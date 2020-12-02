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  • 2 декабря 2020, 7:25
  • 6157

Салат "Бычок 2021"

Рецепт: Салат Бычок 2021

Какой же Новый год без "Оливье"? На сайте более 110 рецептов, представляю шквал негатива в мой адрес. У меня рецепт "Оливье" с небольшой вкусовой добавкой, но больше хочу сделать акцент на оформлении. Новый 2021 - Год Быка. Я сама не сторонник моды на Восточный календарь. Просто, предлагаю Вам приготовить такой салатик вместе с детками. Они получат массу удовольствия! Дизайн авторский.

Категория: Салаты Салаты из мяса Салаты с колбасными изделиями

Ингредиенты для «Салат "Бычок 2021"»:

Салат

Оформление

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1464.7 ккал 		белки
91.1 г 		жиры
82.3 г 		углеводы
84.2 г
Порции
ккал
366.2 ккал		 белки
22.8 г		 жиры
20.6 г		 углеводы
21.1 г
100 г блюда
ккал
105.4 ккал		 белки
6.6 г		 жиры
5.9 г		 углеводы
6.1 г

Рецепт «Салат "Бычок 2021"»:

Вареные овощи и яйца чистим, режем кубиками.

Также режем кубиками вареную колбасу, маринованные огурцы, мелко режем зелёный лук.

Для заправки кладём майонез и горчицу.

У меня горчица "Русская", ТМ ХААС. Перемешиваем салат.

Для оформления берём большое блюдо (тарелку). Удобно использовать разъёмную форму для выпечки меньшего диаметра, чем блюдо. В неё кладём салат, утрамбовываем толкушкой.

Убираем форму, салат сверху посыпаем тёртым сыром.

Переходим к оформлению - дизайну. Рекомендую нарисовать эскиз на листке.

Из белка вареного яйца вырезаем глаза, кладём на салат.

На вареные белки кладём кружки огурцов, на них кружки маслин. Это будут глаза. Из колбасы вырезаем ушки. Учтите, что от формы вырезанных деталей сильно зависит восприятие оформления салата в целом.

Из сыра вырезаем рога. Для вырезки деталей удобно использовать вырубки для пряников (печенья), у меня круглые и в форме "сердца".

Далее вырезаем кружок носа из колбасы, язычок из моркови, вставляем веточку петрушки бычку в рот. Маслину режем на тонкие полоски, делаем реснички. Также из кружков маслины делаем ноздри.

Из майонеза делаем белые точечки зрачков глаз для завершения образа.
Салат готов! Будьте уверены, его можно хранить 6-8 часов в холодильнике, он не испортится и не потечёт.
Счастливого Нового Года!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Новый год с HAAS". Горчица На праздничный стол : Новый год

Теги: обед ужин закуска праздник

Вкусы: мясной картофельный насыщенный яичный пикантный

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Салат "Бычок 2021"
Рецепт: Салат Бычок 2021

Какой же Новый год без "Оливье"? На сайте более 110 рецептов, представляю шквал негатива в мой адрес. У меня рецепт "Оливье" с небольшой вкусовой добавкой, но больше хочу сделать акцент на оформлении. Новый 2021 - Год Быка. Я сама не сторонник моды на Восточный календарь. Просто, предлагаю Вам приготовить такой салатик вместе с детками. Они получат массу удовольствия! Дизайн авторский.

Ингредиенты для «Салат "Бычок 2021"»:

Комментарии и отзывы

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Очень миленький бычок!
Прикольно, весело! )))) А рядом какой-нибудь другой салат оформить в таком варианте, но ушки-носик из копченой колбаски и реснички менее изящные... будет дружок рядом )))) Уже чувствуется приближение волшебного праздника!...))))))
Можно сделать одного бычка-мальчика и телочку-девочку
Да какой еще негатив?! Только за одно оформление нужно 10 баллов поставить Правда получился пятачок, но всё равно красиво!
На чертика похож...
Очень люблю ваши рецепты, многие из них прочно вошли в наше повседневное меню. Этот рецепт сохраняю ради украшения. В наше время, когда я с детьми дома целый день, голова почему-то совсем перестала соображать Поэтому на следующий праздник я распечатаю ваш рецепт и мы с детками приятно проведем время, украшая салат. Буду наблюдать, как пухленькие пальчики раскладывают элементы композиции, а в груди будет сладко-больно, потому что детки растут так быстро, а время, к сожалению, не остановишь. Я аж прослезилась Спасибо большое, а рецепт пусть будет
Большое спасибо
Красавчик!
Прелесть какая, Светочка! Шикарный мастер-класс!
Очень милый!
Вау, какая отличный подача. Я бы сказала с юмором. В семьях, где есть детки, оценят на все 100, да и там, где уже взрослые дети, как у меня, тоже такое оформление понравится. Так что беру салат на вооружение.
Салат обычный, просто знаю, кто-то ищет подобное оформление. Для деток и старалась.

Симпатяга!
симпатиШный)
Света! Очаровательный бычок! Очень позитивный! Никогда не добавляла зеленый лук в Оливье. Интересно.
Светочка, очень милая мордашка на салате! Дети точно будут в восторге!
для деток и старалась
милаш! Оливье-самый новогодний салат!
Светлана! Очаровательный бычок!!! Аппетитный салатик
Салат обычный, просто знаю, кто-то ищет подобное оформление.
Света, и ты туда же?
А ты против? Почему? Вроде написала в анонсе, что просто деток порадовать.
Почему

Ну если давать развёрнутый ответ, то я напишу ооочень много.

Если кратко: то для меня это моветон в кулинарии. А мне казалось, что у тебя хороший вкус.
Очень симпатичный, милый бычок! Спасибо большое за мастер-класс по оформлению, очень кстати!
Красиво получилось
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