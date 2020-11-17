Вкусные, ароматные котлеты с морковью и сюрпризом внутри. Сочные, нежные они не оставят равнодушными никого. Угощайтесь!
- 17 ноября 2020, 8:30
- 2045
Котлеты с сулугуни
Ингредиенты для «Котлеты с сулугуни»:
- Фарш мясной (Свино-говяжий) — 700 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Чеснок — 1 зуб.
- Морковь — 1 шт
- Крупа манная — 2 ст. л.
- Соль (По вкусу)
- Аджика — 1 ч. л.
- Масло растительное (Олейна)
- Сыр сулугуни — 70 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1357.4 ккал
|
белки
23.1 г
|
жиры
27.4 г
|
углеводы
56.5 г
|100 г блюда
|ккал
133.1 ккал
|белки
2.3 г
|жиры
2.7 г
|углеводы
5.5 г
Рецепт «Котлеты с сулугуни»:
К фаршу добавить чеснок пропущенный через пресс и лук натёртый на крупной тёрке. Добавить соль и аджику, влить 100 мл холодной кипяченой воды. Морковь натереть на мелкой тёрке, всыпать манку и тщательно вымесить фарш.
Взять немного фарша на ладонь и расплюснуть. В центр выложить небольшой кусочек сулугуни предварительно нарезанный кубиками.
Комментарии и отзывы
23 ноября ttsinamdzgvrishvili-67 #
23 ноября Демурия # (автор рецепта)
19 ноября ИРепка #
19 ноября Демурия # (автор рецепта)
18 ноября Алиева2012 #
18 ноября Демурия # (автор рецепта)
18 ноября mtata #
20 ноября Демурия # (автор рецепта)
18 ноября т-тя-ля #
А фаршу надо постоять немножко, раз там манка?
18 ноября Демурия # (автор рецепта)
18 ноября т-тя-ля #
18 ноября Himbeeren #
18 ноября Демурия # (автор рецепта)
18 ноября т-тя-ля #
19 ноября Himbeeren #
18 ноября мисс #
18 ноября Демурия # (автор рецепта)
17 ноября Ирушенька #
18 ноября Демурия # (автор рецепта)
17 ноября nelliundco #
18 ноября Демурия # (автор рецепта)
17 ноября jannasimf #
17 ноября Демурия # (автор рецепта)
17 ноября inulia68 #
17 ноября Демурия # (автор рецепта)
17 ноября yugai ludmila65 #
17 ноября Демурия # (автор рецепта)
17 ноября mtata #
17 ноября Демурия # (автор рецепта)
17 ноября wise1288 #
17 ноября Демурия # (автор рецепта)
17 ноября Людмила НК #
17 ноября Демурия # (автор рецепта)
17 ноября Okoolina #
17 ноября Демурия # (автор рецепта)
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