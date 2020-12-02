Какой же Новый год без "Оливье"? На сайте более 110 рецептов, представляю шквал негатива в мой адрес. У меня рецепт "Оливье" с небольшой вкусовой добавкой, но больше хочу сделать акцент на оформлении. Новый 2021 - Год Быка. Я сама не сторонник моды на Восточный календарь. Просто, предлагаю Вам приготовить такой салатик вместе с детками. Они получат массу удовольствия! Дизайн авторский.
- 2 декабря 2020, 7:25
- 6157
Салат "Бычок 2021"
Ингредиенты для «Салат "Бычок 2021"»:
Салат
- Картофель (вареный в "мундире") — 2 шт
- Яйцо куриное (вареное) — 2 шт
- Колбаса (вареная) — 100 г
- Огурец маринованный — 2 шт
- Морковь (вареная) — 1 шт
- Лук зеленый — 1/2 пуч.
- Майонез — 2 ст. л.
- Горчица (ТМ Хаас) — 1 ст. л.
- Сыр твердый — 100 г
Оформление
- Колбаса (вареная) — 50 г
- Маслины — 3 шт
- Сыр твердый — 50 г
- Яйцо куриное — 1/4 шт
- Огурец маринованный — 1/4 шт
- Зелень — 1 веточ.
- Морковь (кружок вареной моркови) — 1 шт
- Майонез — 2 капл.
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1464.7 ккал
|
белки
91.1 г
|
жиры
82.3 г
|
углеводы
84.2 г
|Порции
|ккал
366.2 ккал
|белки
22.8 г
|жиры
20.6 г
|углеводы
21.1 г
|100 г блюда
|ккал
105.4 ккал
|белки
6.6 г
|жиры
5.9 г
|углеводы
6.1 г
Рецепт «Салат "Бычок 2021"»:
Для оформления берём большое блюдо (тарелку). Удобно использовать разъёмную форму для выпечки меньшего диаметра, чем блюдо. В неё кладём салат, утрамбовываем толкушкой.
На вареные белки кладём кружки огурцов, на них кружки маслин. Это будут глаза. Из колбасы вырезаем ушки. Учтите, что от формы вырезанных деталей сильно зависит восприятие оформления салата в целом.
Из сыра вырезаем рога. Для вырезки деталей удобно использовать вырубки для пряников (печенья), у меня круглые и в форме "сердца".
Далее вырезаем кружок носа из колбасы, язычок из моркови, вставляем веточку петрушки бычку в рот. Маслину режем на тонкие полоски, делаем реснички. Также из кружков маслины делаем ноздри.
Из майонеза делаем белые точечки зрачков глаз для завершения образа.
Салат готов! Будьте уверены, его можно хранить 6-8 часов в холодильнике, он не испортится и не потечёт.
Счастливого Нового Года!
Комментарии и отзывы
1 час назад golubga #
1 час назад o bryzgalina66 #
1 час назад olgasig 2018 #
вчера в 3:31 duduka05 #
вчера в 4:00 мисс # (автор рецепта)
позавчера buryanova irina 2017 #
вчера в 2:10 мисс # (автор рецепта)
4 декабря Демурия #
4 декабря мисс # (автор рецепта)
3 декабря mariana82 #
4 декабря мисс # (автор рецепта)
3 декабря yulia_dob #
4 декабря мисс # (автор рецепта)
3 декабря ma-ma sveta #
3 декабря мисс # (автор рецепта)
3 декабря Ирушенька #
3 декабря мисс # (автор рецепта)
2 декабря Таня-кофеманка #
3 декабря мисс # (автор рецепта)
2 декабря акчуч #
3 декабря мисс # (автор рецепта)
2 декабря Наталья Шилова #
Симпатяга!
3 декабря мисс # (автор рецепта)
2 декабря qwerrty121 #
3 декабря мисс # (автор рецепта)
2 декабря ИРепка #
3 декабря мисс # (автор рецепта)
2 декабря Sladkoejca #
3 декабря мисс # (автор рецепта)
2 декабря Okoolina #
3 декабря мисс # (автор рецепта)
2 декабря wise1288 #
3 декабря мисс # (автор рецепта)
2 декабря sibir77 #
3 декабря мисс # (автор рецепта)
3 декабря sibir77 #
Ну если давать развёрнутый ответ, то я напишу ооочень много.
Если кратко: то для меня это моветон в кулинарии. А мне казалось, что у тебя хороший вкус.
2 декабря mamabi #
3 декабря мисс # (автор рецепта)
2 декабря NataliaNik #
3 декабря мисс # (автор рецепта)
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