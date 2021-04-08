Постное, легкое, и даже диетическое блюдо на обед или ужин. Замечательное сочетание тушеной (белокачанной)капусты с чечевицей и грибами. Блюдо получается вкусное и питательное.
- 8 апреля 2021, 2:08
- 3217
Тушеная капуста с чечевицей и грибами
Ингредиенты для «Тушеная капуста с чечевицей и грибами»:
- Чечевица (зеленая,~150 г. в сухом виде т/м "Агро-Альянс" ЭКСТРА) — 1 стак.
- Лук репчатый (100 г.) — 1 шт
- Морковь (100 г.) — 1 шт
- Помидор (200 г.) — 2 шт
- Капуста белокочанная / Капустa ((ранняя) вес нашинкованной капусты) — 500 г
- Шампиньоны — 300 г
- Соль — по вкусу
- Смесь перцев — по вкусу
- Масло оливковое (рафинированное) — по вкусу
- Куркума — 0,5 ч. л.
- Паприка сладкая (копченая) — 1 ч. л.
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1002.8 ккал
|
белки
77.5 г
|
жиры
6.4 г
|
углеводы
163.2 г
|Порции
|ккал
167.1 ккал
|белки
12.9 г
|жиры
1.1 г
|углеводы
27.2 г
|100 г блюда
|ккал
71.6 ккал
|белки
5.5 г
|жиры
0.5 г
|углеводы
11.7 г
Рецепт «Тушеная капуста с чечевицей и грибами»:
С шампиньонов снимите верхнюю кожицу, произвольно (крупно) нарежьте.
В небольшом количестве масла обжарьте грибы до готовности, посолите и поперчите по вкусу. Готовые грибы переложите на тарелку.
Подготовьте овощную заправку : морковь нарежьте соломкой, лук и помидоры четверть -кольцами. В глубокую сковороду влейте растительное масло (1 ст. л.), выложите нарезанные овощи, сразу немного посолите. Потушите овощи до полуготовности под крышкой при среднем нагреве.
Капусту нарежьте соломкой, немного посолите, добавьте сухие специи, перемешайте на разделочной доске, слегка перетирая капусту.
Подготовленную капусту выложите к тушеным овощам, сверху влейте пару ст. л. масла, перемешайте. Готовьте капусту под крышкой минут 10-12. Капуста должна быть хрустящей.
В готовую капусту добавьте грибы и зелёную чечевицу. Содержимое сковороды перемешайте, накройте крышкой, дайте всем ингредиентам "подружиться" минут 20-30.
Получилось очень вкусное, сытное и ароматное овощное блюдо.
Подавайте в теплом виде. Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
вчера в 13:15 OxiGen #
а для чего с шампов снимать кожицу?? никогда так не делала... и не знала....
вчера в 13:59 TANCHITTA # (автор рецепта)
я шампиньоны никогда не мою ( они как губка, впитывают воду), поэтому снимаю кожицу ( она очень легко снимается)
позавчера Марина Якубович #
позавчера TANCHITTA # (автор рецепта)
9 апреля ИРепка #
9 апреля TANCHITTA # (автор рецепта)
Готовь на здоровье ! Пряные специи так облагораживают простые продукты, как капуста с чечевицей ......
9 апреля Ирушенька #
9 апреля TANCHITTA # (автор рецепта)
8 апреля Mary Stone #
8 апреля TANCHITTA # (автор рецепта)
8 апреля yugai ludmila65 #
8 апреля TANCHITTA # (автор рецепта)
8 апреля ma-ma sveta #
8 апреля TANCHITTA # (автор рецепта)
8 апреля МурКатеринка #
8 апреля TANCHITTA # (автор рецепта)
8 апреля мисс #
8 апреля TANCHITTA # (автор рецепта)
мы сегодня на одной волне , капуста-грибы и бобовые .....
9 апреля мисс #
9 апреля TANCHITTA # (автор рецепта)
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