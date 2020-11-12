Если Вы любите шашлык и мясные блюда в целом, но выбраться на природу нет возможности, предлагаю попробовать один из многочисленных вариантов приготовления шашлыка на деревянных шпажках с маринованным луком в домашних условиях. Конечно, с настоящим шашлыком, приготовленным на природе он не сравнится, но мяско по данному рецепту получается не менее вкусным, ароматным, мягким, нежным, очень сочным и не вареным, а именно запеченным. Рецепт совсем несложный в приготовлении, все что Вам понадобится – это немного свободного времени, хорошее настроение и несколько продуктов.
- 12 ноября 2020, 11:50
- 6663
Шашлык на деревянных шпажках
Ингредиенты для «Шашлык на деревянных шпажках»:
Ингредиенты для 3-х литровой банки:
- Мясо (любое или печень) — 500 г
- Лук репчатый (средний) — 4 шт
- Жидкий дым (по желанию, но я никогда его не использую) — 0,5 ч. л.
Маринад:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1123 ккал
|
белки
4.2 г
|
жиры
0 г
|
углеводы
31.2 г
|100 г блюда
|ккал
140.4 ккал
|белки
0.5 г
|жиры
0 г
|углеводы
3.9 г
Рецепт «Шашлык на деревянных шпажках»:
Мясо промыть, обсушить, нарезать небольшими кусочками, примерно 3х4см., добавить соль, специи, кефир, хорошо перемешать и мариновать 1 час. Замаринованное мясо нанизать на деревянные шпажки. У меня получилось 6 шпажек.
Нарезаем лук полукольцами и маринуем по собственному вкусу минут 5-7. Я мариную лук с 1 ч. л. без горки соли + 1 ч. л. сахара без горки + 1 ст. л. уксуса 9% + 0,5 л. крутого кипятка.
Важно! Снаружи банка должна быть абсолютно сухая и без трещин! Маринованный лук выложить на дно 3-х литровой банки, аккуратно добавить немного кипятка (на 1-2- пальца) и по желанию 0,5 ч. л. жидкого дыма. Если на дне банки ничего не будет, то под воздействием высокой температуры она может лопнуть! Количество шпажек с мясом ставить в банку не более 5-6 шт.
Банку ставим в ХОЛОДНУЮ ДУХОВКУ на решетку нижнего уровня духовки. Запекаем мясо при температуре 200-220 °С (верх+низ) до красивого румяного цвета, примерно 1-1,5 часа.
Важно! Чтобы после духовки стекло не лопнуло, берите банку сухими ухватками и ставьте на деревянную или соломенную поверхность комнатной температуры!
Комментарии и отзывы
вчера в 13:32 s1ren ivanova #
вчера в 14:22 nattela v # (автор рецепта)
Обращайтесь ко мне на "ТЫ", пожалуйста!
вчера в 8:22 dnifi #
вчера в 9:10 nattela v # (автор рецепта)
вчера в 9:14 nattela v # (автор рецепта)
вчера в 12:11 dnifi #
позавчера j1979 #
позавчера nattela v # (автор рецепта)
Да, конечно, решетка устанавливается на самый нижний уровень, но не на дно духовки.
позавчера Федотова Людмила #
позавчера nattela v # (автор рецепта)
Деревянные шпажки можно укоротить обрезав сверху ножом.
А какую конкретно, Вы там увидели конструкцию? Если Вы имеете ввиду "пирамидку" в банке из шпажек с шашлыком, то они по другому и не могут расположиться. Если возникнут дополнительные вопросы, задавайте, постараюсь на них ответить.
позавчера красавица киса #
Фольгу протыкать не надо для выхода пара? Лук вареный получается?Наташа,у Вас свинина?
позавчера nattela v # (автор рецепта)
Нет, не надо.
Можно сказать и так, но очень вкусный.
Да, свиная шея.
Обращайтесь ко мне на "ТЫ", пожалуйста!
позавчера красавица киса #
позавчера nattela v # (автор рецепта)
14 ноября ИРепка #
позавчера nattela v # (автор рецепта)
12 ноября nelliundco #
13 ноября nattela v # (автор рецепта)
12 ноября ирпенчанка #
12 ноября nattela v # (автор рецепта)
12 ноября Василий-2017 #
12 ноября nattela v # (автор рецепта)
12 ноября qwerrty121 #
12 ноября nattela v # (автор рецепта)
12 ноября nattela v # (автор рецепта)
12 ноября специалист # (модератор)
12 ноября nattela v # (автор рецепта)
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