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  • 24 ноября 2020, 7:43
  • 1666

Пирожки с грибной начинкой

Рецепт: Пирожки с грибной начинкой

Симпатичные пирожки на дрожжевом тесте с начинкой из шампиньонов, адыгейского сыра и зелени!

Категория: Выпечка Изделия из теста Другие изделия

Ингредиенты для «Пирожки с грибной начинкой»:

Тесто

Начинка

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3036.3 ккал 		белки
108 г 		жиры
97.8 г 		углеводы
427.6 г
100 г блюда
ккал
192.2 ккал		 белки
6.8 г		 жиры
6.2 г		 углеводы
27.1 г


Рецепт «Пирожки с грибной начинкой»:

Тесто: в миске соединить кефир и воду (комнатной температуры), яйцо и растительное масло. Перемешать.

Добавить сахар, соль, пшеничную и овсяную муку, всыпать дрожжи.

Начать руками замешивать тесто, пока тесто не начнет отлипать от стенок миски и рук, но всё еще будет оставаться немного липким.

Смазать руки растительным маслом и сформировать из теста шар, обмазывая его маслом. Затянуть миску с тестом пищевой пленкой и оставить в теплом месте для подъема на 1.5-2 часа.

Начинка: мелко нарезать лук и шампиньоны, обжарить на небольшом количестве растительного масла и дать остыть. Добавить натертый адыгейский сыр и мелко нарезанную зелень. Приправить солью и черным перцем, перемешать начинку.

Тесто подошло.

Присыпать поверхность мукой, выложить тесто и вымешивать его 3-5 минут.

Разделить тесто на кусочки (у меня получилось 12 шт.). Раскатать кусочек в прямоугольник (примерно 14 х 20). В центре выложить начинку, сделать надрезы.

Чередуя полоски, уложить их поверх начинки. Край можно прижать вилочкой.

Выложить сформированные пирожки на противень, дать отдохнуть 10-15 минут. Затем смазать взбитым яйцом и присыпать кунжутом.

Отправить выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут до румяного цвета (ориентируемся на особенности своей духовки).







Всем приятного аппетита!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На полдник На ужин : На закуску

Теги: выпечка духовка полдник обед ужин

Вкусы: насыщенный грибной сырный

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Пирожки с грибной начинкой
Рецепт: Пирожки с грибной начинкой

Симпатичные пирожки на дрожжевом тесте с начинкой из шампиньонов, адыгейского сыра и зелени!

Ингредиенты для «Пирожки с грибной начинкой»:

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Комментарии и отзывы

Спасибо!!!!!
А замена овсяной муки на пшеничную скажется на результат? Овсяной муки нет, а пирожков очееееень хочется?
овсяные хлопья можно размолоть, а если и их нет ,то конечно можно добавить и пшеничную
Ответ для kiti-cat15
конечно можно заменить
Чудесные пирожки!
спасибо большое!
Олечка, очаровательные пирожки! Румяные, воздушные!
спасибо, Ирочка!
Какие румяные, аппетитные пирожки
благодарю, Нелличка!
Шикарные пирожки - вкусные и румяные!
спасибо большое!
Замечательные пирожки
спасибо!
благодарю!
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