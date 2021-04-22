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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 22 апреля 2021, 18:49
  • 13707

Нереально вкусный пирог с ягодами

Рецепт: Нереально вкусный пирог с ягодами

Пирог готовится на раз, два, три!!! Его можно готовить без миксера! Пирог получается очень нежный, воздушный, и очень вкусный, на вкус как будто в пироге есть творог!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Нереально вкусный пирог с ягодами»:

Тесто

Начинка

Время приготовления:

Количество порций: 10

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2234.2 ккал 		белки
52 г 		жиры
54.4 г 		углеводы
381.1 г
Порции
ккал
223.4 ккал		 белки
5.2 г		 жиры
5.4 г		 углеводы
38.1 г
100 г блюда
ккал
228 ккал		 белки
5.3 г		 жиры
5.6 г		 углеводы
38.9 г


Рецепт «Нереально вкусный пирог с ягодами»:

Яйца взбиваем, далее постепенно добавляем сахар, ванильный сахар и все взбиваем. Затем добавляем сметану, все перемешиваем и кладем муку и разрыхлитель в 2 этапа и снова все перемешиваем.

Половина тесто выливаем в форму застеленную пергаментом и на тесто выкладываем часть ягод перемешанную с 1 ст. л муки. Далее заливаем оставшееся тесто и снова выкладываем оставшие ягоды

Отправляем в заранее разогретую духовку на 40 - 50 минут и выпекаем при 180 градусах.
Диаметр формы 18 - 20 см.

Пирог получился высоким, пышным и нереально вкусным!

Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На завтрак / На обед / На полдник / На ужин На завтрак : Быстрый завтрак На обед : Легкий / На десерт На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год На природу На ужин : На десерт

Теги: завтрак полдник обед ужин чаепитие гости быстро детям

Вкусы: сладкий ягодный нежный

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Нереально вкусный пирог с ягодами
Рецепт: Нереально вкусный пирог с ягодами

Пирог готовится на раз, два, три!!! Его можно готовить без миксера! Пирог получается очень нежный, воздушный, и очень вкусный, на вкус как будто в пироге есть творог!

Ингредиенты для «Нереально вкусный пирог с ягодами»:

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Фотографии «Нереально вкусный пирог с ягодами» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

Поздно увидела Ваш рецепт. Мороженную смородину уже съели. Скажите, пожалуйста, с чем ещё можно делать этот пирог? С какой ещё начинкой вкусно?
Такой пирог можно приготовить с любыми фруктами! Пеку почти такой же, только не на сметане, а на йогурте с яблоками. Пирог получается очень нежный, воздушный и вкусный!
Спасибо .
Пожалуйста !
Вот есть же рецепты, которые хочется сразу приготовить! Иду за сметаной. Напишу после приготовления. Спасибо.
Получается нежным и вкусным
Какая красота у вас получилось! Восторг! Так и хочется его съесть! Большое спасибо за фото!
А в мультиварку, нужно что то пересчитывать? Или строго по рецепту получится? Хотелось бы попробовать, но уже столько неудач 😭
Если будете в мультиварке готовить, то пересчитывать ничего не нужно, все кладете так как указано в рецепте) Удачной вам выпечки!
Можно класть замороженные ягоды? Или их надо предварительно разморозить?
Можно замороженные, но обязательно надо перемешать с мукой)
Жазгуль, красивый какой, очень соблазнительный пирог!
Огромное спасибо, Ирушенька
Каков диаметр вашей формы?
20 см
Ягоды добавьте, пожалуйста, в ингредиенты !
Хорошо спасибо что напомнили
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