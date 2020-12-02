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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/168910/]Салат "Бычок 2021"[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/168910/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2020dec/02/52/2799242_53244-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Салаты -> Салаты из мяса -> Салаты с колбасными изделиями Какой же Новый год без "Оливье"? На сайте более 110 рецептов, представляю шквал негатива в мой адрес. У меня рецепт "Оливье" с небольшой вкусовой добавкой, но больше хочу сделать акцент на оформлении. Новый 2021 - Год Быка. Я сама не сторонник моды на Восточный календарь. Просто, предлагаю Вам приготовить такой салатик вместе с детками. Они получат массу удовольствия! Дизайн авторский. Ингредиенты: Картофель, Яйцо куриное, Колбаса, Огурец маринованный, Морковь, Лук зеленый, Майонез, Горчица, Сыр твердый, Маслины, Зелень. Тэги: обед, ужин, закуска, праздник.