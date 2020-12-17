Иногда нет времени готовить сложные по составу и по исполнению торты и пирожные. А вот такой простой вариант десерта, на мой взгляд, всегда будет палочкой-выручалочкой для семейного праздничного чаепития. Рецепт я нашла в интернете, но сделала небольшие изменения по своему вкусу.
- 17 декабря 2020, 19:06
- 8240
Десерт "Райские яблочки"
Ингредиенты для «Десерт "Райские яблочки"»:
Для теста
- Мука пшеничная / Мука (Муки возможно потребуется чуть больше или чуть меньше, все зависит от категории яиц) — 200 г
- Сметана — 100 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Сахарная пудра (ТМ "Haas") — 1 ч. л.
- Соль — 1 щепот.
- Разрыхлитель теста (ТМ "Haas") — 1 ч. л.
- Масло сливочное — 60 г
Для начинки
Дополнительно
- Крем (Заварной шоколадный крем ТМ "Haas") — 1 пакет.
- Молоко (Для крема) — 180 мл
- Кислота лимонная (Для замачивания яблок) — 1 ч. л.
- Вода (Для замачивания яблок)
- Яйцо куриное (Для смазывания яблок перед выпеканием) — 1 шт
- Масло сливочное (Для крема) — 100 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3026.1 ккал
|
белки
56.1 г
|
жиры
182 г
|
углеводы
278.4 г
|100 г блюда
|ккал
174.9 ккал
|белки
3.2 г
|жиры
10.5 г
|углеводы
16.1 г
Рецепт «Десерт "Райские яблочки"»:
Далее добавить 100 гр. сметаны. Замесить мягкое пластичное тесто. Тесто обернуть пищевой пленкой и убрать в морозильную камеру на 15-20 мин.
Пока охлаждается тесто, приступим к приготовлению яблочной начинки. Яблоки (5 шт.) почистить, удалить сердцевину при помощи специального ножа для удаления сердцевины у фруктов. Поместить яблоки в раствор воды и лимонной кислоты. В кислой среде яблочки сохранят свой цвет и не потемнеют.
Тесто достать из морозильной камеры раскатать в пласт толщиной 3-4 мм. Нарезать полоски шириной примерно 1,5-2 см. Яблочки обсушить бумажным полотенцем, покрыть яблоки сахаром.
Далее обернуть по спирали яблоки полосками теста, начиная с донышка, кончик полоски из теста заправить в отверстие в донышке яблока.
Яблочки поместить на противень, смазать взбитым яйцом и отправить в разогретую до 190С духовку для выпекания. Выпекать до золотистого цвета.
Крем: Хочу обратить внимание, что я отступила от инструкции по приготовлению крема и уменьшила количество молока до 180 мл.
180 мл. холодного молока добавить в миску, затем добавить пакет заварного шоколадного крема ТМ "Haas". Смесь размешать.
Поставить смесь на тихий огонь и при постоянном помешивании загустить крем. Крем остудить до комнатной температуры, затем добавить мягкое сливочное масло (100) гр. Крем взбить при помощи миксера.
Готовый десерт посыпать сахарной пудрой ТМ "Haas". В середину каждого яблочка добавить заварной шоколадный крем "Haas".
Приятных и вкусных чаепитий за семейным праздничным столом!
Комментарии и отзывы
22 декабря mornyazalea #
но на вкус жуткие, пироженки. Спасибо автору за оригинальный рецепт.
22 декабря Opjana #
22 декабря Светлана Потапова #
22 декабря Русалочка88 #
22 декабря Светлана Потапова #
22 декабря buryanova irina 2017 #
22 декабря Светлана Потапова #
22 декабря klenovairina14 #
22 декабря Светлана Потапова #
22 декабря solaris-7 #
22 декабря Таня2018 #
21 декабря Laralaram #
21 декабря Этоя Нетуменяфамилии #
20 декабря alenanat #
19 декабря zaval #
19 декабря Kuss #
18 декабря ИРепка #
18 декабря wise1288 #
18 декабря Любовь Раменская #
18 декабря inulia68 #
18 декабря ЛК201014 #
18 декабря мисс #
17 декабря Ирушенька #
17 декабря Valushok #
17 декабря красавица киса #
Яблоки хорошо пропеклись?
17 декабря asesia2007 #
вчера в 0:23 афина69 #
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