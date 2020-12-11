Мясной рулет - это отличная сытная закуска. Ароматный и сочный, он хорош как в горячем, так и в холодном виде. Такой рулет, с аппетитными румяными бочками будет притягивать взгляды гостей на праздничном столе. Уверяю, что попробовав его, они будут просить у вас рецепт его приготовления.
- 11 декабря 2020, 3:55
- 10641
Мясной рулет "Праздничный"
Ингредиенты для «Мясной рулет "Праздничный"»:
Для фарша
- Фарш мясной (любой) — 900 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Горчица (ТМ "Haas" Баварская) — 1 ст. л.
- Сухари панировочные / Панировка — 2 ст. л.
- Чеснок (сухой) — 1 ст. л.
- Молоко — 30 мл
- Перец черный — 1 ч. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Зелень (смесь сушеной зелени) — 1 ст. л.
Начинка
- Сыр твердый (тонкими ломтиками) — 200 г
- Ветчина (тонкими ломтиками) — 200 г
- Бекон (тонкими ломтиками) — 500 г
- Лук репчатый — 2 шт
- Чеснок — 3 зуб.
- Орехи грецкие — 1 горст.
- Горчица (ТМ "Haas" Баварская) — 1 ч. л.
- Масло растительное (для обжарки лука) — 3 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 10
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
5433.4 ккал
|
белки
213.9 г
|
жиры
344.7 г
|
углеводы
115.5 г
|Порции
|ккал
543.3 ккал
|белки
21.4 г
|жиры
34.5 г
|углеводы
11.6 г
|100 г блюда
|ккал
232.2 ккал
|белки
9.1 г
|жиры
14.7 г
|углеводы
4.9 г
Рецепт «Мясной рулет "Праздничный"»:
К мясному фаршу добавить горчицу ТМ "Haas" Баварскую, соль, молотый черный перец, сухой чеснок, смесь пряных трав, яйцо и панировочные сухари. Влить молоко и хорошо перемешать до однородности.
Репчатый лук нашинковать соломкой, чеснок измельчить и все обжарить на растительном масле до золотистости.
В миске смешать обжаренный лук с чесноком, измельченные грецкие орехи, горчицу ТМ "Haas", добавить соль и молотый перец. Все перемешать до однородности.
На пищевую пленку выложить фарш, равномерным слоем (примерно 0,7 см) в виде прямоугольника.
На слой фарша выложить сыр, нарезанный на тонкие слайсы (необходимо отступить с одного края 2 см и не доходя до другого края, примерно 10 см).
Сверху на сырный слой выложить тонко нарезанную ветчину.
На середину аккуратно уложить рулет (освободить от пленки) и завернуть в полоски бекона в виде елочки.
На стол расстелить фольгу в три слоя. Рулет аккуратно переложить на фольгу, косичкой вверх. Рулет завернуть не плотно в фольгу и поставить в разогретую до 180- 190* духовку, минут на 50.
Минут за 10-15 до готовности, рулет достать из духовки, развернуть и полить образовавшимся соком. Рулет поставить обратно в духовку для образования румяной корочки.
Рулет получается настолько сочным и вкусным, просто "пальчики оближешь"!
Комментарии и отзывы
34 минуты назад galinayalta #
2 часа назад tamarad2008 #
6 часов назад excelenc #
3 часа назад ariel7777 # (автор рецепта)
И праздничные блюда дешево не стоят... Новый Год раз в году, поэтому можно и приготовить такой
вчера в 17:17 Himbeeren #
3 часа назад ariel7777 # (автор рецепта)
вчера в 16:15 alenanat #
3 часа назад ariel7777 # (автор рецепта)
вчера в 10:56 regtosait #
3 часа назад ariel7777 # (автор рецепта)
вчера в 10:46 Wera13 #
4 часа назад ariel7777 # (автор рецепта)
вчера в 8:53 abramarina-2019 #
Вы - мастер!! Спасибо!
4 часа назад ariel7777 # (автор рецепта)
позавчера Ильмира-Я #
позавчера ariel7777 # (автор рецепта)
А после застывания, его можно нарезать более тонкими ломтиками и отличная холодная мясная закуска будет
спасибо Ильмира
позавчера Elenateim #
позавчера ariel7777 # (автор рецепта)
А свежий , после запекания, может скукожиться и внешний вид получится не ахти...
позавчера Elenateim #
позавчера ariel7777 # (автор рецепта)
позавчера Лена Деревенская #
позавчера ariel7777 # (автор рецепта)
позавчера nadinhike #
Наташа, с Рецептом дня
позавчера ariel7777 # (автор рецепта)
позавчера lakshmi-777 #
позавчера ariel7777 # (автор рецепта)
11 декабря Ирушенька #
позавчера ariel7777 # (автор рецепта)
11 декабря Vishnja #
позавчера ariel7777 # (автор рецепта)
11 декабря лялич #
11 декабря ariel7777 # (автор рецепта)
11 декабря Людмила НК #
11 декабря ariel7777 # (автор рецепта)
11 декабря Bad Robot #
11 декабря ariel7777 # (автор рецепта)
11 декабря ИРепка #
11 декабря ariel7777 # (автор рецепта)
11 декабря wise1288 #
11 декабря ariel7777 # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: