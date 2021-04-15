Ветчина «Домашняя»

Берем кастрюлю, застилаем дно салфеткой, чтобы не было соприкосновения пленки с металлом.

Наливаем холодную воду. Ставим на огонь.

При приготовлении ветчины очень важно соблюдать температурный режим, чтобы не было отеков.

Готовить ветчину мы будем при температуре 80 градусов, не выше!

Готовим после достижения воды 80 градусов 1,5 часа.

Потом мы должны ее охладить, прервать процесс готовки.

Для этого погружаем батон в холодную воду.

