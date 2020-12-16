Предлагаю к новогоднему столу приготовить шоколадный торт с кокосовым кремом. Готовить его несложно и сам процесс не займет много времени. Кроме того он нежный и нежирный, и при этом достаточно сытный.
- 16 декабря 2020, 18:26
- 2594
Торт с трубочками без выпечки
Ингредиенты для «Торт с трубочками без выпечки»:
- Печенье (шоколадное, квадратное + 55г трубочек) — 250 г
- Молоко — 500 мл
- Сахар — 60 г
- Стружка кокосовая — 100 г
- Пудинг ванильный (ТМ Haas) — 1 пач.
- Желатин — 10 г
- Сахарная пудра (ТМ Haas) — 2 ч. л.
- Глазурь (шоколадная) — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 9
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2242.7 ккал
|
белки
48.2 г
|
жиры
95.7 г
|
углеводы
309.9 г
|Порции
|ккал
249.2 ккал
|белки
5.4 г
|жиры
10.6 г
|углеводы
34.4 г
|100 г блюда
|ккал
231.2 ккал
|белки
5 г
|жиры
9.9 г
|углеводы
31.9 г
Рецепт «Торт с трубочками без выпечки»:
Желатин залить 60 мл воды и оставить набухать на 30 минут.
4оо мл молока налейте в кастрюлю с толстым дном, добавьте сахар и кокосовую стружку. Перемешайте, нагрейте до кипения и проварите 5 минут.
Остальное молоко тщательно перемешайте с порошком пудинга и вылейте тонкой струйкой, постоянно помешивая, в кокосовую массу. Варите, постоянно помешивая, до загустения.
Снимите с огня и остудите до 80 градусов. Добавьте набухший желатин и перемешайте. Добавьте нарезанное кубиками масло.
Пробейте блендером до однородной и гладкой текстуры.
Выложите половину кокосовой массы и разровняйте.
Уложите трубочки, слегка прижмите.
С трубочками я пожадничала. Кладите немного больше, уменьшив расстояние между ними.
Накройте печеньем ровной поверхностью вверх. Отправьте в холодильник на несколько часов.
Переверните на тарелку, снимите пленку и покройте глазурью. Можно взять готовую или приготовить самостоятельно. Или полить растопленным шоколадом.
Дать настояться в холодильнике 6 часов, а лучше все 12.
Комментарии и отзывы
4 часа назад domarad74 #
20 декабря zefirina #
21 декабря девушка с веслом # (автор рецепта)
17 декабря КотТуся #
18 декабря девушка с веслом # (автор рецепта)
17 декабря мисс #
17 декабря девушка с веслом # (автор рецепта)
17 декабря Himbeeren #
17 декабря девушка с веслом # (автор рецепта)
16 декабря Ирушенька #
17 декабря девушка с веслом # (автор рецепта)
16 декабря Демурия #
17 декабря девушка с веслом # (автор рецепта)
16 декабря Lenalipa #
17 декабря девушка с веслом # (автор рецепта)
17 декабря Lenalipa #
18 декабря девушка с веслом # (автор рецепта)
16 декабря nelliundco #
17 декабря девушка с веслом # (автор рецепта)
17 декабря nelliundco #
18 декабря девушка с веслом # (автор рецепта)
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