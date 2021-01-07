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  • 7 января 2021, 0:12
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Шашлык в горчично-гранатовом маринаде

Рецепт: Шашлык в горчично-гранатовом маринаде

Пикантное на вкус, с нотками лёгкой остроты от дижонской горчицы и сладким фруктовым послевкусием от гранатового сока, сочное мясо. Очень вкусный шашлык! Рекомендую.

Категория: Горячие блюда Блюда из мяса Шашлык

Ингредиенты для «Шашлык в горчично-гранатовом маринаде»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
8591.7 ккал 		белки
334.1 г 		жиры
769.4 г 		углеводы
75.5 г
100 г блюда
ккал
290.3 ккал		 белки
11.3 г		 жиры
26 г		 углеводы
2.6 г

Рецепт «Шашлык в горчично-гранатовом маринаде»:

Мясо вымыть, обсушить, нарезать на кусочки 3*4-5 см., лук почистить и нарезать кольцами.

Сложить мясо с луком в чашку, посолить, добавить горчицу и перец. Перемешать.

Влить гранатовый сок. Накрыть и убрать в холодное место, на 2-12 часов.

Разжечь мангал до седых углей. Нанизать мясо на шампуры.

Жарить до готовности, минут 20-25, постоянно переворачивая.
Подать шашлык горячим, с зеленью и зёрнами граната.

Очень сочный!










P.S.: ну что, 1001 пошёл, вперёд к 2000-му...
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Новый год с HAAS". Горчица На обед : На второе На праздничный стол : Новый год / Рождество На ужин : На горячее

Теги: горячее второе обед ужин гости праздник

Вкусы: жареный мясной горчичный пикантный

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Шашлык в горчично-гранатовом маринаде
Рецепт: Шашлык в горчично-гранатовом маринаде

Пикантное на вкус, с нотками лёгкой остроты от дижонской горчицы и сладким фруктовым послевкусием от гранатового сока, сочное мясо. Очень вкусный шашлык! Рекомендую.

Ингредиенты для «Шашлык в горчично-гранатовом маринаде»:

