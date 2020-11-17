Клюквенно-апельсиновый чай - это прекрасное и эффективное средство для повышения иммунитета, лечения от депрессии, сохранения молодости, красоты и энергии, профилактики инфекционных заболеваний. А кроме того, это ещё очень вкусный, полезный и ароматный напиток.
- 17 ноября 2020, 6:11
- 2049
Клюквенно-апельсиновый чай
Ингредиенты для «Клюквенно-апельсиновый чай»:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
96.2 ккал
|
белки
2.9 г
|
жиры
1.2 г
|
углеводы
19.8 г
|100 г блюда
|ккал
10.5 ккал
|белки
0.3 г
|жиры
0.1 г
|углеводы
2.2 г
Рецепт «Клюквенно-апельсиновый чай»:
Продукты для чая.
*Корицу добавляйте по вкусу, больше - меньше.
**У меня клюква протёртая с сахаром, поэтому сладость регулируйте по своему вкусу, добавляя сахар или мёд.
Изумительные ароматы апельсина, клюквы и корицы навевают мысли о новогоднем празднике и безумно хочется поздравить всех с Новым Годом!)))
Приятного аппетита и хорошего настроения!
Комментарии и отзывы
22 ноября LanaSlavina #
22 ноября Himbeeren # (автор рецепта)
Мои, советской закалки, стаканы выдержали. 15 минут чай заваривается + в квартире уже не жарко...Не знаю как ваши справятся.
Вот спасибо, что написали, теперь ни за что не налью, беречь буду свои стаканчики.
23 ноября maxapet #
22 ноября Silverina1 #
22 ноября Himbeeren # (автор рецепта)
22 ноября Колесникова Людмила #
22 ноября Himbeeren # (автор рецепта)
18 ноября inna_2107 #
18 ноября Himbeeren # (автор рецепта)
18 ноября мисс #
18 ноября Himbeeren # (автор рецепта)
17 ноября Ирушенька #
18 ноября Himbeeren # (автор рецепта)
17 ноября jannasimf #
18 ноября Himbeeren # (автор рецепта)
17 ноября yugai ludmila65 #
18 ноября Himbeeren # (автор рецепта)
17 ноября Сурик #
18 ноября Himbeeren # (автор рецепта)
17 ноября kylman #
18 ноября Himbeeren # (автор рецепта)
Можно, ягода от горячей воды лопнет, даст цвет, вкус и аромат.
Спасибо за внимание к рецепту.
17 ноября wise1288 #
18 ноября Himbeeren # (автор рецепта)
17 ноября nelliundco #
18 ноября Himbeeren # (автор рецепта)
Спасибо, дорогая, за внимание и поддержку!
18 ноября nelliundco #
18 ноября Himbeeren # (автор рецепта)
18 ноября nelliundco #
18 ноября Himbeeren # (автор рецепта)
18 ноября nelliundco #
18 ноября Himbeeren # (автор рецепта)
18 ноября nelliundco #
17 ноября Беннито #
А фото такие новогодние! Браво!
18 ноября Himbeeren # (автор рецепта)
Очень ароматно и вкусно! Угощайся!
17 ноября Okoolina #
18 ноября Himbeeren # (автор рецепта)
Спасибо!
17 ноября virgola71 #
18 ноября Himbeeren # (автор рецепта)
Благодарю за внимание к рецепту!
18 ноября virgola71 #
18 ноября Himbeeren # (автор рецепта)
17 ноября Демурия #
18 ноября Himbeeren # (автор рецепта)
17 ноября nadin0930 #
18 ноября Himbeeren # (автор рецепта)
17 ноября ирпенчанка #
18 ноября Himbeeren # (автор рецепта)
Спасибо огромное за внимание и поддержку!
18 ноября ирпенчанка #
18 ноября Himbeeren # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: