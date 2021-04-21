Давайте приготовим сегодня очень вкусный дрожжевой пирог с очень вкусной начинкой. А начинка у нас халва с грецкими орехами. Пирог получается очень вкусный и ароматный. Такой пирог можно поставить и на праздничный стол. Пирог понравится всем.
- 21 апреля 2021, 15:06
- 6570
Пирог с халвой и грецкими орехами
Ингредиенты для «Пирог с халвой и грецкими орехами»:
Тесто
- Мука пшеничная / Мука — 600-650 г
- Молоко — 300 г
- Масло сливочное — 100 г
- Яйцо куриное — 3 шт
- Сахар — 100 г
- Дрожжи — 7 г
- Соль — 0.5 ч. л.
Начинка
- Халва подсолнечная — 250 г
- Орехи грецкие — 150 г
- Масло сливочное — 70 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
6398.2 ккал
|
белки
141.1 г
|
жиры
335.4 г
|
углеводы
722 г
|100 г блюда
|ккал
365.6 ккал
|белки
8.1 г
|жиры
19.2 г
|углеводы
41.3 г
Рецепт «Пирог с халвой и грецкими орехами»:
Вымешиваем мягкое, однородное тесто. Перекладываем тесто в чашку, смазанную растительным маслом. Накрываем пищевой плёнкой и оставляем в теплом месте на подъем на 1.5 часа. За это время один раз обминаем тесто.
Раскатываем один из двух больших кусочков теста чуть больше диаметра формы. У меня форма диаметром 30 см.
Сверху начинки выкладываем пласт теста, раскатанный из одного из трех маленьких кусочков теста, диаметром чуть меньше формы. Смазываем растопленным сливочным маслом.
Сверху выкладываем пласт теста, раскатанный из второго из трех маленьких кусочков, диаметром чуть меньше формы. Смазываем растопленным сливочным маслом.
Сверху начинки выкладываем пласт теста, раскатанный из последнего большого кусочка, диаметром чуть больше формы. Защипываем края.
Выкладываем на пирог по кругу. В центр выкладываем цветочек и делаем дырочку. Прикрываем пирог пищевой пленкой и даем подойти 20-30 минут.
Комментарии и отзывы
5 мая Dafna-2016 #
45 минут для полного пропекания мало! Жидковатый был внутри. Пришлось допекать.
В следующий раз, если буду делать, то первые полчаса под фольгой буду печь (чтобы пропёкся и верхушка не подгорела), а потом минут 50 без фольги. Тогда будет как надо.
5 мая Липач Галина # (автор рецепта)
13 часов назад Dafna-2016 #
23 апреля наталия_ласточка #
23 апреля Липач Галина # (автор рецепта)
23 апреля наталия_ласточка #
23 апреля lenchik_leto #
23 апреля Липач Галина # (автор рецепта)
23 апреля karina130868 #
23 апреля Липач Галина # (автор рецепта)
22 апреля nadinhike #
22 апреля Липач Галина # (автор рецепта)
22 апреля ИРепка #
22 апреля Липач Галина # (автор рецепта)
22 апреля inulia68 #
Очень красивый и безумно вкусный!Обожаю все халвичное!
22 апреля Липач Галина # (автор рецепта)
22 апреля Dafna-2016 #
А начинка не суховата получается?
22 апреля Липач Галина # (автор рецепта)
22 апреля inulia68 #
Так вот.,в начинке очень много масла,тоже натертого.....Это нечто бесподобное....Ничем не рискуете,добавив масло во внутрь!
5 мая Dafna-2016 #
5 мая inulia68 #
В рулете не кладут,но там мало теста,а тут пирог!!!
Добавьте по желанию)
Видела ваш пирог,очень красивый!
Странно ,что вам времени не хватило,по идее минут 50 должно хватить,начинка сухая.Видать от духовки зависит.
22 апреля Kuss #
22 апреля Липач Галина # (автор рецепта)
22 апреля мисс #
22 апреля Липач Галина # (автор рецепта)
22 апреля Ирушенька #
22 апреля Липач Галина # (автор рецепта)
21 апреля Nicolas-Blog-2 #
21 апреля Липач Галина # (автор рецепта)
21 апреля Mary Stone #
21 апреля Липач Галина # (автор рецепта)
21 апреля mariana82 #
21 апреля Липач Галина # (автор рецепта)
21 апреля gorschkovaov #
21 апреля Липач Галина # (автор рецепта)
21 апреля топиарий #
21 апреля Липач Галина # (автор рецепта)
21 апреля yugai ludmila65 #
21 апреля Липач Галина # (автор рецепта)
21 апреля FoodTime_ru #
21 апреля Липач Галина # (автор рецепта)
21 апреля qwerrty121 #
21 апреля Липач Галина # (автор рецепта)
21 апреля Людмила НК #
21 апреля Липач Галина # (автор рецепта)
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