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  • 20 декабря 2020, 22:24
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Картофельно-мясной пирог

Рецепт: Картофельно-мясной пирог

Отличный вариант сытного праздничного угощения. Нежная картофельная запеканка и мясные рулетики, с сочной и разнообразной начинкой, порадуют и удивят гостей.

Категория: Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из свинины

Ингредиенты для «Картофельно-мясной пирог»:

Мясные рулетики

Картофельное пюре

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4110.9 ккал 		белки
187.4 г 		жиры
242.8 г 		углеводы
516.6 г
Порции
ккал
685.2 ккал		 белки
31.2 г		 жиры
40.5 г		 углеводы
86.1 г
100 г блюда
ккал
127.7 ккал		 белки
5.8 г		 жиры
7.5 г		 углеводы
16 г

Рецепт «Картофельно-мясной пирог»:

Подготовим все необходимые ингредиенты для нашего пирога.

В миске смешать прованские травы, 1 ч. л. соли и 2 ст. л. горчицы ТМ "Haas" Баварская. Для большей пикантности мясных рулетиков, можно горчицы еще добавить.

Мясо нарезать на ломтики, толщиной примерно около 1 см, отбить с двух сторон и обмазать ароматной смесью с двух сторон.

Ломтики накрыть пищевой пленкой и оставить на столе, примерно на 30 минут мариноваться.

Пока маринуется мясо, подготовим начинку. Половину баклажана и по 1/2 части болгарских перцев, нарезать на ломтики, шириной примерно по 1 см и обжарить до мягкости.
Перепелиные яйца сварить до готовности.
Фасоль бланшировать в подсоленной воде, буквально минут 5.

Обжарить мелко нашинкованный репчатый лук и морковь, натертую на крупной терке. Затем добавить нашинкованную зелень петрушки, посолить и перемешать.

Все ингредиенты для мясных рулетиков готовы.

Разложить начинку на мясные ломтики и свернуть рулетиками. Перепелиные яйца сворачивать вместе с обжаренной морковью и луком.

Форму для запекания ( у меня 18 см) выстлать фольгой, чтобы свисали свободные края и в форму плотно уложить рулетики. Закрыть фольгой и поставить запекаться в разогретую до 170 - 180°C духовку примерно на 1,5 часа.

Пока запекается мясная часть пирога, подготовим картофельное пюре.
Для этого картофель отварить до готовности вместе с 1 морковью.
Слить воду и добавить к картофелю соль, сливочное масло, 3 яичных желтка и все тщательно перемешать в пюре.

Отложить немного картофельного пюре в миску, добавить морковь и все пюрировать блендером до однородности. После добавления моркови, картофельная масса стала немного жидковатой, поэтому я добавила 2 ст. л. муки и все перемешала.
Готовую массу переложить в кондитерский мешок с насадкой.

Готовые мясные рулетики освободить от фольги и переложить обратно в форму для запекания.
Картофельное пюре нанести на мясной слой, равномерным слоем, со всех сторон.
Чтобы пирог держал форму, можно его поместить в разъемные бортики.

Пирог сверху украсить морковной массой и поставить в разогретую до 180* духовку, минут на 15-20, чтобы картофель " схватился".

Готовый пирог украсить по своему вкусу и можно подавать к столу.




Этот пирог красив как снаружи, так и внутри...

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "Новый год с HAAS". Горчица На обед На праздничный стол : Новый год / Рождество На ужин

Теги: второе горячее праздник гости

Вкусы: мясной картофельный овощной

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Картофельно-мясной пирог
Рецепт: Картофельно-мясной пирог

Отличный вариант сытного праздничного угощения. Нежная картофельная запеканка и мясные рулетики, с сочной и разнообразной начинкой, порадуют и удивят гостей.

Ингредиенты для «Картофельно-мясной пирог»:

Комментарии и отзывы

Красота ! Делать не буду, очень трудозатратно, на ваш шедевр полюбуюсь !
очень красиво, я бы только поменьше положила картошки сверху
Какая шикарная подача
ну просто нет слов!!! Великолепно !!!
Аллочка спасибо
Наташа! Шикарный пирог прекрасная презентация
Светланка спасибо
Вот это ДА! Великолепно!
Наташенька спасибо
Наташа, шик и блеск!
спасибо Людмилка
Произведение искусства!
спасибо Наташенька меняю на двойной чизбургер
Изумительно красивый пирог!
Наташенька спасибо
красивейшее блюдо!
спасибо Тонечка
Так это ж торт! Овощной торт! Красота! Превосходная работа!
Жанночка спасибо
спасибо
Нет слов. Фото и оформление шикарны.
Светланка спасибо
Пирог хорош собой можно сказать торт
Мастерица, Наташа
спасибо Наденька
Очень красивый пирог , фотографии аппетитные
Нелличка спасибо
Очень красивый, эффектный, интересный пирог! Шикарные фотографии!
спасибо Иринка
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