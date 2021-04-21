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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 21 апреля 2021, 15:06
  • 6570

Пирог с халвой и грецкими орехами

Рецепт: Пирог с халвой и грецкими орехами

Давайте приготовим сегодня очень вкусный дрожжевой пирог с очень вкусной начинкой. А начинка у нас халва с грецкими орехами. Пирог получается очень вкусный и ароматный. Такой пирог можно поставить и на праздничный стол. Пирог понравится всем.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Пирог с халвой и грецкими орехами»:

Тесто

Начинка

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
6398.2 ккал 		белки
141.1 г 		жиры
335.4 г 		углеводы
722 г
100 г блюда
ккал
365.6 ккал		 белки
8.1 г		 жиры
19.2 г		 углеводы
41.3 г


Рецепт «Пирог с халвой и грецкими орехами»:

В миску добавляем яйца и сахар. Соль. Взбиваем венчиком.

Добавляем тёплое молоко. Хорошо перемешиваем.

Постепенно просеиваем муку. Добавляем дрожжи. Замешиваем тесто.

Постепенно добавляем мягкое сливочное масло.

Вымешиваем мягкое, однородное тесто. Перекладываем тесто в чашку, смазанную растительным маслом. Накрываем пищевой плёнкой и оставляем в теплом месте на подъем на 1.5 часа. За это время один раз обминаем тесто.

Натираем халву на терке.

Орехи измельчаем.

Смешиваем орехи с халвой. Начинка готова.

Подошедшее тесто немного обминаем. Делим на две равные части.

Один кусочек делим на 2 равные части, другой на 3 равные части.

Подкатываем каждый кусочек. Прикрываем пищевой плёнкой и даем отдохнуть 15-20 минут.

Раскатываем один из двух больших кусочков теста чуть больше диаметра формы. У меня форма диаметром 30 см.

Выкладываем в форму, делая небольшие бортики. Смазываем растопленным сливочным маслом.

Выкладываем 1/3 начинки.

Сверху начинки выкладываем пласт теста, раскатанный из одного из трех маленьких кусочков теста, диаметром чуть меньше формы. Смазываем растопленным сливочным маслом.

Выкладываем половину начинки.

Сверху выкладываем пласт теста, раскатанный из второго из трех маленьких кусочков, диаметром чуть меньше формы. Смазываем растопленным сливочным маслом.

Выкладываем оставшуюся начинку.

Сверху начинки выкладываем пласт теста, раскатанный из последнего большого кусочка, диаметром чуть больше формы. Защипываем края.

Раскатываем последний маленький кусочек теста и разрезаем на треугольники.

На каждом треугольнике делаем надрезы.

Выкладываем на пирог по кругу. В центр выкладываем цветочек и делаем дырочку. Прикрываем пирог пищевой пленкой и даем подойти 20-30 минут.

Смазываем желтком, разбавленным 1 ст л молока.

Выпекаем при 180⁰С 45-50 минут.

Приятного аппетита.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На обед : На десерт На ужин : На десерт

Теги: выпечка пирог

Вкусы: ореховый сладкий

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Пирог с халвой и грецкими орехами
Рецепт: Пирог с халвой и грецкими орехами

Давайте приготовим сегодня очень вкусный дрожжевой пирог с очень вкусной начинкой. А начинка у нас халва с грецкими орехами. Пирог получается очень вкусный и ароматный. Такой пирог можно поставить и на праздничный стол. Пирог понравится всем.

Ингредиенты для «Пирог с халвой и грецкими орехами»:

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Фотографии «Пирог с халвой и грецкими орехами» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

Сделала. Красивый. недостаточно сладкий. Хотя это не главное.
45 минут для полного пропекания мало! Жидковатый был внутри. Пришлось допекать.
В следующий раз, если буду делать, то первые полчаса под фольгой буду печь (чтобы пропёкся и верхушка не подгорела), а потом минут 50 без фольги. Тогда будет как надо.
Спасибо большое. У меня пропекся за указанное время . Хотя конечно все зависит от духовки. Красивый пирог получился. Спасибо за фото. Готовьте на здоровье.
Благодарю
Вот соблазнили, честное слово, на приготовление Такого пирога, а то не употребляю, зато слюнки проглотила уже , а вот мои домашние - точно оценят, а так сказать - исполнитель, а они - "вкушатели"!!!
Спасибо большое!!! Я рада , что пирог вам понравился. Готовьте на здоровье!!!
Вот только грецкие орехи все-таки чуть обжарю на сковородке.... так будет ещё ароматнее и орехи подсушатся... эх...уже запах чувствую.... ой.... согрешу точно, кусочек съем!!!
Обажаю халву! Спеку на днях!
Спасибо большое!!!
Спасибо за рецепт, обязательно приготовлю "мои" любят выпечку с орехами
Спасибо большое!!! Халва с орехами, очень вкусно. Я думаю Вам обязательно понравится. Готовьте на здоровье!!!
Прелестный пирог сливочная начинка из орехов и халвы - это ж монументально ВКУСНО
Спасибо большое!!! Мне очень приятно , что пирог вам понравился!!!
Галина, чудесный пирог! Красивый! С халвой очень вкусно! Спасибо за рецепт!
Ира, спасибо большое!!!
Суперский пирожок,Галочка!
Очень красивый и безумно вкусный!Обожаю все халвичное!
Инночка, спасибо большое!!!
Очень соблазнительный! Добавила в свою КК.
А начинка не суховата получается?
Спасибо большое!!! Нет , начинка получается не сухая. Так как тесто мы смазываем растопленным сливочным маслом. Приготовьте, я думаю Вам обязательно понравится!!!
Ответ для Dafna-2016
У нас дома пекут рулет с халвой.
Так вот.,в начинке очень много масла,тоже натертого.....Это нечто бесподобное....Ничем не рискуете,добавив масло во внутрь!
Ага. И сахару тоже не помешало бы. Испекла)))
Вышло не сладко?
В рулете не кладут,но там мало теста,а тут пирог!!!
Добавьте по желанию)
Видела ваш пирог,очень красивый!
Странно ,что вам времени не хватило,по идее минут 50 должно хватить,начинка сухая.Видать от духовки зависит.
Очень соблазнительный, ароматный пирог!
Спасибо большое!!!
замечательный рецепт!
Спасибо большое!!!
Галина, до чего красивый пирог! Браво!
Ирочка, спасибо большое!!!
Супер крутой рецепт !)
Спасибо большое!!!
Пирог красивейший! Супер!
Спасибобольшое!!!
Замечательный пирог.
Спасибо большое!!!
Замечательный пирог, Галина.
Оля, спасибо большое!!!
Какая красота мммм сейчас бы кусочек!!!
Спасибо большое!!!
Шикарен! Я бы чаю выпила с кусочком.
Спасибо большое!!!
Спасибо за такой замечательный рецепт!
Спасибо большое!!!
Галя, у тебя что ни пирог, то праздник!)
Женечка, спасибо большое!!!
Красавчик пирог!
Спасибо большое!!!
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