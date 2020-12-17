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  • 17 декабря 2020, 8:28
  • 6193

Финики, фаршированные плавленым сыром

Рецепт: Финики, фаршированные плавленым сыром

Не все встречают Новый год обильным застольем. Кто-то ограничивается бокалом любимого напитка и лёгкой закуской. Вот в таких случаях вам может пригодиться эта закуска. Отлично идёт и под вино, и под шампанское, и под коньяк. Идеально для фуршета на работе.

Категория: Закуски

Ингредиенты для «Финики, фаршированные плавленым сыром»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3027.6 ккал 		белки
52.5 г 		жиры
38.2 г 		углеводы
618.7 г
100 г блюда
ккал
291.1 ккал		 белки
5 г		 жиры
3.7 г		 углеводы
59.5 г

Рецепт «Финики, фаршированные плавленым сыром»:

Плавленный сыр Хохланд в треугольничках разомните вилкой, добавляя сливки, чтобы получилась однородная масса. Добавьте измельченный через пресс чеснок и мускатный орех.

Чеснок добавляйте по вкусу, но не переборщите. Должен быть только лёгкий привкус чеснока и никакой остроты. Я добавила половинку небольшого зубчика.

Финики берите мягкие. Хорошо промойте их и обсушите. Ножом надрежьте вдоль и удалите косточку

С помощью кондитерского мешка нафаршируйте финики плавленым сыром.

У меня ушло 25 фиников.

Сверху посыпьте нарубленными орехами кешью и зеленью.

Орехи можно любые, хорошо подойдут грецкие, фисташки, миндаль, кедровые. Зелень по желанию.





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс рецептов "Hochland делает нас ближе" На обед : Легкий / На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: закуска фуршет

Вкусы: финиковый сырный

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Финики, фаршированные плавленым сыром
Рецепт: Финики, фаршированные плавленым сыром

Не все встречают Новый год обильным застольем. Кто-то ограничивается бокалом любимого напитка и лёгкой закуской. Вот в таких случаях вам может пригодиться эта закуска. Отлично идёт и под вино, и под шампанское, и под коньяк. Идеально для фуршета на работе.

Категория: Закуски

Ингредиенты для «Финики, фаршированные плавленым сыром»:

Комментарии и отзывы

Отличная идея, и очень кстати к новогоднему столу. Попробую со сливочным сыром и с дор блю.
на здорвье
Спасибо за рецепт буду пробовать на новогодний стол это для меня что то новенькое
благодарю! с наступающим!
чернослив делаю, попробую финики
Прекрасно!
спасибо!
Тонечка ,принимай отчёт от меня ! Супер вкуснооооооооо!!
Спасибо за рецепт !
Танюша, дорогая, ты меня сегодня дважды обрадовала своими уютными отчетами. Благодарю тебя за твои фото
Оригинальная закуска!
спасибо
Чудная закуска, фото - !
мерси
Как здорово! Оригинальная закуска!
спасибо
Тоня, абалденная закуска!
спасибо, дорогая
Шикарная закуска !!!
Тонечка, забираю в кк с большим " спасибо " !
готовь на здоровье, Танюш
Интересная закуска Возьму на заметку.
на здоровье
Тонечка, замечательная, эффектная закуска!
Ириша, спасибо
Супер, Тонечка! Забираю безоговорочно, финики-моя любимая еда с детства! (обещаю фототчет)))
Светочка, очень приятно видеть тебя в гостях в своем рецепте. Я разделяю твою любовь к финикам, люблю их очень!
Супер, Тонечка! Забираю безоговорочно, финики-моя любимая еда с детства! (обещаю фототчет)))
Вот это даааа вкуснота ,завтра в шопинг
Танюша, мне приятно, что рецепт тебе понравился
Отличная закуска!
спасибо
Тонечка! Для меня необычно, но этим и притягательно! Уверена, что это очень вкусно!
это очень вкусно. Но на любителя. Кто-то не любит подобные сочетания. А я просто обожаю закуски с сухофруктами
Я как-то очень редко использую финики. Но попыталась представить вкус: сладость финика и чудесная остренькая начинка из сыра, в сочетании с кешью, должно быть потрясающе! Надо купить все составляющие.
да-да, ты все правильно описала. И это всё под сухое вино... мммм...
Здорово , хоть и не моё , идея очень понравилась ! Фото шикарные !
а я очень люблю такие закуски. Спасибо!
Так и я люблю, но нельзя мне ни сухофрукты, ни орехи
ой, прости, я не знала. Здоровья тебя, береги себя!
Спасибочки
Оригинально, быстро и вкусно!
спасибо! Да, выручает, когда надо быструю закуску
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