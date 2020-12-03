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  • 3 декабря 2020, 4:52
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Рубленые котлеты из горбуши с горчицей

Рецепт: Рубленые котлеты из горбуши с горчицей

Многократно делала рубленые рыбные котлеты, но в этом рецепте нет ни яиц, ни муки (крахмала, сухарей) в фарше, и при этом они не разваливаются. Сочные, нежные, вкусные, ароматные котлеты из горбуши порадуют любителей рыбных блюд за вашим праздничным столом. Конечно, эти котлеты можно делать из любой рыбы лососевых пород.

Категория: Горячие блюда Блюда из рыбы и морепродуктов Горячие блюда из рыбы

Ингредиенты для «Рубленые котлеты из горбуши с горчицей»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2244.5 ккал 		белки
184.7 г 		жиры
120.6 г 		углеводы
114.8 г
Порции
ккал
561.1 ккал		 белки
46.2 г		 жиры
30.2 г		 углеводы
28.7 г
100 г блюда
ккал
136.9 ккал		 белки
11.3 г		 жиры
7.4 г		 углеводы
7 г

Рецепт «Рубленые котлеты из горбуши с горчицей»:

Для приготовления этих котлет можно брать любую рыбу лососевых пород. У меня горбуша. Я делала половину указанной нормы.

Рыбу чистим, разделываем на филе (удаляем косточки и кожу), режем мелкими кусочками.

Мелко режем стебель сельдерея, зелёный лук, укроп и чеснок.

Смешиваем майонез, соль, сок лимона, приправу для рыбы (по желанию), горчицу. У меня горчица "Русская" ТМ HAAS.

Смешиваем нарезанную рыбу с зеленью и майонезом с горчицей и добавками. Хорошо перемешиваем, оставляем замариноваться на 30 минут. Можно приготовить заранее и поставить в холодильник.

Далее формуем котлеты, у меня круглые. Они хорошо держат форму и не разваливаются. Панируем в сухарях.

Жарим на растительном масле с обеих сторон до румяности на среднем огне.

Доводим до готовности под крышкой на минимальном огне. Общее время жарки около 20 минут.

Подаём котлеты горячими, украшаем зеленью.
Счастливого Нового года!!!








Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Новый год с HAAS". Горчица На обед : На второе На праздничный стол : День рождения / Новый год На ужин : На горячее

Теги: обед горячее ужин второе праздник

Вкусы: рыбный насыщенный овощной нежный пикантный

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Рубленые котлеты из горбуши с горчицей
Рецепт: Рубленые котлеты из горбуши с горчицей

Многократно делала рубленые рыбные котлеты, но в этом рецепте нет ни яиц, ни муки (крахмала, сухарей) в фарше, и при этом они не разваливаются. Сочные, нежные, вкусные, ароматные котлеты из горбуши порадуют любителей рыбных блюд за вашим праздничным столом. Конечно, эти котлеты можно делать из любой рыбы лососевых пород.

Ингредиенты для «Рубленые котлеты из горбуши с горчицей»:

Комментарии и отзывы

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Переводить горбушу или лососевые рыбы на котлеты? А стоит ли?
А на что? У нас она дешёвая. По программе губернатора 50 руб. А просто есть? Мне не нравится. Котлеты люблю. И все мои.
Спасибо
Хороший рецепт. Буду готовить. А с сельдереем еще и сочные ! Спасибо!
Горчица к рыбе,это очень хорошо! Я готовила скумбрию с горчицей,вкус изумительный ,т.ч готовьте и не сомневайтесь. Автор рецепта молодец
резко захотелось к Вам в гости Спасибо, интересный рецепт!
Прекрасные фото котлет,соблазнилась с первого взгляда...бегу готовить! Спасибо за рецепт,Светлана! Как только ,отпишусь о вкусе!
Вкусные котлетки
Аппетитные котлеты!
Аппетитные котлеты!
Вкусные котлетки! Светочка, поздравляю с Поваренком и Рецептом дня!
Очень аппетитные котлеты, да с горчичкой!
Отличные котлеты, Света!
Светочка, до чего аппетитные, нежные котлеты! Праздничные какие фотографии!
Это блюдо племянник подарил на ДР, знает моё увлечение, он три блюда подарил. Спасибо.
Как здОрово, Светочка! Чудесный подарок! Внимательный какой племянник!
Светлана! Нежные и пикантные котлетки
хорошИ котлетки! Очень люблю рыбные!
Я такое оч оч люблю! Ваще все котлеты люблю
Эти ооочень вкусные получились, даже не ожидала.
Из горбуши вкусно, люблю. Эх, сейчас бы на Сахалин , да отведать свежепойманой...
НЕ знаю, как на Сахалине, есть друзья и родственники на Камчатке и Курилах, так с рыбой там проблемно стало, и цена такая же, как и у нас.
Света, наверное и там сейчас также, но мы тогда ловили сами, муж.
Отличные котлетки!
Замечательные котлеты , Света! Нравится, что нет ни муки, ни яиц ! Видно на фото, что не разваливаются, а за счёт чего они держатся?
не знаю Видимо структура горбуши (лосося) такая.
Ответ для nelliundco
А как же майонез?
Одна столовая ложка на 800 грамм рыбы, не думаю, что он играет большую роль
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