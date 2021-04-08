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  • 8 апреля 2021, 2:08
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Тушеная капуста с чечевицей и грибами

Рецепт: Тушеная капуста с чечевицей и грибами

Постное, легкое, и даже диетическое блюдо на обед или ужин. Замечательное сочетание тушеной (белокачанной)капусты с чечевицей и грибами. Блюдо получается вкусное и питательное.

Категория: Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда с грибами

Ингредиенты для «Тушеная капуста с чечевицей и грибами»:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1002.8 ккал 		белки
77.5 г 		жиры
6.4 г 		углеводы
163.2 г
Порции
ккал
167.1 ккал		 белки
12.9 г		 жиры
1.1 г		 углеводы
27.2 г
100 г блюда
ккал
71.6 ккал		 белки
5.5 г		 жиры
0.5 г		 углеводы
11.7 г

Рецепт «Тушеная капуста с чечевицей и грибами»:

Продукты для приготовления:

Зеленую чечевицу приготовьте согласно рекомендациям на упаковке.

С шампиньонов снимите верхнюю кожицу, произвольно (крупно) нарежьте.
В небольшом количестве масла обжарьте грибы до готовности, посолите и поперчите по вкусу. Готовые грибы переложите на тарелку.

Подготовьте овощную заправку : морковь нарежьте соломкой, лук и помидоры четверть -кольцами. В глубокую сковороду влейте растительное масло (1 ст. л.), выложите нарезанные овощи, сразу немного посолите. Потушите овощи до полуготовности под крышкой при среднем нагреве.

Капусту нарежьте соломкой, немного посолите, добавьте сухие специи, перемешайте на разделочной доске, слегка перетирая капусту.
Подготовленную капусту выложите к тушеным овощам, сверху влейте пару ст. л. масла, перемешайте. Готовьте капусту под крышкой минут 10-12. Капуста должна быть хрустящей.

В готовую капусту добавьте грибы и зелёную чечевицу. Содержимое сковороды перемешайте, накройте крышкой, дайте всем ингредиентам "подружиться" минут 20-30.

Получилось очень вкусное, сытное и ароматное овощное блюдо.
Подавайте в теплом виде. Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На ужин Конкурсные рецепты : Конкурс «Великий пост с Агро-Альянс» На обед : На второе На ужин : На горячее Специальное питание : Постное питание

Теги: второе ужин пост

Вкусы: капустный овощной чечевичный грибной пряный

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Тушеная капуста с чечевицей и грибами
Рецепт: Тушеная капуста с чечевицей и грибами

Постное, легкое, и даже диетическое блюдо на обед или ужин. Замечательное сочетание тушеной (белокачанной)капусты с чечевицей и грибами. Блюдо получается вкусное и питательное.

Ингредиенты для «Тушеная капуста с чечевицей и грибами»:

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Комментарии и отзывы

отличный рецепт, спасибо!!!!
а для чего с шампов снимать кожицу?? никогда так не делала... и не знала....
Спасибо за отзыв !
я шампиньоны никогда не мою ( они как губка, впитывают воду), поэтому снимаю кожицу ( она очень легко снимается)
Полезно, вкусно, не сложно. Замечательный рецепт. Спасибо
Благодарю за отзыв !
Танюша, очень аппетитно! Капусту с чечевицей еще не готовила! Рецепт в взяла с благодарностью в КК
Большое спасибо , Ирочка !!!
Готовь на здоровье ! Пряные специи так облагораживают простые продукты, как капуста с чечевицей ......
Танечка, замечательное, ароматное блюдо! Красота!
Ирочка, большое спасибо !!!
Аппетитно! Вкусно! И так просто. Рецепт, что надо. Танюша
Большое спасибо Машенька !!!
Люблю капусту с чечевицей, а уж с грибами то ещё вкуснее... Таня, отличный рецепт.
Спасибо большое Людочка !!!
Танечка, отличное блюдо! Фото на 5 +++!
Большое спасибо Светочка !!!
Сытное, вкусное и ароматное блюдо
Спасибо большое Катюша !!!
Очень аппетитное блюдо!
Спасибо Света !
мы сегодня на одной волне , капуста-грибы и бобовые .....
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