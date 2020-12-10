Морковная выпечка всегда была традиционной для новогоднего и рождественского периода. Сегодня я пеку морковные кексы с финиками и грецкими орехами. Новогодние нотки вкусу кекса придают приправы имбирь и корица. При подаче советую посыпать сахарной пудрой.
- 10 декабря 2020, 16:11
- 3578
Морковные кексы с финиками
Ингредиенты для «Морковные кексы с финиками»:
- Морковь — 140 г
- Мука пшеничная / Мука — 100 г
- Масло растительное — 70 мл
- Яйцо куриное — 1 шт
- Сахар — 80 г
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Корица (молотая) — 0,5 ч. л.
- Имбирь (молотый) — 0,25 ч. л.
- Финик — 80 г
- Орехи грецкие — 30 г
- Соль — 1 щепот.
- Масло сливочное — 0,5 ч. л.
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1774.7 ккал
|
белки
24.8 г
|
жиры
86.7 г
|
углеводы
225.5 г
|Порции
|ккал
221.8 ккал
|белки
3.1 г
|жиры
10.8 г
|углеводы
28.2 г
|100 г блюда
|ккал
316.9 ккал
|белки
4.4 г
|жиры
15.5 г
|углеводы
40.3 г
Рецепт «Морковные кексы с финиками»:
Добавляю к моркови растительное масло, яйцо, сахар и соль. Взбиваю блендером до однородного состояния.
Переливаю морковную смесь в глубокую миску. Добавляю муку, смешанную с разрыхлителем, корицей и имбирём. Замешиваю тесто.
Формы ставлю в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Выпекаю.
Готовые кексы остужаю и извлекаю из форм. Посыпаю сахарной пудрой и подаю к столу. Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
позавчера nikiriv1963 #
позавчера NataliaNik # (автор рецепта)
14 декабря umnichkaforever #
Можно ли заменить пшеничную муку какой-то безглютеновой? Кукурузной, из зеленой гречки, миндальной, рисовой, льняной?.. У близких непереносимость, а кекс очень привлекательный и рецепт несложный — хочу приготовить. Заранее спасибо за ответ!
14 декабря NataliaNik # (автор рецепта)
позавчера Alien_Bun #
Есть ещё смесь универсальная мука без глютена Гарнец.
14 декабря Тигра Полосатая3112 #
Вместо физиков клала изюм.
Без орехов,т.к. только что доели ореховый пирог.
А весь процесс,кроме самой выпечки,занял 13 минут. Супер! Люблю когда быстро и вкусно
14 декабря NataliaNik # (автор рецепта)
8 часов назад Ludmila R-N #
7 часов назад Тигра Полосатая3112 #
11 декабря Покусаева Ольга #
11 декабря NataliaNik # (автор рецепта)
11 декабря wise1288 #
11 декабря NataliaNik # (автор рецепта)
10 декабря Vishnja #
11 декабря NataliaNik # (автор рецепта)
10 декабря Ирушенька #
11 декабря NataliaNik # (автор рецепта)
10 декабря yarushka #
10 декабря NataliaNik # (автор рецепта)
10 декабря Виорелька-водолейка #
10 декабря NataliaNik # (автор рецепта)
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