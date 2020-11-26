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  • 26 ноября 2020, 0:03
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Пончики с ливером

Рецепт: Пончики с ливером

Помните пончики из СССР, с ливером?!, много много начинки и тонкое хрустящее тесто. Именно такие и попыталась я приготовить сегодня, и знаете, ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ, пожалуй, даже вкуснее. Угощайтесь, дорогие. P.S.: Пончики от пирожков отличаются, и количеством начинки и размером, так что это всё таки, пончики.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пончики

Ингредиенты для «Пончики с ливером»:

Тесто

Начинка

Дополнительно

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
5180.5 ккал 		белки
127.9 г 		жиры
369.2 г 		углеводы
343.2 г
100 г блюда
ккал
332.1 ккал		 белки
8.2 г		 жиры
23.7 г		 углеводы
22 г

Рецепт «Пончики с ливером»:

Замесить тесто. Для этого в тёплой воде смешать сахар и дрожжи, опару оставить на 10 минут. Муку просеять, добавить соль и опару, смешать, добавив масло, вымесить тесто до однородности, комбайном - 5 минут, вручную - 10-12 минут, при необходимости добавить муки.
Положить в миску, накрыть и убрать в тёплое место на 1 час.

В это время приготовить начинку. Заранее отварить печень и лёгкое, нарезать кусочками, 3-4 см.. Зелень вымыть и обсушить.

На 2 ст. л. растительного масла обжарить лук. Добавить печень и лёгкое.

Жарить 5-7 минут, огонь средний, помешивая. Добавить сливочное масло, перец и соль по вкусу.

Измельчить блендером, добавить рубленую зелень, 2 ст. л. растительного масла, смешать до однородности.

Выбродившее тесто разделить на 12-14 равных частей, подкатать в колобки, накрыть плёнкой, оставить на 5 минут.

Колобок расплющить и тонко раскатать в прямоугольник. Положить 2 ст. л. начинки.

Защепив и подкатав, сформовать продолговатые трубочки, заготовки пончиков.

Разогреть растительное масло, жарить пончики на среднем огне, по 2-3 минуты с каждой стороны.

Готовые выкладывать на бумажное полотенце для удаления излишков масла.
Подать горячими.



ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!







Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "В кругу семьи с Олейна" На обед На полдник На ужин

Теги: жарить выпечка обед ужин детям

Вкусы: жареный мясной печеночный

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Пончики с ливером
Рецепт: Пончики с ливером

Помните пончики из СССР, с ливером?!, много много начинки и тонкое хрустящее тесто. Именно такие и попыталась я приготовить сегодня, и знаете, ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ, пожалуй, даже вкуснее. Угощайтесь, дорогие. P.S.: Пончики от пирожков отличаются, и количеством начинки и размером, так что это всё таки, пончики.

Ингредиенты для «Пончики с ливером»:

