Сегодня я предлагаю вашему вниманию сытный и аппетитный бефстроганов. Отлично подойдет и для повседневного, и для праздничного стола. Готовить просто - а как вкусно! Очень ароматное мясо с тонкой фруктовой ноткой, которую добавил бренди, в нежном сливочно-грибном соусе.
- 22 января 2021, 1:17
- 7554
Бефстроганов
Ингредиенты для «Бефстроганов»:
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Масло сливочное — 50 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Шампиньоны — 300 г
- Говядина (Лучше подойдёт вырезка или стейк) — 500 г
- Соль — по вкусу
- Сливки (Жирные сливки) — 240 мл
- Сметана (20%) — 160 г
- Бренди (Или коньяк. Так же можно пропустить этот ингредиент.) — 50 мл
- Петрушка — по вкусу
- Паприка сладкая — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2910.2 ккал
|
белки
119.1 г
|
жиры
248.8 г
|
углеводы
24.1 г
|Порции
|ккал
485 ккал
|белки
19.9 г
|жиры
41.5 г
|углеводы
4 г
|100 г блюда
|ккал
209.4 ккал
|белки
8.6 г
|жиры
17.9 г
|углеводы
1.7 г
Рецепт «Бефстроганов»:
Подготовим продукты. Лук измельчить.
Грибы нарезать небольшими дольками.
Мясо нарезать небольшими кусочками. Слегка отбит. После нарезать мясо на полоски толщиной 1 см.
Шаг 2
В сковородку налить растительного масла и половину сливочного масла. Когда масло начнет пениться, добавить лук и готовить часто помешивая, до мягкости лука.
Шаг 3
Добавить грибы и жарить до золотистого цвета.
Шаг 4
Переложить лук с грибами на тарелку.
Шаг 5
Отправить мясо на сковороду одним слоем, добавить сливочное масло и готовить до румяной корочки.
Шаг 6
Посолить. Добавить бренди, и жарить до испарения алкоголя. Если мясо недостаточно нежное, добавить 50 мл воды и немного подержать под крышкой. Если использовать стейк или вырезку, данный шаг можно смело пропустить.
Шаг 7
Добавить к мясу лук с грибами, добавить паприку, влить сливки, добавить сметану, тщательно перемешать. Посыпать мелко рубленой петрушкой. Довести до кипения и выключить.
Вот и все, наше ароматное мясо в сливочном соусе готово.
Подавать с любовью!
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
вчера в 19:40 ygors #
вчера в 0:03 аля аля #
позавчера Сергей ЕСА #
позавчера solaris-7 #
позавчера nadinhike #
23 января yugai ludmila65 #
22 января vikazik20 #
22 января skif one # (модератор)
22 января Ветер Степной #
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