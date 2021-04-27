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  • 27 апреля 2021, 2:46
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Фасолевый суп с вермишелью и грибами

Рецепт: Фасолевый суп с вермишелью и грибами

Суп с фасолью-это вкуснейшее первое блюдо. Во время поста, фасолевый суп пользуется повышенным спросом. Фасоль-чрезвычайно богата растительным белком и при этом почти не содержит жира. Постный, вкусный, ароматный и очень насыщенный фасолевый суп, приготовленный на фасолевом бульоне с жаренными шампиньонами, и обжаренной вермишелью, придется по вкусу вашим близким. Попробуйте этот замечательный фасолевый суп, который отлично подойдет для сытного семейного обеда!

Категория: Бульоны и супы Горячие супы Другие супы

Ингредиенты для «Фасолевый суп с вермишелью и грибами»:

Фасолевый бульон :

Суповая заправка:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1340.4 ккал 		белки
85.7 г 		жиры
12.9 г 		углеводы
242.4 г
Порции
ккал
167.6 ккал		 белки
10.7 г		 жиры
1.6 г		 углеводы
30.3 г
100 г блюда
ккал
43.9 ккал		 белки
2.8 г		 жиры
0.4 г		 углеводы
7.9 г

Рецепт «Фасолевый суп с вермишелью и грибами»:

Продукты для приготовления фасолевого бульона :

Фасолевый бульон:
Белую, крупную фасоль замочите в холодной воде на 6-8 часов. Набухшую фасоль промойте, поместите в кастрюлю (~ около 3-х литров), добавьте подготовленные овощи, влейте воду (~2 литра). Доведите фасоль до кипения, снимите пену, варите фасоль под крышкой, при минимальной нагреве, минут 50. Далее фасоль посолите, добавьте лавровый лист и душистый перец, варите фасоль до полной готовности, ещё минут 10-15.
Готовую фасоль выложите в контейнер, бульон процедите (по желанию), вареные овощи для супа не понадобятся.

Продукты для суповой заправки :

Суповая заправка :
Подготовьте овощи для заправки супа:у молодого кабачка кожицу можно не счищать, а вот семянную часть, лучше не использовать (чтобы суп не превратился в кашеобразный вид). Кабачок и луковицу порежьте кубиком, корневой сельдерей и морковь-натрите на крупной терке, стеблевой сельдерей-нарежьте колечками. В кастрюлю (~ около 3-х литров)влейте пару ст. ложек оливкового масла, в разогретое масло выложите овощи, сразу немного посолите, тушите овощи при минимальном нагреве под крышкой до полной готовности (минут 10-12).

Пока тушится овощная заправка, приготовьте грибную добавку: шампиньоны почистите от верхней кожицы, произвольно (крупно)нарежьте. Обжарьте подготовленные грибы в оливковом масле до готовности, в готовые шампиньоны добавьте сухую вермишель, обжарьте вместе с грибами до светлого румянца.

Осталось соединить все заготовки: в кастрюлю к тушеным овощам, добавьте грибы с вермишелью, сваренную белую фасоль, и фасолевый бульон (подогрейте, если остынет). Доведите суп до кипения, попробуйте достаточно ли соли (при необходимости досолите). Дайте супу настояться под крышкой минут 30.

Вкусный и наваристый суп готов.

Приятного аппетита!

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Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед Конкурсные рецепты : Конкурс «Великий пост с Агро-Альянс» На обед Специальное питание : Постное питание

Теги: суп первое обед

Вкусы: фасолевый насыщенный овощной грибной

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Фасолевый суп с вермишелью и грибами
Рецепт: Фасолевый суп с вермишелью и грибами

Суп с фасолью-это вкуснейшее первое блюдо. Во время поста, фасолевый суп пользуется повышенным спросом. Фасоль-чрезвычайно богата растительным белком и при этом почти не содержит жира. Постный, вкусный, ароматный и очень насыщенный фасолевый суп, приготовленный на фасолевом бульоне с жаренными шампиньонами, и обжаренной вермишелью, придется по вкусу вашим близким. Попробуйте этот замечательный фасолевый суп, который отлично подойдет для сытного семейного обеда!

Ингредиенты для «Фасолевый суп с вермишелью и грибами»:

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Комментарии и отзывы

Аппетитно выглядит Обязательно попробуем! Спасибо!
И вам спасибо, за отзыв !
Красивая подача, очень богатый супчик по составу, обязательно попробую и не обязательно в пост, мы всегда варим постные супы, все в наличии, жаль вчера приготовила суп по новому рецепту, попробую непременно и Ваш.
Большое спасибо ! Суп в самом деле получается вкусным и наваристым ,
надеюсь результат не разочарует
Безумно аппетитный суп! Фото супер!
Большое спасибо !
Что-то невероятное!!! И фотографии просто изумительные.
Благодарю вас от души, за ваше восхищение !!!
Танюша какой солнечный красавчик!!!
Анечка, большое спасибо !
Танечка, замечательный, ароматный суп!
Большое спасибо Ириша !!!
Танечка, очень насыщенный, вкусный суп. И посуда, и фото супер!
Спасибо большущее Светочка !
Танечка, вкусный и сытный супчик!
Танюша,спасибо большое !
Отличный супчик , насыщенный по вкусу !
Большое спасибо Нелли !
Ох, сразу видно-очень вкусный суп. Но какая посуда, мечта...
Людочка,сердечное спасибо !
Красивый, насыщенный супчик
Катюша,большое спасибо !
Вкусно надо будет приготовить
Благодарю! Попобуйте, суп вкусный и легкий(по составу)
Замечательный супчик! Яркий, аппетитный!
Спасибо большое !
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