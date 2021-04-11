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  • 11 апреля 2021, 20:42
  • 8682

Баклажаны по рецепту 1870 года

Рецепт: Баклажаны по рецепту 1870 года

Рецепт этих баклажанов я увидела у болгарского шеф-повара Ивана Звездева. Он рассказывал, что этот рецепт из старой болгарской поваренной книги за 1870 год. Оригинальное название "Кисели патладжани от Петко Славейков -1870г" "Страхотно вкусно" - как говорят болгары)))

Категория: Закуски Закуски из овощей

Кухня: Болгарская

Ингредиенты для «Баклажаны по рецепту 1870 года»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
580.3 ккал 		белки
9.2 г 		жиры
1 г 		углеводы
632.9 г
100 г блюда
ккал
36.5 ккал		 белки
0.6 г		 жиры
0.1 г		 углеводы
39.8 г


Рецепт «Баклажаны по рецепту 1870 года»:

Наши основные ингредиенты.

Нарезать баклажаны на четверти, посолить их и оставить минут на 40.
Затем промыть их и хорошо отжать.

Нарезать лук полукольцами и обжарить до золотистого цвета.
Вынуть его на тарелку.

В этом же масле обжариваем баклажаны и также складываем их на салфетку.

Смешиваем уксус с мёдом и добавляем четверть чайной ложки соли.

В чистую сковороду укладываем баклажаны и лук. Наливаем уксус с мёдом и добавляем 180 мл тёплой воды. На сильном огне упариваем жидкость до полного впитывания.

Наше блюдо готово!
Дать остыть баклажанам и угощаться с аппетитом)))

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6931
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : Легкий / На второе / На закуску На праздничный стол На природу На ужин : На горячее / На закуску Специальное питание : Вегетарианское питание / Постное питание

Теги: закуска обед ужин

Вкусы: кисло-сладкий баклажановый пикантный

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Баклажаны по рецепту 1870 года
Рецепт: Баклажаны по рецепту 1870 года

Рецепт этих баклажанов я увидела у болгарского шеф-повара Ивана Звездева. Он рассказывал, что этот рецепт из старой болгарской поваренной книги за 1870 год. Оригинальное название "Кисели патладжани от Петко Славейков -1870г" "Страхотно вкусно" - как говорят болгары)))

Ингредиенты для «Баклажаны по рецепту 1870 года»:

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Фотографии «Баклажаны по рецепту 1870 года» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

