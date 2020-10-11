В сезон грецких орехов, их хочется как-нибудь использовать, чтобы не лежали просто так. Очень вкусное сочетание яблок и орехов в этом невероятно вкусном пироге. Этот рецепт подскажет вам как приготовить так, чтобы ваши кулинарные способности оценили и родные и гости. Приятного аппетита.
- 11 октября 2020, 19:51
- 8952
Вкусный яблочный пирог с грецкими орехами
Ингредиенты для «Вкусный яблочный пирог с грецкими орехами»:
- Сахар — 200 г
- Мука пшеничная / Мука — 200 г
- Лимон — 0,5 шт
- Яблоко — 2 шт
- Орехи грецкие — 150 г
- Сода — 1 ч. л.
- Соль — 0,25 ч. л.
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Яйцо куриное — 3 шт
- Сахарная пудра — по вкусу
- Корица — 0,5 ч. л.
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2877.2 ккал
|
белки
62.3 г
|
жиры
115.2 г
|
углеводы
400.3 г
|Порции
|ккал
719.3 ккал
|белки
15.6 г
|жиры
28.8 г
|углеводы
100.1 г
|100 г блюда
|ккал
271.4 ккал
|белки
5.9 г
|жиры
10.9 г
|углеводы
37.8 г
Рецепт «Вкусный яблочный пирог с грецкими орехами»:
2. В миску с яблоками выдавливаем сок лимона и перемешиваем.
3. Добавляем сахар, перемешиваем и отправляем в холодильник на 40-50 минут, чтобы яблоки дали сок.
4. Берем орехи и измельчаем их при помощи скалки и пакета.
5. Просеиваем муку, добавляем соду и разрыхлитель.
6. Добавляем измельченные грецкие орехи и перемешиваем.
7. Отделяем яйца на белки и желтки.
8. Желтки и корицу добавляем к яблокам и перемешиваем
9. Яблочную смесь добавляем к муке с орехами и перемешиваем.
10. В белки добавляем соль и взбиваем на миксере до пенного состояния.
11. Взбитые белки добавляем к смеси в 2-3 приема, притом каждый раз перемешиваем.
12. Форму с пергаментом смазываем сливочным маслом.
13. Заливаем нашу смесь в форму.
14. Выпекаем 40-50 минут при 180°С
15. Даем постоять 10 минут и извлекаем из формы.
16. Посыпаем сахарной пудрой.
17. Наслаждаемся вкусным пирогом
Комментарии и отзывы
вчера в 23:55 Engelchen17 #
вчера в 20:45 Antonina9 #
вчера в 23:36 boymerang # (автор рецепта)
12 октября флайз #
12 октября wise1288 #
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: