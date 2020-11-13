Яблочный кухен "Экономично, быстро, вкусно"

Поставим на огонь и притушим яблоки до мягкости так, чтобы вся вода испарилась. Сналало под крышкой минут 5, потом крышку снять и довести до готовности. Яблоки я считаю лучше брать два разных сорта. В процессе тушения одни могут развариться в кашу, зато другие останутся кусочками.

Пока тушаться яблоки, приготовим тесто. На это уйдет где то 10 минут, поэтому заранее включим духовку и разогреем ее до 200 градусов.