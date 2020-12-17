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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/169215/]Десерт "Райские яблочки"[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/169215/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2020dec/17/18/2806221_30599-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Выпечка -> Изделия из теста -> Другие изделия Иногда нет времени готовить сложные по составу и по исполнению торты и пирожные. А вот такой простой вариант десерта, на мой взгляд, всегда будет палочкой-выручалочкой для семейного праздничного чаепития. Рецепт я нашла в интернете, но сделала небольшие изменения по своему вкусу. Ингредиенты: Мука пшеничная, Сметана, Яйцо куриное, Сахарная пудра, Соль, Разрыхлитель теста, Масло сливочное, Яблоко, Сахар, Крем, Молоко, Кислота лимонная, Вода. Тэги: вкусняшка, выпечка, десерт, детям, духовка, обед, ужин, чаепитие.