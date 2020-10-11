Вкусный яблочный пирог с грецкими орехами

В сезон грецких орехов, их хочется как-нибудь использовать, чтобы не лежали просто так. Очень вкусное сочетание яблок и орехов в этом невероятно вкусном пироге. Этот рецепт подскажет вам как приготовить так, чтобы ваши кулинарные способности оценили и родные и гости. Приятного аппетита.

1. Яблоки очищаем от кожуры и нарезаем кубиком.2. В миску с яблоками выдавливаем сок лимона и перемешиваем.3. Добавляем сахар, перемешиваем и отправляем в холодильник на 40-50 минут, чтобы яблоки дали сок.4. Берем орехи и измельчаем их при помощи скалки и пакета.5. Просеиваем муку, добавляем соду и разрыхлитель.6. Добавляем измельченные грецкие орехи и перемешиваем.7. Отделяем яйца на белки и желтки.8. Желтки и корицу добавляем к яблокам и перемешиваем9. Яблочную смесь добавляем к муке с орехами и перемешиваем.10. В белки добавляем соль и взбиваем на миксере до пенного состояния.11. Взбитые белки добавляем к смеси в 2-3 приема, притом каждый раз перемешиваем.12. Форму с пергаментом смазываем сливочным маслом.13. Заливаем нашу смесь в форму.14. Выпекаем 40-50 минут при 180°С15. Даем постоять 10 минут и извлекаем из формы.16. Посыпаем сахарной пудрой.17. Наслаждаемся вкусным пирогом