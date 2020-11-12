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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из мяса Шашлык
  • 12 ноября 2020, 11:50
  • 6663

Шашлык на деревянных шпажках

Рецепт: Шашлык на деревянных шпажках

Если Вы любите шашлык и мясные блюда в целом, но выбраться на природу нет возможности, предлагаю попробовать один из многочисленных вариантов приготовления шашлыка на деревянных шпажках с маринованным луком в домашних условиях. Конечно, с настоящим шашлыком, приготовленным на природе он не сравнится, но мяско по данному рецепту получается не менее вкусным, ароматным, мягким, нежным, очень сочным и не вареным, а именно запеченным. Рецепт совсем несложный в приготовлении, все что Вам понадобится – это немного свободного времени, хорошее настроение и несколько продуктов.

Категория: Горячие блюда Блюда из мяса Шашлык

Ингредиенты для «Шашлык на деревянных шпажках»:

Ингредиенты для 3-х литровой банки:

Маринад:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1123 ккал 		белки
4.2 г 		жиры
0 г 		углеводы
31.2 г
100 г блюда
ккал
140.4 ккал		 белки
0.5 г		 жиры
0 г		 углеводы
3.9 г


Рецепт «Шашлык на деревянных шпажках»:

Мясо промыть, обсушить, нарезать небольшими кусочками, примерно 3х4см., добавить соль, специи, кефир, хорошо перемешать и мариновать 1 час. Замаринованное мясо нанизать на деревянные шпажки. У меня получилось 6 шпажек.

Нарезаем лук полукольцами и маринуем по собственному вкусу минут 5-7. Я мариную лук с 1 ч. л. без горки соли + 1 ч. л. сахара без горки + 1 ст. л. уксуса 9% + 0,5 л. крутого кипятка.

Важно! Снаружи банка должна быть абсолютно сухая и без трещин! Маринованный лук выложить на дно 3-х литровой банки, аккуратно добавить немного кипятка (на 1-2- пальца) и по желанию 0,5 ч. л. жидкого дыма. Если на дне банки ничего не будет, то под воздействием высокой температуры она может лопнуть! Количество шпажек с мясом ставить в банку не более 5-6 шт.

Горлышко банки плотно закрываем фольгой в три слоя.

Банку ставим в ХОЛОДНУЮ ДУХОВКУ на решетку нижнего уровня духовки. Запекаем мясо при температуре 200-220 °С (верх+низ) до красивого румяного цвета, примерно 1-1,5 часа.
Важно! Чтобы после духовки стекло не лопнуло, берите банку сухими ухватками и ставьте на деревянную или соломенную поверхность комнатной температуры!

АККУРАТНО снимаем фольгу, чтобы не обжечься паром.

Выкладываем на тарелку наши домашние шашлычки и подаем к столу.

Желаю на здоровье кушать
Деликатесы и десерт -
У сытых нараспашку души
И больше позитивных черт!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На ужин На обед : На второе На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее

Теги: обед ужин второе горячее

Вкусы: мясной пикантный

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Шашлык на деревянных шпажках
Рецепт: Шашлык на деревянных шпажках

Если Вы любите шашлык и мясные блюда в целом, но выбраться на природу нет возможности, предлагаю попробовать один из многочисленных вариантов приготовления шашлыка на деревянных шпажках с маринованным луком в домашних условиях. Конечно, с настоящим шашлыком, приготовленным на природе он не сравнится, но мяско по данному рецепту получается не менее вкусным, ароматным, мягким, нежным, очень сочным и не вареным, а именно запеченным. Рецепт совсем несложный в приготовлении, все что Вам понадобится – это немного свободного времени, хорошее настроение и несколько продуктов.

Ингредиенты для «Шашлык на деревянных шпажках»:

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Комментарии и отзывы

Интересные у вас рецепты. Посмотрела все --- понравились, взяла себе на заметку.
Премного Вам благодарна за внимание к рецептам и теплый комментарий в мой адрес! Спасибо, очень приятно!
Обращайтесь ко мне на "ТЫ", пожалуйста!
Доброе. Подскажите мясо филе куриное можно так сделать? Пробовали? Время приготовления тогда изменится?
Доброе. Подскажите мясо филе куриное можно так сделать? Пробовали? Время приготовления тогда изменится?
Здравствуйте! Любой вид мяса или печени, включая куриное филе, прекрасно подходят для приготовления данного блюда. Время приготовления, конечно же, зависит от выбранного вида мяса, его размера и веса, а так же, от того, какое Вы любите мясо – полностью приготовленное, розовое внутри или "с кровью".
Спасибо!!! За ответ!!
3-литровая влезет в стандартную духовку? У меня простенький Гефест... ставить прямо на дно или все-таки постараться опустить решетку в нижнее положение?
3-литровая влезет в стандартную духовку?
Да.
У меня простенький Гефест... ставить прямо на дно или все-таки постараться опустить решетку в нижнее положение?
Да, конечно, решетка устанавливается на самый нижний уровень, но не на дно духовки.
Спасибо а рецепт. Я как-то хотела такое приготовить, но шпажки не до конца влезли в банку и я отказалась от этой идеи. Приготовила мясо иначе. Подскажите, как вы вышли и этой ситуации? Я на одном фото увидела какую-то конструкцию. Расскажите, пожалуйста, подробнее.
Спасибо а рецепт.
Благодарю за Ваше внимание!
Я как-то хотела такое приготовить, но шпажки не до конца влезли в банку и я отказалась от этой идеи. Приготовила мясо иначе. Подскажите, как вы вышли и этой ситуации?
Деревянные шпажки можно укоротить обрезав сверху ножом.
Я на одном фото увидела какую-то конструкцию. Расскажите, пожалуйста, подробнее.
А какую конкретно, Вы там увидели конструкцию? Если Вы имеете ввиду "пирамидку" в банке из шпажек с шашлыком, то они по другому и не могут расположиться. Если возникнут дополнительные вопросы, задавайте, постараюсь на них ответить.
Боже мой,как аппетитно,слов нет!
Фольгу протыкать не надо для выхода пара? Лук вареный получается?Наташа,у Вас свинина?
Боже мой,как аппетитно,слов нет!
Благодарю за внимание, очень приятно!
Фольгу протыкать не надо для выхода пара?
Нет, не надо.
Лук вареный получается?
Можно сказать и так, но очень вкусный.
Наташа,у Вас свинина?
Да, свиная шея.
Обращайтесь ко мне на "ТЫ", пожалуйста!
Договорились,ко мне тоже на ты!
Наташа! Очень оригинальный рецепт! Фото аппетитнейшие! Уверена, что это очень вкусно!
Спасибо большое за внимание и поддержку! Мне очень приятно! Благодарю!
Интересное приготовление в банке , такой румяный шашлык !
Спасибо за Ваше внимание к рецепту!
Натали! Румяное, очень аппетитное мяско!
Наталья, благодарю за внимание!
Неплохо, вполне достойно. От себя замечу, чтобы стекло не лопнуло, его не стОит сразу вытаскивать из духовки, лучше дать немного там остыть., а то перепад от 200 градусов до 23-25 может оказаться фатальным. Придётся всё выбросить...
Спасибо за Ваш комментарий и внимание к рецепту!
аппетитно)
Благодарю за Ваше внимание!
Ответ для qwerrty121
очень красиво)
Спасибо!
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