Вспоминая родительский дом, помню, что на все праздники мама пекла пироги. Не было у нас в те далекие времена на столе тортов, а вот пироги были на все вкусы: с капустой, картошкой, с мясом, рыбой и др. У меня сегодня для вас пирог, от которого оторваться невозможно, тонкая корочка из творожного теста, вкусная сочная начинка, пирог - сказка! Попробуйте испечь один раз и он ваш на веки!
- 16 декабря 2020, 22:59
- 8321
Домашний рыбный пирог
Ингредиенты для «Домашний рыбный пирог»:
- Мука пшеничная / Мука (Бело нежная) — 200 г
- Творог (9%) — 200 г
- Масло сливочное — 200 г
- Филе рыбное — 400 г
- Лук-порей — 1 шт
- Яйцо куриное (желток для смазки) — 1 шт
- Соль (перец черный молотый по вкусу) — по вкусу
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2878.8 ккал
|
белки
124.9 г
|
жиры
191.7 г
|
углеводы
167.1 г
|100 г блюда
|ккал
257 ккал
|белки
11.2 г
|жиры
17.1 г
|углеводы
14.9 г
Рецепт «Домашний рыбный пирог»:
Этот пирог я пекла два дня подряд настолько он вкусен. Приготовьте все продукты.
Из муки, творога и сливочного масла комнатной температуры, щепотки соли, замесите тесто. Оно получается мягкое, эластичное, скатайте его в шар, накройте пищевой пленкой и уберите тесто на 30 мин. в холодильник.
Тесто достать из холодильника, разделить на 2 части. Одну часть раскатать, выложить на пергамент и на противень, на тесто выложить листы порея сверху филе рыбы, посолить.
Белую часть лука-порея нарезать на колечки и распределить на рыбное филе, немного присолить, поперчить.
Если у вас не окажется зеленых листьев от лука-порея, тогда раскатанное тесто присыпьте ложкой рисовой муки, она впитает лишнюю влагу и не даст тесту раскваситься. На рыбное филе, по желанию, можно распределить немного сливочного масла.
Рыбу берите по своему выбору, у меня было филе минтая.
Выпекать в хорошо разогретой духовке при 200* 30 минут, учитывая особенности своей духовки.
Второй раз печь пирог мне помогала внучка Маша, 4 года. Спросила:"А эта рыбка живет в речке или в море?"
Отвечаю:"В море."
-Тогда я сделаю рыбке волны.
Сделала не только волны, но и рыбок. Попробуйте найти рыбок и волны.
А этот кусочек без листьев лука-порея, от второго пирога
Комментарии и отзывы
23 декабря iliha2020valeeva #
позавчера Людмила НК # (автор рецепта)
23 декабря iliha2020valeeva #
23 декабря iliha2020valeeva #
23 декабря Zaliv2018 #
23 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
23 декабря Zaliv2018 #
23 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
21 декабря Valeria Dmitrieva #
21 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
23 декабря Valeria Dmitrieva #
21 декабря Senyora #
21 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
21 декабря buntova #
21 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
20 декабря milazari #
21 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
20 декабря polinenok-2019 #
20 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
20 декабря fadeevank #
20 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
20 декабря fadeevank #
20 декабря Данилова Елена #
Мама тоже пекла на праздники рыбные пироги, больше всех любила с палтусом и рисом на пресном сдобном тесте.
20 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
20 декабря alenanat #
20 декабря Auster #
20 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
21 декабря ромашка 495 #
20 декабря valltt #
20 декабря Auster #
20 декабря Татьяна1848 #
20 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
20 декабря regtosait #
20 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
20 декабря Андрей Силантьев #
20 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
21 декабря Андрей Силантьев #
19 декабря Kuss #
19 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
17 декабря Анастасия АГ #
17 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
17 декабря специалист # (модератор)
17 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
17 декабря специалист # (модератор)
20 декабря Этоя Нетуменяфамилии #
20 декабря специалист # (модератор)
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