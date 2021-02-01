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  • 1 февраля 2021, 18:01
  • 6277

Куриное мясо в карамельном соусе

Рецепт: Куриное мясо в карамельном соусе

Друзья мои, предлагаю приготовить нежнейшее куриное мясо в карамельном соусе. Приготовьте его и ваши домашние будут в восторге! Давайте быстрее готовить!

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Ингредиенты для «Куриное мясо в карамельном соусе»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1226.9 ккал 		белки
92.8 г 		жиры
68.8 г 		углеводы
51.9 г
100 г блюда
ккал
204.5 ккал		 белки
15.5 г		 жиры
11.5 г		 углеводы
8.7 г


Рецепт «Куриное мясо в карамельном соусе»:

Куриное филе перпендикулярно волокнам нарезаем небольшими длинными кусочками и складываем его в салатник. Для маринада в мясо вливаем соевый соус, лимонный сок и посыпаем перцем по вкусу. Тщательно перемешиваем, чтобы каждый кусочек был в маринаде.
Белок яйца отделяем от желтка, взбиваем его. Далее добавляем крахмал, перемешиваем и поливаем мясо. Перемешиваем и оставляем минимум на 30 мин. Такое мясо можно оставить на ночь в холодильнике, если хотите приготовить его завтра. Вкусовые качества не меняются, проверено лично мною.
Для приготовления соуса смешиваем кунжутные семечки, лимонный сок, соевый соус и мед.
Хорошо разогреваем сковороду. Я грею на «7» из максимальных «9» значений нагрева электроплиты. Аккуратно выкладываем кусочки мяса и жарим 3-4 мин до аппетитной корочки. На второй стороне жарим еще примерно 3 мин. Затем убавляем огонь и добавляем соус. После этого жарим еще пару мин и выключаем.
Приятного аппетита!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На завтрак / На обед / На ужин На завтрак : Быстрый завтрак На обед : Легкий / На второе / На закуску На полдник На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На природу На ужин : На горячее / На закуску Неожиданные гости : На горячее / На закуску

Теги: завтрак обед перекус ужин

Вкусы: пикантный нежный мягкий кисло-сладкий

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Куриное мясо в карамельном соусе
Рецепт: Куриное мясо в карамельном соусе

Друзья мои, предлагаю приготовить нежнейшее куриное мясо в карамельном соусе. Приготовьте его и ваши домашние будут в восторге! Давайте быстрее готовить!

Ингредиенты для «Куриное мясо в карамельном соусе»:

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Комментарии и отзывы

вот как раз думаю, что бы приготовить, а тут такой рецептик, курица на столе, у меня большие свойские около 3-х кг, муж выращивает. Грудка большущая, ох как мы любим мясо в сладком маринаде. Спасибо, классный рецепт, быстро и вкусно
Спасибо Вам за такой подробный пост. Очень приятно)
"ваши домашние будут в восторге"
Отличное блюдо!
Отличное блюдо!
спасибо!
Нравится, сочное и со вкусом мясо в карамельке ...
Нравится, сочное и со вкусом мясо в карамельке ...
Спасибо!
Даже не сомневаюсь, это очень вкусно)
Даже не сомневаюсь, это очень вкусно)
Спасибо за оценку! Сама не думала, насколько это потрясающе вкусно)
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