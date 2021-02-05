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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Лепешки
  • 5 февраля 2021, 19:15
  • 7771

Узбекская лепешка со вкусом чебуреков

Рецепт: Узбекская лепешка со вкусом чебуреков

Всем привет! Хотите бюджетно, но вкусно? Пожалуйста! Мука, соль и вода! Узбекские лепешки "Катлама" - это то, что вам надо! Минимум продуктов, а вкус чебуреков... да еще и слоится!

Категория: Выпечка Изделия из теста Лепешки

Кухня: Узбекская

Ингредиенты для «Узбекская лепешка со вкусом чебуреков»:

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4285 ккал 		белки
79.8 г 		жиры
163.4 г 		углеводы
640.1 г
Порции
ккал
535.6 ккал		 белки
10 г		 жиры
20.4 г		 углеводы
80 г
100 г блюда
ккал
236.7 ккал		 белки
4.4 г		 жиры
9 г		 углеводы
35.4 г


Рецепт «Узбекская лепешка со вкусом чебуреков»:

Растворяем соль в воде.
Постепенно добавляем муку и замешиваем эластичное тесто.
Накрываем и оставляем на 30 минут.
Лук нарезаем тонкими ломтиками, солим и перчим по вкусу.
Мнем руками.
Тесто делим на 8 частей и каждую округляем.
Из каждого кусочка раскатываем тонкий пласт, смазываем растопленным маслом, раскладываем лук и сворачиваем в улитку.
Готовые улиточки раскатываем толщиной примерно 0,5 см. и жарим на небольшом огне на сковороде до румяной корочки.

Приятного Вам аппетита))))
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На полдник / На ужин На завтрак : Сытный завтрак На обед : На второе / На закуску На полдник На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На природу На ужин : На горячее / На закуску Неожиданные гости : На горячее / На закуску

Теги: быстро быстрый второе горячее гости жарить завтрак закуска лук необычно несладкая обед перекус пикник пост ужин хлеб

Вкусы: бесподобный жареный луковый соленый

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Узбекская лепешка со вкусом чебуреков
Рецепт: Узбекская лепешка со вкусом чебуреков

Всем привет! Хотите бюджетно, но вкусно? Пожалуйста! Мука, соль и вода! Узбекские лепешки "Катлама" - это то, что вам надо! Минимум продуктов, а вкус чебуреков... да еще и слоится!

Ингредиенты для «Узбекская лепешка со вкусом чебуреков»:

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Комментарии и отзывы

Очень длинное и утомительное видео
Спасибо огромное
В вариантах есть даже видео-рецепт вообще-то!
https://www.povarenok.ru/recipes/show/147654/ хватит уже лепить одни и теже рецепты под разными названиями
На самом деле на сайте ещё больше таких рецептов! И писать ничего нельзя, сразу оказываешься в чёрном списке !
Ответ для Natysia38
ничего вы не понимаете - там музыка другая и руки без маникюра и запекаются они, а не жарятся
Авторское видео
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