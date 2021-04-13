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  • 13 апреля 2021, 11:49
  • 3660

Печенье из халвы на растительном масле

Рецепт: Печенье из халвы на растительном масле

Очень вкусное и простое в приготовлении печенье из халвы. Пористое, рассыпчатое, немного хрустящее снаружи и мягкое внутри!

Категория: Десерты Печенье Другое

Ингредиенты для «Печенье из халвы на растительном масле»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1582.5 ккал 		белки
41.7 г 		жиры
79.4 г 		углеводы
180 г
100 г блюда
ккал
368 ккал		 белки
9.7 г		 жиры
18.5 г		 углеводы
41.9 г


Рецепт «Печенье из халвы на растительном масле»:

120 гр. халвы измельчаем в однородную крошку любым удобным способом. Я использую подсолнечную халву, но можно использовать арахисовую, кунжутную и др.

Добавляем 2 яйца, 2 ст. л. растительного масла, 1/3 ч. л. соли, перемешиваем.
Я, дополнительно, сахар не добавляла, для меня сладости халвы вполне достаточно 😊 Но если вы сладкоежка, тогда добавьте сахар по вкусу.

150 гр. муки смешиваем с 1 ч. л. (без горки) разрыхлителя, просеиваем и замешиваем тесто.

Все ингредиенты я сначала перемешиваю вилкой, затем собираю тесто в комок и слегка вымешиваю на столе. Получается мягкое, не липкое тесто.

Формируем печенье. Кусочек теста (~20-25 гр.) скатываю в шарик и обмакиваю в очищеных семечках. Также это тесто легко поддается раскатке, можно раскатать в пласт и нарезать любой формы или вырезать по формочкам.

Уже на противне слегка придавливаю печенье рукой и смазываю яйцом (по желанию), чтобы придать красивый цвет.
Выпекать в заранее разогредой до 180 С духовке, ~12-15 минут.

Мне и моей семье очень нравится это печенье 😋 Уверенна, что и вам оно тоже понравится! 😉

Приятного аппетита!🧡

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На полдник На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт

Теги: быстро печенье выпечка

Вкусы: сладкий

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Печенье из халвы на растительном масле
Рецепт: Печенье из халвы на растительном масле

Очень вкусное и простое в приготовлении печенье из халвы. Пористое, рассыпчатое, немного хрустящее снаружи и мягкое внутри!

Ингредиенты для «Печенье из халвы на растительном масле»:

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Фотографии «Печенье из халвы на растительном масле» от приготовивших (2)

Комментарии и отзывы

это что то новенькое !!! обязательно приготовлю
Интересный рецепт,буду пробовать.спасибо !
Благодарю
Наконец- то хоть что- то интересное попалось, не выловленное из сети! Спасибо! Пошла печь!
Спасибо
Купила две пачки халвы. Один раз поела и больше не хочется. Была уверена, что теперь халва пропадет. И этот рецепт прямо для моей ситуации - сбагрить халву в печенье.
В моей голове этот рецепт возник именно по этой причине))) Некуда было деть халву
Вы меня заинтересовали!!! а вкус халвы ощущается в печенье? Пошла покупать халву)), очень хочется попробовать!!! Тем более отзывы приготовивших такие замечательные!!!
Да, халва хорошо ощущается на вкус Спасибо
Шикарное печенье вкусно и безумно ароматно!!! С дебютом!!!
Спасибо
У меня скорее прянички,но очень вкусные!Сахар добавила 1 ст.ложку,но в следующий раз добавлю чуть больше.Муку не взвешивала,ориентировалась на консистенцию теста,указанную автором.Огромное спасибо за отличный рецепт! Быстро ,просто и вкусно!
Большое спасибо за подробный отзыв и фото Хорошего Вам дня
Как вовремя мне попался этот рецепт. Дома скучал кусочек халвы. По этому рецепту получилось замечательное рассыпчатое печенье!!! Мои печеньки из арахисовой халвы. Делала сразу тройную порцию. На наш вкус я бы добавила чуть-чуть сахарку. Часть печенья посыпала арахисом (халва же арахисовая), другую часть присыпала семечками. Органичнее получились печенья с арахисом. Тесто я раскатала и вырезала формочкой. Несколько штук сделала шариками, но они у меня потрескались. Кристина, огромное спасибо за такой простой и вкусный рецепт!!!
Такие красивые и аппетитные печенюшки у Вас получилась Благодарю за отзыв) Очень рада, что рецепт понравился!
Очаровательное печенье! Очень интересный, подробный рецепт! С дебютом Вас!
Большое спасибо Оченье приятно!
Я халву так слопаю, не доживёт до печенья... А рецепт интересный
Благодарю
Интересный рецепт. Думаю, что за неимением семечек можно добавить молотые орехи. Забираю рецепт в КК!
Конечно, любые орешки подойдут Большое спасибо!
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