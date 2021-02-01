nat4storeПоваренок 1 уровня 1 февраля 2021, 18:01

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Куриное мясо в карамельном соусе

Друзья мои, предлагаю приготовить нежнейшее куриное мясо в карамельном соусе. Приготовьте его и ваши домашние будут в восторге! Давайте быстрее готовить!

Ингредиенты для «Куриное мясо в карамельном соусе»:

Пищевая и энергетическая ценность: Готового блюда ккал

1226.9 ккал белки

92.8 г жиры

68.8 г углеводы

51.9 г 100 г блюда ккал

204.5 ккал белки

15.5 г жиры

11.5 г углеводы

8.7 г

Рецепт «Куриное мясо в карамельном соусе»:

Куриное филе перпендикулярно волокнам нарезаем небольшими длинными кусочками и складываем его в салатник. Для маринада в мясо вливаем соевый соус, лимонный сок и посыпаем перцем по вкусу. Тщательно перемешиваем, чтобы каждый кусочек был в маринаде.

Белок яйца отделяем от желтка, взбиваем его. Далее добавляем крахмал, перемешиваем и поливаем мясо. Перемешиваем и оставляем минимум на 30 мин. Такое мясо можно оставить на ночь в холодильнике, если хотите приготовить его завтра. Вкусовые качества не меняются, проверено лично мною.

Для приготовления соуса смешиваем кунжутные семечки, лимонный сок, соевый соус и мед.

Хорошо разогреваем сковороду. Я грею на «7» из максимальных «9» значений нагрева электроплиты. Аккуратно выкладываем кусочки мяса и жарим 3-4 мин до аппетитной корочки. На второй стороне жарим еще примерно 3 мин. Затем убавляем огонь и добавляем соус. После этого жарим еще пару мин и выключаем.

Приятного аппетита!