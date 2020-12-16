Студень "Нежный"

Свиную рульку и говяжий хвост промыть, разделать на части. Лишний жир по желанию можно срезать. В кастрюлю добавить разделанные на части говяжий хвост и рульку, налить холодной воды и поставить на интенсивный огонь. При закипании снять образовавшуюся пенку. Кастрюлю накрыть крышкой, убавить огонь до минимума и варить мясо в течение 5-6 час. За 2 часа до готовности добавить лук репчатый (целая луковица), лавровый лист (2 шт.), черный перец горошком (1 ч. ложка), соль и черный молотый перец добавить по вкусу.