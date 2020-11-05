Яблочный пирог "Карамельная гармошка"

Топпинг.

Растопить масло с сахаром - сначала сахар на сухой сковороде, потом добавить к нему масло - масса будет не однородной. Или возьмите сахарную пудру вместо сахара и растопите вместе с маслом - но тогда не будет карамельного верха, но тоже очень вкусно.

Смазать верх пирога топпингом, посыпать корицей и выпекать еще 20 минут - ориентируйтесь на свою духовку

