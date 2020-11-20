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  • 20 ноября 2020, 19:09
  • 6996

Стрипсы из куриного филе

Рецепт: Стрипсы из куриного филе

Я запекаю стрипсы в панировке в духовке. Куриное филе обязательно мариную. Поэтому стрипсы получаются очень мягкие и сочные внутри и с хрустящей сырной корочкой сверху.

Категория: Закуски Снэк

Ингредиенты для «Стрипсы из куриного филе»:

Время приготовления:

Количество порций: 3

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
953.9 ккал 		белки
92.3 г 		жиры
38.8 г 		углеводы
56.4 г
Порции
ккал
318 ккал		 белки
30.8 г		 жиры
12.9 г		 углеводы
18.8 г
100 г блюда
ккал
170.3 ккал		 белки
16.5 г		 жиры
6.9 г		 углеводы
10.1 г

Рецепт «Стрипсы из куриного филе»:

Подготавливаю все необходимые продукты. Для приготовления маринада я беру подсолнечное масло классическое ТМ Олейна.

Филе споласкиваю в воде, обсушиваю. Разрезаю вдоль. Затем режу тонкими полосками (длинные режу ещё пополам).

В глубокую ёмкость вливаю подсолнечное масло, соевый соус, добавляю паприку, сухую аджику и молотый имбирь. Взбиваю вилкой.
Опуская в маринад кусочки нарезанного филе. Оставляю мариноваться на 15 минут.

В отдельную миску разбиваю яйца, взбалтываю вилкой.
В другую миску натираю сыр на мелкой тёрке, всыпаю панировочные сухари. Добавляю соль по вкусу (можно не добавлять совсем).

Каждый кусочек куриного филе обмакиваю сначала в яйцо, а затем обваливаю в панировке. Укладываю все полоски куриного филе на противень, застеленный пергаментом для выпечки.

Ставлю противень со стрипсами в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут (нужно ориентироваться по своей духовке).
Стрипсы должны стать золотистого оттенка, зарумяниться. Главное не пересушить их.

Стрипсы из куриного филе готовы. Подавать их можно как в горячем, так и в холодном виде. Приятного аппетита!







Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "В кругу семьи с Олейна" На завтрак На обед На полдник На праздничный стол На ужин

Теги: закуска завтрак полдник перекус

Вкусы: куриный соленый сырный

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Стрипсы из куриного филе
Рецепт: Стрипсы из куриного филе

Я запекаю стрипсы в панировке в духовке. Куриное филе обязательно мариную. Поэтому стрипсы получаются очень мягкие и сочные внутри и с хрустящей сырной корочкой сверху.

Категория: Закуски Снэк

Ингредиенты для «Стрипсы из куриного филе»:

Комментарии и отзывы

Спасибо, готовила такие, моя сестренка делала только вот я не фоткала
Панировка - это мука, яйца, сухари. Желательно фритюр или на сковороде. Кстати, зачем ломать язык об strips, в русском языке полно хороших слов и обозначений.
Рецепт хороший, попробую, спасибо!
Только вот, мне не кажется - на последних фото не стрипсы, а крылья?
Это не крылья, все те же стрипсы
Наташа! Замечательные стрипсы, вкусно смотрятся
будем пробовать
Обыкновенное запеченое филе куриное😂...)))чай завареный кипятком намного ’круче"
Быстро, не сложно, вкусно!!! Сын обожает стрипсы!!! Вернется из командировки, обязательно приготовлю. Спасибо за рецепт!
Наталья, чудесные стрипсы!
Спасибо, Ира!
Вкусно !
Спасибо!
Симпатично!
Спасибо!
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