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  • 10 декабря 2020, 16:11
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Морковные кексы с финиками

Рецепт: Морковные кексы с финиками

Морковная выпечка всегда была традиционной для новогоднего и рождественского периода. Сегодня я пеку морковные кексы с финиками и грецкими орехами. Новогодние нотки вкусу кекса придают приправы имбирь и корица. При подаче советую посыпать сахарной пудрой.

Категория: Выпечка Изделия из теста Кексы

Ингредиенты для «Морковные кексы с финиками»:

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1774.7 ккал 		белки
24.8 г 		жиры
86.7 г 		углеводы
225.5 г
Порции
ккал
221.8 ккал		 белки
3.1 г		 жиры
10.8 г		 углеводы
28.2 г
100 г блюда
ккал
316.9 ккал		 белки
4.4 г		 жиры
15.5 г		 углеводы
40.3 г

Рецепт «Морковные кексы с финиками»:

Для приготовления кексов я использую разрыхлитель и корицу ТМ Haas.

Морковь измельчаю в блендере.

Добавляю к моркови растительное масло, яйцо, сахар и соль. Взбиваю блендером до однородного состояния.

Переливаю морковную смесь в глубокую миску. Добавляю муку, смешанную с разрыхлителем, корицей и имбирём. Замешиваю тесто.

Добавляю в тесто измельчённые (рубленые) орехи и порезанные финики.

Перемешиваю. Тесто будет достаточно густым, тягучим.

Беру 2 небольшие формы для выпечки, смазываю сливочным маслом. Вливаю в них тесто.

Формы ставлю в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Выпекаю.
Готовые кексы остужаю и извлекаю из форм. Посыпаю сахарной пудрой и подаю к столу. Приятного аппетита!







Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "Новый год с HAAS". Выпечка и десерты На завтрак На обед На полдник На праздничный стол : Новый год / Рождество На ужин : На горячее

Теги: завтрак выпечка полдник

Вкусы: морковный финиковый ореховый имбирный коричный

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Морковные кексы с финиками
Рецепт: Морковные кексы с финиками

Морковная выпечка всегда была традиционной для новогоднего и рождественского периода. Сегодня я пеку морковные кексы с финиками и грецкими орехами. Новогодние нотки вкусу кекса придают приправы имбирь и корица. При подаче советую посыпать сахарной пудрой.

Ингредиенты для «Морковные кексы с финиками»:

Комментарии и отзывы

ДОБРЫЙ ДЕНЬ. ОТЛИЧНЫЙ РЕЦЕПТ.
Здравствуйте!
Можно ли заменить пшеничную муку какой-то безглютеновой? Кукурузной, из зеленой гречки, миндальной, рисовой, льняной?.. У близких непереносимость, а кекс очень привлекательный и рецепт несложный — хочу приготовить. Заранее спасибо за ответ!
Я не пробовала заменять, точно не подскажу. Попробуйте, потом расскажите ))))
Ответ для umnichkaforever
Подойдёт мука зелёной гречки, только её может придется чуть больше класть. И добавьте ещё 1/2 яйца или маленькое.
Есть ещё смесь универсальная мука без глютена Гарнец.
Кексы потрясающие!!! Спасибо! Пошла ещё заказывать морковь.
Вместо физиков клала изюм.
Без орехов,т.к. только что доели ореховый пирог.
А весь процесс,кроме самой выпечки,занял 13 минут. Супер! Люблю когда быстро и вкусно
Ответ для Тигра Полосатая3112
Я тоже физиков особо не люблю, думаю заменить их химиками...
Как увидела рецепт, решила не откладывать его в долгий ящик. Так что принимайте отчет. Невероятно вкусный кекс! Пряный, ароматный, с влажной текстурой и приятным , позитивным внешним видом. С удовольствием ели. У меня без орехов. Добавила ореховую эссенцию . Наталья, большое спасибо!
Очень рада, что вам понравилось!
Наталья! Ароматные кексы
Очень аппетитные кексы!
Наталья, замечательные, пряные кексы!
спасибо!
Ммм.. какие аппетитные
Скажите, а с тыквой получится?
Думаю что да ))
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