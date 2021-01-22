LozinskaПоваренок 1 уровня 22 января 2021, 1:17

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Бефстроганов

Сегодня я предлагаю вашему вниманию сытный и аппетитный бефстроганов. Отлично подойдет и для повседневного, и для праздничного стола. Готовить просто - а как вкусно! Очень ароматное мясо с тонкой фруктовой ноткой, которую добавил бренди, в нежном сливочно-грибном соусе.

Ингредиенты для «Бефстроганов»:

Пищевая и энергетическая ценность: Готового блюда ккал

2910.2 ккал белки

119.1 г жиры

248.8 г углеводы

24.1 г Порции ккал

485 ккал белки

19.9 г жиры

41.5 г углеводы

4 г 100 г блюда ккал

209.4 ккал белки

8.6 г жиры

17.9 г углеводы

1.7 г

Рецепт «Бефстроганов»:

Шаг 1

Подготовим продукты. Лук измельчить.

Грибы нарезать небольшими дольками.

Мясо нарезать небольшими кусочками. Слегка отбит. После нарезать мясо на полоски толщиной 1 см.



Шаг 2

В сковородку налить растительного масла и половину сливочного масла. Когда масло начнет пениться, добавить лук и готовить часто помешивая, до мягкости лука.



Шаг 3

Добавить грибы и жарить до золотистого цвета.



Шаг 4

Переложить лук с грибами на тарелку.



Шаг 5

Отправить мясо на сковороду одним слоем, добавить сливочное масло и готовить до румяной корочки.



Шаг 6

Посолить. Добавить бренди, и жарить до испарения алкоголя. Если мясо недостаточно нежное, добавить 50 мл воды и немного подержать под крышкой. Если использовать стейк или вырезку, данный шаг можно смело пропустить.



Шаг 7

Добавить к мясу лук с грибами, добавить паприку, влить сливки, добавить сметану, тщательно перемешать. Посыпать мелко рубленой петрушкой. Довести до кипения и выключить.



Вот и все, наше ароматное мясо в сливочном соусе готово.

Подавать с любовью!



Приятного аппетита!