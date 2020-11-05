Для меня яблочные пироги всегда очень актуальны). А сейчас, когда за окном осень, хочется домашней ароматной выпечки, не сильно заморочистой, с чашкой горячего чая. Этот пирог как раз то, что надо - пушистый, с ароматными яблоками и сливочной заливкой, с тонким ароматом корицы... Пробуем?
- 5 ноября 2020, 3:31
- 2570
Яблочный пирог "Карамельная гармошка"
Ингредиенты для «Яблочный пирог "Карамельная гармошка"»:
Пирог
- Яблоко (3 крупных яблока) — 650 г
- Сахар — 100 г
- Яйцо куриное (крупные) — 3 шт
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Ликер (лимончелло илизаменить ромом) — 1 ст. л.
- Разрыхлитель теста — 0.5 пакет.
- Мука пшеничная / Мука — 160 г
Топпинг
- Сахар — 30 г
- Масло сливочное — 40 г
- Корица (брала 1 чл) — по вкусу
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2359.1 ккал
|
белки
39.5 г
|
жиры
97 г
|
углеводы
322.7 г
|100 г блюда
|ккал
195 ккал
|белки
3.3 г
|жиры
8 г
|углеводы
26.7 г
Рецепт «Яблочный пирог "Карамельная гармошка"»:
Дно формы застелить пергаментом. У меня диаметр 20 см.
В тесто добавить растительное масло Олейна и лимонный сок.
Перемешать и вылить в форму.
Топпинг.
Растопить масло с сахаром - сначала сахар на сухой сковороде, потом добавить к нему масло - масса будет не однородной. Или возьмите сахарную пудру вместо сахара и растопите вместе с маслом - но тогда не будет карамельного верха, но тоже очень вкусно.
Смазать верх пирога топпингом, посыпать корицей и выпекать еще 20 минут - ориентируйтесь на свою духовку
Комментарии и отзывы
53 минуты назад Klaudia-1 #
42 минуты назад alarm clock # (автор рецепта)
4 часа назад alenanat #
вчера в 17:16 Людмила НК #
вчера в 20:56 alarm clock # (автор рецепта)
позавчера inulia68 #
вчера в 20:56 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 21:50 inulia68 #
12 часов назад alarm clock # (автор рецепта)
позавчера Angel-Wise #
вчера в 20:57 alarm clock # (автор рецепта)
5 ноября Ирушенька #
вчера в 20:59 alarm clock # (автор рецепта)
5 ноября топиарий #
вчера в 20:59 alarm clock # (автор рецепта)
5 ноября Бархатные ручки #
вчера в 20:58 alarm clock # (автор рецепта)
5 ноября красавица киса #
вчера в 20:58 alarm clock # (автор рецепта)
18 часов назад красавица киса #
5 ноября nelliundco #
вчера в 20:57 alarm clock # (автор рецепта)
5 ноября olga 635 #
5 ноября narabote2020 #
вчера в 20:57 alarm clock # (автор рецепта)
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