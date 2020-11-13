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  • 13 ноября 2020, 0:08
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Яблочный кухен "Экономично, быстро, вкусно"

Рецепт: Яблочный кухен Экономично, быстро, вкусно

Экономично, быстро, легко и очень вкусно. Самый простой яблочный пирог. Для любителей выпечки, где много начинки и мало теста.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Яблочный кухен "Экономично, быстро, вкусно"»:

Время приготовления:

Количество порций: 12

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4564.9 ккал 		белки
52.4 г 		жиры
179.1 г 		углеводы
677.4 г
Порции
ккал
380.4 ккал		 белки
4.4 г		 жиры
14.9 г		 углеводы
56.5 г
100 г блюда
ккал
163 ккал		 белки
1.9 г		 жиры
6.4 г		 углеводы
24.2 г

Рецепт «Яблочный кухен "Экономично, быстро, вкусно"»:

Приготовим необходимые продукты.

Яблоки почистим, нарежем небольшими кусочками.

Выложим в сотейник или сковороду, слегка присыпим сахаром, нальем немного воды. На 1 кг яблок примерно полстакана.

Поставим на огонь и притушим яблоки до мягкости так, чтобы вся вода испарилась. Сналало под крышкой минут 5, потом крышку снять и довести до готовности. Яблоки я считаю лучше брать два разных сорта. В процессе тушения одни могут развариться в кашу, зато другие останутся кусочками.
Пока тушаться яблоки, приготовим тесто. На это уйдет где то 10 минут, поэтому заранее включим духовку и разогреем ее до 200 градусов.

Возьмем продукты для теста: муку, сахар, масло, яйцо. Муку смешаем с сахаром, добавим яйцо и масло, размешаем ложкой, потом полученную массу перетрем руками в крошку.

Тесто в виде крошки должно иметь массу, которая при сдавливании в руке слипается, а не рассыпается. Если все же рассыпается, добавьте еще одно яйцо.

Часть теста отложить для верха пирога. Остальную крошку высыпать в разьемную форму диаметром 24 см, предварительно застелив ее бумагой для выпечки.

Возьмем пальчиками небольшое количество крошки и придавливая к стенке формы, создадим бортики, остатки теста прижмем к дну формы.

На тесто выложим начинку из яблок. Здесь у меня 1,5 кг готовой начинки.

Сверху яблок распределяем равномерно остатки теста.

Духовка нагрелась до 200 градусов. Ставим пирог и выпекаем его до румянной корочки от 45 минут до часа. Время выпечки будет зависить от количества начинки и ее влажности.

Пирог выпекаем в разьемной форме и есть вероятность подтекания масла. Поэтому желательно форму иметь с поддоном, если нет такой, то лучше подставить под форму какую нибудь емкость, я использовала обычную сковороду.

Дать пирогу остыть и только после этого разьемную форму отсвободить от кольца.

Пирог аккуратно надрезаем, учитывая тот момент, что начинки много и она очень мягкая.

Начинка влажная, ее много, а теста мало. Пирог получается легким и очень вкусным.

На второй день пирог еще вкуснее.











Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт Конкурсные рецепты : Конкурс "В кругу семьи с Олейна" На завтрак На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт

Теги: завтрак обед ужин выпечка быстро

Вкусы: бесподобный яблочный насыщенный

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Яблочный кухен "Экономично, быстро, вкусно"
Рецепт: Яблочный кухен Экономично, быстро, вкусно

Экономично, быстро, легко и очень вкусно. Самый простой яблочный пирог. Для любителей выпечки, где много начинки и мало теста.

Ингредиенты для «Яблочный кухен "Экономично, быстро, вкусно"»:

