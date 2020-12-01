Нежный сочный бисквитный корж с заварным кремом со вкусом мороженого и кокоса. Мои дети сказали. что это не пирог, а торт). Попробуйте приготовить, это очень вкусно!
- 1 декабря 2020, 12:40
- 2933
Кокосовый пирог
Ингредиенты для «Кокосовый пирог»:
Крем
- Молоко — 700 мл
- Сахар — 6 ст. л.
- Пудинг ванильный (или 80 гр кукурузного крахмала+ 1 пак ванильного сахара) — 2 пач.
- Шоколад белый — 75 г
- Масло сливочное — 100 г
- Стружка кокосовая (можно брать больше) — 40 г
Бисквит
- Яйцо куриное — 4 шт
- Сахар — 150 г
- Ванильный сахар — 1 пакет.
- Масло растительное — 100 мл
- Вода газированная — 100 мл
- Мука пшеничная / Мука — 250 г
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Молоко (для пропитки) — 100 мл
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
5017.1 ккал
|
белки
82.3 г
|
жиры
245.9 г
|
углеводы
623.1 г
|100 г блюда
|ккал
242.4 ккал
|белки
4 г
|жиры
11.9 г
|углеводы
30.1 г
Рецепт «Кокосовый пирог»:
Сначала приготовим крем. Берем 700 мл молока и большую часть вливаем в сотейник, добавляем сахар и ставим на огонь, доводим до кипения.
В оставшуюся часть молока всыпаем ванильный пудинг, хорошо размешаем. Если нет пудинга всыпаем кукурузный крахмал и ванильный сахар, размешаем.
В очень горячее молоко вливаем тонкой струйкой пудинговую смесь и все время помешивая варим до загустения. Это происходит очень быстро, минуту или две. Главное, чтобы сотейник был с толстым дном, чтобы крем не подгорел.
Как только крем стал густым убираем его с огня и продолжаем ещё помешивать минуту. Сразу же добавляем белый шоколад, чтобы он растворился. Накрываем крем пищевой пленкой в контакт и оставляем остывать.
Потом добавляем растительное масло, газированную воду, размешаем. Просеем муку и разрыхлитель в два этапа и размешаем миксером.
Форма у маня размером 28 на 24 см, застеленная пергаментом. Выливаем тесто в форму, равномерно распределим его. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут.
Готовому бисквиту даём остыть. Потом наколем его хорошо вилочкой и зальём молоком, чтобы пропитался.
Берем 100 грамм сливочного масла комнатной температуры, хорошо взобьем миксером, потом добавляем понемногу остывший крем и продолжаем взбивать. Вмешаем весь крем.
Высыпаем в крем кокосовую стружку. У меня было только 40 грамм, если у вас есть больше, добавляйте, будет ещё вкуснее!
Сверху для украшения я натерла шоколад. Отправляем в холодильник минимум на 2 часа, лучше всего на ночь, крем хорошо застынет и будет держать форму.
Комментарии и отзывы
3 декабря yulia_dob #
3 декабря sm123478sm # (автор рецепта)
позавчера yulia_dob #
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