Очень вкусное и простое в приготовлении печенье из халвы. Пористое, рассыпчатое, немного хрустящее снаружи и мягкое внутри!
- 13 апреля 2021, 11:49
- 3660
Печенье из халвы на растительном масле
Ингредиенты для «Печенье из халвы на растительном масле»:
- Халва — 120 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Мука пшеничная / Мука — 150 г
- Разрыхлитель теста (без горки) — 1 ч. л.
- Соль — 1/3 ч. л.
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1582.5 ккал
|
белки
41.7 г
|
жиры
79.4 г
|
углеводы
180 г
|100 г блюда
|ккал
368 ккал
|белки
9.7 г
|жиры
18.5 г
|углеводы
41.9 г
Рецепт «Печенье из халвы на растительном масле»:
120 гр. халвы измельчаем в однородную крошку любым удобным способом. Я использую подсолнечную халву, но можно использовать арахисовую, кунжутную и др.
Добавляем 2 яйца, 2 ст. л. растительного масла, 1/3 ч. л. соли, перемешиваем.
Я, дополнительно, сахар не добавляла, для меня сладости халвы вполне достаточно 😊 Но если вы сладкоежка, тогда добавьте сахар по вкусу.
Все ингредиенты я сначала перемешиваю вилкой, затем собираю тесто в комок и слегка вымешиваю на столе. Получается мягкое, не липкое тесто.
Формируем печенье. Кусочек теста (~20-25 гр.) скатываю в шарик и обмакиваю в очищеных семечках. Также это тесто легко поддается раскатке, можно раскатать в пласт и нарезать любой формы или вырезать по формочкам.
Уже на противне слегка придавливаю печенье рукой и смазываю яйцом (по желанию), чтобы придать красивый цвет.
Выпекать в заранее разогредой до 180 С духовке, ~12-15 минут.
Комментарии и отзывы
5 часов назад Byti #
вчера в 10:40 Виктория0205 #
вчера в 14:44 kristina pakhomovaa # (автор рецепта)
вчера в 8:15 Русалочка88 #
вчера в 14:44 kristina pakhomovaa # (автор рецепта)
позавчера Ася09 #
вчера в 14:43 kristina pakhomovaa # (автор рецепта)
позавчера brechko irina #
вчера в 14:42 kristina pakhomovaa # (автор рецепта)
17 апреля топиарий #
вчера в 14:42 kristina pakhomovaa # (автор рецепта)
16 апреля Людмила Козеева #
16 апреля kristina pakhomovaa # (автор рецепта)
14 апреля Лилек3011 #
14 апреля kristina pakhomovaa # (автор рецепта)
14 апреля Ирушенька #
14 апреля kristina pakhomovaa # (автор рецепта)
13 апреля Feotinia #
14 апреля kristina pakhomovaa # (автор рецепта)
13 апреля акчуч #
14 апреля kristina pakhomovaa # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: