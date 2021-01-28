Очень вкусный, простой в приготовлении, из простых ингредиентов. А самое главное без муки! Попробуйте приготовить, думаю получится у всех!
- 28 января 2021, 4:46
- 3119
Творожный манник
Ингредиенты для «Творожный манник»:
- Яйцо куриное — 3 шт
- Сахар — 150 г
- Крупа манная — 150 г
- Творог — 300 г
- Сметана — 100 г
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Соль (Щепотка) — 1/4 ч. л.
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1938.1 ккал
|
белки
95.4 г
|
жиры
45 г
|
углеводы
285.9 г
|Порции
|ккал
323 ккал
|белки
15.9 г
|жиры
7.5 г
|углеводы
47.7 г
|100 г блюда
|ккал
217.8 ккал
|белки
10.7 г
|жиры
5.1 г
|углеводы
32.1 г
Рецепт «Творожный манник»:
Берем 3 яйца, добавляем сахар, хорошо перемешиваем. Кладём творог любой жирности, дальше сметану, манную крупу, разрыхлитель, щепотку соли и ванильный сахар по желанию. Все хорошо перемешиваем и ждем 30 минут пока набухнет манка.
Дальше выливаем тесто в форму (у меня 24см, можно и на 22см)и выпекаем в разогретой до 180° в духовке 40-45 минут.
Комментарии и отзывы
8 часов назад Юлия Сельжанова #
на
вчера в 2:31 nadinhike #
вчера в 5:14 nur ai2013 # (автор рецепта)
позавчера Рыжая Лиса77 #
позавчера nur ai2013 # (автор рецепта)
позавчера lina0710 #
позавчера nur ai2013 # (автор рецепта)
позавчера nur ai2013 # (автор рецепта)
позавчера elenakrosh lenina #
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