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  • 15 ноября 2020, 19:17
  • 12989

Жаппасай

Рецепт: Жаппасай

Друзья, жаппасай, этот старый рецепт национальной казахской кухни. Такое вкусное, сытное блюдо станет настоящим угощением для ваших гостей и близких людей. По вкусу оно немного похоже на манты, но более насыщеннее и ярче.

Категория: Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из говядины

Ингредиенты для «Жаппасай»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3629.9 ккал 		белки
72.4 г 		жиры
63.5 г 		углеводы
504.1 г
100 г блюда
ккал
153.2 ккал		 белки
3.1 г		 жиры
2.7 г		 углеводы
21.3 г

Рецепт «Жаппасай»:

Первым делом приготовить тесто. В воде растворить чайную ложку соли, вбить яйцо, размешать.
Муку просеять в чашку, сделать в ней углубление, влить жидкость, замесить тесто.

Тесто получается тугое, его нужно тщательно вымесить в течение 10 минут и отложить отдохнуть на 30 -40 минут, чтобы оно настоялось и стало более эластичным.

Пока тесто отдыхает, приготовить начинку. Все овощи нарезать на мелкие кубики

Мясо также нарезать на мелкие кусочки

В казан или глубокую сковороду налить растительное масло Олейна, нагреть.

На разогретом масле обжарить мясо, лук, морковь в течение 20 мин.

Добавить остальные овощи, соль, перец, измельченный чеснок, все перемешать.

Выложить к овощам кетчут, налить горячей воду, чтобы она только покрыла зажарку.

Готовое тесто тонко раскатать, нарезать на небольшие прямоугольники, смазать растительным маслом.

Кусочками теста накрыть всю зажарку, при этом тесто не должно быть в воде. Казан накрыть крышкой и готовить на среднем огне до готовности теста, минут 30.

Когда блюдо готово, сначала выкладываем тесто на блюдо, сверху начинку и посыпать зеленью.

Приятного аппетита!

И да, у меня по рецепту получилось теста многовато, я из остатка накатала лапши




Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "В кругу семьи с Олейна" На обед : На второе На праздничный стол На ужин : На горячее

Теги: второе обед ужин праздник

Вкусы: мясной овощной

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Жаппасай
Рецепт: Жаппасай

Друзья, жаппасай, этот старый рецепт национальной казахской кухни. Такое вкусное, сытное блюдо станет настоящим угощением для ваших гостей и близких людей. По вкусу оно немного похоже на манты, но более насыщеннее и ярче.

Ингредиенты для «Жаппасай»:

Комментарии и отзывы

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Очень вкусное блюдо!
Ирина, спасибо большое!
Неважно чье блюдо....важно как получилось
Спасибо большое!
Ну какой это "старый национальный рецепт"? Казахи раньше варили только мясо. Позже научились у русских выращивать пшеницу. Про картошку и морковь они узнали после революции. Про болгарский перец вообще молчу.

