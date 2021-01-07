Пикантное на вкус, с нотками лёгкой остроты от дижонской горчицы и сладким фруктовым послевкусием от гранатового сока, сочное мясо. Очень вкусный шашлык! Рекомендую.
- 7 января 2021, 0:12
- 10050
Шашлык в горчично-гранатовом маринаде
Ингредиенты для «Шашлык в горчично-гранатовом маринаде»:
- Шейка свиная — 2400 г
- Лук репчатый — 250 г
- Горчица (Дижонская от ТМ HAAS) — 3 ст. л.
- Сок гранатовый — 1 стак.
- Перец черный (молотый) — по вкусу
- Соль — по вкусу
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
8591.7 ккал
|
белки
334.1 г
|
жиры
769.4 г
|
углеводы
75.5 г
|100 г блюда
|ккал
290.3 ккал
|белки
11.3 г
|жиры
26 г
|углеводы
2.6 г
Рецепт «Шашлык в горчично-гранатовом маринаде»:
Жарить до готовности, минут 20-25, постоянно переворачивая.
Подать шашлык горячим, с зеленью и зёрнами граната.
Очень сочный!
P.S.: ну что, 1001 пошёл, вперёд к 2000-му...
P.S.: ну что, 1001 пошёл, вперёд к 2000-му...
Комментарии и отзывы
11 января konnofslava #
11 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
11 января konnofslava #
11 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
10 января акчуч #
10 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
а со специями , конечно, можно по своему вкусу добавлять. БЛАГО ДАРЮ от души.
10 января Кесяба #
10 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
9 января levvla #
9 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Спасибо за внимание к рецепту.
9 января Ксения Мочалова #
9 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
10 января Ксения Мочалова #
10 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
11 января Ксения Мочалова #
11 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Надо привыкать...
8 января Vishnja #
8 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
8 января Ирушенька #
8 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
8 января ma-ma sveta #
8 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
8 января nellino4 #
8 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
8 января nellino4 #
8 января nellino4 #
8 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
8 января Lanochka15 #
8 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
9 января NDemon #
Сок лучше свежевыжатый брать. Прям руками выжимаю. Но можно и покупной, только 100% сок надо, а не напиток.
9 января Этоя Нетуменяфамилии #
9 января Sulfija #
11 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
А оценить блюдо можно , даже заведомо зная, что никогда не будешь это готовить , а просто поддержать автора.
И Вас с праздниками!
13 января Sulfija #
11 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
А оценить блюдо можно , даже заведомо зная, что никогда не будешь это готовить , а просто поддержать автора.
11 января Этоя Нетуменяфамилии #
Вы старались, это видно, старались с душой. Но... со всеми случается незадача... печёшь пирог в будни - выходит отменный. Как гостям - так то тесто не поднимется, то подгорит, зараза! Тогда уж приходится тихо грызть самой брачок, не показывая гостям... Здоровья Вам, хозяюшка!
11 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
10 января skottish66 #
11 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
А оценить блюдо можно , даже заведомо зная, что никогда не будешь это готовить , а просто поддержать автора.
8 января ИРепка #
8 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
8 января inulia68 #
8 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
8 января inulia68 #
8 января jannasimf #
8 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
8 января Kuss #
8 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
8 января ирпенчанка #
8 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
8 января lavrysha #
8 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
8 января мисс #
8 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
7 января красавица киса #
7 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
7 января Анастасия АГ #
7 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
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