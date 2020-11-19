Нежная говядина

По прошествии времени к мясу добавить лук нарезанный полу кольцами. Перемешать и оставить на тушиться дальше на 20 минут. Огонь не прибавляем, на минимуме. Мясо дало свой сок, поэтому дополнительно никакой жидкости к мясу не добавляем. Огурцы нарезать маленьким кубиком как и помидоры, добавить к мясу. Чеснок пропустить через пресс. Перемешать. Оставить тушиться минут на 15.