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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из рыбы и морепродуктов Горячие блюда из морепродуктов
  • 1 декабря 2020, 16:21
  • 2972

Крабовые котлеты с плавлеными сырками

Рецепт: Крабовые котлеты с плавлеными сырками

Оригинальный рецепт приготовления крабовых котлет на праздничный стол. У них нежная консистенция и интересный пикантный вкус. В общем вкусно и необычно.

Категория: Горячие блюда Блюда из рыбы и морепродуктов Горячие блюда из морепродуктов

Ингредиенты для «Крабовые котлеты с плавлеными сырками»:

Время приготовления:

Количество порций: 10

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1625.5 ккал 		белки
71.2 г 		жиры
102.7 г 		углеводы
106.2 г
Порции
ккал
162.6 ккал		 белки
7.1 г		 жиры
10.3 г		 углеводы
10.6 г
100 г блюда
ккал
222.7 ккал		 белки
9.8 г		 жиры
14.1 г		 углеводы
14.5 г


Рецепт «Крабовые котлеты с плавлеными сырками»:

Измельчить крабовые палочки, плавленый сырок в блендере. Укроп мелко нарезать. Добавить перчик, соль, яйца. Все тщательно перемешать.
Сформировать котлетки, обвалять в сухарях. Обжарить до золотистой корочки.
Приятного аппетита.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед На завтрак : Быстрый завтрак На обед : На второе На полдник На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На природу На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее

Теги: второе ужин обед

Вкусы: пикантный нежный необычный

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Крабовые котлеты с плавлеными сырками
Рецепт: Крабовые котлеты с плавлеными сырками

Оригинальный рецепт приготовления крабовых котлет на праздничный стол. У них нежная консистенция и интересный пикантный вкус. В общем вкусно и необычно.

Ингредиенты для «Крабовые котлеты с плавлеными сырками»:

Другие варианты рецепта

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Комментарии и отзывы

Спасибо, здорово
Уместней было назвать блюдо "котлеты из крабовых палочек", а то вводите в заблуждение пользователей
Автор, видимо, не в курсе, что крабовые полочки, крабовыми не являются. Крабовые палочки изготавливаются из минтая. Ожидала увидеть рецепт действительно котлет из краба, потому как никогда не встречала котлет из краба.
Ксюша! Вкусненькие котлетки
Cпасибо,
варианты прикрепила. давно есть на сайте
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