Картофельно-мясной пирог

Отложить немного картофельного пюре в миску, добавить морковь и все пюрировать блендером до однородности. После добавления моркови, картофельная масса стала немного жидковатой, поэтому я добавила 2 ст. л. муки и все перемешала.

Готовую массу переложить в кондитерский мешок с насадкой.