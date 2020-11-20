Я запекаю стрипсы в панировке в духовке. Куриное филе обязательно мариную. Поэтому стрипсы получаются очень мягкие и сочные внутри и с хрустящей сырной корочкой сверху.
- 20 ноября 2020, 19:09
- 6996
Стрипсы из куриного филе
Ингредиенты для «Стрипсы из куриного филе»:
- Филе куриное — 1 шт
- Сыр твердый — 60 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Масло подсолнечное (ТМ Олейна) — 1 ст. л.
- Соевый соус — 50 мл
- Сухари панировочные / Панировка — 60 г
- Паприка сладкая — 0,5 ч. л.
- Соль — по вкусу
- Имбирь (молотая приправа) — 1 щепот.
- Аджика (сухая приправа) — 1 щепот.
Время приготовления:
Количество порций: 3
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
953.9 ккал
|
белки
92.3 г
|
жиры
38.8 г
|
углеводы
56.4 г
|Порции
|ккал
318 ккал
|белки
30.8 г
|жиры
12.9 г
|углеводы
18.8 г
|100 г блюда
|ккал
170.3 ккал
|белки
16.5 г
|жиры
6.9 г
|углеводы
10.1 г
Рецепт «Стрипсы из куриного филе»:
Подготавливаю все необходимые продукты. Для приготовления маринада я беру подсолнечное масло классическое ТМ Олейна.
Филе споласкиваю в воде, обсушиваю. Разрезаю вдоль. Затем режу тонкими полосками (длинные режу ещё пополам).
В глубокую ёмкость вливаю подсолнечное масло, соевый соус, добавляю паприку, сухую аджику и молотый имбирь. Взбиваю вилкой.
Опуская в маринад кусочки нарезанного филе. Оставляю мариноваться на 15 минут.
В отдельную миску разбиваю яйца, взбалтываю вилкой.
В другую миску натираю сыр на мелкой тёрке, всыпаю панировочные сухари. Добавляю соль по вкусу (можно не добавлять совсем).
Каждый кусочек куриного филе обмакиваю сначала в яйцо, а затем обваливаю в панировке. Укладываю все полоски куриного филе на противень, застеленный пергаментом для выпечки.
Ставлю противень со стрипсами в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут (нужно ориентироваться по своей духовке).
Стрипсы должны стать золотистого оттенка, зарумяниться. Главное не пересушить их.
Стрипсы из куриного филе готовы. Подавать их можно как в горячем, так и в холодном виде. Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
вчера в 18:09 Полина Горбова #
вчера в 18:11 NataliaNik # (автор рецепта)
вчера в 7:44 Rita1963 #
позавчера Lisenochka79 #
Только вот, мне не кажется - на последних фото не стрипсы, а крылья?
позавчера NataliaNik # (автор рецепта)
позавчера wise1288 #
позавчера NataliaNik # (автор рецепта)
22 ноября gulj1 #
22 ноября NataliaNik # (автор рецепта)
22 ноября alenanat #
22 ноября NataliaNik # (автор рецепта)
22 ноября nata korol64 #
22 ноября Кесяба #
22 ноября NataliaNik # (автор рецепта)
21 ноября Ирушенька #
21 ноября NataliaNik # (автор рецепта)
20 ноября yugai ludmila65 #
20 ноября NataliaNik # (автор рецепта)
20 ноября Okoolina #
20 ноября NataliaNik # (автор рецепта)
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