Комментарии и отзывы

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Соседи обеспечили большим количеством яблок, пирог получился очень вкусным, с хрустящими верхом и боковинками. А думала что будет сырой. Спасибо большое за рецепт.
Савсибо за фотоотчет, я рада, что Вам понравился пирог
Здорово, очень хороший рецепт, боялась что будет сырой, но нет, хрустящие верх и боковинки
Дорогие поварятушки! Яблоки для начинки можно заготовить впрок. Я так делала, когда яблок было вволю!
Спасибо за подсказку, пожалуйста , поделитесь рецептом
Фото добавляю )
Спасибо, очень приятно,что Вы воспользовались рецептом и поделились с нами замечательным фото
Вкусный пирог! Большое количество яблок, супер просто! Но теста я бы сделала немного поменьше.
В целом очень вкусно. Буду делать ещё.
Спасибо за рецепт!
Спасибо за доверие к рецупту, я думаю ,просто возьмите форму побольше и проблема решится сама собой
Спасибо! Обожаю пироги с яблоками.
Спасибо , я тоже, значит наши вкусы совпадают,ура
У вас очень интересный кухен . Подскажите - в ингредиентах и на фото разрыхлитель есть, а в тексте рецепта нет. Так нужен ли он здесь? Спасибо
Спасибо,конечно,разрыхлитель есть,просто он всегда к муке добавляется,я его всыпала перед фотографированием, а когда описывала рецепт,упустила этот момент,бывает и такое,простите.
Спасибо. Сразу приготовила без использования сахара, ибо кормлю малыша грудью. Тесто специально сделала соленоватым, а сладость за счёт самих яблок. Получилось быстро и действительно вкусно.
Спасибо, мне очень приятно, что Вы нашли время и испекли пирог и вдвойне приятнее, что Вы поделились своим мнением.
Чудесный пирог!
Спасибо большое
Вкусный пирог , ура, много яблок можно использовать. Спасибо.
Почему то плюс к не получился
Спасибо Вам за доверие к рецепту
Очень интересный пирог! Количество начинки
впечатляет!
Спасибо,я рада, что Вас впечатлил пирог.
Супер рецепт!!! Спасибо! Реально быстро, экономично, вкусно! 🤗👏👏👏
Спасибо за внимание к рецепту.
Яблочный пирог Легко и Просто APFELKUCHEN APPLE-PIE-Я люблю тебя жизнь - lch liebe dich Mein Leben! 12 авг. 2018 г- рецепт один в один.
Поставьте в варианты. Это не редкость.
Анна,этот рецепт я нашла на просторах интернета , а не на нашем сайте поваренок.ру.Он мне понравился,так как действительно легок в исполнении ,а проблема утилизации яблок у меня стоит всегда,когда собран хороший урожай яблок.Решила приготовить и поделится со Всеми.
Ну тогда вообще какие могут быть вопросы..
Ответ для galaneo
Так как Вы не размещаете рецепты то , наверное , не знакомились с правилами размещения рецептов, которые гласят :"Если Вы где-то вычитали какой-то рецепт - Вы можете с чистой совестью его повторить: приготовьте его сами, напишите текст, КАК Вы его готовили, сделайте свои фотографии - и смело публикуйте: авторские права на этот рецепт принадлежат Вам.» Мало найти интересный рецепт в интернете , необходимо еще приготовить блюдо ,сделав около 100 снимков, выбрать из них лучшие и выложить их пошагово с описанием на сайте ,то есть поделиться понравившимся рецептом с друзьями. Правилами сайта это не запрещается.
присоединюсь ко всем- отличный вариант осеннего пирога
Спасибо, Наташа за отзыв и за доброжелательность
А в мультиварке получится такой пирог?
Простите,Валентина ,к сожалению мультиварки не имею и опыта работы с ней нет , не знаю
Простите,Валентина ,к сожалению мультиварки не имею и опыта работы с ней нет , не знаю
. Жаль, у меня в "полевых’ условиях нет духовки
Валентина, попробуйте! У меня на даче тоже нет духовки, так я все пеку в мультиварке. Все очень вкусно получается. Да, вкус немного другой, но не могу сказать, где лучше, потому что вкусно везде))) Экспериментируйте!
Замечательный пирог!
Спасибо, Жанна
Можно есть сразу или нужно чтобы постоял до утра? Недавно похожи рецепт был только там тёртые яблоки, и он должен был пропитаться. Нам очень понравилось и этот думаю будет очень вкусный!
Спасибо,за внимание к рецепту. Нет до утра ждать не надо,пусть просто постоит,хорошо остынет, начинка немного схватится и можно кушать.На следующий день он покрепче будет, немного уплотнится начинка и легче резать .Надо принять во внимание то ,что начинка влажная и ее много.
Валечка, чудесный, нежный, такой соблазнительный пирог! Красота!
Спасибо ,Ирушенька
Класс!Тортик очень красивый.
Очень красивый.
спасибо
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