Комментарии и отзывы

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Спасибо!!! Тот самый вкус, тот самый цвет а если ещё со сметаной и солью, то прям блаженство ))
Спасибо большое за внимание к рецепту и добрые слова.
Это потрясающе!!! Язык можно проглотить и слюной подавиться! Приготовлю обязательно этот потрясающий ностальгический рецепт с огромной благодарностью Автору!
Спасибо большое Вам за интерес к рецепту, очень приятно. Пеките на доброе здоровье.
Спасибо большое за рецепт, так хотелось снова вкусить эти пончики из студенческого буфета между "парами", но сколько раз пыталась, все не то, попробуем!!!
Спасибо Вам огромное ,
очень приятно что и Вам рецепт доставил добрые воспоминания.
Ой, как я Вам благодарна за рецепт теста!!!!!!!!!! Я всё пыталась приготовить именно такие вот "сардельки", какие я ела в Харькове в детстве. Но всё как-то не так было, то не тонкое, то с формовкой проблемы, то всё вспузыряится , в общем, разные рецепты теста брала и не то... А Ваше - самое ТО! Всё получилось сразу!!!!!!!! И уж какие там фотографии - еле успела 2 пончика съесть, остальное мои любимые домочадцы стрескали в миг! Огромное спасибо! Мне семейство объявило "приговор" - все пирожки готовить только так!
От души БЛАГО ДАРЮ Вас за такой добрый комментарий, мне безумно приятно что Вам понравилось.
Семейству низкий поклон за такие слова.
Рецепт весьма напоминает знаменитые орские пирожки с ливером из жидкого дрожжевого теста. особенность их в том что начинка оборачивается очень мягким тестом без подсыпки муки в виде кокона или веретена (руки и рабочая поверхность смазываются маслом растительным), такие пирожки жарятся во фритюре, переворачиваются они сами по мере прожарки. Сама их часто делаю. Вкуснятина необыкновенная. Тесто при выпечке этих пирожков настолько воздушное, что не сравнится ни с одним из других рецептов.
Давно ищу такой рецепт-отдельно его не выставите?
У меня есть что то подобное, если интересно, посмотрите https://www.povarenok.ru/recipes/show/129148/.
Ответ для kakovkina t
У меня и такой рецепт есть, если интересно посмотрите, там есть кое-какие отличия. https://www.povarenok.ru/recipes/show/129148/.
Рецепт в копилочку, спасибо. Общепринято, что пирожки готовятся с начинкой, а пончики (и теперь уже знаю про пышечки) без начинки, просто жарится тесто во фритюре.
Спасибо.
Будьте добры, опишите как тесто готовите. Для кого-то легко и понятно, верю. А я только учусь
Рецепт отредактирован, в шаге №1 есть описание процесса . Спасибо за внимание к рецепту.
Гм, у нас они были известны именно как пирожки с ливером. Все-таки пончики ассоциируются с чем-то сладким. )) Спасибо за рецепт, утащу в заначку.
Пышечная на Большой Конюшенной
Улица Большая Конюшенная, дом 25.
Главная пышечная города. Одно из самых аутентичных мест, которое славится этим десертом с 1958 года. Петербургские колечки в золотистой корочке здесь готовят по рецепту №1095 из советского «Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания». В этой пышечной были установлены первые в СССР автоматы по производству пышек. Один из них работает до сих пор.
Этимологические словари говорят, что слово «пышка» происходит от «пышный» и «пыхать», то есть обдавать жаром. Название десерта упоминалось в царском меню времён Ивана Грозного. А вот родственное слово «пончик» появилось гораздо позже в начале ХХ века.
Подают классические пышки на Большой Конюшенной, присыпав сахарной пудрой. Советский интерьер и сладкий кофе с молоком в гранёном стакане прилагаются. С 2008 года пышечная внесена в «Красную книгу памятных мест Петербурга» как объект в центре города, имеющий культурно-бытовую ценность.
В день посетители пышечной на Большой Конюшенной покупают от полутора до двух тысяч пышек.
Цены здесь демократичные: одна пышка обойдётся в 14 рублей.

«Пышки Петербургские» в Гостином дворе
Улица Садовая, дом 17 (универмаг Большой Гостиный Двор, первый этаж)
Хрустящие пышки и какао с молоком продают в самом узнаваемом торговом доме Петербурга Гостином дворе. Места в кафе мало, поэтому лучше заходить за лакомством утром или брать пышки навынос.
В Санкт-Петербурге первые пышечные появились в 1930-х годах. Рецептура обжаренных во фритюре колечек практически ничем не отличается от обычных пончиков. Тем не менее, чтобы не обидеть жителей города на Неве, в разговоре с ними лучше употребляйте термин «пышки». Тем более, что внешние отличия у пончиков и пышек имеются. У последних обязательна дырка внутри. Это подтверждает рецепт десерта из книги «О вкусной и здоровой пище», которая была выпущена в Ленинграде в 1939 году. Там говорится, что тесто необходимо раскатать толщиной полсантиметра и стаканом вырезать кружки. Затем из каждого кружка нужно вынуть середину таким образом получается форма кольца. А дальше тесто жарят до золотистой корочки в кипящем масле в кастрюле. В современной интерпретации во фритюрнице.
Стоимость одной пышки в Гостином дворе 20 рублей.
«Пышечка» на Грибоедова
Набережная канала Грибоедова, дом 5658
Если захотелось пышек с лоском отправляйтесь в «Пышечку» от ресторанной группы Ginza Project. Кафе занимает три зала, стены которых декорированы советской керамической плиткой. Помимо классических пышек-толстушек с ванильной пудрой, можно попробовать варианты со сгущёнкой, шоколадом и клубничным джемом. Здесь предлагают бочковый кофе и наливают из трёхлитровых банок крымские соки. Есть и лимонады из детства «Дюшес», «Тархун» и «Барбарис».


Хотя интерьер «Пышечки» выдержан в знакомых советских мотивах, рекламная кампания кафе была очень запоминающейся. На рекламных снимках для пышечной позировали возрастные модели агентства Oldushka в нарядах от Gucci.
Стоимость одной гламурной пышки 19 рублей.
Пышечная на Садовой
Улица Садовая, дом 32

Классическое кафе, выполненное в лучших традициях ленинградских пышечных, стоячие места, пышки-толстушки и горячие напитки. Эта пышечная одна из старейших в городе, работает с советских времен.
Сладости здесь пекут по классическим рецептам. Впрочем, ингредиенты везде примерно одинаковые: мука, дрожжи, соль, сахар, вода, яйца и маргарин.
Уютным кафе назвать всё же трудно, но погружение в атмосферу советского общепита гарантировано. Учтите, что в этой пышечной придётся постоять в очереди.

Пышки калорийный десерт, поэтому за раз более пяти колечек не осилить. В одной пышке содержится около 90 калорий.
Одна пышка обойдётся в 22 рублей.


