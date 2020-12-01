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Версия для печати Рецепты Десерты Торты Бисквитный торт
  • 1 декабря 2020, 12:40
  • 2933

Кокосовый пирог

Рецепт: Кокосовый пирог

Нежный сочный бисквитный корж с заварным кремом со вкусом мороженого и кокоса. Мои дети сказали. что это не пирог, а торт). Попробуйте приготовить, это очень вкусно!

Категория: Десерты Торты Бисквитный торт

Ингредиенты для «Кокосовый пирог»:

Крем

Бисквит

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
5017.1 ккал 		белки
82.3 г 		жиры
245.9 г 		углеводы
623.1 г
100 г блюда
ккал
242.4 ккал		 белки
4 г		 жиры
11.9 г		 углеводы
30.1 г


Рецепт «Кокосовый пирог»:

Сначала приготовим крем. Берем 700 мл молока и большую часть вливаем в сотейник, добавляем сахар и ставим на огонь, доводим до кипения.

В оставшуюся часть молока всыпаем ванильный пудинг, хорошо размешаем. Если нет пудинга всыпаем кукурузный крахмал и ванильный сахар, размешаем.

В очень горячее молоко вливаем тонкой струйкой пудинговую смесь и все время помешивая варим до загустения. Это происходит очень быстро, минуту или две. Главное, чтобы сотейник был с толстым дном, чтобы крем не подгорел.

Как только крем стал густым убираем его с огня и продолжаем ещё помешивать минуту. Сразу же добавляем белый шоколад, чтобы он растворился. Накрываем крем пищевой пленкой в контакт и оставляем остывать.

Для бисквита 4 яйца взобьем миксером с сахаром и ванильным сахаром в пышную пену.

Потом добавляем растительное масло, газированную воду, размешаем. Просеем муку и разрыхлитель в два этапа и размешаем миксером.

Форма у маня размером 28 на 24 см, застеленная пергаментом. Выливаем тесто в форму, равномерно распределим его. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут.

Готовому бисквиту даём остыть. Потом наколем его хорошо вилочкой и зальём молоком, чтобы пропитался.

Берем 100 грамм сливочного масла комнатной температуры, хорошо взобьем миксером, потом добавляем понемногу остывший крем и продолжаем взбивать. Вмешаем весь крем.

Высыпаем в крем кокосовую стружку. У меня было только 40 грамм, если у вас есть больше, добавляйте, будет ещё вкуснее!

На бисквит выкладываем крем, равномерно распределяем его.

Сверху для украшения я натерла шоколад. Отправляем в холодильник минимум на 2 часа, лучше всего на ночь, крем хорошо застынет и будет держать форму.

Пирог получился очень вкусным, сочным и нежным! Рекомендую его приготовить!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На обед : На десерт На ужин : На десерт

Теги: бисквит выпечка десерт детям крем пирог торт чаепитие

Вкусы: нежный сливочный кокосовый сладкий

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Кокосовый пирог
Рецепт: Кокосовый пирог

Нежный сочный бисквитный корж с заварным кремом со вкусом мороженого и кокоса. Мои дети сказали. что это не пирог, а торт). Попробуйте приготовить, это очень вкусно!

Ингредиенты для «Кокосовый пирог»:

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Комментарии и отзывы

От ваших рецептов веет бывшей Югославией Всегда с удовольствием читаю, вариации многих готовлю уже очень давно. Спасибо
Согласна, я жила на Балканах 3 года и очень люблю балканскую кухню, часто захожу на их сайты и если вижу что-то интересное, обязательно готовлю.
Я тоже часто на кулинарике бываю
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