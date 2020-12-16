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  • 16 декабря 2020, 16:02
  • 3022

Студень "Нежный"

Рецепт: Студень Нежный

Это простое и вкусное блюдо будет смотреться на праздничном столе очень эффектно, и ваши гости непременно захотят его попробовать.

Категория: Закуски Заливное

Ингредиенты для «Студень "Нежный"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3917.9 ккал 		белки
357.8 г 		жиры
264.9 г 		углеводы
29.2 г
100 г блюда
ккал
147.8 ккал		 белки
13.5 г		 жиры
10 г		 углеводы
1.1 г

Рецепт «Студень "Нежный"»:

Свиную рульку и говяжий хвост промыть, разделать на части. Лишний жир по желанию можно срезать. В кастрюлю добавить разделанные на части говяжий хвост и рульку, налить холодной воды и поставить на интенсивный огонь. При закипании снять образовавшуюся пенку. Кастрюлю накрыть крышкой, убавить огонь до минимума и варить мясо в течение 5-6 час. За 2 часа до готовности добавить лук репчатый (целая луковица), лавровый лист (2 шт.), черный перец горошком (1 ч. ложка), соль и черный молотый перец добавить по вкусу.

Мясо остудить до комнатной температуры, вынуть из бульона. Бульон процедить во избежание попадания мелких косточек в готовом блюде. Далее часть мяса и шкурки с рульки пропустить через мясорубку, остальную часть мяса нарезать кусочками.

Чеснок (3 зуб.) пропустить через чесночный пресс и добавить к пропущенному через мясорубку и нарезанному на кусочки мясу. Пропущенное и нарезанное на кусочки мясо и чеснок вернуть в бульон. Смесь перемешать.

Студень разлить в формы и оправить в холодное место для охлаждения.

Студень можно приготовить не большими порциями и подать с горчицей ТМ "Haas". Это простое и вкусное блюдо будет смотреться на праздничном столе очень эффектно, и ваши гости непременно захотят его попробовать.

Приятного аппетита!





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Новый год с HAAS". Горчица На обед : На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На закуску

Теги: варить закуска обед ужин праздник

Вкусы: мясной насыщенный соленый чесночный

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Студень "Нежный"
Рецепт: Студень Нежный

Это простое и вкусное блюдо будет смотреться на праздничном столе очень эффектно, и ваши гости непременно захотят его попробовать.

Категория: Закуски Заливное

Ингредиенты для «Студень "Нежный"»:

Комментарии и отзывы

Если вынуть мясо и в горячий бульон выдавить чеснок и потом разливать бульон в формы через ситечко холодец будет дольше храниться.
Если вынуть мясо и в горячий бульон выдавить чеснок и потом разливать бульон в формы через ситечко холодец будет дольше храниться.
Тоже так делаю, только зачем ему храниться? Пусть съедят быстрее
подача красивая , фото тоже, но вкус у всех разный, моим подавай много желешки, один раз в мясорубку пропустила, муж сказал на вкус паштет, но никак не холодец,
Мои тоже такой не будут, надо прозрачное желе и кусочки мяса ,порезанные ножом . В формочки сначала мяско потом заливаю бульоном, тоже красиво получается.
вот это самое то, желешечка, мясо порезанное, а это скорее паштет
Отличная идея сделать порционную подачу!С горчицей никогда не делала,после Вашего рецепта попробую,выглядит так вкусно и нежно!
Не сомневаюсь,что вся семья будет в восторге!Спасибо!
Шикарная подача и оформление. Я как-то добавляла горчицу в студень, вкуснооо.
класс
Танечка, как же красиво и очень эффектно!
Очень оригинально и креативно!!! Фото просто мегааппетитные!
Действительно эффектная подача! Должно быть очень нежно.
Танечка! Очень красивая порционная подача!
Интересная подача студня!
Рецепт понравился, Вам плюсик! Желатин не добавляете? Хорошо бы в рецепте видеть вес рульки и хвостов, а также обьем воды, хотя бы приблизительно. Я часто варю студень, но без рульки и каждый раз беспокоюсь застынет или нет. Теперь попробую приготовить с рулькой, по вашему рецепту.
Можно скажу Конечно, автор вам прокомментирует, но варю точно также уже лет 30, точно. С рулькой застынет по любому, если варить 6 часов, иногда даже 7 варю. Объём не считаю, просто вода должна покрыть рульку в кастрюле.
Если варить 6-7 часов , вода частично испарится. Я заливаю поверх уровня продуктов сантиметров на 5 и после закипания закрываю крышкой. Но всегда добавляю желатин, беспокоюсь, что не застынет. Спасибо, что ответили.
Мясо было покрыто полностью. Вода частично испарилась, но я дополнително воду не добавляла. У меня Таллеровская посуда, в крышке небольшоее отверстие и огонь был убавлен до минимума, практически мясо томилось.
Ответ для RudayaV
да, он колом стоит, застывает за ночь точно
Ответ для мисс
Света, все верно. +++
Ответ для RudayaV
Желатин не добавляю. Все очень хорошо застывает. Вес хвостика 1700 гр., а вот рульки не подскажу, потому что покупала мясо и рульку вместе. Продавец назвал сумму за всю покупку. Хвост покупался отдельно.
Ответ для RudayaV
Я никогда не добавляю желатин в свои студни. И никогда не кладу свиную рулька. От свинины бульон становится непрозрачным. Использую только говяжье коленце. Там почти нет костей, а только мясо с желирующими прослойками. Мы любим чтобы много было самого студня. Обычно так и получается. Жидкости наливаю значительно больше, чем мяса. Кладу различные коренья и специи. Томлю всю ночь. Перед розливом добавляю, пропущенный через чеснокодавку чеснок. Потом его удаляю. Обычно такой студень даже не течет, когда стоит долго на столе.
В рецепте очень оригинальная подача. Беру на заметку.
Спасибо, отличный опыт, возьму на заметку!
Шикарные фотографии , Танечка !
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