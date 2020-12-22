Дорогие друзья, этому восхитительному печенью я готова писать одни восторженные отзывы, но как вы знаете, сколько ни говори слово халва, слаще от этого во рту не станет. Надо печь и наслаждаться этим бомбическим печеньем.
- 22 декабря 2020, 23:18
- 3247
Печенье "Праздничное"
Ингредиенты для «Печенье "Праздничное"»:
Тесто
- Мука пшеничная / Мука (Французская штучка) — 370 г
- Масло сливочное — 200 г
- Сахарная пудра — 100 г
- Желток яичный — 2 шт
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Соль
- Мука миндальная — 100 г
Белково-миндальная масса
- Белок яичный — 2 шт
- Сахарная пудра — 120 г
- Мука миндальная — 150 г
- Фундук (для украшения) — 100 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
5835.5 ккал
|
белки
130.9 г
|
жиры
388.5 г
|
углеводы
545.1 г
|100 г блюда
|ккал
459.5 ккал
|белки
10.3 г
|жиры
30.6 г
|углеводы
42.9 г
Рецепт «Печенье "Праздничное"»:
Миндальную муку я готовлю всегда сама, здесь ничего сложного нет. Миндаль замочить в горячей воде минут на пять, очистить и подсушить в духовке, затем смолоть небольшими порциями в чаше блендера или кофемолке.
По желанию можно приготовить и из грецкого ореха, получится также вкусно.
Сливочное масло, лучше брать 82,5%, комнатной температуры, взбить до бела миксером, добавить просеянную сахарную пудру, соль, продолжить взбивать в пышную массу, вести яичные желтки, взбить.
Быстро замесить тесто в комок, завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник на час.
Я готовила из половины нормы, если готовить из всей нормы, тесто лучше разделить на 2 части, с одной работаете, другая ждет своей очереди в холодильнике.
Приготовить белково-ореховую массу. Белок взбить миксером в пену, постепенно всыпать просеянную сахарную пудру, взбить до пиков.
Лопаткой вмешать миндальную крошку, аккуратно перемешать.
Комментарии и отзывы
3 часа назад nastenka_li #
2 часа назад Людмила НК # (автор рецепта)
4 часа назад solaris-7 #
2 часа назад Людмила НК # (автор рецепта)
вчера в 0:50 ГалаАля #
вчера в 8:14 Людмила НК # (автор рецепта)
24 декабря wise1288 #
24 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
23 декабря Ирушенька #
24 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
23 декабря КотТуся #
23 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
23 декабря inna_2107 #
23 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
23 декабря qwerrty121 #
23 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
23 декабря Анастасия АГ #
23 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
23 декабря ирпенчанка #
23 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
23 декабря МурКатеринка #
23 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
23 декабря Kuss #
23 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
23 декабря nattela v #
23 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
23 декабря VikkiV #
23 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
23 декабря Демурия #
23 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
23 декабря sibir77 #
23 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
23 декабря galina27 1967 #
23 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
23 декабря Himbeeren #
23 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
23 декабря мисс #
23 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
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