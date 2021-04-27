Суп с фасолью-это вкуснейшее первое блюдо. Во время поста, фасолевый суп пользуется повышенным спросом. Фасоль-чрезвычайно богата растительным белком и при этом почти не содержит жира. Постный, вкусный, ароматный и очень насыщенный фасолевый суп, приготовленный на фасолевом бульоне с жаренными шампиньонами, и обжаренной вермишелью, придется по вкусу вашим близким. Попробуйте этот замечательный фасолевый суп, который отлично подойдет для сытного семейного обеда!
- 27 апреля 2021, 2:46
- 2991
Фасолевый суп с вермишелью и грибами
Ингредиенты для «Фасолевый суп с вермишелью и грибами»:
Фасолевый бульон :
- Фасоль (белая,крупная т/м "Агро-Альянс"ЭКСТРА) — 1 стак.
- Лук репчатый (80 г.) — 1 шт
- Морковь (80 г.) — 1 шт
- Сельдерей черешковый (прикорневые части) — 2 шт
- Лист лавровый — 1 шт
- Перец душистый — 1 ч. л.
- Соль — 1 ч. л.
Суповая заправка:
- Лук репчатый (80 г.) — 1 шт
- Морковь (80 г.) — 1 шт
- Сельдерей черешковый — 2 шт
- Сельдерей корневой — 80 г
- Кабачок (вес кабачка без семянной части) — 200 г
- Шампиньоны — 250 г
- Вермишель (т/м "Агро-Альянс") — 3 ст. л.
- Масло оливковое — по вкусу
- Соль — по вкусу
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1340.4 ккал
|
белки
85.7 г
|
жиры
12.9 г
|
углеводы
242.4 г
|Порции
|ккал
167.6 ккал
|белки
10.7 г
|жиры
1.6 г
|углеводы
30.3 г
|100 г блюда
|ккал
43.9 ккал
|белки
2.8 г
|жиры
0.4 г
|углеводы
7.9 г
Рецепт «Фасолевый суп с вермишелью и грибами»:
Фасолевый бульон:
Белую, крупную фасоль замочите в холодной воде на 6-8 часов. Набухшую фасоль промойте, поместите в кастрюлю (~ около 3-х литров), добавьте подготовленные овощи, влейте воду (~2 литра). Доведите фасоль до кипения, снимите пену, варите фасоль под крышкой, при минимальной нагреве, минут 50. Далее фасоль посолите, добавьте лавровый лист и душистый перец, варите фасоль до полной готовности, ещё минут 10-15.
Готовую фасоль выложите в контейнер, бульон процедите (по желанию), вареные овощи для супа не понадобятся.
Суповая заправка :
Подготовьте овощи для заправки супа:у молодого кабачка кожицу можно не счищать, а вот семянную часть, лучше не использовать (чтобы суп не превратился в кашеобразный вид). Кабачок и луковицу порежьте кубиком, корневой сельдерей и морковь-натрите на крупной терке, стеблевой сельдерей-нарежьте колечками. В кастрюлю (~ около 3-х литров)влейте пару ст. ложек оливкового масла, в разогретое масло выложите овощи, сразу немного посолите, тушите овощи при минимальном нагреве под крышкой до полной готовности (минут 10-12).
Пока тушится овощная заправка, приготовьте грибную добавку: шампиньоны почистите от верхней кожицы, произвольно (крупно)нарежьте. Обжарьте подготовленные грибы в оливковом масле до готовности, в готовые шампиньоны добавьте сухую вермишель, обжарьте вместе с грибами до светлого румянца.
Осталось соединить все заготовки: в кастрюлю к тушеным овощам, добавьте грибы с вермишелью, сваренную белую фасоль, и фасолевый бульон (подогрейте, если остынет). Доведите суп до кипения, попробуйте достаточно ли соли (при необходимости досолите). Дайте супу настояться под крышкой минут 30.
Комментарии и отзывы
3 мая oopu #
3 мая TANCHITTA # (автор рецепта)
28 апреля Valushok #
28 апреля TANCHITTA # (автор рецепта)
надеюсь результат не разочарует
28 апреля ирпенчанка #
28 апреля TANCHITTA # (автор рецепта)
28 апреля zaval #
28 апреля TANCHITTA # (автор рецепта)
27 апреля топиарий #
27 апреля TANCHITTA # (автор рецепта)
27 апреля Ирушенька #
27 апреля TANCHITTA # (автор рецепта)
27 апреля ma-ma sveta #
27 апреля TANCHITTA # (автор рецепта)
27 апреля Tatanj #
27 апреля TANCHITTA # (автор рецепта)
27 апреля nelliundco #
27 апреля TANCHITTA # (автор рецепта)
27 апреля yugai ludmila65 #
27 апреля TANCHITTA # (автор рецепта)
27 апреля МурКатеринка #
27 апреля TANCHITTA # (автор рецепта)
27 апреля ГАЛИНА8 #
27 апреля TANCHITTA # (автор рецепта)
27 апреля Людмила НК #
27 апреля TANCHITTA # (автор рецепта)
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