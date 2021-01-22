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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из говядины
  • 22 января 2021, 1:17
  • 7554

Бефстроганов

Рецепт: Бефстроганов

Сегодня я предлагаю вашему вниманию сытный и аппетитный бефстроганов. Отлично подойдет и для повседневного, и для праздничного стола. Готовить просто - а как вкусно! Очень ароматное мясо с тонкой фруктовой ноткой, которую добавил бренди, в нежном сливочно-грибном соусе.

Категория: Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из говядины

Кухня: Русская

Ингредиенты для «Бефстроганов»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2910.2 ккал 		белки
119.1 г 		жиры
248.8 г 		углеводы
24.1 г
Порции
ккал
485 ккал		 белки
19.9 г		 жиры
41.5 г		 углеводы
4 г
100 г блюда
ккал
209.4 ккал		 белки
8.6 г		 жиры
17.9 г		 углеводы
1.7 г


Рецепт «Бефстроганов»:

Шаг 1
Подготовим продукты. Лук измельчить.
Грибы нарезать небольшими дольками.
Мясо нарезать небольшими кусочками. Слегка отбит. После нарезать мясо на полоски толщиной 1 см.

Шаг 2
В сковородку налить растительного масла и половину сливочного масла. Когда масло начнет пениться, добавить лук и готовить часто помешивая, до мягкости лука.

Шаг 3
Добавить грибы и жарить до золотистого цвета.

Шаг 4
Переложить лук с грибами на тарелку.

Шаг 5
Отправить мясо на сковороду одним слоем, добавить сливочное масло и готовить до румяной корочки.

Шаг 6
Посолить. Добавить бренди, и жарить до испарения алкоголя. Если мясо недостаточно нежное, добавить 50 мл воды и немного подержать под крышкой. Если использовать стейк или вырезку, данный шаг можно смело пропустить.

Шаг 7
Добавить к мясу лук с грибами, добавить паприку, влить сливки, добавить сметану, тщательно перемешать. Посыпать мелко рубленой петрушкой. Довести до кипения и выключить.

Вот и все, наше ароматное мясо в сливочном соусе готово.
Подавать с любовью!

Приятного аппетита!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак : Сытный завтрак На обед : На второе На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее

Теги: второе обед ужин праздник праздничный

Вкусы: говяжий сливочный грибной нежный насыщенный

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Бефстроганов
Рецепт: Бефстроганов

Сегодня я предлагаю вашему вниманию сытный и аппетитный бефстроганов. Отлично подойдет и для повседневного, и для праздничного стола. Готовить просто - а как вкусно! Очень ароматное мясо с тонкой фруктовой ноткой, которую добавил бренди, в нежном сливочно-грибном соусе.

Ингредиенты для «Бефстроганов»:

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Комментарии и отзывы

Откуда в бефстроганове грибы? Тем более шампиньоны...
Прекрасный рецепт, спасибо автору
Красиво, вкусно, заманчиво!
Именно вкусно ...
Вкусно то КАК!
Отлично!
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