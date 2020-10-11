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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 11 октября 2020, 19:51
  • 8952

Вкусный яблочный пирог с грецкими орехами

Рецепт: Вкусный яблочный пирог с грецкими орехами

В сезон грецких орехов, их хочется как-нибудь использовать, чтобы не лежали просто так. Очень вкусное сочетание яблок и орехов в этом невероятно вкусном пироге. Этот рецепт подскажет вам как приготовить так, чтобы ваши кулинарные способности оценили и родные и гости. Приятного аппетита.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Вкусный яблочный пирог с грецкими орехами»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2877.2 ккал 		белки
62.3 г 		жиры
115.2 г 		углеводы
400.3 г
Порции
ккал
719.3 ккал		 белки
15.6 г		 жиры
28.8 г		 углеводы
100.1 г
100 г блюда
ккал
271.4 ккал		 белки
5.9 г		 жиры
10.9 г		 углеводы
37.8 г


Рецепт «Вкусный яблочный пирог с грецкими орехами»:

1. Яблоки очищаем от кожуры и нарезаем кубиком.
2. В миску с яблоками выдавливаем сок лимона и перемешиваем.
3. Добавляем сахар, перемешиваем и отправляем в холодильник на 40-50 минут, чтобы яблоки дали сок.
4. Берем орехи и измельчаем их при помощи скалки и пакета.
5. Просеиваем муку, добавляем соду и разрыхлитель.
6. Добавляем измельченные грецкие орехи и перемешиваем.
7. Отделяем яйца на белки и желтки.
8. Желтки и корицу добавляем к яблокам и перемешиваем
9. Яблочную смесь добавляем к муке с орехами и перемешиваем.
10. В белки добавляем соль и взбиваем на миксере до пенного состояния.
11. Взбитые белки добавляем к смеси в 2-3 приема, притом каждый раз перемешиваем.
12. Форму с пергаментом смазываем сливочным маслом.
13. Заливаем нашу смесь в форму.
14. Выпекаем 40-50 минут при 180°С
15. Даем постоять 10 минут и извлекаем из формы.
16. Посыпаем сахарной пудрой.
17. Наслаждаемся вкусным пирогом
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт Неожиданные гости

Теги: десерт пирог выпечка духовка детям сладкое

Вкусы: яблочный ореховый сладкий приятный

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Вкусный яблочный пирог с грецкими орехами
Рецепт: Вкусный яблочный пирог с грецкими орехами

В сезон грецких орехов, их хочется как-нибудь использовать, чтобы не лежали просто так. Очень вкусное сочетание яблок и орехов в этом невероятно вкусном пироге. Этот рецепт подскажет вам как приготовить так, чтобы ваши кулинарные способности оценили и родные и гости. Приятного аппетита.

Ингредиенты для «Вкусный яблочный пирог с грецкими орехами»:

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Фотографии «Вкусный яблочный пирог с грецкими орехами» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

https://www.koolinar.ru/recipe/view/143486 Практически один к одному рецепт. Я часто по нему пеку.Отличный пирог!Наивкуснейший!
Вкусно! Пирог получился рыхлый, воздушный, отрезаешь большой кусок - а он лёгкий такой! .. и в меру сладкий. Вобщем мне понравился Большое спасибо за рецепт
Спасибо и вам, за ваш отзыв) Рад, что вам понравилось
Отличный пирог получился, точно как на видео. Всем советую!!
Великолепное насыщенное тесто
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