Комментарии и отзывы

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Никогда не солите мясо в процессе мариновке. Соль воду заберёт из мяса. Не будет шашлык сочным. Солить перед приготовлением.
Всегда солю и все отлично, мясо свежайшее, соки держит. Нам не нравится не солёное мясо.
Опросите специалистов
Меня устраивают мои варианты.
Очень простой в приготовлении рецепт. Мясо мариновалось у меня сутки. Не было ни шейки, ни чего-то более подходящего для шашлыка, а обычные постные куски. Готовила в электрошашлычнице. Получилось вкусно! В следующий раз добавлю больше специй.
Олечка, вот СПАСИБО! , так СПАСИБО! какие аппетитные кусочки у тебя, супер! Как же я рада что вам понравился шашлык,
а со специями , конечно, можно по своему вкусу добавлять. БЛАГО ДАРЮ от души.
Спасибо за рецепт! Обязательно попробую!!! С горчичкой мясо всегда нежное!!!
Вам спасибо , готовьте на доброе здоровье.
Подскажите, подойдёт ли Ваш соус для говядины и баранины ?
Думаю, подойдет. Баранину я готовила , но без горчицы. Готовьте , это вкусно.
Спасибо за внимание к рецепту.
Готовлю так мясо давно, лет 10. Я как-то летом (вроде бы) в комментах кому-то писала про маринование в гранатовом соке. Готовлю так не только свинину, очень подходит маринад к утке и индейке. Этот маринад вкуснее, чем в вине красном или в кетчупе. Сок беру Нар в бутылке прямого отжима. В духовке если готовлю, то прямо с маринадом и под фольгой, потом под конец убираю её. Готовится мясо ОЧЕНЬ быстро. Если оставить мариноваться на сутки - вообще нежнятина за 20-25 минут получается и мясо по цвету и вкусу как дичь! Очень вкусный и простой рецепт для мясоедов)
Вы именно с горчицей и гранатовым соком или только в соке?
И без специй и с добавками, по всякому делала - с горчицей разной и сладкой, и острой, и зерновой, добавляла и чисто хрен, и васаби, и соевый соус, и мёд, и карамель, и тёртый на тёрке лук, и имбирь, и корицу с апельсиновыми корками, в общем, добавляла разные ингредиенты по отдельности и смешивала. Главное - гранатовый сок. Он и сам по себе самоценен. Главное перед готовкой мясо смазать маслом растительным. Просто вынуть из маринада в другую ёмкость. полить маслом, перемешать - тогда поры мяса закроются и мясо останется сочным и нежным. Лично мне понравилась смесь сока с розовым перцем и кориандром - ну просто настоящая оленина!
Я тоже каждый раз экспериментирую, всегда вкусно! А вот маслом не очень люблю, хотя делаю.
А я топлёным маслом поливаю или жиром вытопленным утиным или нутряным свиным. Растительное вообще плохо переношу.
А животные жиры не перебивают вкуса, ведь у утиного и смальца ещё то амбре...
Надо привыкать...
Людочка, очень аппетитный шашлык! Отлично украсил зимний пикничок! С Рецептом дня тебя!
Любашка, спасибо огромное.
Людочка, ох, и хорош шашлык! Красотища!
Ирина, спасибо, милая.
Очень аппетитно! Людочка! С рецептом и Поварёнком дня!
Светлана, спасибо огромное.
Спасибо за рецепт! Подскажите пожалуйста как можно сделать в духовке? Мангала нет 🤔
Вам спасибо за интерес к рецепту. Можно и в духовке, только тогда мясо режьте крупнее, на стейки. Запекать минут 40-50 , 180-190 градусов.
Спасибо!
Спасибо за рецепт! Подскажите пожалуйста как можно сделать в духовке? Мангала нет 🤔
Здравствуйте, очень давно на поваренке, но никогда ничего не комментировала. Комментарии всегда читала с интересом, а интерес вот какой-практически всегда все хвалят рецепт, но ведь ясно, на примере данного, что попробовать его сделать ещё никто не успел и все равно:"Людочка, замечательный рецепт". С чего взяли? Для чего выкладывается рецепт? Что бы Попробовали и потом прокомментировали, а так Зачем вводить в заблуждение людей? Далее вопрос по рецепту - сок какой, из бутылки, свежевыжатый, замороженный??? Простите, если немного жестковато, но хочется реальных отзывов от тех кто готовил, а не от набора ингредиентов.
... попробовать его сделать ещё никто не успел и все равно:"Людочка, замечательный рецепт". С чего взяли? Для чего выкладывается рецепт? Что бы Попробовали и потом прокомментировали, а так Зачем вводить в заблуждение людей?
, а Вам сложно просто представить по фото и описанию? и высказать своё мнение, надо только готовить и пробовать и только тогда Вы можете что то сказать. Если Вы не можете , то как Вы поверите другим???? Сок магазинный.
Ответ для Lanochka15
