Вкуснейший творожный торт "Наполеон" с заварным кремом на Новый год 2021! Торт очень нежный и мягкий, приготовить его совсем не сложно! Коржи в торте очень тонкие, пропитывается торт моментально! Вес торта 1 кг 800 гр, высота 7 см, диаметр 18 см.
- 26 ноября 2020, 17:39
- 5427
Творожный "Наполеон" с заварным кремом
Ингредиенты для «Творожный "Наполеон" с заварным кремом»:
Для коржей
- Мука пшеничная / Мука — 250 г
- Масло сливочное — 60 г
- Сахар — 100 г
- Творог — 240 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Ванилин (щепотка)
- Соль (щепотка)
- Разрыхлитель теста — 5 г
- Орехи (любые, присыпать торт)
Для крема
- Молоко — 900 мл
- Сахар — 150 г
- Яйцо куриное — 4 шт
- Ванилин (щепотка)
- Масло сливочное — 120 г
- Крахмал кукурузный — 40 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4343.1 ккал
|
белки
128.4 г
|
жиры
191 г
|
углеводы
528.2 г
|100 г блюда
|ккал
201.1 ккал
|белки
5.9 г
|жиры
8.8 г
|углеводы
24.5 г
Рецепт «Творожный "Наполеон" с заварным кремом»:
2. Добавить разрыхлитель, ванилин, и по частям добавляя муку, замесить очень мягкое, не липнущее к рукам тесто.
3. Тесто разделить на 12 равный частей, округлить, присыпать немного мукой, накрыть плёнкой и убрать в холодильник на 40 минут.
4. Раскатать очень тонко каждый кусочек теста на силиконовом коврике ( на пергаменте не удобно будет раскатывать так тонко!). Вилкой пройтись по всему коржу делая проколы.
5. Выпекать каждый корж при 185 градусах около 7 минут. Коржи должны немного зарумяниться.
6. Формой диаметром 18 см вырезать ещё горячие коржи, обрезки убрать в сторону ( они пригодятся ).
7. В кастрюлю разбить все яйца, добавить сахар, ванилин, крахмал. Перемешать всё венчиком. Добавить немного молока и перемешать до однородности. Затем влить оставшееся молоко, и постоянно помешивая, варить крем до загустения.
8. Готовый крем перелить в глубокую ёмкость, добавить мягкое масло и перемешать до однородного состояния. Накрыть крем плёнкой в контакт и дать полностью остыть.
9. Измельчить в блендере обрезки ( при желании ещё измельчить немного орехов ).
10. Собрать торт, смазывая коржи между собой кремом. На верхний корж также нанести крем. Присыпать торт со всех сторон крошкой.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
11 часов назад alenanat #
9 часов назад donna2000 # (автор рецепта)
вчера в 9:52 wise1288 #
9 часов назад donna2000 # (автор рецепта)
4 часа назад alenanat #
59 минут назад donna2000 # (автор рецепта)
позавчера Ирушенька #
вчера в 7:54 donna2000 # (автор рецепта)
позавчера топиарий #
вчера в 7:54 donna2000 # (автор рецепта)
позавчера donna2000 # (автор рецепта)
позавчера TANCHITTA #
Творог какой используется ?.......по виду как бы пачечный ( не мягкий( из ванночек))
И молоко, какой жирности ?
Вроде бы крем " держится" на крахмале и масле,...... но все-таки .....?
11 часов назад Dude7787 #
5 часов назад buryanova irina 2017 #
57 минут назад donna2000 # (автор рецепта)
( думала что Вам ответила, а написала в ленте )
1 минуту назад TANCHITTA #
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