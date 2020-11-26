Помните пончики из СССР, с ливером?!, много много начинки и тонкое хрустящее тесто. Именно такие и попыталась я приготовить сегодня, и знаете, ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ, пожалуй, даже вкуснее. Угощайтесь, дорогие. P.S.: Пончики от пирожков отличаются, и количеством начинки и размером, так что это всё таки, пончики.
- 26 ноября 2020, 0:03
- 6222
Пончики с ливером
Ингредиенты для «Пончики с ливером»:
Тесто
- Мука пшеничная / Мука — 420 г
- Вода — 200 мл
- Масло растительное (Классическое от ТМ ОЛЕЙНА) — 2 ст. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Дрожжи (сухие, с горкой) — 1 ч. л.
- Соль (под нож) — 1 ч. л.
Начинка
- Легкое (варёное) — 250 г
- Печень говяжья (варёная) — 250 г
- Лук репчатый (крупный, 270 г.) — 1 шт
- Масло растительное (Классическое от ТМ ОЛЕЙНА) — 4 ст. л.
- Масло сливочное — 30 г
- Лук зеленый — по вкусу
- Укроп — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Перец черный (молотый) — по вкусу
Дополнительно
- Масло растительное (Классическое от ТМ ОЛЕЙНА) — 300 мл
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
5180.5 ккал
|
белки
127.9 г
|
жиры
369.2 г
|
углеводы
343.2 г
|100 г блюда
|ккал
332.1 ккал
|белки
8.2 г
|жиры
23.7 г
|углеводы
22 г
Рецепт «Пончики с ливером»:
Замесить тесто. Для этого в тёплой воде смешать сахар и дрожжи, опару оставить на 10 минут. Муку просеять, добавить соль и опару, смешать, добавив масло, вымесить тесто до однородности, комбайном - 5 минут, вручную - 10-12 минут, при необходимости добавить муки.
Положить в миску, накрыть и убрать в тёплое место на 1 час.
В это время приготовить начинку. Заранее отварить печень и лёгкое, нарезать кусочками, 3-4 см.. Зелень вымыть и обсушить.
Измельчить блендером, добавить рубленую зелень, 2 ст. л. растительного масла, смешать до однородности.
Выбродившее тесто разделить на 12-14 равных частей, подкатать в колобки, накрыть плёнкой, оставить на 5 минут.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!
Комментарии и отзывы
3 часа назад Ptichka #
3 часа назад yugai ludmila65 # (автор рецепта)
19 часов назад 0703ovvLyusya #
13 часов назад yugai ludmila65 # (автор рецепта)
3 часа назад 0703ovvLyusya #
позавчера Раиса #
позавчера yugai ludmila65 # (автор рецепта)
очень приятно что и Вам рецепт доставил добрые воспоминания.
позавчера Ксения Мочалова #
позавчера yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Семейству низкий поклон за такие слова.
позавчера kakovkina t #
позавчера жанка #
позавчера yugai ludmila65 # (автор рецепта)
позавчера yugai ludmila65 # (автор рецепта)
позавчера Геннадьевна Наталья #
позавчера yugai ludmila65 # (автор рецепта)
29 ноября AnyNonianc #
позавчера yugai ludmila65 # (автор рецепта)
29 ноября oriole13 #
29 ноября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Улица Большая Конюшенная, дом 25.
Главная пышечная города. Одно из самых аутентичных мест, которое славится этим десертом с 1958 года. Петербургские колечки в золотистой корочке здесь готовят по рецепту №1095 из советского «Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания». В этой пышечной были установлены первые в СССР автоматы по производству пышек. Один из них работает до сих пор.
Этимологические словари говорят, что слово «пышка» происходит от «пышный» и «пыхать», то есть обдавать жаром. Название десерта упоминалось в царском меню времён Ивана Грозного. А вот родственное слово «пончик» появилось гораздо позже в начале ХХ века.
Подают классические пышки на Большой Конюшенной, присыпав сахарной пудрой. Советский интерьер и сладкий кофе с молоком в гранёном стакане прилагаются. С 2008 года пышечная внесена в «Красную книгу памятных мест Петербурга» как объект в центре города, имеющий культурно-бытовую ценность.
В день посетители пышечной на Большой Конюшенной покупают от полутора до двух тысяч пышек.
Цены здесь демократичные: одна пышка обойдётся в 14 рублей.
