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  • 16 декабря 2020, 18:26
  • 2594

Торт с трубочками без выпечки

Рецепт: Торт с трубочками без выпечки

Предлагаю к новогоднему столу приготовить шоколадный торт с кокосовым кремом. Готовить его несложно и сам процесс не займет много времени. Кроме того он нежный и нежирный, и при этом достаточно сытный.

Категория: Десерты Торты Десерты без выпечки

Ингредиенты для «Торт с трубочками без выпечки»:

Время приготовления:

Количество порций: 9

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2242.7 ккал 		белки
48.2 г 		жиры
95.7 г 		углеводы
309.9 г
Порции
ккал
249.2 ккал		 белки
5.4 г		 жиры
10.6 г		 углеводы
34.4 г
100 г блюда
ккал
231.2 ккал		 белки
5 г		 жиры
9.9 г		 углеводы
31.9 г

Рецепт «Торт с трубочками без выпечки»:

Желатин залить 60 мл воды и оставить набухать на 30 минут.
4оо мл молока налейте в кастрюлю с толстым дном, добавьте сахар и кокосовую стружку. Перемешайте, нагрейте до кипения и проварите 5 минут.

Остальное молоко тщательно перемешайте с порошком пудинга и вылейте тонкой струйкой, постоянно помешивая, в кокосовую массу. Варите, постоянно помешивая, до загустения.

Снимите с огня и остудите до 80 градусов. Добавьте набухший желатин и перемешайте. Добавьте нарезанное кубиками масло.
Пробейте блендером до однородной и гладкой текстуры.

Форму размером 19 × 19 см застелите пленкой. Выложите печенье ровной поверхностью вниз.

Выложите половину кокосовой массы и разровняйте.
Уложите трубочки, слегка прижмите.
С трубочками я пожадничала. Кладите немного больше, уменьшив расстояние между ними.

Покройте оставшимся кремом. Разровняйте.

Накройте печеньем ровной поверхностью вверх. Отправьте в холодильник на несколько часов.
Переверните на тарелку, снимите пленку и покройте глазурью. Можно взять готовую или приготовить самостоятельно. Или полить растопленным шоколадом.

Для придания новогоднего вида я посыпала пудрой через трафарет.



Дать настояться в холодильнике 6 часов, а лучше все 12.





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На полдник Конкурсные рецепты : Конкурс "Новый год с HAAS". Выпечка и десерты На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На десерт

Теги: праздник чаепитие торт гости детям десерт крем печенье сладкое

Вкусы: сладкий кокосовый шоколадный сливочный молочный

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Торт с трубочками без выпечки
Рецепт: Торт с трубочками без выпечки

Предлагаю к новогоднему столу приготовить шоколадный торт с кокосовым кремом. Готовить его несложно и сам процесс не займет много времени. Кроме того он нежный и нежирный, и при этом достаточно сытный.

Ингредиенты для «Торт с трубочками без выпечки»:

Комментарии и отзывы

Подскажите, а печенье остается сухим или оно пропитывается кремом?
А сколько масла, нарезанного кубиками? Я не увидела в ингредиентах. Спасибо за рецепт)
Пропустила Я положила 50г. Спасибо за интерес к рецепту
Катюша, благодарю за рецепт! Вроде бы всё просто, но тортик выглядит нарядным и праздничным
Лариса, спасибо! Надеюсь рецепт пригодиться.
Замечательная идея!
Светлана, спасибо!
Интересная идея с трубочками!
Жанна, спасибо!
Катюша, эффектный какой торт! Замечательная идея!
Ирочка, спасибо!
Оленька, спасибо!
Тортик очень аппетитный! Тоже интересно узнать про трубочки
Леночка, спасибо! Печенье-трубочки с палец толщиной, хрустящие, внутри шоколадная начинка
Спасибо!
Ах, какой очумительный торт , Катюша! А что за трубочки у тебя, вафельные?
Нелли, спасибо! Печенье-трубочки с палец толщиной, хрустящие, внутри шоколадная начинка
Я так и думала
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