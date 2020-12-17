Не все встречают Новый год обильным застольем. Кто-то ограничивается бокалом любимого напитка и лёгкой закуской. Вот в таких случаях вам может пригодиться эта закуска. Отлично идёт и под вино, и под шампанское, и под коньяк. Идеально для фуршета на работе.
- 17 декабря 2020, 8:28
- 6193
Финики, фаршированные плавленым сыром
Ингредиенты для «Финики, фаршированные плавленым сыром»:
- Финик (примерно) — 25 шт
- Сыр плавленый (Хохланд сливочный) — 100 г
- Чеснок (примерно половника зубчика) — по вкусу
- Орех мускатный — 1 щепот.
- Орехи кешью / Кешью — 1 горст.
- Зелень (нарубленная) — 1 ст. л.
- Сливки — 1 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3027.6 ккал
|
белки
52.5 г
|
жиры
38.2 г
|
углеводы
618.7 г
|100 г блюда
|ккал
291.1 ккал
|белки
5 г
|жиры
3.7 г
|углеводы
59.5 г
Рецепт «Финики, фаршированные плавленым сыром»:
Плавленный сыр Хохланд в треугольничках разомните вилкой, добавляя сливки, чтобы получилась однородная масса. Добавьте измельченный через пресс чеснок и мускатный орех.
Чеснок добавляйте по вкусу, но не переборщите. Должен быть только лёгкий привкус чеснока и никакой остроты. Я добавила половинку небольшого зубчика.
Сверху посыпьте нарубленными орехами кешью и зеленью.
Орехи можно любые, хорошо подойдут грецкие, фисташки, миндаль, кедровые. Зелень по желанию.
Комментарии и отзывы
вчера в 9:00 sunnshine1 #
13 часов назад sibir77 # (автор рецепта)
20 декабря Nadina1958 #
20 декабря sibir77 # (автор рецепта)
20 декабря alenanat #
19 декабря Kuss #
19 декабря sibir77 # (автор рецепта)
18 декабря tatabilga-2015 #
Спасибо за рецепт !
18 декабря sibir77 # (автор рецепта)
18 декабря мисс #
18 декабря sibir77 # (автор рецепта)
18 декабря Himbeeren #
18 декабря sibir77 # (автор рецепта)
17 декабря Vishnja #
18 декабря sibir77 # (автор рецепта)
17 декабря Людмила НК #
18 декабря sibir77 # (автор рецепта)
17 декабря TANCHITTA #
Тонечка, забираю в кк с большим " спасибо " !
18 декабря sibir77 # (автор рецепта)
17 декабря gorschkovaov #
17 декабря sibir77 # (автор рецепта)
17 декабря Ирушенька #
17 декабря sibir77 # (автор рецепта)
17 декабря КИС-КИСС #
17 декабря sibir77 # (автор рецепта)
17 декабря КИС-КИСС #
17 декабря tatabilga-2015 #
17 декабря sibir77 # (автор рецепта)
17 декабря yugai ludmila65 #
17 декабря sibir77 # (автор рецепта)
17 декабря ИРепка #
17 декабря sibir77 # (автор рецепта)
17 декабря ИРепка #
17 декабря sibir77 # (автор рецепта)
17 декабря nelliundco #
17 декабря sibir77 # (автор рецепта)
17 декабря nelliundco #
17 декабря sibir77 # (автор рецепта)
17 декабря nelliundco #
17 декабря nattela v #
17 декабря sibir77 # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: