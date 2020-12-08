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Версия для печати Рецепты Салаты Салаты из рыбы и морепродуктов Рыбные салаты
  • 8 декабря 2020, 12:43
  • 3020

Салат «Щедрый купол»

Рецепт: Салат «Щедрый купол»

В этом рецепте печень трески и красная рыба успешно сочетаются с маслинами и ананасом, благодаря чему салат обладает ярким и насыщенным вкусом. Такой салат может служить полноценным блюдом для обеда или ужина и выигрышно смотреться, в качестве закуски, на праздничном столе.

Категория: Салаты Салаты из рыбы и морепродуктов Рыбные салаты

Ингредиенты для «Салат «Щедрый купол»»:

Основа

Дополнительно

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2951.5 ккал 		белки
141.1 г 		жиры
205.4 г 		углеводы
129.7 г
Порции
ккал
491.9 ккал		 белки
23.5 г		 жиры
34.2 г		 углеводы
21.6 г
100 г блюда
ккал
213.9 ккал		 белки
10.2 г		 жиры
14.9 г		 углеводы
9.4 г


Рецепт «Салат «Щедрый купол»»:

Рис и яйца отварить. Остудить. Разделить яйца на желтки и белки.

Филе форели нарезать на тонкие кусочки. Освободить печень трески от жидкости и размять.

Ананас нарезать на кусочки. Сыр нашинковать.

В рис добавить сыр, соль, две столовые ложки майонеза и перемешать.

Выложить салатник пищевой пленкой, оставить свисающие края. Отделить 2/3 сырно – рисовой смеси. Закрыть ей дно и бока салатника.

Разложить ломтики форели, закрывая сырно – рисовую смесь. Белки нарезать мелко и выложить слоем, не закрывая бока, нанести оставшийся майонез.

Оливки нарезать и разместить на белке. Следующим слоем уложить печень трески.

Затем разложить кусочки ананаса и завершить оставшейся сырно – рисовой смесью. Закрыть салат свисающими краями пищевой пленки и слегка уплотнить рукой. Поставить салат в холодильник часа на два.

Салат перевернуть на блюдо, пленку убрать. Желток мелко нашинковать и разложить по всей поверхности салата. По низу сделать окантовку из мелко нарезанного укропа.

Оформить на свое усмотрение. В данном случае использованы: свежий огурец, вареная морковь и веточка укропа. Приятного аппетита!!!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На обед : На закуску На праздничный стол На ужин : На закуску

Теги: закуска салат обед ужин праздник гости

Вкусы: рыбный яичный рисовый сырный оливковый ананасовый

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Салат «Щедрый купол»
Рецепт: Салат «Щедрый купол»

В этом рецепте печень трески и красная рыба успешно сочетаются с маслинами и ананасом, благодаря чему салат обладает ярким и насыщенным вкусом. Такой салат может служить полноценным блюдом для обеда или ужина и выигрышно смотреться, в качестве закуски, на праздничном столе.

Ингредиенты для «Салат «Щедрый купол»»:

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Комментарии и отзывы

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Рецепт интересный..... но уж очень много таких разных ингредиентов, скажите кто-нибудь готовил сам????? И про ананас, не могу есть свежие ананасы, поэтому вопрос можно ли заменить на консервированые?
Ананас консервированный можно использовать?
Можно использовать консервированный ананас.
Какой интересный салат! Необычное сочетание продуктов! Очень интересное оформление! Мне внешне больше напоминает дамскую шляпку с украшением)) впереди много новогодних праздников, надо будет обязательно попробовать этот оригинальный салатик! Спасибо, Светлана, порадовали неизбитым рецептом!
Ирина! Спасибо за внимание к рецепту
ура, что то новенькое и классное
Спасибо.
Светочка! Замечательный, сытный, аппетитный салат!
Юлечка! Спасибо
Оригинальный состав салата. Очень необычно, Света!
Жанна! Спасибо большое
Светочка, замечательный праздничный салат, очень аппетитный!
Лариса! Спасибо большое
Ольга! Спасибо большое
интересный салат!
Светлана! Спасибо большое
Ох, какой красивый, правда, щедрый салат! Браво, Светочка!
Ирина! Спасибо большое
Какой насыщенный вкусами
Екатерина! Спасибо большое
Богатый состав,интересный!
Алла! Спасибо большое
Отличный салатик, Светочка!
Жанночка! Спасибо большое
щедрый праздничный состав!
Наташенька! Спасибо большое
Светочка, салат хорошо смотрится) и верю, что вкусный)
Евгения! Спасибо большое
Светланка, замечТательный салат Красивая, нежная подача
Забрала репетировать Спасибки
Надежда! Спасибо за внимание к рецепту
Светочка, салатик шикарный! Спасибо!
Наташенька! Спасибо большое
Замечательный салат и очень красивый!
Ольга! Спасибо большое
Форель, я так понимаю, малосольная используется?
Спасибо!!! Уточнение внесено.
Прекрасный салат , Светочка !
Нелли! Спасибо большое
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