Предлагаю интересный рецепт домашней ветчины. Вам будут не нужны какие-то специальные приспособления. А результат и качество вас порадует.
- 15 апреля 2021, 15:14
- 9604
Ветчина «Домашняя»
Ингредиенты для «Ветчина «Домашняя»»:
- Свинина (лопатка) — 1 кг
- Соль — 10 г
- Соль нитритная — 10 г
- Перец черный — 1 ч. л.
- Паприка сладкая — 1/2 ч. л.
- Кориандр — 1/3 ч. л.
- Орех мускатный — 1/3 ч. л.
- Кардамон — 1/3 ч. л.
Время приготовления:
Количество порций: 10
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2570 ккал
|
белки
160 г
|
жиры
217 г
|
углеводы
0 г
|Порции
|ккал
257 ккал
|белки
16 г
|жиры
21.7 г
|углеводы
0 г
|100 г блюда
|ккал
249.5 ккал
|белки
15.5 г
|жиры
21.1 г
|углеводы
0 г
Рецепт «Ветчина «Домашняя»»:
Для дальнейшего шага используем тесак. Его можно заменить молотком для отбивания мяса.
Наша задача не измельчить мясо, для этого мы бы использовали мясорубку, нам нужно разбить мясо, изменить его структуру.
Выполняем этот шаг с небольшими порциями мяса
Мясо "избито".
Добавляем специи. У вас может быть свой любимый набор.
На 1 кг мяса используется 20 граммов соли. Для цвета и увеличения срока хранения я использую нитритную соль пополам с обычной.
Добавляем 100 мл ледяной воды.
Вымешанное мясо убираем в холодильник на сутки.
Сутки прошли.
Расстилаем на столе рукав для запекания, выкладываем на него мясо. Стараемся не делить на кучки, а выложить одним комом.
Формируем батон.
Очень рекомендую закатать батон в пищевую пленку. Не жалейте пленки!!
Прокатайте батон по столу, уплотните массу!!!
Рекомендую помариновать ветчину еще одни сутки в холодильнике. Это только улучшит вкусовые качества ветчины.
Если катастрофически не хватает времени, можете пропустить этот шаг
Берем кастрюлю, застилаем дно салфеткой, чтобы не было соприкосновения пленки с металлом.
Наливаем холодную воду. Ставим на огонь.
При приготовлении ветчины очень важно соблюдать температурный режим, чтобы не было отеков.
Готовить ветчину мы будем при температуре 80 градусов, не выше!
Готовим после достижения воды 80 градусов 1,5 часа.
Потом мы должны ее охладить, прервать процесс готовки.
Для этого погружаем батон в холодную воду.
И даем ветчине созреть в холодильнике еще сутки.
Вот и все!! Дольше писала, чем готовила!!!
Не пугайтесь, только сначала кажется, что это долго и трудно!!!
Все у вас получится!!!
Комментарии и отзывы
вчера в 7:36 Veralista #
вчера в 12:36 lelika # (автор рецепта) (модератор)
позавчера LazersonIlya #
на простой газовой плите это не получается разве что стоять с термометром не отходя и все время крутить ручку.
позавчера Рамис Ахметьянов #
позавчера lelika # (автор рецепта) (модератор)
все абсолютно нормально, это еще легче, чем просто с плитами.. захотел - убавил, захотел - прибавил.. И это в один момент работает..
Я первый раз готовила, да, следила, проверяла.. А сейчас поставила в нужный ракурс и вперед..
позавчера wiw42005 #
позавчера lucydanilova #
позавчера lelika # (автор рецепта) (модератор)
позавчера Hoffmen #
позавчера alouett #
вчера в 4:44 lucydanilova #
17 апреля ira-lila #
позавчера lelika # (автор рецепта) (модератор)
17 апреля Ксения Мочалова #
17 апреля lelika # (автор рецепта) (модератор)
17 апреля ela050p #
17 апреля lelika # (автор рецепта) (модератор)
Спасибо!!
16 апреля Ольга2601 #
17 апреля lelika # (автор рецепта) (модератор)
Очень ценная инфа!!
16 апреля nelliundco #
17 апреля lelika # (автор рецепта) (модератор)
16 апреля ирпенчанка #
17 апреля lelika # (автор рецепта) (модератор)
16 апреля Kuss #
17 апреля lelika # (автор рецепта) (модератор)
16 апреля beautiful woman # (модератор)
17 апреля lelika # (автор рецепта) (модератор)
Спасибо, душа моя!!
Рада была тебя видеть!!
позавчера beautiful woman # (модератор)
16 апреля Демурия #
16 апреля lelika # (автор рецепта) (модератор)
16 апреля virgola71 #
16 апреля lelika # (автор рецепта) (модератор)
16 апреля мисс #
16 апреля lelika # (автор рецепта) (модератор)
Спасибо, дорогая!!
16 апреля Ирушенька #
16 апреля lelika # (автор рецепта) (модератор)
15 апреля Robert1 #
16 апреля lelika # (автор рецепта) (модератор)
Ветчинница не нужна!
У меня стоит без дела!
Надеюсь, не подведу с рецептом.
15 апреля топиарий #
16 апреля lelika # (автор рецепта) (модератор)
15 апреля jannasimf #
16 апреля lelika # (автор рецепта) (модератор)
15 апреля lisitsaeg #
16 апреля lelika # (автор рецепта) (модератор)
На 1 кг мяса 20 г соли.
позавчера Natalya Komarovskaya #
15 апреля yugai ludmila65 #
15 апреля lelika # (автор рецепта) (модератор)
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