Симпатичные пирожки на дрожжевом тесте с начинкой из шампиньонов, адыгейского сыра и зелени!
- 24 ноября 2020, 7:43
- 1666
Пирожки с грибной начинкой
Ингредиенты для «Пирожки с грибной начинкой»:
Тесто
- Кефир (1%) — 200 мл
- Яйцо куриное — 1 шт
- Вода — 100 мл
- Масло растительное — 60 мл
- Мука пшеничная / Мука (+ 2-3 ст.л. для вымешивания на поверхности) — 450 г
- Мука овсяная — 70 г
- Соль — 0.5 ч. л.
- Сахар — 2.5 ч. л.
- Дрожжи (сухие быстродействующие) — 1.5 ч. л.
Начинка
- Шампиньоны — 400 г
- Сыр адыгейский — 120 г
- Лук репчатый (100 г) — 1 шт
- Зелень (укроп/петрушка) — 6 веточ.
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Масло растительное (для обжаривания)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3036.3 ккал
|
белки
108 г
|
жиры
97.8 г
|
углеводы
427.6 г
|100 г блюда
|ккал
192.2 ккал
|белки
6.8 г
|жиры
6.2 г
|углеводы
27.1 г
Рецепт «Пирожки с грибной начинкой»:
Тесто: в миске соединить кефир и воду (комнатной температуры), яйцо и растительное масло. Перемешать.
Начать руками замешивать тесто, пока тесто не начнет отлипать от стенок миски и рук, но всё еще будет оставаться немного липким.
Смазать руки растительным маслом и сформировать из теста шар, обмазывая его маслом. Затянуть миску с тестом пищевой пленкой и оставить в теплом месте для подъема на 1.5-2 часа.
Начинка: мелко нарезать лук и шампиньоны, обжарить на небольшом количестве растительного масла и дать остыть. Добавить натертый адыгейский сыр и мелко нарезанную зелень. Приправить солью и черным перцем, перемешать начинку.
Разделить тесто на кусочки (у меня получилось 12 шт.). Раскатать кусочек в прямоугольник (примерно 14 х 20). В центре выложить начинку, сделать надрезы.
Выложить сформированные пирожки на противень, дать отдохнуть 10-15 минут. Затем смазать взбитым яйцом и присыпать кунжутом.
Отправить выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут до румяного цвета (ориентируемся на особенности своей духовки).
Всем приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
29 ноября kiti-cat15 #
29 ноября kiti-cat15 #
29 ноября марина-майре нымме #
30 ноября Z Olga # (автор рецепта)
30 ноября Z Olga # (автор рецепта)
25 ноября Silverina1 #
30 ноября Z Olga # (автор рецепта)
24 ноября Ирушенька #
30 ноября Z Olga # (автор рецепта)
24 ноября nelliundco #
30 ноября Z Olga # (автор рецепта)
24 ноября alarm clock #
24 ноября Z Olga # (автор рецепта)
24 ноября julika1108 #
24 ноября Z Olga # (автор рецепта)
24 ноября qwerrty121 #
24 ноября Z Olga # (автор рецепта)
24 ноября Демурия #
24 ноября Z Olga # (автор рецепта)
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