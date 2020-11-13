Экономично, быстро, легко и очень вкусно. Самый простой яблочный пирог. Для любителей выпечки, где много начинки и мало теста.
- 13 ноября 2020, 0:08
- 11238
Яблочный кухен "Экономично, быстро, вкусно"
Ингредиенты для «Яблочный кухен "Экономично, быстро, вкусно"»:
- Масло растительное (Олейна) — 160 г
- Мука пшеничная / Мука — 400 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Сахар — 160 г
- Яблоко — 2 кг
- Разрыхлитель теста — 8 г
- Ванильный сахар — 1 пакет.
Время приготовления:
Количество порций: 12
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4564.9 ккал
|
белки
52.4 г
|
жиры
179.1 г
|
углеводы
677.4 г
|Порции
|ккал
380.4 ккал
|белки
4.4 г
|жиры
14.9 г
|углеводы
56.5 г
|100 г блюда
|ккал
163 ккал
|белки
1.9 г
|жиры
6.4 г
|углеводы
24.2 г
Рецепт «Яблочный кухен "Экономично, быстро, вкусно"»:
Выложим в сотейник или сковороду, слегка присыпим сахаром, нальем немного воды. На 1 кг яблок примерно полстакана.
Поставим на огонь и притушим яблоки до мягкости так, чтобы вся вода испарилась. Сналало под крышкой минут 5, потом крышку снять и довести до готовности. Яблоки я считаю лучше брать два разных сорта. В процессе тушения одни могут развариться в кашу, зато другие останутся кусочками.
Пока тушаться яблоки, приготовим тесто. На это уйдет где то 10 минут, поэтому заранее включим духовку и разогреем ее до 200 градусов.
Возьмем продукты для теста: муку, сахар, масло, яйцо. Муку смешаем с сахаром, добавим яйцо и масло, размешаем ложкой, потом полученную массу перетрем руками в крошку.
Тесто в виде крошки должно иметь массу, которая при сдавливании в руке слипается, а не рассыпается. Если все же рассыпается, добавьте еще одно яйцо.
Часть теста отложить для верха пирога. Остальную крошку высыпать в разьемную форму диаметром 24 см, предварительно застелив ее бумагой для выпечки.
Возьмем пальчиками небольшое количество крошки и придавливая к стенке формы, создадим бортики, остатки теста прижмем к дну формы.
Духовка нагрелась до 200 градусов. Ставим пирог и выпекаем его до румянной корочки от 45 минут до часа. Время выпечки будет зависить от количества начинки и ее влажности.
Пирог выпекаем в разьемной форме и есть вероятность подтекания масла. Поэтому желательно форму иметь с поддоном, если нет такой, то лучше подставить под форму какую нибудь емкость, я использовала обычную сковороду.
Комментарии и отзывы
вчера в 17:16 lachvat #
2 часа назад Valushok # (автор рецепта)
вчера в 17:03 lachvat #
2 часа назад Valushok # (автор рецепта)
позавчера amross72121 #
вчера в 10:03 Valushok # (автор рецепта)
позавчера Chihiro #
вчера в 10:06 Valushok # (автор рецепта)
позавчера Chihiro #
В целом очень вкусно. Буду делать ещё.
Спасибо за рецепт!
вчера в 10:10 Valushok # (автор рецепта)
позавчера oriole13 #
вчера в 10:16 Valushok # (автор рецепта)
позавчера Viktulia #
вчера в 10:19 Valushok # (автор рецепта)
позавчера archibesh #
вчера в 10:22 Valushok # (автор рецепта)
позавчера Silverina1 #
вчера в 10:23 Valushok # (автор рецепта)
позавчера solaris-7 #
Почему то плюс к не получился
вчера в 10:24 Valushok # (автор рецепта)
14 ноября Vishnja #
впечатляет!
14 ноября Valushok # (автор рецепта)
14 ноября alya stankevich 2016 #
14 ноября Valushok # (автор рецепта)
14 ноября galaneo #
14 ноября flokso #
14 ноября Valushok # (автор рецепта)
14 ноября flokso #
14 ноября Valushok # (автор рецепта)
14 ноября ariel7777 #
14 ноября Valushok # (автор рецепта)
14 ноября Валентина_из_Ахтубы #
14 ноября Valushok # (автор рецепта)
14 ноября Валентина_из_Ахтубы #
позавчера nrossi #
14 ноября Himbeeren #
14 ноября Valushok # (автор рецепта)
14 ноября NadiaAl #
14 ноября Valushok # (автор рецепта)
13 ноября Ирушенька #
14 ноября Valushok # (автор рецепта)
13 ноября MARYNK #
14 ноября Valushok # (автор рецепта)
13 ноября MARYNK #
14 ноября Valushok # (автор рецепта)
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