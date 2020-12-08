В этом рецепте печень трески и красная рыба успешно сочетаются с маслинами и ананасом, благодаря чему салат обладает ярким и насыщенным вкусом. Такой салат может служить полноценным блюдом для обеда или ужина и выигрышно смотреться, в качестве закуски, на праздничном столе.
- 8 декабря 2020, 12:43
- 3020
Салат «Щедрый купол»
Ингредиенты для «Салат «Щедрый купол»»:
Основа
- Рис — 165 г
- Сыр твердый — 200 г
- Майонез — 2.5 ст. л.
- Соль — 0.2 ч. л.
- Яйцо куриное — 4 шт
- Оливки черные — 60 г
- Печень трески — 200 г
- Форель (филе малосольное) — 250 г
- Ананас — 150 г
- Укроп — 2 веточ.
Дополнительно
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2951.5 ккал
|
белки
141.1 г
|
жиры
205.4 г
|
углеводы
129.7 г
|Порции
|ккал
491.9 ккал
|белки
23.5 г
|жиры
34.2 г
|углеводы
21.6 г
|100 г блюда
|ккал
213.9 ккал
|белки
10.2 г
|жиры
14.9 г
|углеводы
9.4 г
Рецепт «Салат «Щедрый купол»»:
Выложить салатник пищевой пленкой, оставить свисающие края. Отделить 2/3 сырно – рисовой смеси. Закрыть ей дно и бока салатника.
Разложить ломтики форели, закрывая сырно – рисовую смесь. Белки нарезать мелко и выложить слоем, не закрывая бока, нанести оставшийся майонез.
Затем разложить кусочки ананаса и завершить оставшейся сырно – рисовой смесью. Закрыть салат свисающими краями пищевой пленки и слегка уплотнить рукой. Поставить салат в холодильник часа на два.
Салат перевернуть на блюдо, пленку убрать. Желток мелко нашинковать и разложить по всей поверхности салата. По низу сделать окантовку из мелко нарезанного укропа.
Оформить на свое усмотрение. В данном случае использованы: свежий огурец, вареная морковь и веточка укропа. Приятного аппетита!!!
Комментарии и отзывы
5 часов назад царь #
9 часов назад Lyubov0609 #
4 часа назад wise1288 # (автор рецепта)
вчера в 23:38 brechko irina #
4 часа назад wise1288 # (автор рецепта)
вчера в 18:09 alenanat #
4 часа назад wise1288 # (автор рецепта)
11 декабря virgola71 #
4 часа назад wise1288 # (автор рецепта)
10 декабря Himbeeren #
11 декабря wise1288 # (автор рецепта)
9 декабря Dama-Lorik #
9 декабря wise1288 # (автор рецепта)
8 декабря Демурия #
9 декабря wise1288 # (автор рецепта)
8 декабря ma-ma sveta #
9 декабря wise1288 # (автор рецепта)
8 декабря Ирушенька #
9 декабря wise1288 # (автор рецепта)
8 декабря МурКатеринка #
9 декабря wise1288 # (автор рецепта)
8 декабря alarm clock #
9 декабря wise1288 # (автор рецепта)
8 декабря jannasimf #
9 декабря wise1288 # (автор рецепта)
8 декабря Okoolina #
8 декабря wise1288 # (автор рецепта)
8 декабря qwerrty121 #
8 декабря wise1288 # (автор рецепта)
8 декабря nadinhike #
Забрала репетировать Спасибки
8 декабря wise1288 # (автор рецепта)
8 декабря nattela v #
8 декабря wise1288 # (автор рецепта)
8 декабря golubga #
8 декабря wise1288 # (автор рецепта)
8 декабря glavnova1972 #
8 декабря wise1288 # (автор рецепта)
8 декабря nelliundco #
8 декабря wise1288 # (автор рецепта)
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