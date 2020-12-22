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  • 22 декабря 2020, 5:47
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Горбуша, запечённая под сырно-сливочным соусом

Рецепт: Горбуша, запечённая под сырно-сливочным соусом

Очень ароматное, вкусное блюдо. Можно использовать любую рыбу лососевых пород, даже самую бюджетную - горбушу. Украсит Ваш праздничный стол.

Категория: Горячие блюда Блюда из рыбы и морепродуктов Горячие блюда из рыбы

Ингредиенты для «Горбуша, запечённая под сырно-сливочным соусом»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2038.7 ккал 		белки
157.1 г 		жиры
138 г 		углеводы
41 г
Порции
ккал
509.7 ккал		 белки
39.3 г		 жиры
34.5 г		 углеводы
10.3 г
100 г блюда
ккал
190.5 ккал		 белки
14.7 г		 жиры
12.9 г		 углеводы
3.8 г

Рецепт «Горбуша, запечённая под сырно-сливочным соусом»:

Рыбу, у меня горбуша, чистим, разделываем на филе, а кожу не удаляла. Режем на небольшие кусочки. У меня полпорции.

Лук чистим, режем мелкими кубиками. Обжариваем до прозрачности на смеси растительного и сливочного масла.

Кладём муку.

Перемешиваем на минимальном огне, чтобы мука не подгорела.

Наливаем сливки, перемешиваем до загустения на минимальном огне. Отключаем огонь.

Кладём плавленный сыр.

У меня сыр плавленный Hochland с сыром Маасдам.

Перемешиваем до полного растворения сыра. Должна быть нежная сливочная текстура.

Маринованные кусочки рыбы кладём в форму для запекания или порционно в формочки.

Сверху рыбы кладём сырно-сливочную массу. Ставим в нагретую до 180 градусов духовку. Выпекаем до румяной корочки 30-40 минут.

Подаём блюдо горячим.
Приятного аппетита!





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс рецептов "Hochland делает нас ближе" На обед : На второе На праздничный стол : День влюбленных / День рождения / Новый год / Рождество На ужин : На горячее

Теги: обед ужин горячее второе праздник

Вкусы: рыбный сырный сливочный насыщенный нежный

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Горбуша, запечённая под сырно-сливочным соусом
Рецепт: Горбуша, запечённая под сырно-сливочным соусом

Очень ароматное, вкусное блюдо. Можно использовать любую рыбу лососевых пород, даже самую бюджетную - горбушу. Украсит Ваш праздничный стол.

Ингредиенты для «Горбуша, запечённая под сырно-сливочным соусом»:

Комментарии и отзывы

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Спасибо, очень вкусно
Спасибо, очень вкусно
Хороша рыбка, аппетитная, горбуша таким образом превосходна
Светлана, я так поняла, маринование - соль и прованские травы.
Рецепт беру, спасибо
И сок лимона пропустила я, все для маринада
Вкусно получится
Ответ для nadinhike
Как-то упустила. И никто не указал. А теперь нельзя исправить. Маринуем в соке лимона, соли, прованских травах и перце. Эти ингредиенты указаны.
С НАСТУПАЮЩИМ!
Поясните, пожалуйста, чем и как маринуем рыбу? Вы написали - режем на кусочки и... маринованную кладём. Так что делаем с рыбой? или просто сырую заливаем сырной смесью?
Методом исключения получаем для маринада: лимонный сок, смесь перцев, приправа, соль.
Да. Всё верно. Как-то упустила. И никто не указал. А теперь нельзя исправить. Маринуем в соке лимона, соли, прованских травах и перце. Эти ингредиенты указаны.
Ответ для ЮлияР-Д
Как-то упустила. И никто не указал. А теперь нельзя исправить. Маринуем в соке лимона, соли, прованских травах и перце. Эти ингредиенты указаны.
Не понятно - "режем рыбу, а потом кладём маринованную рыбу", когда успели замариновать и в чем?
Как-то упустила. И никто не указал. А теперь нельзя исправить. Маринуем в соке лимона, соли, прованских травах и перце. Эти ингредиенты указаны.
Потрясающе ! Представляю как вкусно получилось!
Светлана! Отличный рецепт приготовления горбуши
СПасибо
Очень! Для "простоватой" горбуши-царская шубка! Спасибо за идею!
получилось изумительно, даже не ожидала
Вкууусно
Светочка, нежное какое, чудесное блюдо!
Спасибо
Светлана, шикарная рыба получилась!!!
Спасибо
Спасибо
Чудесная рыбка
Спасибо
Светлана, вкусная рыбка в замечательном соусе!!!
Супер аппетитно
Спасибо
Отличная рыбка, Светочка!
Спасибо
вкусная рыбка!
Спасибо
Спасибо
Вкусно 😋 !
Спасибо
Вкусно!
Спасибо
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