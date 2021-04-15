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Версия для печати Рецепты Закуски Закуски из мяса
  • 15 апреля 2021, 15:14
  • 9604

Ветчина «Домашняя»

Рецепт: Ветчина «Домашняя»

Предлагаю интересный рецепт домашней ветчины. Вам будут не нужны какие-то специальные приспособления. А результат и качество вас порадует.

Категория: Закуски Закуски из мяса

Ингредиенты для «Ветчина «Домашняя»»:

Время приготовления:

Количество порций: 10

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2570 ккал 		белки
160 г 		жиры
217 г 		углеводы
0 г
Порции
ккал
257 ккал		 белки
16 г		 жиры
21.7 г		 углеводы
0 г
100 г блюда
ккал
249.5 ккал		 белки
15.5 г		 жиры
21.1 г		 углеводы
0 г


Рецепт «Ветчина «Домашняя»»:

Для приготовления ветчины вы можете использовать любое мясо. У меня сегодня свиная лопатка.

Нарезаем тонкими ломтиками. Примерно 5-7 мм.

Затем тонкими полосками.

Для дальнейшего шага используем тесак. Его можно заменить молотком для отбивания мяса.
Наша задача не измельчить мясо, для этого мы бы использовали мясорубку, нам нужно разбить мясо, изменить его структуру.
Выполняем этот шаг с небольшими порциями мяса

Мясо "избито".
Добавляем специи. У вас может быть свой любимый набор.
На 1 кг мяса используется 20 граммов соли. Для цвета и увеличения срока хранения я использую нитритную соль пополам с обычной.
Добавляем 100 мл ледяной воды.

Очень тщательно вымешиваем до появления мясных нитей. Не пренебрегайте этим шагом.

Вымешанное мясо убираем в холодильник на сутки.
Сутки прошли.
Расстилаем на столе рукав для запекания, выкладываем на него мясо. Стараемся не делить на кучки, а выложить одним комом.
Формируем батон.

Завязываем бечевкой один конец и уплотняем батон. Завязываем второй конец

Обвязываем бечевкой весь батон для сохранения формы.

Очень рекомендую закатать батон в пищевую пленку. Не жалейте пленки!!
Прокатайте батон по столу, уплотните массу!!!
Рекомендую помариновать ветчину еще одни сутки в холодильнике. Это только улучшит вкусовые качества ветчины.
Если катастрофически не хватает времени, можете пропустить этот шаг

Берем кастрюлю, застилаем дно салфеткой, чтобы не было соприкосновения пленки с металлом.
Наливаем холодную воду. Ставим на огонь.
При приготовлении ветчины очень важно соблюдать температурный режим, чтобы не было отеков.
Готовить ветчину мы будем при температуре 80 градусов, не выше!
Готовим после достижения воды 80 градусов 1,5 часа.
Потом мы должны ее охладить, прервать процесс готовки.
Для этого погружаем батон в холодную воду.

И даем ветчине созреть в холодильнике еще сутки.
Вот и все!! Дольше писала, чем готовила!!!
Не пугайтесь, только сначала кажется, что это долго и трудно!!!
Все у вас получится!!!

Приятного аппетита!!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак : Сытный завтрак На обед : На закуску На праздничный стол На ужин : На закуску

Теги: закуска обед ужин

Вкусы: мясной пряный

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Ветчина «Домашняя»
Рецепт: Ветчина «Домашняя»

Предлагаю интересный рецепт домашней ветчины. Вам будут не нужны какие-то специальные приспособления. А результат и качество вас порадует.

Ингредиенты для «Ветчина «Домашняя»»:

