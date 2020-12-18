Закуски разные нужны, на новогоднем столе они очень важны. Грибы с творожным сыром, зеленью и чесноком придутся по вкусу гостям. Рекомендую.
- 18 декабря 2020, 14:53
- 7535
Шампиньоны с творожным сыром и чесноком
Ингредиенты для «Шампиньоны с творожным сыром и чесноком»:
- Шампиньоны (не мелкие) — 4 шт
- Сыр творожный (с зеленью от ТМ Hochland) — 3 ст. л.
- Чеснок — 1 зуб.
- Зелень (укроп, лук зелёный) — по вкусу
- Масло оливковое — 2 ст. л.
- Перец черный (молотый) — по вкусу
- Соль — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
425 ккал
|
белки
11.7 г
|
жиры
39.1 г
|
углеводы
8 г
|Порции
|ккал
106.3 ккал
|белки
2.9 г
|жиры
9.8 г
|углеводы
2 г
|100 г блюда
|ккал
177.1 ккал
|белки
4.9 г
|жиры
16.3 г
|углеводы
3.3 г
Рецепт «Шампиньоны с творожным сыром и чесноком»:
Много и не нужно, грибы, сыр и зелень. Грибы лучше не мыть, вытереть бумажной или сухой льняной салфеткой, зелень вымыть, обсушить.
У грибов аккуратно удалить ножку и часть мякоти, формуя чашечки. Часть зелени и чеснок мелко порубить.
P.S.: ножки и грибную мякоть можно заморозить и использовать потом.
Сырную массу поместить в кулинарный пакет с фигурной насадкой, отсадить в шляпки. Или просто положить по 1,5 ч. л. массы. Украсить зеленью.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!
Комментарии и отзывы
позавчера Nadina1958 #
позавчера yugai ludmila65 # (автор рецепта)
позавчера lena t65 #
позавчера yugai ludmila65 # (автор рецепта)
позавчера eleonora kinzhalieva 2020 #
позавчера yugai ludmila65 # (автор рецепта)
21 декабря elenita # (модератор)
С восторгом ставлю ++++++++++
Фото есть, но не прикладываю, потому что отошла от рецептуры. Ни чеснока у меня, ни укропа. Нашла более или менее адекватную замену.
Однако ж вкусно неимоверно получилось.
Ещё одно подтверждение тезиса "Всё гениальное - просто".
21 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
20 декабря Ай-нанэ-нанэ #
20 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Готовьте на доброе здоровье.
19 декабря ariel7777 #
19 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
19 декабря inna_2107 #
19 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
19 декабря Ключенок Александра #
19 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
20 декабря Ключенок Александра #
20 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
19 декабря Наталья Щучкина #
Закуска сногсшибательная !!! Браво! Идея и воплощение идеальное!!!БРАВО!!!
19 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
19 декабря lubashka55 #
19 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
19 декабря sibir77 #
Люда, это просто находка для быстрого застолья! Отличный вариант!
19 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Тоня, спасибо. Да, такие закусочки выручат всегда, на раз/два готовятся.
19 декабря Valushka2003 #
19 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
19 декабря ирпенчанка #
19 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
19 декабря ирпенчанка #
19 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
19 декабря ирпенчанка #
19 декабря Himbeeren #
19 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
19 декабря мисс #
19 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
19 декабря nadinhike #
Люда, вкусная закуска
19 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
19 декабря nadinhike #
19 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
19 декабря nadinhike #
19 декабря Kuss #
19 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
18 декабря ma-ma sveta #
18 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
18 декабря jannasimf #
18 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
18 декабря акчуч #
18 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
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