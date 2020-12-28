Предлагаю вашему вниманию рецепт замечательного новогоднего кекса. Меня заинтересовал этот рецепт прежде всего необычной технологией приготовления. Еще этот кекс называют вареный, а все потому, что перед тем как добавить муку и яйца, ингредиенты варятся в прямом смысле слова. Изюма в кексе очень много, а сам кекс получается ароматный, влажный и нежный. Рекомендую попробовать эту выпечку.
- 28 декабря 2020, 15:25
- 4866
Пряный кекс "Новогодний"
Ингредиенты для «Пряный кекс "Новогодний"»:
Тесто для кекса
- Сахар коричневый — 150 г
- Масло сливочное — 110 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Изюм — 300 г
- Мука пшеничная / Мука — 200 г
- Корица (молотая) — 1 ч. л.
- Имбирь (молотый) — 1 ч. л.
- Орех мускатный (молотый) — 1/4 ч. л.
- Соль — 1/3 ч. л.
- Молоко — 225 мл
- Разрыхлитель теста — 10 г
Глазурь
- Масло сливочное — 10 г
- Молоко — 4 ч. л.
- Сахарная пудра — 80 г
- Сок лимонный — 1 ч. л.
Дополнительно
- Посыпка кондитерская (цветная) — 10 г
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3585.9 ккал
|
белки
49.9 г
|
жиры
118 г
|
углеводы
601 г
|Порции
|ккал
448.2 ккал
|белки
6.2 г
|жиры
14.8 г
|углеводы
75.1 г
|100 г блюда
|ккал
286.9 ккал
|белки
4 г
|жиры
9.4 г
|углеводы
48.1 г
Рецепт «Пряный кекс "Новогодний"»:
В кастрюлю положить сливочное масло (или маргарин), сахар коричневый, молоко, изюм, соль, специи. Изюм предварительно промыть, но не замачивать. Поставить на плиту, довести до кипения и варить на медленном огне еще 20 минут постоянно помешивая лопаткой. В процессе варки масса загустеет, затем ее надо охладить до комнатной температуры.
Переложить тесто в силиконовую форму для кекса. Диаметр моей формы 18 см. Выпекать в духовке при t=180 C примерно 1 час. Через 15 минут выпечки кекс прикрыть фольгой в случае если он будет сильно румянится.
Для получения глазури смешать растопленное сливочное масло, молоко и сахарную пудру, все очень хорошо перемешать, добавить лимонный сок.
Комментарии и отзывы
вчера в 19:22 вишенкаЮ #
6 часов назад Ната 69 # (автор рецепта)
позавчера sfk 67 #
вчера в 12:48 Ната 69 # (автор рецепта)
1 января kykylinka #
29 декабря 2020 года ИРепка #
30 декабря 2020 года Ната 69 # (автор рецепта)
29 декабря 2020 года obukhov11 #
30 декабря 2020 года Ната 69 # (автор рецепта)
29 декабря 2020 года Vishnja #
Наташа, с Рецептом дня!
29 декабря 2020 года Ната 69 # (автор рецепта)
29 декабря 2020 года alphaelena #
29 декабря 2020 года Ната 69 # (автор рецепта)
29 декабря 2020 года мисс #
29 декабря 2020 года Ната 69 # (автор рецепта)
30 декабря 2020 года мисс #
30 декабря 2020 года Ната 69 # (автор рецепта)
28 декабря 2020 года Ирушенька #
29 декабря 2020 года Ната 69 # (автор рецепта)
28 декабря 2020 года VikkiV #
29 декабря 2020 года Ната 69 # (автор рецепта)
28 декабря 2020 года лялич #
29 декабря 2020 года Ната 69 # (автор рецепта)
28 декабря 2020 года Okoolina #
29 декабря 2020 года Ната 69 # (автор рецепта)
28 декабря 2020 года nattela v #
29 декабря 2020 года Ната 69 # (автор рецепта)
28 декабря 2020 года yugai ludmila65 #
29 декабря 2020 года Ната 69 # (автор рецепта)
29 декабря 2020 года yugai ludmila65 #
28 декабря 2020 года КотТуся #
29 декабря 2020 года Ната 69 # (автор рецепта)
28 декабря 2020 года Покусаева Ольга #
29 декабря 2020 года Ната 69 # (автор рецепта)
28 декабря 2020 года lavrysha #
29 декабря 2020 года Ната 69 # (автор рецепта)
28 декабря 2020 года pjr77 #
29 декабря 2020 года Ната 69 # (автор рецепта)
28 декабря 2020 года F-M #
29 декабря 2020 года Ната 69 # (автор рецепта)
28 декабря 2020 года sveta1634 #
29 декабря 2020 года Ната 69 # (автор рецепта)
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