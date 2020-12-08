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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/169028/]Салат «Щедрый купол»[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/169028/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2020dec/08/39/2801999_96294-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Салаты -> Салаты из рыбы и морепродуктов -> Рыбные салаты В этом рецепте печень трески и красная рыба успешно сочетаются с маслинами и ананасом, благодаря чему салат обладает ярким и насыщенным вкусом. Такой салат может служить полноценным блюдом для обеда или ужина и выигрышно смотреться, в качестве закуски, на праздничном столе. Ингредиенты: Рис, Сыр твердый, Майонез, Соль, Яйцо куриное, Оливки черные, Печень трески, Форель, Ананас, Укроп, Огурец, Морковь. Тэги: закуска, салат, обед, ужин, праздник, гости.