку разогретую до Т-180 С на 25 минут. Бисквит готов. Даём ему хорошо остыть. Чтобы бисквит был ровный, я срезала верхушку. Она мне пригодится на крошку для украшения. Пусть ещё хорошо остынет корж, можно даже поставить в холодильник.