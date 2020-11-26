donna2000Поваренок 3 уровня 26 ноября 2020, 17:39

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Творожный "Наполеон" с заварным кремом

Вкуснейший творожный торт "Наполеон" с заварным кремом на Новый год 2021! Торт очень нежный и мягкий, приготовить его совсем не сложно! Коржи в торте очень тонкие, пропитывается торт моментально! Вес торта 1 кг 800 гр, высота 7 см, диаметр 18 см.

Ингредиенты для «Творожный "Наполеон" с заварным кремом»:

Пищевая и энергетическая ценность: Готового блюда ккал

4343.1 ккал белки

128.4 г жиры

191 г углеводы

528.2 г 100 г блюда ккал

201.1 ккал белки

5.9 г жиры

8.8 г углеводы

24.5 г

Рецепт «Творожный "Наполеон" с заварным кремом»:

1. В глубокой ёмкости перемешать масло комнатной температуры с сахаром и солью. Добавить творог, перемешать. Добавить яйцо и перемешать до однородности.

2. Добавить разрыхлитель, ванилин, и по частям добавляя муку, замесить очень мягкое, не липнущее к рукам тесто.

3. Тесто разделить на 12 равный частей, округлить, присыпать немного мукой, накрыть плёнкой и убрать в холодильник на 40 минут.

4. Раскатать очень тонко каждый кусочек теста на силиконовом коврике ( на пергаменте не удобно будет раскатывать так тонко!). Вилкой пройтись по всему коржу делая проколы.

5. Выпекать каждый корж при 185 градусах около 7 минут. Коржи должны немного зарумяниться.

6. Формой диаметром 18 см вырезать ещё горячие коржи, обрезки убрать в сторону ( они пригодятся ).

7. В кастрюлю разбить все яйца, добавить сахар, ванилин, крахмал. Перемешать всё венчиком. Добавить немного молока и перемешать до однородности. Затем влить оставшееся молоко, и постоянно помешивая, варить крем до загустения.

8. Готовый крем перелить в глубокую ёмкость, добавить мягкое масло и перемешать до однородного состояния. Накрыть крем плёнкой в контакт и дать полностью остыть.

9. Измельчить в блендере обрезки ( при желании ещё измельчить немного орехов ).

10. Собрать торт, смазывая коржи между собой кремом. На верхний корж также нанести крем. Присыпать торт со всех сторон крошкой.

Приятного аппетита!