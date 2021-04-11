Рецепт этих баклажанов я увидела у болгарского шеф-повара Ивана Звездева. Он рассказывал, что этот рецепт из старой болгарской поваренной книги за 1870 год. Оригинальное название "Кисели патладжани от Петко Славейков -1870г" "Страхотно вкусно" - как говорят болгары)))
- 11 апреля 2021, 20:42
- 8682
Баклажаны по рецепту 1870 года
Ингредиенты для «Баклажаны по рецепту 1870 года»:
- Баклажан — 1 кг
- Лук репчатый — 3 шт
- Уксус (Винный 5%) — 100 мл
- Мед — 2 ст. л.
- Соль
- Масло растительное (Для жарки) — по вкусу
- Вода — 180 мл
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
580.3 ккал
|
белки
9.2 г
|
жиры
1 г
|
углеводы
632.9 г
|100 г блюда
|ккал
36.5 ккал
|белки
0.6 г
|жиры
0.1 г
|углеводы
39.8 г
Рецепт «Баклажаны по рецепту 1870 года»:
Нарезать баклажаны на четверти, посолить их и оставить минут на 40.
Затем промыть их и хорошо отжать.
В чистую сковороду укладываем баклажаны и лук. Наливаем уксус с мёдом и добавляем 180 мл тёплой воды. На сильном огне упариваем жидкость до полного впитывания.
Комментарии и отзывы
5 часов назад zaval #
5 часов назад wowan5 # (автор рецепта)
7 часов назад Bonbon-82 #
6 часов назад wowan5 # (автор рецепта)
Готовьте на здоровье
9 часов назад ela050p #
9 часов назад wowan5 # (автор рецепта)
вчера в 22:23 Оля-Olga 96 #
вчера в 22:29 wowan5 # (автор рецепта)
Готовьте на здоровье
вчера в 21:59 virgola71 #
вчера в 22:12 wowan5 # (автор рецепта)
вчера в 20:22 mariana82 #
вчера в 21:20 wowan5 # (автор рецепта)
вчера в 15:29 Olga Sokil #
вчера в 16:18 wowan5 # (автор рецепта)
У турков тоже очень много замечательных рецептов с баклажанами
вчера в 14:44 tatabilga-2015 #
Поздравляю с Рецептом и Поварёнком дня
вчера в 14:50 wowan5 # (автор рецепта)
Повар он хороший, продвигает свою болгарскую кухню.
Только все на болгарском языке
вчера в 14:56 tatabilga-2015 #
вчера в 14:07 helenkay #
вчера в 14:42 wowan5 # (автор рецепта)
вчера в 14:55 helenkay #
вчера в 16:20 wowan5 # (автор рецепта)
6 часов назад ivmorozova086 #
5 часов назад helenkay #
вчера в 13:47 korztat #
вчера в 14:45 wowan5 # (автор рецепта)
Я сразу со всеми вопросами к Звездеву пошлю
вчера в 16:04 korztat #
вчера в 16:07 wowan5 # (автор рецепта)
вчера в 20:35 cop #
Это кто?
вчера в 20:40 korztat #
вчера в 22:14 wowan5 # (автор рецепта)
вчера в 10:48 Демурия #
вчера в 11:10 wowan5 # (автор рецепта)
вчера в 10:16 Евгения 1976 #
Обязательно буду готовить такую закуску ещё не один раз.
Таня, большущее спасибо! И конечно огромная благодарность шеф-повару, я теперь точно его фанатка)))) Он мастер!!!
вчера в 11:14 wowan5 # (автор рецепта)
Спасибо большое за такой замечательный фото отчёт
Если интересно как Звездев выглядит, то ю тубе есть его ролики с рецептами имя можно по русски написать, у болгар тоже кириллица.
А так, у него ещё есть своя страница с рецептами. Обаятельный повар
вчера в 11:39 Евгения 1976 #
Действительно, очень обаятельный.
Потом внимательней посмотрю его рецепты.
Тань, спасибо большое!
вчера в 12:52 wowan5 # (автор рецепта)
вчера в 9:09 iren0511 #
вчера в 10:03 wowan5 # (автор рецепта)
вчера в 8:59 Sladkoejca #
Татьяна, поздравляю с Поваренком и Рецептом Дня!
вчера в 10:04 wowan5 # (автор рецепта)
Готовь на здоровье
вчера в 8:39 МурКатеринка #
вчера в 10:05 wowan5 # (автор рецепта)
вчера в 10:52 МурКатеринка #
вчера в 11:09 wowan5 # (автор рецепта)
вчера в 7:53 Kuss #
вчера в 10:06 wowan5 # (автор рецепта)
Главное подкупает старина рецепта
вчера в 7:39 ирпенчанка #
вчера в 10:07 wowan5 # (автор рецепта)
Готовь на здоровье
вчера в 7:01 lamer #
вчера в 10:06 wowan5 # (автор рецепта)
вчера в 4:25 Okoolina #
вчера в 6:38 wowan5 # (автор рецепта)
вчера в 1:52 мисс #
вчера в 6:38 wowan5 # (автор рецепта)
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