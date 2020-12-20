Отличный вариант сытного праздничного угощения. Нежная картофельная запеканка и мясные рулетики, с сочной и разнообразной начинкой, порадуют и удивят гостей.
- 20 декабря 2020, 22:24
- 3073
Картофельно-мясной пирог
Ингредиенты для «Картофельно-мясной пирог»:
Мясные рулетики
- Свинина — 750 г
- Горчица (ТМ "Haas" Баварская) — 2 ст. л.
- Яйцо перепелиное — 6 шт
- Морковь — 1 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Баклажан — 1/2 шт
- Перец болгарский (по 1/2 разного цвета) — 2 шт
- Фасоль стручковая — 70 г
- Специи (прованские травы) — 2 ч. л.
- Перец черный — 1 ч. л.
- Соль — 2 ч. л.
- Петрушка — 3 веточ.
Картофельное пюре
- Картофель — 1300 г
- Морковь — 1 шт
- Желток яичный — 3 шт
- Соль — 1 ч. л.
- Масло сливочное — 50 г
- Мука пшеничная / Мука — 2 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4110.9 ккал
|
белки
187.4 г
|
жиры
242.8 г
|
углеводы
516.6 г
|Порции
|ккал
685.2 ккал
|белки
31.2 г
|жиры
40.5 г
|углеводы
86.1 г
|100 г блюда
|ккал
127.7 ккал
|белки
5.8 г
|жиры
7.5 г
|углеводы
16 г
Рецепт «Картофельно-мясной пирог»:
В миске смешать прованские травы, 1 ч. л. соли и 2 ст. л. горчицы ТМ "Haas" Баварская. Для большей пикантности мясных рулетиков, можно горчицы еще добавить.
Мясо нарезать на ломтики, толщиной примерно около 1 см, отбить с двух сторон и обмазать ароматной смесью с двух сторон.
Пока маринуется мясо, подготовим начинку. Половину баклажана и по 1/2 части болгарских перцев, нарезать на ломтики, шириной примерно по 1 см и обжарить до мягкости.
Перепелиные яйца сварить до готовности.
Фасоль бланшировать в подсоленной воде, буквально минут 5.
Обжарить мелко нашинкованный репчатый лук и морковь, натертую на крупной терке. Затем добавить нашинкованную зелень петрушки, посолить и перемешать.
Разложить начинку на мясные ломтики и свернуть рулетиками. Перепелиные яйца сворачивать вместе с обжаренной морковью и луком.
Форму для запекания ( у меня 18 см) выстлать фольгой, чтобы свисали свободные края и в форму плотно уложить рулетики. Закрыть фольгой и поставить запекаться в разогретую до 170 - 180°C духовку примерно на 1,5 часа.
Пока запекается мясная часть пирога, подготовим картофельное пюре.
Для этого картофель отварить до готовности вместе с 1 морковью.
Слить воду и добавить к картофелю соль, сливочное масло, 3 яичных желтка и все тщательно перемешать в пюре.
Отложить немного картофельного пюре в миску, добавить морковь и все пюрировать блендером до однородности. После добавления моркови, картофельная масса стала немного жидковатой, поэтому я добавила 2 ст. л. муки и все перемешала.
Готовую массу переложить в кондитерский мешок с насадкой.
Готовые мясные рулетики освободить от фольги и переложить обратно в форму для запекания.
Картофельное пюре нанести на мясной слой, равномерным слоем, со всех сторон.
Чтобы пирог держал форму, можно его поместить в разъемные бортики.
Пирог сверху украсить морковной массой и поставить в разогретую до 180* духовку, минут на 15-20, чтобы картофель " схватился".
Этот пирог красив как снаружи, так и внутри...
Комментарии и отзывы
вчера в 13:46 Русалочка88 #
вчера в 10:23 alenanat #
вчера в 4:46 tanushka mikki #
24 декабря 2020 года zaval #
24 декабря 2020 года ariel7777 # (автор рецепта)
21 декабря 2020 года wise1288 #
21 декабря 2020 года ariel7777 # (автор рецепта)
21 декабря 2020 года Kuss #
21 декабря 2020 года ariel7777 # (автор рецепта)
21 декабря 2020 года yugai ludmila65 #
21 декабря 2020 года ariel7777 # (автор рецепта)
21 декабря 2020 года Okoolina #
21 декабря 2020 года ariel7777 # (автор рецепта)
21 декабря 2020 года Okoolina #
21 декабря 2020 года nattela v #
21 декабря 2020 года ariel7777 # (автор рецепта)
21 декабря 2020 года sibir77 #
21 декабря 2020 года ariel7777 # (автор рецепта)
21 декабря 2020 года Himbeeren #
21 декабря 2020 года ariel7777 # (автор рецепта)
21 декабря 2020 года gorschkovaov #
21 декабря 2020 года ariel7777 # (автор рецепта)
21 декабря 2020 года мисс #
21 декабря 2020 года ariel7777 # (автор рецепта)
21 декабря 2020 года nadinhike #
Мастерица, Наташа
21 декабря 2020 года ariel7777 # (автор рецепта)
21 декабря 2020 года nelliundco #
21 декабря 2020 года ariel7777 # (автор рецепта)
20 декабря 2020 года Ирушенька #
21 декабря 2020 года ariel7777 # (автор рецепта)
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