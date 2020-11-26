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Версия для печати Рецепты Десерты Торты Творожный торт
  • 26 ноября 2020, 17:39
  • 5427

Творожный "Наполеон" с заварным кремом

Рецепт: Творожный Наполеон с заварным кремом

Вкуснейший творожный торт "Наполеон" с заварным кремом на Новый год 2021! Торт очень нежный и мягкий, приготовить его совсем не сложно! Коржи в торте очень тонкие, пропитывается торт моментально! Вес торта 1 кг 800 гр, высота 7 см, диаметр 18 см.

Категория: Десерты Торты Творожный торт

Ингредиенты для «Творожный "Наполеон" с заварным кремом»:

Для коржей

Для крема

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4343.1 ккал 		белки
128.4 г 		жиры
191 г 		углеводы
528.2 г
100 г блюда
ккал
201.1 ккал		 белки
5.9 г		 жиры
8.8 г		 углеводы
24.5 г


Рецепт «Творожный "Наполеон" с заварным кремом»:

1. В глубокой ёмкости перемешать масло комнатной температуры с сахаром и солью. Добавить творог, перемешать. Добавить яйцо и перемешать до однородности.
2. Добавить разрыхлитель, ванилин, и по частям добавляя муку, замесить очень мягкое, не липнущее к рукам тесто.
3. Тесто разделить на 12 равный частей, округлить, присыпать немного мукой, накрыть плёнкой и убрать в холодильник на 40 минут.
4. Раскатать очень тонко каждый кусочек теста на силиконовом коврике ( на пергаменте не удобно будет раскатывать так тонко!). Вилкой пройтись по всему коржу делая проколы.
5. Выпекать каждый корж при 185 градусах около 7 минут. Коржи должны немного зарумяниться.
6. Формой диаметром 18 см вырезать ещё горячие коржи, обрезки убрать в сторону ( они пригодятся ).
7. В кастрюлю разбить все яйца, добавить сахар, ванилин, крахмал. Перемешать всё венчиком. Добавить немного молока и перемешать до однородности. Затем влить оставшееся молоко, и постоянно помешивая, варить крем до загустения.
8. Готовый крем перелить в глубокую ёмкость, добавить мягкое масло и перемешать до однородного состояния. Накрыть крем плёнкой в контакт и дать полностью остыть.
9. Измельчить в блендере обрезки ( при желании ещё измельчить немного орехов ).
10. Собрать торт, смазывая коржи между собой кремом. На верхний корж также нанести крем. Присыпать торт со всех сторон крошкой.
Приятного аппетита!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На обед : На десерт На праздничный стол : Новый год / Рождество На ужин : На десерт

Теги: десерт торт праздник праздничный гости духовка чаепитие выпечка

Вкусы: творожный нежный бесподобный сливочный

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Творожный "Наполеон" с заварным кремом
Рецепт: Творожный Наполеон с заварным кремом

Вкуснейший творожный торт "Наполеон" с заварным кремом на Новый год 2021! Торт очень нежный и мягкий, приготовить его совсем не сложно! Коржи в торте очень тонкие, пропитывается торт моментально! Вес торта 1 кг 800 гр, высота 7 см, диаметр 18 см.

Ингредиенты для «Творожный "Наполеон" с заварным кремом»:

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Комментарии и отзывы

вопрос, торт на вкус как мокрый , на вид вроде не хрустящий
Тортик мокрый
Юлия! Тортик прелесть
Спасибо
прямо убили меня, у меня любят все пропитанное и мокрое, честно говорю, обязательно попробую в блюжайшее время, фотки супер
Только начала читать и сердце замерло , попробуйте, торт очень вкусный и мокрый! Уверена, Ваши оценят
Юлия, просто бесподобный, очень красивый, нежный торт!
Спасибо Ириша!
Шикарный тортик! Разрезик прям мммм !!!Очень аппетитный!!!Забираю в КК! От меня плюсик и букетик!!!
Спасибо большое!
Добрый вечер! Творог у меня пачечный , но можно использовать любой, крупнозернистый перетереть только нужно будет. Молоко тоже любой жирности!
ОЧень нежный, почти ППешный тортик !!!
Творог какой используется ?.......по виду как бы пачечный ( не мягкий( из ванночек))
И молоко, какой жирности ?
Вроде бы крем " держится" на крахмале и масле,...... но все-таки .....?
И на яйцах ещё крем держится. Я думаю творог обычный, 5% можно взять. Молоко стандартной жирности.
Ответ для TANCHITTA
А где вы видели заварной крем без крахмала или муки.Зачем такие выпендрежные коменты писать.Если вы занимаетесь выпечкой уже должны определиться и с жирностью молока , творога и т.д....
Ответ для TANCHITTA
Добрый вечер! Творог у меня пачечный , но можно использовать любой, крупнозернистый перетереть только нужно будет. Молоко тоже любой жирности!
( думала что Вам ответила, а написала в ленте )
Спасибо за ответ .
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