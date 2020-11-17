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Версия для печати Рецепты Напитки Горячие напитки Чай
  • 17 ноября 2020, 6:11
  • 2049

Клюквенно-апельсиновый чай

Рецепт: Клюквенно-апельсиновый чай

Клюквенно-апельсиновый чай - это прекрасное и эффективное средство для повышения иммунитета, лечения от депрессии, сохранения молодости, красоты и энергии, профилактики инфекционных заболеваний. А кроме того, это ещё очень вкусный, полезный и ароматный напиток.

Категория: Напитки Горячие напитки Чай

Ингредиенты для «Клюквенно-апельсиновый чай»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
96.2 ккал 		белки
2.9 г 		жиры
1.2 г 		углеводы
19.8 г
100 г блюда
ккал
10.5 ккал		 белки
0.3 г		 жиры
0.1 г		 углеводы
2.2 г


Рецепт «Клюквенно-апельсиновый чай»:

Продукты для чая.
*Корицу добавляйте по вкусу, больше - меньше.
**У меня клюква протёртая с сахаром, поэтому сладость регулируйте по своему вкусу, добавляя сахар или мёд.

Апельсин вымыть, нарезать кусочками, удалить косточки, сложить в чайник, посыпать корицей.

Добавить клюквенное пюре, влить горячую кипячёную воду. Перемешать.

Укутать чайник полотенцем и дать настояться в течение 15 минут.

Готово! Вдыхаем. Пьём. Наслаждаемся.

Изумительные ароматы апельсина, клюквы и корицы навевают мысли о новогоднем празднике и безумно хочется поздравить всех с Новым Годом!)))






Приятного аппетита и хорошего настроения!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На завтрак На обед На полдник На праздничный стол На ужин

Теги: напиток чаепитие полезно полдник обед необычно

Вкусы: коричный клюквенный апельсиновый приятный пряный

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Клюквенно-апельсиновый чай
Рецепт: Клюквенно-апельсиновый чай

Клюквенно-апельсиновый чай - это прекрасное и эффективное средство для повышения иммунитета, лечения от депрессии, сохранения молодости, красоты и энергии, профилактики инфекционных заболеваний. А кроме того, это ещё очень вкусный, полезный и ароматный напиток.

Ингредиенты для «Клюквенно-апельсиновый чай»:

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Комментарии и отзывы

Огромное спасибо, изумительный чай! У меня вопрос не по рецепту немного. Вдохновившись, тоже хотела налить в такие же стаканы. Но у меня чай был еще горячим, и побоялась, что лопнут. Скажите, пожалуйста, хрустальный стакан температуру свежезаваренного чпя выдерживает? Спасибо
Большое спасибо за внимание к рецепту.
Мои, советской закалки, стаканы выдержали. 15 минут чай заваривается + в квартире уже не жарко...Не знаю как ваши справятся.
Вот спасибо, что написали, теперь ни за что не налью, беречь буду свои стаканчики.
Ответ для LanaSlavina
Стандартное решение: положите в стакан металлическую ложку, потом наливайте кипяток - стакан не лопнет.
Очень вкусно и красиво!
благодарю!
Вкусный, красивый и полезный напиток !!!
Людмила, благодарю за внимание к рецепту.
Жанна, замечательный чай!!
Инна, большое спасибо за внимание и поддержку!
ароматный напиток!
Света, спасибо!
Жанночка, красота какая! Чудесный, ароматный напиток!
Ириночка, благодарю от всей души за внимание, поддержку и доброжелательность!
Яркий, вкусный и ароматный чай, Жанночка!
Жанночка, спасибо большое!
Какой вкусный чай!
Людмила, благодарю!
Жанночка! Шикарный чаёк! А как красиво!!!
Людочка, спасибо большое за визит!
Вкусно, а клюкву можно свежую взять? Как-то протертую с сахаром в чайник....не айс
Почему не айс, очень даже.... Протёртая - не варёная. У меня тоже свежая.
Можно, ягода от горячей воды лопнет, даст цвет, вкус и аромат.
Спасибо за внимание к рецепту.
Жанна! Великолепный чай - ароматный, яркий
Светочка, огромное спасибо!
Очумительный ☕ чаёк, Жанночка ! Клюквеный чай люблю, тем более он очень полезный, а с апельсином и корицей очень интересно !
Нелличка, угощайся, пей и не болей!
Спасибо, дорогая, за внимание и поддержку!
Спасибо Жанночка , с удовольствием угощюсь . Надо бы клюквы прикупить, давно я такой чаёк не пила
Покупай. Сейчас витаминки нужны, как никогда раньше! Можно ещё имбирь добавить.
У нас её не везде купить, надо в русский магазин выбраться . А с имбирём вообще !
Выбирайся
Жанна! Какой ароматный чаек....даже я почувствовала..
А фото такие новогодние! Браво!
Ирина, спасибо большое!
Очень ароматно и вкусно! Угощайся!
то, что нужно в наше время!
Да, Наташа, сейчас живые витаминчики просто необходимы!
Спасибо!
Жанна! Отличный, ароматный, витаминный напиток! Прекрасные яркие фото!
Юлия, угощайся!
Благодарю за внимание к рецепту!
Спасибо большое, Жанна, за угощение! Очень вкусный и ароматный чай!
Оля, большое спасибо! Угощайся!
Вауууу, какой чудесный чаёк, Жанночка!
Наденька, благодарю от души за внимание и поддержку! Угощайся!
Шикарные фото! Жанна! Яркий, замечательный полезный напиток!
Натуля, угощайся! Пей и не болей!
Спасибо огромное за внимание и поддержку!
Натуля, угощайся! Пей и не болей!
Спасибо, милая! И тебе не болеть!!!!
Спасибо.
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