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  • 28 января 2021, 4:46
  • 3119

Творожный манник

Рецепт: Творожный манник

Очень вкусный, простой в приготовлении, из простых ингредиентов. А самое главное без муки! Попробуйте приготовить, думаю получится у всех!

Категория: Десерты Другие десерты Творожные десерты

Ингредиенты для «Творожный манник»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1938.1 ккал 		белки
95.4 г 		жиры
45 г 		углеводы
285.9 г
Порции
ккал
323 ккал		 белки
15.9 г		 жиры
7.5 г		 углеводы
47.7 г
100 г блюда
ккал
217.8 ккал		 белки
10.7 г		 жиры
5.1 г		 углеводы
32.1 г


Рецепт «Творожный манник»:

Берем 3 яйца, добавляем сахар, хорошо перемешиваем. Кладём творог любой жирности, дальше сметану, манную крупу, разрыхлитель, щепотку соли и ванильный сахар по желанию. Все хорошо перемешиваем и ждем 30 минут пока набухнет манка.

Дальше выливаем тесто в форму (у меня 24см, можно и на 22см)и выпекаем в разогретой до 180° в духовке 40-45 минут.

Творожный манник изумительно вкусный, очень быстрый, легкий. Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На завтрак / На обед / На полдник На завтрак : Сытный завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На природу На ужин : На десерт Неожиданные гости : На закуску Специальное питание : Для диеты

Теги: десерт выпечка обед завтрак

Вкусы: творожный

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Творожный манник
Рецепт: Творожный манник

Очень вкусный, простой в приготовлении, из простых ингредиентов. А самое главное без муки! Попробуйте приготовить, думаю получится у всех!

Ингредиенты для «Творожный манник»:

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Фотографии «Творожный манник» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

Манка это мука, которая раньше называлась Крупчатка, а теперь Семели
на
Аппетитно очень и весьма вкусно ...
Спасибо
а что толку что он САМОЕ ГЛАВНОЕ БЕЗ МУКИ? всё равно он с манкой..манка та же пшеница,только крупного помола,как говорится
Многие ищут рецепт без муки, вот и для них написала что без муки
Очень вкусный манник получился! Дети за один присест съели половину)) Выпекала в форме 22см. Спасибо огромное за чудесный рецепт!
Супер . Приятного аппетита!
Спасибо. Жду отзыв от вас
красивый манник! будем печь
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