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  • 22 декабря 2020, 23:18
  • 3247

Печенье "Праздничное"

Рецепт: Печенье Праздничное

Дорогие друзья, этому восхитительному печенью я готова писать одни восторженные отзывы, но как вы знаете, сколько ни говори слово халва, слаще от этого во рту не станет. Надо печь и наслаждаться этим бомбическим печеньем.

Категория: Десерты Печенье Другое

Ингредиенты для «Печенье "Праздничное"»:

Тесто

Белково-миндальная масса

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
5835.5 ккал 		белки
130.9 г 		жиры
388.5 г 		углеводы
545.1 г
100 г блюда
ккал
459.5 ккал		 белки
10.3 г		 жиры
30.6 г		 углеводы
42.9 г

Рецепт «Печенье "Праздничное"»:

Миндальную муку я готовлю всегда сама, здесь ничего сложного нет. Миндаль замочить в горячей воде минут на пять, очистить и подсушить в духовке, затем смолоть небольшими порциями в чаше блендера или кофемолке.
По желанию можно приготовить и из грецкого ореха, получится также вкусно.

Сливочное масло, лучше брать 82,5%, комнатной температуры, взбить до бела миксером, добавить просеянную сахарную пудру, соль, продолжить взбивать в пышную массу, вести яичные желтки, взбить.

Добавить молотые орехи, перемешать на малых оборотах миксера.

Муку просеять с разрыхлителем и в три приема ввести в масляную смесь.

Быстро замесить тесто в комок, завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник на час.
Я готовила из половины нормы, если готовить из всей нормы, тесто лучше разделить на 2 части, с одной работаете, другая ждет своей очереди в холодильнике.

Готовое тесто тонко раскатать, 3-4 мм, вырезать круглые формы

Выложить на противень

Приготовить белково-ореховую массу. Белок взбить миксером в пену, постепенно всыпать просеянную сахарную пудру, взбить до пиков.
Лопаткой вмешать миндальную крошку, аккуратно перемешать.

Выложить белковую массу в кондитерский мешок и отсадить на печенье. В серединку положить орешек.

Выпекать в хорошо разогретой духовке при 160* 15-17 минут

Безумно вкусно!

Наслаждайтесь с чашечкой кофе или чая.





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт Конкурсные рецепты : Конкурс "Испеки себе Новый Год" На обед : На десерт На праздничный стол : День рождения / Новый год / Рождество На ужин : На десерт

Теги: десерт обед ужин праздник

Вкусы: сладкий сливочный ореховый

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Печенье "Праздничное"
Рецепт: Печенье Праздничное

Дорогие друзья, этому восхитительному печенью я готова писать одни восторженные отзывы, но как вы знаете, сколько ни говори слово халва, слаще от этого во рту не станет. Надо печь и наслаждаться этим бомбическим печеньем.

Ингредиенты для «Печенье "Праздничное"»:


Комментарии и отзывы

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Очень похоже на пирожное, что я на днях делала. "А-ля Варшавское". Есть на сайте. Оооочень вкусное!!!
Подскажите, пожалуйста, сколько хранится такое печенье?
Чесслово, не знаю. У нас на следующий день их не стало.
Людмила! Спасибо за рецепт забрала в КК.
Светлана, спасибо тебе за поддержку!
Людочка, просто сказочная красота! Бесподобное печенье!
Ириша, спасибо моя хорошая!
Печенье красивое, нежное, праздничное , и без сомнения очень вкусное
Лариса, спасибо большое!
Людмила, шикарное новогоднее печенье!
Спасибо, Инна! Печенье удалось на славу.
Людмила, прелестное печенье, новогоднее такое)
Евгения, спасибо большое за внимание к рецепту!
Людочка, действительно праздничное печенье!! Чудесное!!
Настя, спасибо большое!
Шикарные печенюшки!!!!
Наташа, спасибо огромнейшее!
Ну просто изумительное печенье
Спасибо, моя хорошая!
Чудесные печеньки!
Наталия, спасибо большое!
Изумительное печенье! КРА-СО-ТА!
Большое спасибо!
Какая прелесть, Людмила!
Виктория, спасибо большое!
Благодарю!
супер печенье !
Спасибо, солнце!
Красивоо Шикарное печенье
Галина, большое спасибо!
Восхитительные печенье и фото!
Жанна, спасибо, дорогая!
Точно безумно вкусно, моим понравится, сохранила.
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