Ну шашлык в гранатовое маринаде, только без горчицы, я делаю регулярно. Так что могу представить вкус с добавлением горчицы.
Сок лучше свежевыжатый брать. Прям руками выжимаю. Но можно и покупной, только 100% сок надо, а не напиток.
Ответ для Lanochka15
Абсолютно правы!! И совершенно не жёстко. Этими муси-пуси пестрят все комментарии. До реального отзыва порой и не добраться. Комментируют не приготовление и результат блюда, а его фото.
Меня всегда удивляют эти комментарии. Приготовь и напиши как это вкусно. Я и сама делаю только так. И только с фото. А представлять это не тот случай. Вкусы у людей разные. Кому то нравится горькое а кому то сладкое. А кому то и горькое и сладкое и в одном флаконе всех с новым годом и рождеством Христовым!
А зачем Вы тратите своё драгоценное время на комментарии, адресованные не Вам. На сайте позаботились об этом, в рецепте есть замечательные опции , комментарии разделены на "все", "вопросы по рецепту", "отзывы приготовивших". Читайте только то что Вас интересует.
А оценить блюдо можно , даже заведомо зная, что никогда не будешь это готовить , а просто поддержать автора.
И Вас с праздниками!
Комментарии под рецептом адресованы всем кого заинтересовал этот рецепт. И бывают весьма полезны к прочтению. Ну а читать или нет, комментировать или просто пролистать, вы уж позвольте читателям уважаемый автор. Тем более что к вам то никаких претензий нет.
Ответ для Этоя Нетуменяфамилии
А зачем Вы тратите своё драгоценное время на комментарии, адресованные не Вам. На сайте позаботились об этом, в рецепте есть замечательные опции , комментарии разделены на "все", "вопросы по рецепту", "отзывы приготовивших". Читайте только то что Вас интересует.
А оценить блюдо можно , даже заведомо зная, что никогда не будешь это готовить , а просто поддержать автора.
Уважаемая Людмила! Я программист с ооочень большим стажем, поэтому владею навыками работы на любом сайте.Да, мне не нравятся такие отзывы. Это по сути и не отзывы. И даже не поддержка. Вам самой приятнее было бы получать фотоотчёт приготовленного блюда и уточняющие вопросы по нему, а не:"Ой, Людочка, мой муж слюной изошел, пока я готовила, и так всё быстро слопал, что я даже попробовать на успела" . Не расстраивайтесь, к Вашему рецепту претензий нет! Я искала в отзывах приправу, которая диковинным образом обогатит аромат шашлыка. А никем она не была указана. Одни "чмоки-чмоки". А почему Вы считаете, что поддерживать должны только автора? Его могут и покритиковать - к этому тоже нужно быть готовым. А поддержать оппонента разве кем-то возбраняется? Что я и седлала. Опять же, оппонировала она не к Вашему блюду, а к действительно бессмысленным "чмоки-чмоки".
Вы старались, это видно, старались с душой. Но... со всеми случается незадача... печёшь пирог в будни - выходит отменный. Как гостям - так то тесто не поднимется, то подгорит, зараза! Тогда уж приходится тихо грызть самой брачок, не показывая гостям... Здоровья Вам, хозяюшка!
И Вам здоровья и добра. Поверьте, критикуют, минусуют, гневятся, всё мне это знакомо.
Ответ для Lanochka15
Согласна с Вами, уже тошнит от этих приторных восторгов от того, о чем и понятия не имеют. Приготовь, а потом оценивай, так считаю.
А зачем Вы тратите своё драгоценное время на комментарии, адресованные не Вам, аж до "тошноты". На сайте позаботились об этом, в рецепте есть замечательные опции , комментарии разделены на "все", "вопросы по рецепту", "отзывы приготовивших". Читайте только то что Вас интересует.
А оценить блюдо можно , даже заведомо зная, что никогда не будешь это готовить , а просто поддержать автора.
Людочка! Очень соблазнительный шашлык!
Спасибо, Ириша, рада что шашлык нравится.
Мой муж по такому поводу прилетел бы к тебе,несмотря на запреты!! Классный шашлычек!! Вперед,к 2000му!!!!ура!
Спасибо, Инна, жду в гости...
Не трави душу!А то хоть завтра.....
Шикарный маринад! Аппетитнейшее мясо!
Жанна, спасибо, милая моя.
Шикарный шашлык!
Наташа, спасибочки, Сердце моё.
Фотки мега аппетитные! Люда! С рецептом и Поварёнком дня!
Наташа, от души благодарю.
Людмила, шикарный шашлычок!!!
Оля, спасибо огромное.
Очень вкусно
Это точно, Света, спасибо.
Люда,супер аппетитно! Сижу облизываюсь,вздыхаю...
Надюшка, спасибо, милая моя.
Вкусное сочное мяско
Ага, очень очень сочное. Спасибо, Настя.
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