Пирог готовится на раз, два, три!!! Его можно готовить без миксера! Пирог получается очень нежный, воздушный, и очень вкусный, на вкус как будто в пироге есть творог!
- 22 апреля 2021, 18:49
- 13707
Нереально вкусный пирог с ягодами
Ингредиенты для «Нереально вкусный пирог с ягодами»:
Тесто
- Яйцо куриное — 3 шт
- Сахар — 150 г
- Ванильный сахар — 10 г
- Сметана (Комнатной температуры) — 160 г
- Мука пшеничная / Мука (Просеянной, и 1 ст.л на ягоды) — 260 г
- Разрыхлитель теста — 1 ст. л.
Начинка
- Смородина черная (Свежие или замороженные можно) — 200 г
Время приготовления:
Количество порций: 10
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2234.2 ккал
|
белки
52 г
|
жиры
54.4 г
|
углеводы
381.1 г
|Порции
|ккал
223.4 ккал
|белки
5.2 г
|жиры
5.4 г
|углеводы
38.1 г
|100 г блюда
|ккал
228 ккал
|белки
5.3 г
|жиры
5.6 г
|углеводы
38.9 г
Рецепт «Нереально вкусный пирог с ягодами»:
Яйца взбиваем, далее постепенно добавляем сахар, ванильный сахар и все взбиваем. Затем добавляем сметану, все перемешиваем и кладем муку и разрыхлитель в 2 этапа и снова все перемешиваем.
Половина тесто выливаем в форму застеленную пергаментом и на тесто выкладываем часть ягод перемешанную с 1 ст. л муки. Далее заливаем оставшееся тесто и снова выкладываем оставшие ягоды
Отправляем в заранее разогретую духовку на 40 - 50 минут и выпекаем при 180 градусах.
Диаметр формы 18 - 20 см.
Комментарии и отзывы
29 апреля Oyliv #
1 мая nelliundco #
3 мая Oyliv #
3 мая nelliundco #
24 апреля Алина Осень #
24 апреля olga v41 #
24 апреля Bereke Food # (автор рецепта)
24 апреля iness_99 #
24 апреля Bereke Food # (автор рецепта)
23 апреля Юлия Вячеславовна #
23 апреля Bereke Food # (автор рецепта)
23 апреля Ирушенька #
23 апреля Bereke Food # (автор рецепта)
22 апреля Люрьевна #
22 апреля Bereke Food # (автор рецепта)
22 апреля Люрьевна #
22 апреля nelliundco #
22 апреля Bereke Food # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: