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  • 18 декабря 2020, 14:53
  • 7535

Шампиньоны с творожным сыром и чесноком

Рецепт: Шампиньоны с творожным сыром и чесноком

Закуски разные нужны, на новогоднем столе они очень важны. Грибы с творожным сыром, зеленью и чесноком придутся по вкусу гостям. Рекомендую.

Категория: Закуски Закуски из сыра

Ингредиенты для «Шампиньоны с творожным сыром и чесноком»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
425 ккал 		белки
11.7 г 		жиры
39.1 г 		углеводы
8 г
Порции
ккал
106.3 ккал		 белки
2.9 г		 жиры
9.8 г		 углеводы
2 г
100 г блюда
ккал
177.1 ккал		 белки
4.9 г		 жиры
16.3 г		 углеводы
3.3 г

Рецепт «Шампиньоны с творожным сыром и чесноком»:

Много и не нужно, грибы, сыр и зелень. Грибы лучше не мыть, вытереть бумажной или сухой льняной салфеткой, зелень вымыть, обсушить.

У грибов аккуратно удалить ножку и часть мякоти, формуя чашечки. Часть зелени и чеснок мелко порубить.
P.S.: ножки и грибную мякоть можно заморозить и использовать потом.

В творожный сыр добавить зелень, чеснок, 1 ст. л. оливкового масла, перец, перемешать.

Шляпки-чашечки быстро обжарить с обеих сторон на 1 ст. л. оливкового масла, слегка посолить внутри.

Сырную массу поместить в кулинарный пакет с фигурной насадкой, отсадить в шляпки. Или просто положить по 1,5 ч. л. массы. Украсить зеленью.







ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс рецептов "Hochland делает нас ближе" На обед : На закуску На праздничный стол : Новый год / Рождество На ужин : На закуску

Теги: закуска обед ужин праздник гости

Вкусы: грибной сырный творожный чесночный

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Шампиньоны с творожным сыром и чесноком
Рецепт: Шампиньоны с творожным сыром и чесноком

Закуски разные нужны, на новогоднем столе они очень важны. Грибы с творожным сыром, зеленью и чесноком придутся по вкусу гостям. Рекомендую.

Ингредиенты для «Шампиньоны с творожным сыром и чесноком»:

Комментарии и отзывы

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Спасибо просто и вкусно как раз на стол
Спасибо Вам за внимание.
супер
Спасибо огромное.
извините, творожный сыр отсадить а дальше? или перед этим с грибами что сделать? поджарить? запечь?
Читайте внимательно. Грибы пожарить.
Людочка, приготовила. Съела.
С восторгом ставлю ++++++++++
Фото есть, но не прикладываю, потому что отошла от рецептуры. Ни чеснока у меня, ни укропа. Нашла более или менее адекватную замену.
Однако ж вкусно неимоверно получилось.
Ещё одно подтверждение тезиса "Всё гениальное - просто".
Леночка, спасибо огромное. Очень приятно что рецепт приглянулся.
вкусно, беру на заметку
Спасибо Вам большое, очень вкусно.
Готовьте на доброе здоровье.
хорошо грибочки Людмилка поздравляю с Рецептом Дня
Наташа, спасибо.
Людмила , вкусная закуска получилась!
Инна, спасибо, да вкусно.
Идея хороша. Спасибо. Хочу посоветовать перед обжаркой подготовленные грибочки замариновать в соевом соусе на полчасика, перед приготовлением не солить.
Именно в этом случае , на мой вкус, соевый соус будет лишним. Творожный сыр и аромат шампиньонов отлично смотрятся. Спасибо.
Так то мы с соевым соусом очень дружим, практически со стола не убираю.
Людочка, от души поздравляю с Рецептом дня!!!
Закуска сногсшибательная !!! Браво! Идея и воплощение идеальное!!!БРАВО!!!
Наташа, дорогая, спасибо огромное.
Спасибо огромное, Люба.
Чего то я вчера их пропустила. Язык увидела, а шампиньоны не по глазам.
Люда, это просто находка для быстрого застолья! Отличный вариант!
У нас сейчас "горячая пора" , и пропустить не грешно... , шутка ли - три конкурса!
Тоня, спасибо. Да, такие закусочки выручат всегда, на раз/два готовятся.
Людочка, аппетитнейшие грибочки получились!
Валечка, спасибо. Да, вкусно, попробуй.
Люда!!! Замечательная закуска! С рецептом дня!!! С Днём Святого Николая!!! Счастья, здоровья и благополучия тебе, твои родным и близким!
Спасибо, Наташа. И тебя со Светлым праздником, с Николой!
Не пропадай, что то тебя "не видно"?
Постараюсь!
ЗдОрово!!!
Ага, здорово. Спасибо, Жанна.
замечательная закусочка!
Света, спасибо.
Любим мы такие шампиньоны и рецепт скоростной
Люда, вкусная закуска
Спасибо, Надя. Да, рецепт скоростной, а перед праздниками - это ли не главное...
А то ж и ещё пару рук
Всё равно не хватает.
Та же история
Шикарные грибочки!
Наташа, спасибо большое.
Людочка, супер закуска!
Спасибо.
Люда, вкусные грибочки!
Жанна, спасибо.
Ищу рецепты к новогоднему столу. Уверена, что будет замечательная закусочка!
Олечка, спасибо. Думаю не разочаруетесь, вкусно.
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