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  • 19 ноября 2020, 7:26
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Нежная говядина

Рецепт: Нежная говядина

Простой, не хлопотный рецепт вкуснейшей говядины тушеной с овощами и сметаной. Нежное, сочное мясо не оставит равнодушным никого. Угощайтесь!

Категория: Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из говядины

Ингредиенты для «Нежная говядина»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2204.4 ккал 		белки
164 г 		жиры
159.9 г 		углеводы
28.6 г
100 г блюда
ккал
158.6 ккал		 белки
11.8 г		 жиры
11.5 г		 углеводы
2.1 г

Рецепт «Нежная говядина»:

Мясо нарезать небольшими кусочками, в сковороду влить масло Олейна и поставить тушиться на медленный огонь. На 1,5 часа. Никакой воды и жидкости не добавляем.

По прошествии времени к мясу добавить лук нарезанный полу кольцами. Перемешать и оставить на тушиться дальше на 20 минут. Огонь не прибавляем, на минимуме. Мясо дало свой сок, поэтому дополнительно никакой жидкости к мясу не добавляем. Огурцы нарезать маленьким кубиком как и помидоры, добавить к мясу. Чеснок пропустить через пресс. Перемешать. Оставить тушиться минут на 15.

Только сейчас добавляем соль и все специи. Перемешиваем. Добавляем сметану. И оставляем тушиться на 15 минут.

Приятного аппетита!!!




Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "В кругу семьи с Олейна" На обед На ужин

Теги: горячее обед ужин

Вкусы: мясной нежный насыщенный овощной

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Нежная говядина
Рецепт: Нежная говядина

Простой, не хлопотный рецепт вкуснейшей говядины тушеной с овощами и сметаной. Нежное, сочное мясо не оставит равнодушным никого. Угощайтесь!

Ингредиенты для «Нежная говядина»:

Комментарии и отзывы

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Очень хороши Ваши рецепты. Забрала в КК. Спасибо
Большое спасибо за рецепт! Получилось пикантно и нежно одновременно
Мясо в густом сметанном соусе просто тает во рту.
Я, конечно, далеко не мастер фотографии, просто гарнировала гречкой и посыпала свежей петрушкой, спасибо, очень вкусно!
Спасибо большое за подробный рецепт буду готовить
На здоровье
Благодарю
Ах, какая красота-вкуснота!
А какую часть говядины использовали? Ну вот не умею я выбирать говядину. Иной раз такой красивый кусочек куплю, а при готовке получается распавшаяся на волокна жёсткая "солома".
Задок
Спасибо!
Ах, какая красота-вкуснота!
А какую часть говядины использовали? Ну вот не умею я выбирать говядину. Иной раз такой красивый кусочек куплю, а при готовке получается распавшаяся на волокна жёсткая "солома".
Это тоже про меня .
Какая аппетитная тарелочка,Оля!
У меня аппетит разыгрался,несмотря на то,что недавно тоже ела жаркое на ужин!
Спасибо
Очень аппетитное мясо!
Спасибо
Ароматная говядина!!!
Спасибо
Очень аппетитное мясо!
Спасибо
Оленька, безусловно,вкусная, ароматная, нежная говядина!
Спасибо
Спасибо! Обязательно приготовлю!
Благодарю
Ольга! Нежнейшее ароматное мясо получилось фотографии шикарные, очень аппетитные.
Благодарю
Это однозначно очень вкусно, замечательное мяско! Обязательно приготовлю
Спасибо
Ммм… очень аппетитно
Спасибо
Обожаю такое мясо. КЛАСС!
Спасибо
Ни капельки сомнений, что это вкусно! Кусок мягкого хлеба в прикуску и гарнир не нужен!
Спасибо
Очнь аппетитно!
Спасибо
Оля, чудесное сочетание
Благодарю
Оля, шикарный обед!
Спасибо
Ах, какое мяско на тарелочке
Спасибо
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