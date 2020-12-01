Оригинальный рецепт приготовления крабовых котлет на праздничный стол. У них нежная консистенция и интересный пикантный вкус. В общем вкусно и необычно.
- 1 декабря 2020, 16:21
- 2972
Крабовые котлеты с плавлеными сырками
Ингредиенты для «Крабовые котлеты с плавлеными сырками»:
- Крабовые палочки — 240 г
- Сырок плавленый — 2 шт
- Яйцо куриное — 2 шт
- Укроп — 1 пуч.
- Перец черный — по вкусу
- Сухари панировочные / Панировка — 4 ст. л.
- Масло растительное (Для жарки) — 4 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 10
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1625.5 ккал
|
белки
71.2 г
|
жиры
102.7 г
|
углеводы
106.2 г
|Порции
|ккал
162.6 ккал
|белки
7.1 г
|жиры
10.3 г
|углеводы
10.6 г
|100 г блюда
|ккал
222.7 ккал
|белки
9.8 г
|жиры
14.1 г
|углеводы
14.5 г
Рецепт «Крабовые котлеты с плавлеными сырками»:
Сформировать котлетки, обвалять в сухарях. Обжарить до золотистой корочки.
Приятного аппетита.
Комментарии и отзывы
1 час назад Полина Горбова #
2 часа назад y zaichenko79 #
3 часа назад vdovina olga61 #
позавчера Bad Robot #
позавчера ksenia-menu # (автор рецепта)
2 декабря wise1288 #
2 декабря ksenia-menu # (автор рецепта)
1 декабря специалист # (модератор)
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