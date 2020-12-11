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  • 11 декабря 2020, 3:55
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Мясной рулет "Праздничный"

Рецепт: Мясной рулет Праздничный

Мясной рулет - это отличная сытная закуска. Ароматный и сочный, он хорош как в горячем, так и в холодном виде. Такой рулет, с аппетитными румяными бочками будет притягивать взгляды гостей на праздничном столе. Уверяю, что попробовав его, они будут просить у вас рецепт его приготовления.

Категория: Закуски Закусочные рулеты Мясные рулеты

Ингредиенты для «Мясной рулет "Праздничный"»:

Для фарша

Начинка

Время приготовления:

Количество порций: 10

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
5433.4 ккал 		белки
213.9 г 		жиры
344.7 г 		углеводы
115.5 г
Порции
ккал
543.3 ккал		 белки
21.4 г		 жиры
34.5 г		 углеводы
11.6 г
100 г блюда
ккал
232.2 ккал		 белки
9.1 г		 жиры
14.7 г		 углеводы
4.9 г

Рецепт «Мясной рулет "Праздничный"»:

Подготовить все необходимые ингредиенты.

К мясному фаршу добавить горчицу ТМ "Haas" Баварскую, соль, молотый черный перец, сухой чеснок, смесь пряных трав, яйцо и панировочные сухари. Влить молоко и хорошо перемешать до однородности.

Грецкие орехи мелко нарубить и слегка поджарить на сухой сковороде.

Репчатый лук нашинковать соломкой, чеснок измельчить и все обжарить на растительном масле до золотистости.

В миске смешать обжаренный лук с чесноком, измельченные грецкие орехи, горчицу ТМ "Haas", добавить соль и молотый перец. Все перемешать до однородности.

На пищевую пленку выложить фарш, равномерным слоем (примерно 0,7 см) в виде прямоугольника.
На слой фарша выложить сыр, нарезанный на тонкие слайсы (необходимо отступить с одного края 2 см и не доходя до другого края, примерно 10 см).
Сверху на сырный слой выложить тонко нарезанную ветчину.

На ветчину выложить луковую начинку.

Рулет свернуть плотно, завернуть в пищевую пленку и прокатать по столу, уплотняя его.

На пищевую пленку уложить полоски бекона, внахлест, в виде елочки.

На середину аккуратно уложить рулет (освободить от пленки) и завернуть в полоски бекона в виде елочки.

На стол расстелить фольгу в три слоя. Рулет аккуратно переложить на фольгу, косичкой вверх. Рулет завернуть не плотно в фольгу и поставить в разогретую до 180- 190* духовку, минут на 50.

Минут за 10-15 до готовности, рулет достать из духовки, развернуть и полить образовавшимся соком. Рулет поставить обратно в духовку для образования румяной корочки.

Подавать рулет можно как в горячем виде, так и в холодном, приготовив его накануне.





Рулет получается настолько сочным и вкусным, просто "пальчики оближешь"!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "Новый год с HAAS". Горчица На обед : На закуску На праздничный стол : Новый год На ужин : На закуску

Теги: закуска праздник гости

Вкусы: мясной копченый сырный горчичный ореховый

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Мясной рулет "Праздничный"
Рецепт: Мясной рулет Праздничный

Мясной рулет - это отличная сытная закуска. Ароматный и сочный, он хорош как в горячем, так и в холодном виде. Такой рулет, с аппетитными румяными бочками будет притягивать взгляды гостей на праздничном столе. Уверяю, что попробовав его, они будут просить у вас рецепт его приготовления.

Ингредиенты для «Мясной рулет "Праздничный"»:

Комментарии и отзывы

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Еще никто не ел, уже пищат вкусно. Странная реакция у людей... Рецепт интересный, можно опробовать. Вопрос. как избежать пустот в рулете, чтобы он так не разваливался при нарезке?
Рецепт гуляет по интернету очень давно ... у многих кулинаров...А я делаю такой же уже более15 лет...Идею покрывать рулет беконом увидела будучи в Америке ...только бекон укладывается не елочкой а ровными полосками поперек...и начинку делаю из грибов
Мясо с сыром в мясе с салом! Как может быть невкусно? Ориентировочная стоимость такого рулетика 1000 рублей.
В магазине такой рулет не купить... а если и будет, то уж точно не настолько вкусный, как домашний...
И праздничные блюда дешево не стоят... Новый Год раз в году, поэтому можно и приготовить такой
Шикарный рулет!
спасибо Жанночка
фееричное блюдо, и фото замечательные, браво
Алена спасибо
Да уж, не для ленивых. С наступающим Новым годом, нежадного Вам Деда Мороза.
нууу ...да... немножко придется повозиться... но результат того стоит спасибо и Вас с Наступающим
Какая красота, просто шедевр! Очень праздничный и красивый рулет! БРАВО !!!
Верочка спасибо
Это просто произведение искусства! Какая красота! Изложение в картинках замечательное !!
Вы - мастер!! Спасибо!
и вам спасибо
Поистине новогоднее блюдо! Удобно, что хорош и в холодном виде, можно приготовить загодя. Спасибо за рецепт и коасивые фото!
это да...он и с пылу-жару очень хорош... сочный , при нарезании сыр очень аппетитно смотрится
А после застывания, его можно нарезать более тонкими ломтиками и отличная холодная мясная закуска будет
спасибо Ильмира
Утро доброе! Скажите пожалуйста, бекон свежий или копченый?
Доброе Бекон обязательно берите копченый ... он придает рулету свою копченую изюминку
А свежий , после запекания, может скукожиться и внешний вид получится не ахти...
Спасибо!
пожалуйста...
спасибо за рецептик, обязательно приготовлю на новый Год
и вам Елена , спасибо готовьте с удовольствием
Настолько колоритный рулет вестимо очень-очень вкусно и по-праздничному
Наташа, с Рецептом дня
Наденька спасибо это оочень вкусно и сочно Спасибо за поздравление
Очень красивый получился рулет!
Анжелика спасибо
Потрясающий, нарядный рулет! Очень интересный рецепт!
спасибо Ирочка
Наташа, великолепное праздничное угощение!
Любочка спасибо!
Красавчик!
Людмила спасибо
Ляпота
Алексей спасибо
Очень нарядно!Вкусно! Гости будут в восторге!
однозначно гостям понравится... спасибо Ирина
Наташа! Очень вкусный и красивый рулет
Светлана спасибо
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