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  • 28 декабря 2020, 15:25
  • 4866

Пряный кекс "Новогодний"

Рецепт: Пряный кекс Новогодний

Предлагаю вашему вниманию рецепт замечательного новогоднего кекса. Меня заинтересовал этот рецепт прежде всего необычной технологией приготовления. Еще этот кекс называют вареный, а все потому, что перед тем как добавить муку и яйца, ингредиенты варятся в прямом смысле слова. Изюма в кексе очень много, а сам кекс получается ароматный, влажный и нежный. Рекомендую попробовать эту выпечку.

Категория: Выпечка Изделия из теста Кексы

Ингредиенты для «Пряный кекс "Новогодний"»:

Тесто для кекса

Глазурь

Дополнительно

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3585.9 ккал 		белки
49.9 г 		жиры
118 г 		углеводы
601 г
Порции
ккал
448.2 ккал		 белки
6.2 г		 жиры
14.8 г		 углеводы
75.1 г
100 г блюда
ккал
286.9 ккал		 белки
4 г		 жиры
9.4 г		 углеводы
48.1 г

Рецепт «Пряный кекс "Новогодний"»:

В кастрюлю положить сливочное масло (или маргарин), сахар коричневый, молоко, изюм, соль, специи. Изюм предварительно промыть, но не замачивать. Поставить на плиту, довести до кипения и варить на медленном огне еще 20 минут постоянно помешивая лопаткой. В процессе варки масса загустеет, затем ее надо охладить до комнатной температуры.

Отдельно взбить яйца, добавить к ним варенную массу с изюмом, все хорошо перемешать.

Муку просеять с разрыхлителем. В рецепте я использую муку "Французская штучка" сорт экстра.

Добавить к массе муку и замесить тесто.

Переложить тесто в силиконовую форму для кекса. Диаметр моей формы 18 см. Выпекать в духовке при t=180 C примерно 1 час. Через 15 минут выпечки кекс прикрыть фольгой в случае если он будет сильно румянится.

Для получения глазури смешать растопленное сливочное масло, молоко и сахарную пудру, все очень хорошо перемешать, добавить лимонный сок.

Полить кекс глазурью и посыпать сверху кондитерской посыпкой.

Отрезаем кусочек, наливаем чай и... приятного аппетита! С наступающим Новым Годом!











Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт Конкурсные рецепты : Конкурс "Испеки себе Новый Год" На обед : На десерт На праздничный стол : Новый год / Рождество На ужин : На десерт

Теги: десерт кекс выпечка

Вкусы: сладкий

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Пряный кекс "Новогодний"
Рецепт: Пряный кекс Новогодний

Предлагаю вашему вниманию рецепт замечательного новогоднего кекса. Меня заинтересовал этот рецепт прежде всего необычной технологией приготовления. Еще этот кекс называют вареный, а все потому, что перед тем как добавить муку и яйца, ингредиенты варятся в прямом смысле слова. Изюма в кексе очень много, а сам кекс получается ароматный, влажный и нежный. Рекомендую попробовать эту выпечку.

Ингредиенты для «Пряный кекс "Новогодний"»:


Комментарии и отзывы

Огромное спасибо за чудесный: лёгкий и ароматный кекс! Правда, изюм закончился, я положила в начинку разрезанную на четыре части курагу. Надеюсь, позже попробую приготовить и с изюмом))
Благодарю за фото!
Великолепный кекс, мягкий, ароматный
Спасибо за фотоотчет и за доверие к рецепту!
Как только закончим " Наполеон" , сразу же сделаю Ваш кекс. Надеюсь , не разочарует 😁, выглядит ооочень аппетитно !
Наташа! Очень аппетитный и красивый кекс! Действительно, технология очень интересная. С благодарностью беру рецепт в КК
Спасибо,Ирина!
Шикарная выпечка. Разрез очень красивый. Наташенька, с Рецептом дня!
Спасибо,Татьяна!
Очень интересный кекс! Красивый, аппетитный!
Наташа, с Рецептом дня!
Спасибо,Люба!
Шикарный кексик! Изюмистый-изюмистый! Спасибо за такой замечательный рецепт!
Спасибо!
Красавец!
Света,спасибо!
С наступающим!
Светлана,и тебя с наступающим!
Наташенька, шикарный, очень красивый, интересный кекс!
Ириша,благодарю!
Наташа, отличный кекс! Фото очень красивые
Спасибо большое!
Какой интересный. Фото
красота!
Спасибо!
Шикарный кекс! И рецепт очень интересный, и заманчивый!
Красавец! Новогодняя сказка!
Благодарю,Людмила!
С Рецептом Дня!
Представляю какой насыщенный вкус у Вашего кексика! Однозначно - в КК
Спасибо!
Очень эффектный, праздничный кекс!
Оля,спасибо!
Красивейший кекс!!! Фото очень атмосферные и притягательные
Спасибо!
Красота!
Выглядит роскошно!
спасибо
Обалденный кекс. А красивый какой! Надо обязательно попробовать испечь такой кекс, интересный способ приготовления.
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