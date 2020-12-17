Финики, фаршированные плавленым сыром

Не все встречают Новый год обильным застольем. Кто-то ограничивается бокалом любимого напитка и лёгкой закуской. Вот в таких случаях вам может пригодиться эта закуска. Отлично идёт и под вино, и под шампанское, и под коньяк. Идеально для фуршета на работе.