«Пышки Петербургские» в Гостином дворе
Улица Садовая, дом 17 (универмаг Большой Гостиный Двор, первый этаж)
Хрустящие пышки и какао с молоком продают в самом узнаваемом торговом доме Петербурга Гостином дворе. Места в кафе мало, поэтому лучше заходить за лакомством утром или брать пышки навынос.
В Санкт-Петербурге первые пышечные появились в 1930-х годах. Рецептура обжаренных во фритюре колечек практически ничем не отличается от обычных пончиков. Тем не менее, чтобы не обидеть жителей города на Неве, в разговоре с ними лучше употребляйте термин «пышки». Тем более, что внешние отличия у пончиков и пышек имеются. У последних обязательна дырка внутри. Это подтверждает рецепт десерта из книги «О вкусной и здоровой пище», которая была выпущена в Ленинграде в 1939 году. Там говорится, что тесто необходимо раскатать толщиной полсантиметра и стаканом вырезать кружки. Затем из каждого кружка нужно вынуть середину таким образом получается форма кольца. А дальше тесто жарят до золотистой корочки в кипящем масле в кастрюле. В современной интерпретации во фритюрнице.
Стоимость одной пышки в Гостином дворе 20 рублей.
«Пышечка» на Грибоедова
Набережная канала Грибоедова, дом 5658
Если захотелось пышек с лоском отправляйтесь в «Пышечку» от ресторанной группы Ginza Project. Кафе занимает три зала, стены которых декорированы советской керамической плиткой. Помимо классических пышек-толстушек с ванильной пудрой, можно попробовать варианты со сгущёнкой, шоколадом и клубничным джемом. Здесь предлагают бочковый кофе и наливают из трёхлитровых банок крымские соки. Есть и лимонады из детства «Дюшес», «Тархун» и «Барбарис».
Хотя интерьер «Пышечки» выдержан в знакомых советских мотивах, рекламная кампания кафе была очень запоминающейся. На рекламных снимках для пышечной позировали возрастные модели агентства Oldushka в нарядах от Gucci.
Стоимость одной гламурной пышки 19 рублей.
Пышечная на Садовой
Улица Садовая, дом 32
Классическое кафе, выполненное в лучших традициях ленинградских пышечных, стоячие места, пышки-толстушки и горячие напитки. Эта пышечная одна из старейших в городе, работает с советских времен.
Сладости здесь пекут по классическим рецептам. Впрочем, ингредиенты везде примерно одинаковые: мука, дрожжи, соль, сахар, вода, яйца и маргарин.
Уютным кафе назвать всё же трудно, но погружение в атмосферу советского общепита гарантировано. Учтите, что в этой пышечной придётся постоять в очереди.
Пышки калорийный десерт, поэтому за раз более пяти колечек не осилить. В одной пышке содержится около 90 калорий.
Одна пышка обойдётся в 22 рублей.
Попробовать пышки в Петербурге нужно обязательно, вот что я нашла в интернете.
29 ноября oriole13 #
29 ноября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
позавчера AnyNonianc #
позавчера yugai ludmila65 # (автор рецепта)
29 ноября chigics #
29 ноября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
позавчера жанка #
позавчера yugai ludmila65 # (автор рецепта)
29 ноября elenaozerova #
29 ноября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
29 ноября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
29 ноября Ягодка Алёна #
29 ноября elenaozerova #
29 ноября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
позавчера yugai ludmila65 # (автор рецепта)
вчера в 8:15 Ягодка Алёна #
вчера в 10:51 yugai ludmila65 # (автор рецепта)
29 ноября solaris-7 #
29 ноября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
29 ноября marrud-2017 #
29 ноября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
28 ноября ирпенчанка #
28 ноября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
28 ноября ирпенчанка #
28 ноября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
26 ноября jannasimf #
27 ноября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
26 ноября Vishnja #
26 ноября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
26 ноября красавица киса #
26 ноября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
26 ноября mariana82 #
26 ноября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
26 ноября Silverina1 #
А с ливером пирожки были, очень вкусные!
26 ноября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
26 ноября Silverina1 #
26 ноября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
26 ноября наташа лучко #
26 ноября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Спасибо за внимание к рецепту.
28 ноября ирпенчанка #
28 ноября наташа лучко #
позавчера жанка #
вчера в 13:12 наташа лучко #
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