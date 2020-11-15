Друзья, жаппасай, этот старый рецепт национальной казахской кухни. Такое вкусное, сытное блюдо станет настоящим угощением для ваших гостей и близких людей. По вкусу оно немного похоже на манты, но более насыщеннее и ярче.
- 15 ноября 2020, 19:17
- 12989
Жаппасай
Ингредиенты для «Жаппасай»:
- Мясо (говядина или баранина) — 400 г
- Картофель — 400 г
- Морковь — 200 г
- Перец болгарский — 300 г
- Лук репчатый — 3 шт
- Чеснок — 3 зуб.
- Масло растительное (Олейна) — 60 мл
- Кетчуп (острый) — 60 г
- Перец черный — 1 ч. л.
- Мука пшеничная / Мука — 450 г
- Вода (150 мл в тесто и 300 мл в начинку) — 150 мл
- Соль (1 ч.л. в тесто, в начинку по вкусу) — 1 ч. л.
- Яйцо куриное — 1 шт
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3629.9 ккал
|
белки
72.4 г
|
жиры
63.5 г
|
углеводы
504.1 г
|100 г блюда
|ккал
153.2 ккал
|белки
3.1 г
|жиры
2.7 г
|углеводы
21.3 г
Рецепт «Жаппасай»:
Первым делом приготовить тесто. В воде растворить чайную ложку соли, вбить яйцо, размешать.
Муку просеять в чашку, сделать в ней углубление, влить жидкость, замесить тесто.
Тесто получается тугое, его нужно тщательно вымесить в течение 10 минут и отложить отдохнуть на 30 -40 минут, чтобы оно настоялось и стало более эластичным.
Кусочками теста накрыть всю зажарку, при этом тесто не должно быть в воде. Казан накрыть крышкой и готовить на среднем огне до готовности теста, минут 30.
Комментарии и отзывы
3 декабря ирина42421 #
3 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
28 ноября alexey236uuu #
28 ноября Людмила НК # (автор рецепта)
23 ноября OrTinka #
Я сама казашка, и про такое блюдо не слышала ни разу.
23 ноября ЛЮСЯ40 #
23 ноября Александр Авдеев #
23 ноября Людмила НК # (автор рецепта)
23 ноября eleonora kinzhalieva 2020 #
23 ноября Людмила НК # (автор рецепта)
22 ноября Ксения Мочалова #
22 ноября красавица киса #
Так пишут те,кто мало что знает о жизни там. Многие до сих пор думают,что там только кочевники живут в юртах...
Но все же предположу,что блюдо это более современное,поскольку присутствуют овощи,которых действительно раньше в Казахстане не было. О старинной национальной кухне хорошо ,много упоминается в книге "Путь Абая".
22 ноября Вася Рогов #
23 ноября eleonora kinzhalieva 2020 #
23 ноября ЛЮСЯ40 #
24 ноября Opjana #
23 ноября Лилия Мицук #
23 ноября Лилия Мицук #
23 ноября Лилия Мицук #
22 ноября rybalkin igor #
Казахи не знали картофеля, моркови, лука, чеснока, перца болгарского, муки. У них сроду не было подобных блюд.
22 ноября Opjana #
22 ноября красавица киса #
22 ноября rybalkin igor #
22 ноября Бастет777 #
Жаппасай блюдо очень удачное, придется по вкусу всем, даже тем, у кого бешбармак вызывает удивление.
22 ноября Людмила НК # (автор рецепта)
22 ноября alenanat #
22 ноября Людмила НК # (автор рецепта)
30 ноября yuliakatkova15 #
30 ноября alenanat #
30 ноября yuliakatkova15 #
22 ноября vlada ta #
22 ноября Людмила НК # (автор рецепта)
20 ноября mamaliza #
21 ноября Людмила НК # (автор рецепта)
17 ноября alarm clock #
17 ноября Людмила НК # (автор рецепта)
17 ноября ирпенчанка #
17 ноября Людмила НК # (автор рецепта)
16 ноября Valushok #
17 ноября Людмила НК # (автор рецепта)
16 ноября inna_2107 #
16 ноября Людмила НК # (автор рецепта)
16 ноября mariana82 #
16 ноября Людмила НК # (автор рецепта)
16 ноября wise1288 #
16 ноября Людмила НК # (автор рецепта)
16 ноября Демурия #
16 ноября Людмила НК # (автор рецепта)
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