Я сама казашка, и про такое блюдо не слышала ни разу.
Прожили в Алма-Ате 53 года. Была неоднократно и на целине и в Павлодаре, много и знакомых и друзей казахов, но такого блюда не знаю, несмотря на то.что казахи очень гостеприимный народ и без достархана от них не вырваться...Однако овощей в Казахстане очень много, причем и разнообразных и вкусных. Картошка в северных областях отлично растет, на юге и юго-востоке посложней - семенной фонд требует обновления каждые 2-3 года, но всё равно выращивается- кула же без неё родимой. А рецепт любопытный, стоит попробовать. Спасибо автору. И ещё : разве национальное блюдо должно иметь обязательно вековую историю? И так ли важно в наше время встречали ли мы это блюдо в жизни или нет ешё? Ведь Казахстан большой, джузы разные, всё возможно.
Интересный рецепт. Красивейшие тарелочки. Обязательно приготовлю!
Спасибо большое вам!
Это почему же Жаппасай не казахское блюдо???????? Потому что у всех представление , что Казахстан сплошная голая степь? А ничего, что рядом чуть не во всю границу Узбекистан???????? Люди, вы думаете, что до границы с ним пустыня, а сразу за ней в Узбекистане - сады Семирамиды? Точно также и в Казахстане всё растёт чуть ли не само по себе! И перец, и картошка, и всё, что хотите! Почему у узбеков есть картошка в куче блюд, а казахам в этом отказано? Моя мама училась и закончила школу в Степногорске, вспоминает те годы 60-70-е в Казахстане, как самые сытые и вкусные, а ещё - какие дружные все были и праздники отмечали все вместе любых национальностей! И этот вкуснющий Жаппасай готовили в казане, а потом мужчины переворачивали на большое блюдо эту красоту - так и получалось, что снизу пласты теста, а сверху горкой овощи с мясо. Мы живём сейчас на Южном Урале , но готовим много казахской кухни, у нас много продаётся конины, т.к. рядом и Башкирия, и сам Казахстан. И этот самый Жаппасай или просто ЖаппА я делаю с кониной, обычно из шеи и отдельно ещё всегда беру ял (жир с загривка) -кстати, очень полезный, лечит любую пневмонию - хоть ешь его, хоть аппликации делай на грудь! Отличный рецепт, к тому же самый , так сказать, обиходный, распространённый. Спасибо автору!!!!!!!!!!!!!!
Согласна с Вами. Мой муж русский,но родился и вырос в Казахстане. Все там было. И овощи выращивали на огородах.Правда грядки насыпные делали.Так же и казахи поступали.И сад фруктовый был. И действительно жили дружно. Свекровь научила меня нескольким блюдам,а её учила соседка казашка.
Так пишут те,кто мало что знает о жизни там. Многие до сих пор думают,что там только кочевники живут в юртах...
Но все же предположу,что блюдо это более современное,поскольку присутствуют овощи,которых действительно раньше в Казахстане не было. О старинной национальной кухне хорошо ,много упоминается в книге "Путь Абая".
Доводилось бывать в Казахстане.Но никогда не слышал о сочетании в местной кухне теста и картофеля.Ну,с тестом все понятно,а вот картофель явно не тянет.Похоже на импроВЕРзацию автора.Да и сладкий перец там явно тоже не ко двору-что то новенькое ...
ничего подобного! национальное блюдо Бешпармак. Мясо, тесто, картошка и лук!!!!
Картошка в бесбармаке - нонсенс! там только мясо, много томленного лука и специальное тесто! картошка допускается в лагмане, но вкуснее лагман в составе: мясо, лук, морковь, баклажан, сладкий перец, жгучий перец, чеснок , зелень . Всё последовательно в одном казане обжаривается и в конце добавляется вода. Получается в меру густой "суп".Отдельно отваривается специально приготовленная (тонкая и длинная лапша) .. Подается порционно. В тарелку выкладывают лапшу, а сверху густой"суп". Вкуснотища !!!
ничего подобного! национальное блюдо Бешпармак. Мясо, тесто, картошка и лук!!!!
в бешбармаке никогда не было картошки,это уже современные фантазии...
Ответ для Вася Рогов
Всё у нас есть! И картофель. и перец и др. И кухня у нас разнообразная, как и везде. Готовим блюда всех народов мира. А казахскую кухню вообще обожаем.
Ответ для Вася Рогов
А сочетание мясо+картофель в Азу и манпаре.
Ответ для Вася Рогов
И бесбармак! Наверное, Вы не там угощались...
Казахское блюдо? А может всё же КИРГИЗСКОЕ?
Казахи не знали картофеля, моркови, лука, чеснока, перца болгарского, муки. У них сроду не было подобных блюд.
Казахское блюдо? А может всё же КИРГИЗСКОЕ?
Казахи не знали картофеля, моркови, лука, чеснока, перца болгарского, муки. У них сроду не было подобных блюд.
а киргизы знали все эти овощи?
Ответ для Opjana
Кыргызы знали. Бешбармак чисто кыргызское блюдо, которое казахи с какого-то перепуга стали называть своим национальным блюдом.
Блюдо напоминает лагман и бешбармак, но никак не манты! Даже близко это блюдо не напоминает манты. Кто знаком с кухней Казахстана, никогда не допустит такого сравнения. Это все равно, что сравнить пельмени и макароны по-флотски.
Жаппасай блюдо очень удачное, придется по вкусу всем, даже тем, у кого бешбармак вызывает удивление.
Спасибо!
почти как бешмармак, Рецепт оформлен красиво и правильно , попробуем, но для говядины очень мало времени для готовки, буду томить мясо часа полтара, а потом уже лапша
Благодарю за Ваш комментарий!
Ответ для alenanat
Смотря что за говядина, стейк жарится несколько минут, через полтора часа у вас как бы подошва не получилась
согласна с вами , если стейк, то только самое главное главное не пересушить, а когда тушишь, это другое
Ну да в принципе, вы правы, я бы не стала наверно мраморную говядину использовать для этого блюда, каким бы вкусным оно в итоге не было) а если обычную говядину, да ещё и возможно с прожилками, то лучше конкретно протушить
Вкусные тарелочки!Никогда не слышала о таком блюде.Надо приготовить!Спасибо!
Спасибо за внимание к рецепту!
Людочка, привет! Я не знакома с этим блюдом.🤔. Очень любопытно. Приготовлю обязательно!
Галя, спасибо, что заглянула! Ты не поверишь, пока жила в Казахстане, не знала о нём, уточнила у друзей казахов, да, подтвердили, это их блюдо.
Отличное блюдо!!!
Большое большое спасибо!
Класс!!! Шикарные фотки!!!
Спасибо, солнышко!
Это объедение…
Спасибо, Валечка!
Людмила, очень вкусное и сытное блюдо!
Инна, от души большое спасибо!
Очень интересный рецепт
Марианна, спасибо большое за внимание к рецепту !
Людмила! Какое интересное блюдо - аппетитное, нарядное, эффектное и очень вкусное
Светлана, спасибо большое! Это вкусно и сытно
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