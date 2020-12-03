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<div style="margin-bottom:3px;font-size:28px;color:#303030;font:bold 26px 'Source Sans Pro',sans-serif;line-height:116.66%;padding:5px 0 18px 0;"> <a href="https://www.povarenok.ru/"><img src="https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.png" style="margin:-8px 5px 1px 0;border:none;float:left;"/></a> Рубленые котлеты из горбуши с горчицей </div> <div style="margin:0 15px 17px 0;max-width:100%;min-height:200px;float:none;display:block;"> <img style="max-width:100%;vertical-align:top;width:auto;height:auto;" src="https://www.povarenok.ru/data/cache/2020dec/03/31/2799580_82928-710x550x.jpg" alt="Рецепт: Рубленые котлеты из горбуши с горчицей" title="Рецепт: Рубленые котлеты из горбуши с горчицей"/> </div> <div style="padding:0 0 23px;"> <p style="color:#303030;font:16px 'Source Sans Pro',sans-serif;line-height:22px;">Многократно делала рубленые рыбные котлеты, но в этом рецепте нет ни яиц, ни муки (крахмала, сухарей) в фарше, и при этом они не разваливаются. Сочные, нежные, вкусные, ароматные котлеты из горбуши порадуют любителей рыбных блюд за вашим праздничным столом. Конечно, эти котлеты можно делать из любой рыбы лососевых пород.</p> </div> <div style="font:16px 'Source Sans Pro',sans-serif;line-height:24px;padding:3px 0 9px;color:#666;overflow:hidden;letter-spacing:-.3px;"> <p style="padding-bottom:8px;"> Категория: <span> <a style="color:#666;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/6/"> Горячие блюда </a> </span> <span style="display:inline-block;vertical-align:top;margin:0 5px 0 2px;">›</span> <span> <a style="color:#666;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/8/"> Блюда из рыбы и морепродуктов </a> </span> <span style="display:inline-block;vertical-align:top;margin:0 5px 0 2px;">›</span> <span> <a style="color:#666;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/61/"> Горячие блюда из рыбы </a> </span> </p> </div> <div style="margin-bottom:0;font-size:20px;line-height:120%;padding-bottom:11px;color:#303030;font:bold 26px 'Source Sans Pro',sans-serif;">Ингредиенты для «Рубленые котлеты из горбуши с горчицей»:</div> <div style="padding:0;font:16px 'Source Sans Pro',sans-serif;line-height:22px;"> <a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/439">Горбуша</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/442">Горчица</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1030">Майонез</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1618">Сельдерей черешковый</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2267">Лук зеленый</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1067">Масло растительное</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2221">Сухари панировочные</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2036">Чеснок</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1457">Приправа</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1842">Укроп</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1681">Соль</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1387">Перец черный</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2278">Сок лимонный</a> <div style="margin-top:20px;color:#303030;padding-bottom:0;"> <strong>Тэги:</strong> <a style="color: #666" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/29/">обед</a>, <a style="color: #666" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/263/">горячее</a>, <a style="color: #666" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/112/">ужин</a>, <a style="color: #666" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/16/">второе</a>, <a style="color: #666" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/123/">праздник</a> </div> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <a style="color:#303030;font:16px 'Source Sans Pro',sans-serif;line-height:22px;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/168925/">Читать рецепт полностью >></a> </div>