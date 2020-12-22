Очень ароматное, вкусное блюдо. Можно использовать любую рыбу лососевых пород, даже самую бюджетную - горбушу. Украсит Ваш праздничный стол.
- 22 декабря 2020, 5:47
- 3231
Горбуша, запечённая под сырно-сливочным соусом
Ингредиенты для «Горбуша, запечённая под сырно-сливочным соусом»:
- Сыр плавленый (Hochland) — 100 г
- Горбуша (в чищенном виде, можно любую рыбу лососевых пород) — 600 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Масло растительное — 1 ст. л.
- Масло сливочное — 1 ст. л.
- Сливки (20%) — 200 мл
- Сок лимонный — 1 ст. л.
- Смесь перцев — 1/2 ч. л.
- Приправа (Прованские травы) — 2 ч. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Мука пшеничная / Мука — 1 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2038.7 ккал
|
белки
157.1 г
|
жиры
138 г
|
углеводы
41 г
|Порции
|ккал
509.7 ккал
|белки
39.3 г
|жиры
34.5 г
|углеводы
10.3 г
|100 г блюда
|ккал
190.5 ккал
|белки
14.7 г
|жиры
12.9 г
|углеводы
3.8 г
Рецепт «Горбуша, запечённая под сырно-сливочным соусом»:
Рыбу, у меня горбуша, чистим, разделываем на филе, а кожу не удаляла. Режем на небольшие кусочки. У меня полпорции.
Лук чистим, режем мелкими кубиками. Обжариваем до прозрачности на смеси растительного и сливочного масла.
Сверху рыбы кладём сырно-сливочную массу. Ставим в нагретую до 180 градусов духовку. Выпекаем до румяной корочки 30-40 минут.
Комментарии и отзывы
2 часа назад Тамара Петрукович #
2 часа назад Тамара Петрукович #
3 часа назад nadinhike #
Светлана, я так поняла, маринование - соль и прованские травы.
Рецепт беру, спасибо
3 часа назад nadinhike #
Вкусно получится
3 часа назад мисс # (автор рецепта)
2 часа назад nadinhike #
3 часа назад ЮлияР-Д #
3 часа назад vvpso1957 #
3 часа назад мисс # (автор рецепта)
3 часа назад мисс # (автор рецепта)
5 часов назад olga milehina #
3 часа назад мисс # (автор рецепта)
5 часов назад alsunchik #
3 часа назад мисс # (автор рецепта)
позавчера wise1288 #
позавчера мисс # (автор рецепта)
23 декабря natstanv #
23 декабря мисс # (автор рецепта)
23 декабря МурКатеринка #
23 декабря мисс # (автор рецепта)
22 декабря Ирушенька #
22 декабря мисс # (автор рецепта)
22 декабря lavrysha #
22 декабря мисс # (автор рецепта)
22 декабря Демурия #
22 декабря мисс # (автор рецепта)
22 декабря Анастасия АГ #
22 декабря мисс # (автор рецепта)
22 декабря Сурик #
22 декабря мисс # (автор рецепта)
22 декабря svetlanaboyko75 #
22 декабря мисс # (автор рецепта)
22 декабря Sladkoejca #
22 декабря мисс # (автор рецепта)
22 декабря Okoolina #
22 декабря мисс # (автор рецепта)
22 декабря Himbeeren #
22 декабря мисс # (автор рецепта)
22 декабря nelliundco #
22 декабря мисс # (автор рецепта)
22 декабря Kuss #
22 декабря мисс # (автор рецепта)
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