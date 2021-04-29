Поиск по ингредиентам
Версия для печати
  • 29 апреля 2021, 8:34
  • 2200

Свекольный паштет с брынзой

Рецепт: Свекольный паштет с брынзой

Вкусный и яркий паштет прекрасно подойдет как для будничной трапезы, так и для праздничного стола. Он вполне хорош сам по себе, но становится еще вкуснее в компании с ломтиком слабосоленой олюторской сельди (или балтийской килькой пряного посола).

Категория: Закуски Паштеты

Ингредиенты для «Свекольный паштет с брынзой»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1108.4 ккал 		белки
51 г 		жиры
61.1 г 		углеводы
85.1 г
100 г блюда
ккал
197.9 ккал		 белки
9.1 г		 жиры
10.9 г		 углеводы
15.2 г

Рецепт «Свекольный паштет с брынзой»:

Запеченную и очищенную свеклу нарезать на крупные кусочки.
Отмерить необходимое количество сыра, соли, перца.
Очистить зубчик чеснока, вареное яйцо очистить и разрезать на половинки.

Сложить все в чашу блендера и измельчить до однородной массы.
Влить оливковое масло.

И тщательно перемешать (или еще раз быстро взбить).

Разложить паштет по баночкам и убрать в холодильник на несколько часов, чтобы паштет стал более густым.

Подавать с хлебцами Щедрые™. Подойдут, наверное, любые – мы если с бородинскими, ржаными и многозерновыми, было вкусно со всеми.



Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Щедрая весна" На обед : На закуску На праздничный стол : 23 февраля / День рождения На ужин : На закуску Специальное питание : Вегетарианское питание

Теги: обед ужин закуска праздник

Вкусы: овощной свекольный приятный нежный

Читать комментарии и отзывы
BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Свекольный паштет с брынзой
Рецепт: Свекольный паштет с брынзой

Вкусный и яркий паштет прекрасно подойдет как для будничной трапезы, так и для праздничного стола. Он вполне хорош сам по себе, но становится еще вкуснее в компании с ломтиком слабосоленой олюторской сельди (или балтийской килькой пряного посола).

Категория: Закуски Паштеты

Ингредиенты для «Свекольный паштет с брынзой»:

Комментарии и отзывы

Скажите а как долго его можно хранить?
Если есть брынза, то соль ни к чему
Брынза разная бывает,вот мы покупаем фермерскую,так она не очень соленая.
Какой интересный паштет! Всё свекольное любим, значит будем попробовать! Леночка, с Рецептом дня!
Леночка! Красота!!!
Благодарю, Ирочка!
Как я люблю всякие несладкие намазочки на хлебцы, прям обожаю!
Спасибо за рецептик!
Забрала в меню-копилочку.
И я очень их люблю)
Буду рада, если рецепт пригодится
Ответ для Ильмира-Я
намазочки????
И цвет, и вкус, и консистенция... Усё прекрасно!
Спасибо на добром слове!
Ярко! Вкусно! Аппетитно!
Большое спасибо!
очень аппетитный Замечательные фото!
Спасибо, Света!
Леночка какой шикарный паштетик а цвет взрыв вкуса!!!Бомба!!!
Анечка, спасибо большое!
Цвет очень приятный, я прям любовалась им
Ну вот, я селёдку сегодня не купила ! Цвет потрясающий , ооочень аппетитный !
Свеколка всегда фотогенична)))
Спасибочки!
Красотища !!! И вкусно то как !!!
Да еще и с селедочкой ......
Ага, с ней прям вообще отлично идет))
Спасибо!
Смачная подача Так и есть наслаждение
Большое спасибо!
Леночка! Великолепный, яркий, аппетитный паштет!
Большое спасибо, моя хорошая!
Идеальное сочетание ингредиентов Я такое очень люблю
Согласна, очень удачное сочетание
Спасибо!
Лена! Яркий, аппетитнейший паштет! Да с селёдочкой! Ммм! Смакота! Замечательные фото!
Спасибо огромное, Наташенька!
Снимать его - одно удовольствие, цвет очень красивый))
Да! Цвет шикарный получился!
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
ВКонтакте
Facebook