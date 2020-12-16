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  • 16 декабря 2020, 22:59
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Домашний рыбный пирог

Рецепт: Домашний рыбный пирог

Вспоминая родительский дом, помню, что на все праздники мама пекла пироги. Не было у нас в те далекие времена на столе тортов, а вот пироги были на все вкусы: с капустой, картошкой, с мясом, рыбой и др. У меня сегодня для вас пирог, от которого оторваться невозможно, тонкая корочка из творожного теста, вкусная сочная начинка, пирог - сказка! Попробуйте испечь один раз и он ваш на веки!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Домашний рыбный пирог»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2878.8 ккал 		белки
124.9 г 		жиры
191.7 г 		углеводы
167.1 г
100 г блюда
ккал
257 ккал		 белки
11.2 г		 жиры
17.1 г		 углеводы
14.9 г

Рецепт «Домашний рыбный пирог»:

Этот пирог я пекла два дня подряд настолько он вкусен. Приготовьте все продукты.
Из муки, творога и сливочного масла комнатной температуры, щепотки соли, замесите тесто. Оно получается мягкое, эластичное, скатайте его в шар, накройте пищевой пленкой и уберите тесто на 30 мин. в холодильник.

От лука порея отделите 2-3 листа, промойте, высушите.

Тесто достать из холодильника, разделить на 2 части. Одну часть раскатать, выложить на пергамент и на противень, на тесто выложить листы порея сверху филе рыбы, посолить.

Белую часть лука-порея нарезать на колечки и распределить на рыбное филе, немного присолить, поперчить.

Если у вас не окажется зеленых листьев от лука-порея, тогда раскатанное тесто присыпьте ложкой рисовой муки, она впитает лишнюю влагу и не даст тесту раскваситься. На рыбное филе, по желанию, можно распределить немного сливочного масла.
Рыбу берите по своему выбору, у меня было филе минтая.

Вторую часть теста раскатать, накрыть пирог, защипать, Сверху наколоть вилкой, смазать желтком.

Выпекать в хорошо разогретой духовке при 200* 30 минут, учитывая особенности своей духовки.
Второй раз печь пирог мне помогала внучка Маша, 4 года. Спросила:"А эта рыбка живет в речке или в море?"
Отвечаю:"В море."
-Тогда я сделаю рыбке волны.
Сделала не только волны, но и рыбок. Попробуйте найти рыбок и волны.

Очень рекомендую! Готовится все просто, а главное, ну оооочень вкусно, довольны будут все.







А этот кусочек без листьев лука-порея, от второго пирога

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На ужин Конкурсные рецепты : Конкурс "Испеки себе Новый Год" На завтрак : Сытный завтрак На обед : На закуску На праздничный стол : 23 февраля / Новый год / Рождество На ужин : На закуску

Теги: пирог закуска обед ужин

Вкусы: рыбный

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Домашний рыбный пирог
Рецепт: Домашний рыбный пирог

Вспоминая родительский дом, помню, что на все праздники мама пекла пироги. Не было у нас в те далекие времена на столе тортов, а вот пироги были на все вкусы: с капустой, картошкой, с мясом, рыбой и др. У меня сегодня для вас пирог, от которого оторваться невозможно, тонкая корочка из творожного теста, вкусная сочная начинка, пирог - сказка! Попробуйте испечь один раз и он ваш на веки!

Ингредиенты для «Домашний рыбный пирог»:


Комментарии и отзывы

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а можно пошаговое приготовление теста .для особо умелых вроде меня
Мягкое сливочное масло, которое заранее достать из холодильника, смешать с творогом деревянной лопаткой или, что у Вас там есть, постепенно в два-три приема всыпать просеянную муку, соль, размешали, ручками помяли тесто, вот и все дела.
вода ? молоко или другие жидкости добавляете?
Нет
Опасаюсь сырой рыбы. МОЖНО МИНТАЙ КИПЯТКОМ ЗАЛИТЬ НА 5 МИНУТ ? ИЛИ НАЧИНКА БУДЕТ ЗАМЕТНО СУШЕ ?
А где Вы в пироге видите сырую рыбу?Филе минтая хорошо пропекается в пироге.
Спасибо! Мне уже давно хочется на Новый Год именно рыбный пирог!
А филе горбуши пойдет интересно?
Я думаю, любая рыба подойдёт, на горбушу сверху кусочки сливочного масла выложить и вау.
Вот не помню у кого рецепт брала год назад , но пирог оч вкусный. Да - я это тесто применила и для капустного пирога с индейкой - работает.
я бы порей 5 минут бы побланшировала бы заранее...за 30 минут он останется хрустящим.
Впервые испекла рыбный пирог,смутило,что тесто без яиц.Но все получилось.Пирог просто потрясающий,результат великолепный.Огромное спасибо за рецепт! Обязательно буду повторять.
Какой приятный сюрприз! Спасибо огромное за добавленное фото и доверие к рецепту!
Я делаю попроще. Лучок репчатый обжариваю в сливочном масле и добавляю к филе сома, нарезанного небольшими кусочками. Начинка готова.
Спасибо за внимание к рецепту!
Я делаю попроще. Лучок репчатый обжариваю в сливочном масле и добавляю к филе сома, нарезанного небольшими кусочками. Начинка готова.
Какой красавчик! Тесто очень интересное, что вкусное - не сомневаюсь. А минтай - очень вкусная рыба. Раньше она считалась "едой для кошек" (сейчас цена филе отнюдь не для кошек ). Впервые я распробовала минтай, когда сотрудник испек пирог с минтаем, очень вкусно.
Мама тоже пекла на праздники рыбные пироги, больше всех любила с палтусом и рисом на пресном сдобном тесте.
Спасибо, Елена!
эх сейчас бы пирожок, чайку попить, у нас в основном речная или озерная , приходится через мясорубку прокручивать, так как костистая очень, зато только пойманная
Идея мне очень понравилась, думаю, вкусно. А можно вариант без рисовой муки и листьев порея, именно как делала мама? Очень хочу приготовить. В английской кухне порей понимаю, с репчатым у них в деревне не сложилось почему-то, как у нас с пореем. И рисовую муку не уважаю в аутентичной кухне. Может, она капустный лист клала? Или крахмал?
Можно и без порея, но нижний слой лучше рисовой мукой присыпать, она совершенно не чувствуется.
На Севере в рыбные пироги (на нижний слой) кладут проваренный рис.
Ответ для Auster
Присыпьте любой мукой, будет тот же эффект.
Спасибо)
Очень интересный пирог!!!
Спасибо, Татьяна!
Да, пирог из детства. Моя бабушка в такой пирог еще саго добавляла. С наступающим Новым годом.
Спасибо огромное! С наступающим!
Замечательный пирог!
Наташа, спасибо большое!
Красота!!
Спасибо, Настя!
Людмил, не пресновато с минтаем?
Света, не пресно, на свой вкус можешь приправы добавить, но я кроме соль- перец, ничего не добавляла. Спасибо тебе!
fага, меня вот приправы интересовали. но, если ты говоришь "не пресно", тогда, могу представить, что вкус будет, как даже с мясом - белая рыба перекликается порой с этим вкусом) спасибо)
Ответ для специалист
несколько небольших кусочков сливочного масла сверху рыбы украсит вкус.
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