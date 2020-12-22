Печенье "Праздничное"

Миндальную муку я готовлю всегда сама, здесь ничего сложного нет. Миндаль замочить в горячей воде минут на пять, очистить и подсушить в духовке, затем смолоть небольшими порциями в чаше блендера или кофемолке.

По желанию можно приготовить и из грецкого ореха, получится также вкусно.