Всем привет! Хотите бюджетно, но вкусно? Пожалуйста! Мука, соль и вода! Узбекские лепешки "Катлама" - это то, что вам надо! Минимум продуктов, а вкус чебуреков... да еще и слоится!
- 5 февраля 2021, 19:15
- 7771
Узбекская лепешка со вкусом чебуреков
Ингредиенты для «Узбекская лепешка со вкусом чебуреков»:
- Вода — 450 мл
- Соль — 1,5 ч. л.
- Мука пшеничная / Мука — 800 г
- Масло сливочное (растопленное, можно заменить на растительное) — 150 г
- Лук репчатый — 5 шт
- Перец черный (по вкусу) — 1/2 ч. л.
- Масло растительное (для жарки, если сковородка позволяет, то можно жарить без масла) — 2 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4285 ккал
|
белки
79.8 г
|
жиры
163.4 г
|
углеводы
640.1 г
|Порции
|ккал
535.6 ккал
|белки
10 г
|жиры
20.4 г
|углеводы
80 г
|100 г блюда
|ккал
236.7 ккал
|белки
4.4 г
|жиры
9 г
|углеводы
35.4 г
Рецепт «Узбекская лепешка со вкусом чебуреков»:
Постепенно добавляем муку и замешиваем эластичное тесто.
Накрываем и оставляем на 30 минут.
Лук нарезаем тонкими ломтиками, солим и перчим по вкусу.
Мнем руками.
Тесто делим на 8 частей и каждую округляем.
Из каждого кусочка раскатываем тонкий пласт, смазываем растопленным маслом, раскладываем лук и сворачиваем в улитку.
Готовые улиточки раскатываем толщиной примерно 0,5 см. и жарим на небольшом огне на сковороде до румяной корочки.
Приятного Вам аппетита))))
Комментарии и отзывы
3 часа назад fadeevank #
4 часа назад Bad Robot #
вчера в 15:21 Диля-22 #
вчера в 19:21 hassanovna # (автор рецепта)
вчера в 9:53 korztat #
вчера в 7:10 Natysia38 #
вчера в 9:44 nelliundco #
вчера в 11:00 Сиеста 111 #
вчера в 11:10 nelliundco #
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