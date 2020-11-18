Хрустящий, полезный, сочный и очень вкусный салат с морковью, редькой и огурцом. Очень любим в нашей семье. Надеюсь, и Вас не оставит равнодушными.
- 18 ноября 2020, 20:07
- 2912
Салат с морковью и редькой "Иммунный"
Ингредиенты для «Салат с морковью и редькой "Иммунный"»:
- Морковь (Средняя) — 3 шт
- Редька (Средняя) — 1 шт
- Огурец — 1 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Чеснок — 4 зуб.
- Зелень (Укроп, кинза) — 1 пуч.
- Масло подсолнечное (ТМ "Олейна") — 4 ст. л.
- Уксус (9%) — 1 ч. л.
- Кориандр (Молотый, без горки) — 1 ч. л.
- Соль — 2 ч. л.
- Перец черный (По вкусу)
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
846.9 ккал
|
белки
14.2 г
|
жиры
60.9 г
|
углеводы
64.7 г
|Порции
|ккал
211.7 ккал
|белки
3.6 г
|жиры
15.2 г
|углеводы
16.2 г
|100 г блюда
|ккал
110 ккал
|белки
1.8 г
|жиры
7.9 г
|углеводы
8.4 г
Рецепт «Салат с морковью и редькой "Иммунный"»:
Лук порезать четвертинками. В раскаленую сковороду налить подсолнечное масло. Лук обжарить 5-6 минут.
Добавить кориандр, соль 1 ч. л., поперчить по вкусу (у меня 0,5 ч. л.). Перемешать. Жарить 1-2 минуты.
Комментарии и отзывы
24 ноября Сурик #
24 ноября Valushka2003 # (автор рецепта)
23 ноября elenakrosh lenina #
23 ноября Valushka2003 # (автор рецепта)
23 ноября elenakrosh lenina #
23 ноября Valushka2003 # (автор рецепта)
23 ноября elenakrosh lenina #
20 ноября Сурик #
20 ноября Valushka2003 # (автор рецепта)
19 ноября Алиева2012 #
22 ноября Valushka2003 # (автор рецепта)
19 ноября wise1288 #
19 ноября Valushka2003 # (автор рецепта)
19 ноября ma-ma sveta #
19 ноября Valushka2003 # (автор рецепта)
19 ноября lavrysha #
19 ноября Valushka2003 # (автор рецепта)
19 ноября Людмила НК #
19 ноября Valushka2003 # (автор рецепта)
19 ноября ирпенчанка #
19 ноября Valushka2003 # (автор рецепта)
19 ноября Himbeeren #
19 ноября Valushka2003 # (автор рецепта)
19 ноября мисс #
19 ноября Valushka2003 # (автор рецепта)
19 ноября nadin0930 #
Сочный, ароматный, пряный!!!
19 ноября Valushka2003 # (автор рецепта)
19 ноября yugai ludmila65 #
19 ноября Valushka2003 # (автор рецепта)
18 ноября Ирушенька #
18 ноября Valushka2003 # (автор рецепта)
18 ноября jannasimf #
18 ноября Valushka2003 # (автор рецепта)
18 ноября Vishnja #
18 ноября Valushka2003 # (автор рецепта)
18 ноября nelliundco #
18 ноября Valushka2003 # (автор рецепта)
18 ноября Okoolina #
18 ноября Valushka2003 # (автор рецепта)
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