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Ну очень интересный рецепт, и простой. С благодарностью забрала в КК
Готовьте и пробуйте с удовольствием
Шикарный рецепт! Утащила к себе, спасибо
Спасибо за оценку
Готовьте на здоровье
приготовлю летом но поменяю мёд на сахар. Я не люблю с мёдом. Спасибо за рецепт
Готовьте на здоровье
Обязательно приготовлю в сезон,здесь даже сомнения нет,что вкусно.Спасибо огромное.
Спасибо
Готовьте на здоровье
Таня! Шикарное, аппетитное, ароматное блюдо! Поздравляю с Поварёнком и Рецептом Дня!
Юля, спасибо большое за поздравление и оценку
Таня ,отличный рецепт
Марина, спасибо
Шикарное блюдо. Болгары знают толк в приготовлении баклажан. Спасибо. Пойду к Звездеву, почитаюПоздравляю с рецептом дня. Он того стоит
Спасибо
У турков тоже очень много замечательных рецептов с баклажанами
Таня ,отличный рецепт так все перебежим к повару
Поздравляю с Рецептом и Поварёнком дня
Таня, спасибо
Повар он хороший, продвигает свою болгарскую кухню.
Только все на болгарском языке
Понятно , будем переводить - у нас гаджеты современные но, наш сайт лучше всех
Девочки, помогите. В семье мужа готовили баклажаны, но он не знает рецепта, только знает что ложили под гнет и это было очень вкусно. Может кто знает как ЭТО готовить?
У нас баклажаны отваривали с надрещом и затем под гнёт ставили, чтобы стекла жидкость, а затем нарезали и смешивали со смесью чеснока, соли и укропа зелёного, заливали маслом. Стояло в холодильнике. Я такой вот рецепт знаю
Спасибо, попробую. А сколько времени отваривать?
С глубоким надрезом около 7-10 минут и потом по гнёт на час. Затем нарезать на кусочки и смешивать с пряностями
Ответ для helenkay
У нас отваренные в подсоленной воде и выдержанные под гнетом баклажаны (их нужно надрезать вдоль не оконца) начиняют смесью сырой моркови, чеснока, зелени и специй. Потом заливают рассолом (как на огурцы, то есть 1 ст.л. соли с горкой на литр воды), в рассол, естественно, кладется укроп, чеснок, хрен, перец горошком потом ставят опять на них гнет и через пару - тройку дней они уквашиваются. Поедаем их, посыпав сырым луком и полив домашним пахучим растительным маслом. Острота начинки - на Ваш вкус. Можно и без морковки, но с ней баклажаны быстрее доходят до готовности. На зиму не заготавливали, но в закрытой таре (у нас контейнер для хранения продуктов) могут стоять до 2 месяцев. Но не стоят - мы их съедаем.
Cпасибо за ответы! Буду пробовать.
Как-то даже странно, что до сих пор экперДы тут не появились , но ещё не вечер, у Нелли в булочках и через три дня явились (потому и этот рецепт только увидела )! Хотела круглое число поставить, но облом-опередили, придется обычное !
Может и не придут
Я сразу со всеми вопросами к Звездеву пошлю
Лучше уж сразу гораздо дальше!
экперДы
?
Это кто?
Как бы помягче охарактеризовать таковых - например, тех, кто пристаёт в рецепте булочек, в составе которых есть и овсяные хлопья, и морковь, и они называется овсяно-морковные, с претензиями, что следует изменить название, потому что там есть пшеничная мука,значит, уже обман, тут вариантов масса: то каперсов в винегрете по рецепту 1904 г быть не может, но ещё чЁ-нить настрочат....
Спасибо
У меня и сомнений не было, что мне понравится. Такие закуски точно в моём вкусе. Шикарно получилось, пряные, кисло-сладкие баклажаны. Сочетание отличное. Делала всё по рецепту, половину нормы.
Обязательно буду готовить такую закуску ещё не один раз.
Таня, большущее спасибо! И конечно огромная благодарность шеф-повару, я теперь точно его фанатка)))) Он мастер!!!
Женя, как ты шустро приготовила
Спасибо большое за такой замечательный фото отчёт
Если интересно как Звездев выглядит, то ю тубе есть его ролики с рецептами имя можно по русски написать, у болгар тоже кириллица.
А так, у него ещё есть своя страница с рецептами. Обаятельный повар
Посмотрела. Прикольный дядя, такой улыбчивый
Действительно, очень обаятельный.
Потом внимательней посмотрю его рецепты.
Тань, спасибо большое!
Всегда пожалуйста
Танечка, замечательный рецепт! С заслуженным рецептом дня!
Ириша, спасибо большое
Какой интересный рецепт! С благодарностью забрала в КК, в сезон обязательно попробую!
Татьяна, поздравляю с Поваренком и Рецептом Дня!
Инна, спасибо
Готовь на здоровье
Это несомненно очень вкусно
Если любите кисло сладкий вкус, то да а так, и критики не оберешься
Да, очень люблю кисло-сладкий вкус
Ну тогда понравятся
Шикарные баклажанчики! Исторический рецепт - безумно интересно!
Наташа, спасибо
Главное подкупает старина рецепта
Таня! Чудесные баклажанчики! Забираю с благодарностью! С рецептом и поваренком дня!
Наташа, спасибо
Готовь на здоровье
Спасибо
классные!!!
Спасибо большое
Какая вкуснота!
Спасибо
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