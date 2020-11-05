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  • 5 ноября 2020, 3:31
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Яблочный пирог "Карамельная гармошка"

Рецепт: Яблочный пирог Карамельная гармошка

Для меня яблочные пироги всегда очень актуальны). А сейчас, когда за окном осень, хочется домашней ароматной выпечки, не сильно заморочистой, с чашкой горячего чая. Этот пирог как раз то, что надо - пушистый, с ароматными яблоками и сливочной заливкой, с тонким ароматом корицы... Пробуем?

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Яблочный пирог "Карамельная гармошка"»:

Пирог

Топпинг

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2359.1 ккал 		белки
39.5 г 		жиры
97 г 		углеводы
322.7 г
100 г блюда
ккал
195 ккал		 белки
3.3 г		 жиры
8 г		 углеводы
26.7 г

Рецепт «Яблочный пирог "Карамельная гармошка"»:

Яйца взбить с сахаром в пышную пену.
Я взбивала 7 минут.

Добавить просеянную муку с разрыхлителем.

Перемешать методом складывания, аккуратно.

Дно формы застелить пергаментом. У меня диаметр 20 см.
В тесто добавить растительное масло Олейна и лимонный сок.
Перемешать и вылить в форму.

Яблоки очистить. удалить семенные коробочки и порезать не очень тонкими дольками.

Очень плотно воткнуть яблоки в тесто.
Духовка разогрета на 180.
Выпекать 20 минут.

Топпинг.
Растопить масло с сахаром - сначала сахар на сухой сковороде, потом добавить к нему масло - масса будет не однородной. Или возьмите сахарную пудру вместо сахара и растопите вместе с маслом - но тогда не будет карамельного верха, но тоже очень вкусно.
Смазать верх пирога топпингом, посыпать корицей и выпекать еще 20 минут - ориентируйтесь на свою духовку

Достаем пирог. Охлаждаем.
Нарезаем и приятного чаепития!





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "В кругу семьи с Олейна" На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт

Теги: чаепитие гости десерт выпечка пирог

Вкусы: яблочный коричный сливочный карамельный

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Яблочный пирог "Карамельная гармошка"
Рецепт: Яблочный пирог Карамельная гармошка

Для меня яблочные пироги всегда очень актуальны). А сейчас, когда за окном осень, хочется домашней ароматной выпечки, не сильно заморочистой, с чашкой горячего чая. Этот пирог как раз то, что надо - пушистый, с ароматными яблоками и сливочной заливкой, с тонким ароматом корицы... Пробуем?

Ингредиенты для «Яблочный пирог "Карамельная гармошка"»:

Комментарии и отзывы

Пирог производит впечатление и вызывает греховное желание броситься на кухню В следующие выходные обязательно спеку,тем более,что все нужные продукты в наличии.Отдельное огромное спасибо за указание размера формы.Некоторые форумчане берегут его,как военную тайну.Всего Вам доброго!
Шикарное желание!Буду рада,если понравится!
опять шарлотка
Алла, классная гармошка у тебя!
Спасибо!
Я б сюда и 100 гр ликера не пожалела-вкуснотень!!!!
Инночка, так его во внутрь - готовлю и попиваю Ты меня разоблачила
Я тебя понимаю,Аллочка,я поступаю также!
Отличный пирог
Спасибо!
Аллочка, чудесный, очень красивый, ароматный, душевный пирог!
Спасибо ,Ирочка!
Аллочка какой ароматный пирог разрезик ооочень аппетитный!!!
Аннечка, спасибо!
Алла, красавец-пирог! Очень аппетитный!
Спасибо на добром слове!
Аллочка,шикаарный пирог! Угощай!
Надюша ,милая, угощайся!
Ах, какой красавец , Аллочка
Спасибо, Нелличка!
укажите пож-та количество муки
просто дух захватывает от красоты пирога
Благодарю!
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