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Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
Выглядит прямо великолепно. Давно смотрю на ветчинницу, а тут и без нее. А с хитростями ниже про сохранение 70 C вообще любопытно попробовать.
Спасибо!
Всё хорошо но как 90 минут выдерживать "не выше 80 градусов"?
на простой газовой плите это не получается разве что стоять с термометром не отходя и все время крутить ручку.
купите термощуп для мяса
Ответ для LazersonIlya
У меня газовая горелка на стеклокерамике. Тот же газ..
все абсолютно нормально, это еще легче, чем просто с плитами.. захотел - убавил, захотел - прибавил.. И это в один момент работает..
Я первый раз готовила, да, следила, проверяла.. А сейчас поставила в нужный ракурс и вперед..
Ответ для LazersonIlya
Всё гениальное просто, как и этот рецепт ветчины Когда я осваивал "колбасоварение" в прошлом году наткнулся на рекомендацию, не помню уже этого умника, но суть в следующем: КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ВАРЯТ В МУЛЬТИВАРКЕ В РЕЖИМЕ ПОДОГРЕВА. А ЭТО 70 ГРАДУСОВ ПО ЦЕЛЬСИЮ. Я попробовал, всё получилось, время варки зависит от толщины "изделия", в данном случае время отваривания совпадает, 90 минут. У меня мультя "Редмонд", подогрев включается кнопкой "стоп" (внизу, справа с красным квадратиком)Всем счастливым обладателям мультиварок удачи и скорого приятного аппетита
Меня мучают грустные сомнения насчёт пищевой плёнки.А вам не кажется, что если нагреть пластик при такой высокой температуре, он выделяет концерогены? Ну а рецепт действительно хороший, вот только вместо пищевой плёнки, надо использовать что-то менее вредное для здоровья
Ответ для lucydanilova
Плёнка пищевая, температура 80’ - не сумлевайтесь, никаких концерогенов из пищевой плёнки при такой температуре не выделится. Если таки есть сомнения - используйте рукав для запекания.
Ответ для lucydanilova
Такую ветчину готовлю в ветчиннице
А поделитесь, пожалуйста, как Вы готовите?
Спасибо за такой универсальный и очень простой рецепт,даже с учётом временных составляющих !!! Уже забыла,когда мы ели "ветчинно-колбасные" изделия,но этот рецепт не останется без внимания !!!!
Спасибо, что заглянули!!!
ЭТО ШЕДЕВР!!! ЛУЧШИЙ РЕЦЕПТ, ЧТО Я ВИДЕЛА ВООБЩЕ В ИНТЕРНЕТЕ!!!!!!!!! БРАВО-БРАВО-БРАВО!!!!!!!!!!!!
Спасибо за такой хвалебный коммент!!
спасибо за рецепт, но почему бы мне не воспользоваться ветчинницей, если она стоит у меня на полке? 🙂👍
Готовьте в ветчиннице, все тооже самое!!
Спасибо!!
Делала из свинины и из курицы, но никогда не оставляла мариноваться, сделала, сварила, остыла едим, может помариновать попробовать, кстати куриную делала большими партиями, сырые батоны замораживала, когда надо доставала, и прямо из морозилки в кастрюлю, только время варки увеличила, на вкусовые качества не повлияло
Спасибо!!
Очень ценная инфа!!
Поздравляю с Поварёнком дня! Отличная ветчина !
Спасибо!!!
Ленчик!!! От колбаски глаз не оторвать! Безумно аппетитно! Поздравляю с рецептом и поварёнком дня!
Натусик, солнце, спасибо!
Шикарная домашняя ветчинка!
Благодарю!
Ух ты, Леночка! Мои восторги и восхищение! Отличная ветчина получилась! Мой духовой шкаф укомплектован термощупом и электронный термометр имеется в наличии, осталось только купить нитритную соль. Я прямо загорелась идеей приготовления ветчины!
Ой, Людочка, какая у тебя модная духовочка, завидую белой завистью!! Но ...на свою не ругаюсь!
Спасибо, душа моя!!
Рада была тебя видеть!!
Взаимно, Леночка!
Спасибо!
Леночка! Отличная, аппетитная ветчина! Поздравляю с Поварёнком и Рецептом Дня!
Юлечка, спасибо!
Леночка, шикарная ветчина. Давно тебя тут не было.
Светик, привет!да, давно ничего не выставляла, очень занята.
Спасибо, дорогая!!
Леночка, браво! Восхитительная ветчина! Очень интересный рецепт!
Иридиевых, спасибо, дорогулька!!
Леночка, отличный рецепт!!! Всё никак не мог собраться купить ветчинницу, а теперь, благодаря твоему рецепту, надобность отпала! Обязательно попробую, уже носом чую - будет очень вкусно!!!
Роберт, благодарю!!
Ветчинница не нужна!
У меня стоит без дела!
Надеюсь, не подведу с рецептом.
Леночка какая шикарная ветчина получилась разрезик ну ооочень аппетитный!!!
Анюта, спасибо!!
Леночка, очень аппетитная ветчина.
Жанночка, душа моя, спасибо!
Где можно добыть нитритную соль? А без этой соли возможно обойтись? Если да, то сколько обычной соли нужно?
В интернет-магазинах, на рынке у продавцов специй....
На 1 кг мяса 20 г соли.
Ответ для lisitsaeg
Я купила на вайлдберриз. Проще всего,я думаю
Вкусная ветчина, на срезе "глаз не отвести".
Спасибо, душа моя Людочка!! Очень приятно твоё мнение и оценка.
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