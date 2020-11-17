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  • 17 ноября 2020, 8:30
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Котлеты с сулугуни

Рецепт: Котлеты с сулугуни

Вкусные, ароматные котлеты с морковью и сюрпризом внутри. Сочные, нежные они не оставят равнодушными никого. Угощайтесь!

Категория: Горячие блюда Блюда из фарша Горячие блюда из мясного фарша

Ингредиенты для «Котлеты с сулугуни»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1357.4 ккал 		белки
23.1 г 		жиры
27.4 г 		углеводы
56.5 г
100 г блюда
ккал
133.1 ккал		 белки
2.3 г		 жиры
2.7 г		 углеводы
5.5 г

Рецепт «Котлеты с сулугуни»:

К фаршу добавить чеснок пропущенный через пресс и лук натёртый на крупной тёрке. Добавить соль и аджику, влить 100 мл холодной кипяченой воды. Морковь натереть на мелкой тёрке, всыпать манку и тщательно вымесить фарш.

Взять немного фарша на ладонь и расплюснуть. В центр выложить небольшой кусочек сулугуни предварительно нарезанный кубиками.

Сформировать котлеты и обжарить с двух сторон на растительном масле Олейна.

Приятного аппетита!!!




Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "В кругу семьи с Олейна" На обед На праздничный стол На ужин

Теги: горячее обед ужин

Вкусы: мясной овощной сырный нежный

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Котлеты с сулугуни
Рецепт: Котлеты с сулугуни

Вкусные, ароматные котлеты с морковью и сюрпризом внутри. Сочные, нежные они не оставят равнодушными никого. Угощайтесь!

Ингредиенты для «Котлеты с сулугуни»:

Комментарии и отзывы

Спасибо большое за рецепт. Ты большая умничка.
Спасибо
Олечка! Очень аппетитные котлеты! С благодарностью беру рецепт в КК.
Спасибо
Благодарю
Оля спасибо большое за рецепт ,очень вкусные,сочные котлетки получились ,у меня без моркови
Спасибо за доверие и вкусную фото улику рада что рецепт пригодился очень аппетитное и вкусное фото на здоровье
Ооо, надо попробовать.
А фаршу надо постоять немножко, раз там манка?
Минут 5-10 не больше
Понятно. Спасибо
Оля, твои котлеты кого хошь с ума сведут!
Спасибо
Ответ для Himbeeren
По такому случаю купила сулугуни
Вот это правильно. Попробуйте ещё с кабачком. Мне очень понравились.
Аппетитные котлетки!
Спасибо
Оленька, ох, и хороши котлеты!
Спасибо
Отличные котлеты
Спасибо
Аппетитные котлетки!!!
Благодарю
Такая реалистичная котлетка,прям рука сама тянется!Классссс!!!
Спасибо
Отличные котлеты.
Спасибо
вау,как же сочно
Спасибо
Ольга! Какие сочные и ароматные котлетки
Благодарю
Оля, от твоих котлет я всегда в восторге!
Спасибо
очень аппетитно!
Спасибо
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