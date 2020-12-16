Это простое и вкусное блюдо будет смотреться на праздничном столе очень эффектно, и ваши гости непременно захотят его попробовать.
- 16 декабря 2020, 16:02
- 3022
Студень "Нежный"
Ингредиенты для «Студень "Нежный"»:
- Хвост (Говяжий хвост) — 1 шт
- Рулька — 1 шт
- Лист лавровый — 2 шт
- Перец черный — по вкусу
- Перец душистый (1 ч. ложка перца горошком) — 1 ч. л.
- Лук репчатый — 1 шт
- Соль — по вкусу
- Горчица (горчица для подачи ТМ "Haas") — по вкусу
- Вода (чтобы закрывала мясо)
- Чеснок — 3 зуб.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3917.9 ккал
|
белки
357.8 г
|
жиры
264.9 г
|
углеводы
29.2 г
|100 г блюда
|ккал
147.8 ккал
|белки
13.5 г
|жиры
10 г
|углеводы
1.1 г
Рецепт «Студень "Нежный"»:
Свиную рульку и говяжий хвост промыть, разделать на части. Лишний жир по желанию можно срезать. В кастрюлю добавить разделанные на части говяжий хвост и рульку, налить холодной воды и поставить на интенсивный огонь. При закипании снять образовавшуюся пенку. Кастрюлю накрыть крышкой, убавить огонь до минимума и варить мясо в течение 5-6 час. За 2 часа до готовности добавить лук репчатый (целая луковица), лавровый лист (2 шт.), черный перец горошком (1 ч. ложка), соль и черный молотый перец добавить по вкусу.
Мясо остудить до комнатной температуры, вынуть из бульона. Бульон процедить во избежание попадания мелких косточек в готовом блюде. Далее часть мяса и шкурки с рульки пропустить через мясорубку, остальную часть мяса нарезать кусочками.
Чеснок (3 зуб.) пропустить через чесночный пресс и добавить к пропущенному через мясорубку и нарезанному на кусочки мясу. Пропущенное и нарезанное на кусочки мясо и чеснок вернуть в бульон. Смесь перемешать.
Студень можно приготовить не большими порциями и подать с горчицей ТМ "Haas". Это простое и вкусное блюдо будет смотреться на праздничном столе очень эффектно, и ваши гости непременно захотят его попробовать.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
20 декабря skb66 #
22 декабря Русалочка88 #
20 декабря alenanat #
22 декабря Русалочка88 #
22 декабря alenanat #
17 декабря vlada ta #
Не сомневаюсь,что вся семья будет в восторге!Спасибо!
17 декабря мисс #
17 декабря obukhov11 # (автор рецепта)
16 декабря EvilCat #
17 декабря obukhov11 # (автор рецепта)
16 декабря Ирушенька #
17 декабря obukhov11 # (автор рецепта)
16 декабря lavrysha #
17 декабря obukhov11 # (автор рецепта)
16 декабря красавица киса #
17 декабря obukhov11 # (автор рецепта)
16 декабря ИРепка #
17 декабря obukhov11 # (автор рецепта)
16 декабря катя торопова #
17 декабря obukhov11 # (автор рецепта)
16 декабря gorschkovaov #
17 декабря obukhov11 # (автор рецепта)
16 декабря RudayaV #
17 декабря мисс #
17 декабря RudayaV #
17 декабря obukhov11 # (автор рецепта)
18 декабря мисс #
17 декабря obukhov11 # (автор рецепта)
17 декабря obukhov11 # (автор рецепта)
20 декабря Яценко Ольга #
В рецепте очень оригинальная подача. Беру на заметку.
21 декабря RudayaV #
16 декабря nelliundco #
17 декабря obukhov11 # (автор рецепта)
16 декабря qwerrty121 #
17 декабря obukhov11 # (автор рецепта)
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