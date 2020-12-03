Многократно делала рубленые рыбные котлеты, но в этом рецепте нет ни яиц, ни муки (крахмала, сухарей) в фарше, и при этом они не разваливаются. Сочные, нежные, вкусные, ароматные котлеты из горбуши порадуют любителей рыбных блюд за вашим праздничным столом. Конечно, эти котлеты можно делать из любой рыбы лососевых пород.
- 3 декабря 2020, 4:52
- 6193
Рубленые котлеты из горбуши с горчицей
Ингредиенты для «Рубленые котлеты из горбуши с горчицей»:
- Горбуша — 800 г
- Горчица (ТМ HAAS) — 1 ст. л.
- Майонез — 1 ст. л.
- Сельдерей черешковый (стебель) — 1 шт
- Лук зеленый — 1/2 пуч.
- Масло растительное (для жарки) — 4 ст. л.
- Сухари панировочные / Панировка — 4 ст. л.
- Чеснок — 1 зуб.
- Приправа (для рыбы: цедра лимонная, чеснок, чёрный перец, тимьян, соль морская, петрушка, майоран) — 1 ч. л.
- Укроп — 1/2 пуч.
- Соль — 1 ч. л.
- Перец черный (молотый) — по вкусу
- Сок лимонный — 1 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2244.5 ккал
|
белки
184.7 г
|
жиры
120.6 г
|
углеводы
114.8 г
|Порции
|ккал
561.1 ккал
|белки
46.2 г
|жиры
30.2 г
|углеводы
28.7 г
|100 г блюда
|ккал
136.9 ккал
|белки
11.3 г
|жиры
7.4 г
|углеводы
7 г
Рецепт «Рубленые котлеты из горбуши с горчицей»:
Для приготовления этих котлет можно брать любую рыбу лососевых пород. У меня горбуша. Я делала половину указанной нормы.
Смешиваем майонез, соль, сок лимона, приправу для рыбы (по желанию), горчицу. У меня горчица "Русская" ТМ HAAS.
Смешиваем нарезанную рыбу с зеленью и майонезом с горчицей и добавками. Хорошо перемешиваем, оставляем замариноваться на 30 минут. Можно приготовить заранее и поставить в холодильник.
Далее формуем котлеты, у меня круглые. Они хорошо держат форму и не разваливаются. Панируем в сухарях.
Комментарии и отзывы
5 часов назад Milochka2009 #
3 часа назад мисс # (автор рецепта)
13 часов назад shibinskaya nata #
3 часа назад мисс # (автор рецепта)
вчера в 20:07 Тузька-кот #
22 часа назад мисс # (автор рецепта)
вчера в 6:56 ол36я #
вчера в 9:38 мисс # (автор рецепта)
вчера в 6:20 Lisa Ali 1 #
вчера в 9:38 мисс # (автор рецепта)
5 декабря Т-пушка #
5 декабря мисс # (автор рецепта)
4 декабря Valushok #
5 декабря мисс # (автор рецепта)
4 декабря alarm clock #
5 декабря мисс # (автор рецепта)
4 декабря Himbeeren #
5 декабря мисс # (автор рецепта)
4 декабря Демурия #
4 декабря мисс # (автор рецепта)
4 декабря Sladkoejca #
4 декабря мисс # (автор рецепта)
3 декабря Vishnja #
4 декабря мисс # (автор рецепта)
3 декабря Silverina1 #
4 декабря мисс # (автор рецепта)
3 декабря Ирушенька #
4 декабря мисс # (автор рецепта)
5 декабря Ирушенька #
5 декабря мисс # (автор рецепта)
3 декабря wise1288 #
4 декабря мисс # (автор рецепта)
3 декабря Okoolina #
4 декабря мисс # (автор рецепта)
3 декабря Людмила НК #
4 декабря мисс # (автор рецепта)
3 декабря yugai ludmila65 #
4 декабря мисс # (автор рецепта)
4 декабря yugai ludmila65 #
4 декабря мисс # (автор рецепта)
3 декабря ma-ma sveta #
4 декабря мисс # (автор рецепта)
3 декабря nelliundco #
3 декабря мисс # (автор рецепта)
3 декабря nelliundco #
4 декабря мисс # (автор рецепта)
позавчера anna shiran #
позавчера nelliundco #
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