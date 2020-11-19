Простой, не хлопотный рецепт вкуснейшей говядины тушеной с овощами и сметаной. Нежное, сочное мясо не оставит равнодушным никого. Угощайтесь!
- 19 ноября 2020, 7:26
- 4764
Нежная говядина
Ингредиенты для «Нежная говядина»:
- Говядина — 800 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Помидор (Крупный) — 1 шт
- Огурец маринованный (Крупные) — 2 шт
- Чеснок — 1 зуб.
- Сметана (С горкой) — 2 ст. л.
- Специи (По вкусу соль, молотый перец)
- Масло растительное (Олейна) — 4 ст. л.
- Кинза (Сушеная) — 1 ст. л.
- Сельдерей черешковый (Сушеный) — 1 ч. л.
- Паприка сладкая — 0.5 ч. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2204.4 ккал
|
белки
164 г
|
жиры
159.9 г
|
углеводы
28.6 г
|100 г блюда
|ккал
158.6 ккал
|белки
11.8 г
|жиры
11.5 г
|углеводы
2.1 г
Рецепт «Нежная говядина»:
Мясо нарезать небольшими кусочками, в сковороду влить масло Олейна и поставить тушиться на медленный огонь. На 1,5 часа. Никакой воды и жидкости не добавляем.
По прошествии времени к мясу добавить лук нарезанный полу кольцами. Перемешать и оставить на тушиться дальше на 20 минут. Огонь не прибавляем, на минимуме. Мясо дало свой сок, поэтому дополнительно никакой жидкости к мясу не добавляем. Огурцы нарезать маленьким кубиком как и помидоры, добавить к мясу. Чеснок пропустить через пресс. Перемешать. Оставить тушиться минут на 15.
Только сейчас добавляем соль и все специи. Перемешиваем. Добавляем сметану. И оставляем тушиться на 15 минут.
Комментарии и отзывы
7 часов назад alla martynova #
вчера в 13:15 mariyabelova #
Мясо в густом сметанном соусе просто тает во рту.
Я, конечно, далеко не мастер фотографии, просто гарнировала гречкой и посыпала свежей петрушкой, спасибо, очень вкусно!
позавчера Nadina1958 #
позавчера Демурия # (автор рецепта)
20 ноября inna_2107 #
21 ноября Демурия # (автор рецепта)
20 ноября т-тя-ля #
А какую часть говядины использовали? Ну вот не умею я выбирать говядину. Иной раз такой красивый кусочек куплю, а при готовке получается распавшаяся на волокна жёсткая "солома".
20 ноября Демурия # (автор рецепта)
20 ноября т-тя-ля #
7 часов назад alla martynova #
7 часов назад т-тя-ля #
20 ноября inulia68 #
У меня аппетит разыгрался,несмотря на то,что недавно тоже ела жаркое на ужин!
20 ноября Демурия # (автор рецепта)
19 ноября Vishnja #
19 ноября Демурия # (автор рецепта)
19 ноября Алиева2012 #
19 ноября Демурия # (автор рецепта)
19 ноября jannasimf #
19 ноября Демурия # (автор рецепта)
19 ноября Ирушенька #
19 ноября Демурия # (автор рецепта)
19 ноября diozzy13 #
19 ноября Демурия # (автор рецепта)
19 ноября wise1288 #
19 ноября Демурия # (автор рецепта)
19 ноября dra-kosha #
19 ноября Демурия # (автор рецепта)
19 ноября julika1108 #
19 ноября Демурия # (автор рецепта)
19 ноября yugai ludmila65 #
19 ноября Демурия # (автор рецепта)
19 ноября Valushka2003 #
19 ноября Демурия # (автор рецепта)
19 ноября inna_2107 #
19 ноября Демурия # (автор рецепта)
19 ноября МурКатеринка #
19 ноября Демурия # (автор рецепта)
19 ноября ma-ma sveta #
19 ноября Демурия # (автор рецепта)
19 ноября nelliundco #
19 ноября Демурия # (автор рецепта)
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