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  • 17 декабря 2020, 19:06
  • 8240

Десерт "Райские яблочки"

Рецепт: Десерт Райские яблочки

Иногда нет времени готовить сложные по составу и по исполнению торты и пирожные. А вот такой простой вариант десерта, на мой взгляд, всегда будет палочкой-выручалочкой для семейного праздничного чаепития. Рецепт я нашла в интернете, но сделала небольшие изменения по своему вкусу.

Категория: Выпечка Изделия из теста Другие изделия

Ингредиенты для «Десерт "Райские яблочки"»:

Для теста

Для начинки

Дополнительно

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3026.1 ккал 		белки
56.1 г 		жиры
182 г 		углеводы
278.4 г
100 г блюда
ккал
174.9 ккал		 белки
3.2 г		 жиры
10.5 г		 углеводы
16.1 г

Рецепт «Десерт "Райские яблочки"»:

В миске соединить муку (200 гр.) и разрыхлитель теста (1 ч. ложка). Сухие ингредиенты перемешать.

Далее добавить мягкое сливочное масло (60 гр.). Порубить муку и масло в мелкую крошку.

Далее добавить 1 щеп. соли и 1 ч. ложку сахарной пудры ТМ "Haas".

Далее добавить яйцо (1 шт.)

Далее добавить 100 гр. сметаны. Замесить мягкое пластичное тесто. Тесто обернуть пищевой пленкой и убрать в морозильную камеру на 15-20 мин.

Пока охлаждается тесто, приступим к приготовлению яблочной начинки. Яблоки (5 шт.) почистить, удалить сердцевину при помощи специального ножа для удаления сердцевины у фруктов. Поместить яблоки в раствор воды и лимонной кислоты. В кислой среде яблочки сохранят свой цвет и не потемнеют.

Тесто достать из морозильной камеры раскатать в пласт толщиной 3-4 мм. Нарезать полоски шириной примерно 1,5-2 см. Яблочки обсушить бумажным полотенцем, покрыть яблоки сахаром.

Далее обернуть по спирали яблоки полосками теста, начиная с донышка, кончик полоски из теста заправить в отверстие в донышке яблока.

1.

Яблочки поместить на противень, смазать взбитым яйцом и отправить в разогретую до 190С духовку для выпекания. Выпекать до золотистого цвета.

Крем: Хочу обратить внимание, что я отступила от инструкции по приготовлению крема и уменьшила количество молока до 180 мл.

180 мл. холодного молока добавить в миску, затем добавить пакет заварного шоколадного крема ТМ "Haas". Смесь размешать.

Поставить смесь на тихий огонь и при постоянном помешивании загустить крем. Крем остудить до комнатной температуры, затем добавить мягкое сливочное масло (100) гр. Крем взбить при помощи миксера.

Готовый десерт посыпать сахарной пудрой ТМ "Haas". В середину каждого яблочка добавить заварной шоколадный крем "Haas".

Приятных и вкусных чаепитий за семейным праздничным столом!





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На завтрак / На обед / На полдник / На ужин Конкурсные рецепты : Конкурс "Новый год с HAAS". Выпечка и десерты На завтрак : Сытный завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На десерт

Теги: вкусняшка выпечка десерт детям духовка обед ужин чаепитие

Вкусы: изысканный нежный приятный сдобный шоколадный яблочный

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Десерт "Райские яблочки"
Рецепт: Десерт Райские яблочки

Иногда нет времени готовить сложные по составу и по исполнению торты и пирожные. А вот такой простой вариант десерта, на мой взгляд, всегда будет палочкой-выручалочкой для семейного праздничного чаепития. Рецепт я нашла в интернете, но сделала небольшие изменения по своему вкусу.

Ингредиенты для «Десерт "Райские яблочки"»:

Комментарии и отзывы

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Делая первый раз, это возьмет у вас время. Но набивши руку ( если у вас первый раз получится и понравится), вы будете делать это действительно быстро. Любая вкусняшка требует времени и усердий. А если нет ни того, ни другого, то бегите в магазин и покупайте там, может на вид и красивые,
но на вкус жуткие, пироженки. Спасибо автору за оригинальный рецепт.
Не знаю, как на вкус,но очень красиво,но совсем не быстро.
И вы считаете, что это быстро?)
И вы считаете, что это быстро?)
Хотите быстро, обмотайте готовым слоееным тестом бездрожжевым. Видела такой вариант.
Просто в начале статьи было написано:"Иногда нет времени готовить сложные по составу и по исполнению торты и пирожные. А вот такой простой вариант десерта, на мой взгляд, всегда будет палочкой-выручалочкой для семейного праздничного чаепития" Так что это к чаю за 5 минут не сделаешь точно, даже если с готовым тестом)
Света я конечно извиняюсь , а у вас есть рецепт который можно приготовить за 5 минут? Поделитесь .Этот рецепт конечно не на 5 минут , но не так уж и долго его готовить.А за 5 минут это тогда вам в кондитерскую
Пожалуйста, вот рецепт за 5 мин, берете яблоко, вынимаете сердцевину, в микроволновку на 2-3 мин , потом добавляете чуток меда и половинку грецкого ореха, почти то же самое, более полезно и не менее вкусно)
Ответ для Светлана Потапова
Хмм... Но готовить торты намного сложнее. Нужно выпечь сам бисквит, затем дать ему вызреть в холодильнике в плёнке несколько часов, а часто отправляют на ночь. Затем нужно приготовить крем, пропитку, украсить тортик тоже нужно чем-то. Иногда на торты уходит три дня, если это какие-то муссовые торты с различными прослойками. Нет, приготовить хороший торт нужно достаточное количество времени. А за пять минут можно только батон вареньем намазать. Тоже, кстати, вариант. Быстро и по-домашнему вкусно.
По сравнению с тортами да, я согласна)
Как оригинально и красиво. Яблочки в шубке. Отличный рецепт, спасибо.
Всегда смотрю ваши рецепты. Просто произведения искусства. Фото можно в рамку и на стену. И сочетание продуктов всегда исключительно гармоничное. Просто восхитительно!
Ой, не знаю, когда приготовлю! Но какие фото! Я прямо выпала из штанишек!
Шикарная праздничная подача! Браво!!
фото , это для кулинарного журнала. ВАУ, рецепт мощь
Великолепный десерт, забрала с благодарностью
Сказочно красиво!
Танечка, чудесный десерт!
Татьяна! Шикарный десерт
Элегантные пироженки!!!!!💥💞👏
Восхитительно!
Изысканный десерт, очень красивые фотографии, особенно последний кадр, спасибо!
очень красивый десерт Восхитительные фотографии
Ох, какой чудо, Танечка! Очень интересная идея!
Супер рецепт ,исполнение,фото ,красота.
Танюша,очень красивый десерт!
Яблоки хорошо пропеклись?
очень красивый десерт
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