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  • 18 ноября 2020, 20:07
  • 2912

Салат с морковью и редькой "Иммунный"

Рецепт: Салат с морковью и редькой Иммунный

Хрустящий, полезный, сочный и очень вкусный салат с морковью, редькой и огурцом. Очень любим в нашей семье. Надеюсь, и Вас не оставит равнодушными.

Категория: Салаты Салаты из овощей, грибов, сыра Салаты из овощей

Ингредиенты для «Салат с морковью и редькой "Иммунный"»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
846.9 ккал 		белки
14.2 г 		жиры
60.9 г 		углеводы
64.7 г
Порции
ккал
211.7 ккал		 белки
3.6 г		 жиры
15.2 г		 углеводы
16.2 г
100 г блюда
ккал
110 ккал		 белки
1.8 г		 жиры
7.9 г		 углеводы
8.4 г

Рецепт «Салат с морковью и редькой "Иммунный"»:

Морковь натереть на тёрке для корейской моркови.

Добавить 1 ч. л. соли и уксус. Хорошо перемешать и убрать в холодильник на 30 минут.

Редьку также натереть на тёрке для корейской моркови.

Трём огурцы и добавляем к моркови и редьке.

Мелко порезать зелень, добавить к остальным ингредиентам в миску.

Лук порезать четвертинками. В раскаленую сковороду налить подсолнечное масло. Лук обжарить 5-6 минут.

Добавить кориандр, соль 1 ч. л., поперчить по вкусу (у меня 0,5 ч. л.). Перемешать. Жарить 1-2 минуты.

Добавить мелко порезанный чеснок. Жарить ещё 1-2 минуты.

Добавить в миску обжаренный лук и чеснок со специями.

Всё хорошо перемешать.

Приятного аппетита! 🍁🍁🍁





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "В кругу семьи с Олейна" На обед : На закуску На полдник На праздничный стол На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: салат обед ужин полдник полезно

Вкусы: огуречный морковный луковый чесночный пикантный

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Салат с морковью и редькой "Иммунный"
Рецепт: Салат с морковью и редькой Иммунный

Хрустящий, полезный, сочный и очень вкусный салат с морковью, редькой и огурцом. Очень любим в нашей семье. Надеюсь, и Вас не оставит равнодушными.

Ингредиенты для «Салат с морковью и редькой "Иммунный"»:

Комментарии и отзывы

Валюшенька, очень и очень вкусный салат! Ароматный, сочный и витаминный! Редька у меня зеленая. Спасибо большое за рецепт!
Людочка, спасибо за твой тёплый отзыв! До чего приятно читать, что было очень вкусно! Кушай для здоровья, набирайся витаминов! И отдельная благодарность за аппетитнейшую фото улику!
Добрый день, подскажите - какую режу нужно использовать для этого рецепта?
Елена, если вопрос про редьку, то делаю из обычной белой или японский сорт (дайкон). Всё натираю на тёрке для корейской моркови. Надеюсь, рецепт когда-нибудь пригодится и будет вкусно!
Спасибо за быстрый ответ! Белая это, которая горькая? Зелёная наверно тоже подойдёт...
Да, которая немного горьковата. С зелёной не пробовала, но думаю будет вкусно.
Валюшенька! Отличный салатик!!!
Спасибо!
Валюша, салат отличный!!!
Марьямушка, благодарю за внимание!
Валюша! Салатик хрустящий, яркий, аппетитный
Света, спасибо за внимание!
Валюша! Отличный, сочный, вкусный, витаминный салат!!!
Светочка, благодарю!
Валентина, замечательный салат!!! Однозначно буду готовить! Спасибо за рецепт!
Ольга, большое спасибо! Рада, что салатик приглянулся! Надеюсь, приготовление займёт мало времени и будет вкусно!
Валюша, этот салат Будь Здоров!
Спасибо, Людочка! Подходящее название!
Валюша! Отличный витаминный салатик!!!
Наташенька, спасибо за поддержку!
Сочненько!
Жанночка, большое спасибо!
витаминный салатик!
Спасибо!
Валюша, замечательный салат!!!
Сочный, ароматный, пряный!!!
Надюша, сердечное спасибо за внимание!
вкусно, полезно!
Людочка, спасибо, что заглянула на ложечку витаминов!
Валечка, замечательный,ароматный салат!
Сердечно благодарю за внимание, Ирушенька!
Валечка, вкусный и ароматный салат!
Валюша, нравится такой витаминный салатик!
Любаша, спасибо, что заглянула в гости!
Валечка, салат прекрасный , в моём вкусе
Нелличка, спасибо! Ты права, такие салатики всегда радуют!
хороший салат!
Спасибо!
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