Попробовать пышки в Петербурге нужно обязательно, вот что я нашла в интернете.
Вы жестоки, я чуть не захлебнулась. ))) Но я имела в виду не пышки, а именно пончики - с начинкой из крема, джема, сгущенки. В Питере их часто называют берлинерами. А в Грузии, например, пончик - это классический пончик с заварным кремом внутри. Других начинок там не признают. ))) По крайней мере, никогда не доводилось сталкиваться. А пышки - именно пышки или московские пончики. )
Ответ для yugai ludmila65
Я в Питере за год этот уже была 6 раз. И мне ни разу не удалось их попробовать. Там очередь на улице стоит)
Да, дочь ездила несколько лет назад, тоже не удалось.
Очень вкусно. Только я не понял, почему "пончики"? Когда-то они продавались под названием "Пирожки с мясом" (именно "с мясом"). С удовольствием покупали.
У нас продавались именно как пончики, пирожки были другие - толстое тесто и чуть-чуть в середине начинки, да и размер у них разный, пирожки раза в полтора больше. Во времена СССР , я не встречала , или не помню, , пирожки с мясом , были пирожки с капустой, картошкой , с повидлом, рис с яйцом и с ливером. С мясом были беляши, но это у нас было так.
Ответ для chigics
У нас они официально назывались-пончики.
Спасибо за поддержку.
жалко, что не показали, в деталях, формовку пирожка, бывает он не держит форму, раскрывается при жарке.... а начинку делаю так, вареный ливер пропускаю через мясорубку, а затем обжариваю с луком, морковью и специями
На фото сложно показать, это не видео. Плотно скрепляю тесто, старайтесь чтоб начинка не попадала на эти места, даже после её удаления, трудно потом скрепить эти места. Если тесто эластичное, не забито мукой, пирожки не должны раскрываться, .
Ответ для elenaozerova
https://www.povarenok.ru/recipes/show/160117/, здесь можно посмотреть, если интересно. Так я формую пирожки.
А тесто как замесить? Есть у каждого рецепта нюансы.
дрожжи, сухие, в муку, остальные ингредиенты в чаше смешиваете и туда-же.... и месите, месите
Ответ для Ягодка Алёна
Здесь особо нюансов и нету, спасибо Вам за внимание , постараюсь отредактировать.
Ответ для Ягодка Алёна
Рецепт отредактирован, добавила описание приготовления теста. Спасибо за интерес к рецепту.
Рецепт отредактирован, добавила описание приготовления теста. Спасибо за интерес к рецепту.
спасибо большое
Очень вкусные пончики-пирожки из далёкого времени. Спасибо, фото такие, что хочется сразу бежать к плите, вкуснотища!
Спасибо огромное, рада что рецепт вызвал такие добрые ощущения.
Добрый день! Замечательный рецепт, тонкое тесто. только я не поняла что значит соль(под нож) . Объясните, пожалуйста.
Спасибо за внимание к рецепту, "под нож" - это по бортикам ложки провести ножом, сняв излишки соли.
Ммм! Как же я обожаю начинку из ливера!!! Помню эти пончики! Это просто непередаваемо вкусно!!! Людочка! Рецепт замечательный!!! Фото мега аппетитные!
Спасибо, Наташа, рада что заглянула.
Людочка, очень аппетитные пончики! Тонкое тесто и много начинки!
Спасибо огромное, Жанна.
Людочка, какие интересные пончики! Начинка, фото! Очень аппетитно готовятся в масле!
Спасибо, Любаша . Рада что нравятся фото.
вкусно!
Это точно, Надя . Спасибо что заглянула.
Спасибо.
Пончики у нас были без начинки, с сахарной пудрой
А с ливером пирожки были, очень вкусные!
А у нас именно пончики такие были, тонкое-тонкое тесто и много- много начинки. Пончики могут быть и с разной начинкой и без, сладкие и нет. Лена, спасибо большое.
Да я знаю, Люд, просто вспомнились именно те пончики, что у нас готовили. Хлебозавод тот и поныне работает, а вот пончики совсем не те стали. Про ливерные пирожки и говорить нечего, их теперь и не готовит никто.
Да, ты права, сейчас всё другое.
Супер! У нас их называли "тошнотики" не знаю кому как, а я их обожала Вот только готовить сама не пробовала) Так что беру себе в КК И море благодарностей
Ух ты, какое странное название, не слышала.
Спасибо за внимание к рецепту.
Ответ для наташа лучко
И у нас так называли уличные пирожки с любой начинкой! Особенно это касалось беляшей.
у нас такие и с картошкой продавали) и те были " с картошкой", а вот такое смешное название именно из за ливера
Ответ для наташа лучко
Я в Казахстане живу, у нас тоже их так называли-тошнотики,несмотря на отличный вкус!
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