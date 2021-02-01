Друзья мои, предлагаю приготовить нежнейшее куриное мясо в карамельном соусе. Приготовьте его и ваши домашние будут в восторге! Давайте быстрее готовить!
- 1 февраля 2021, 18:01
- 6277
Куриное мясо в карамельном соусе
Ингредиенты для «Куриное мясо в карамельном соусе»:
- Филе куриное — 350 г
- Соевый соус (1 ложка для маринада + 3 в соус) — 4 ст. л.
- Сок лимонный (1 ложка для маринада + 1 в соус) — 2 ст. л.
- Перец черный (маринад) — по вкусу
- Белок яичный (маринад) — 1 шт
- Крахмал (маринад) — 1 ст. л.
- Кунжут (соус) — 1 ст. л.
- Мед (соус) — 1 ч. л.
- Масло растительное (для жарки) — 4 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1226.9 ккал
|
белки
92.8 г
|
жиры
68.8 г
|
углеводы
51.9 г
|100 г блюда
|ккал
204.5 ккал
|белки
15.5 г
|жиры
11.5 г
|углеводы
8.7 г
Рецепт «Куриное мясо в карамельном соусе»:
Белок яйца отделяем от желтка, взбиваем его. Далее добавляем крахмал, перемешиваем и поливаем мясо. Перемешиваем и оставляем минимум на 30 мин. Такое мясо можно оставить на ночь в холодильнике, если хотите приготовить его завтра. Вкусовые качества не меняются, проверено лично мною.
Для приготовления соуса смешиваем кунжутные семечки, лимонный сок, соевый соус и мед.
Хорошо разогреваем сковороду. Я грею на «7» из максимальных «9» значений нагрева электроплиты. Аккуратно выкладываем кусочки мяса и жарим 3-4 мин до аппетитной корочки. На второй стороне жарим еще примерно 3 мин. Затем убавляем огонь и добавляем соус. После этого жарим еще пару мин и выключаем.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
вчера в 12:07 alenanat #
вчера в 20:32 nat4store # (автор рецепта)
позавчера Ranny2 #
4 февраля nattela v #
4 февраля nat4store # (автор рецепта)
2 февраля nadinhike #
2 февраля nat4store # (автор рецепта)
1 февраля razvitie9812 #
1 февраля nat4store # (автор рецепта)
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