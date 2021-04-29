Вкусный и яркий паштет прекрасно подойдет как для будничной трапезы, так и для праздничного стола. Он вполне хорош сам по себе, но становится еще вкуснее в компании с ломтиком слабосоленой олюторской сельди (или балтийской килькой пряного посола).
- 29 апреля 2021, 8:34
- 2200
Свекольный паштет с брынзой
Ингредиенты для «Свекольный паштет с брынзой»:
- Свекла (запеченная и очищенная) — 200 г
- Брынза — 160 г
- Яйцо куриное (сваренное вкрутую) — 1 шт
- Чеснок — 1 зуб.
- Перец черный (молотый) — 1/4 ч. л.
- Масло оливковое — 1 ст. л.
- Хлебцы (Щедрые™) — 1 пач.
- Соль — по вкусу
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1108.4 ккал
|
белки
51 г
|
жиры
61.1 г
|
углеводы
85.1 г
|100 г блюда
|ккал
197.9 ккал
|белки
9.1 г
|жиры
10.9 г
|углеводы
15.2 г
Рецепт «Свекольный паштет с брынзой»:
Запеченную и очищенную свеклу нарезать на крупные кусочки.
Отмерить необходимое количество сыра, соли, перца.
Очистить зубчик чеснока, вареное яйцо очистить и разрезать на половинки.
Разложить паштет по баночкам и убрать в холодильник на несколько часов, чтобы паштет стал более густым.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
1 час назад olqaaa7 #
8 часов назад зыркало #
7 часов назад knigoman67 #
вчера в 19:46 Vishnja #
вчера в 9:45 ИРепка #
вчера в 11:49 Silverina1 # (автор рецепта)
вчера в 9:28 Ильмира-Я #
Спасибо за рецептик!
Забрала в меню-копилочку.
вчера в 11:50 Silverina1 # (автор рецепта)
Буду рада, если рецепт пригодится
1 час назад марина-майре нымме #
вчера в 9:27 Himbeeren #
вчера в 11:51 Silverina1 # (автор рецепта)
вчера в 6:18 Wera13 #
вчера в 11:51 Silverina1 # (автор рецепта)
вчера в 1:14 мисс #
вчера в 11:51 Silverina1 # (автор рецепта)
позавчера топиарий #
вчера в 11:52 Silverina1 # (автор рецепта)
Цвет очень приятный, я прям любовалась им
позавчера nelliundco #
вчера в 11:52 Silverina1 # (автор рецепта)
Спасибочки!
позавчера TANCHITTA #
Да еще и с селедочкой ......
позавчера Silverina1 # (автор рецепта)
Спасибо!
позавчера nadinhike #
позавчера Silverina1 # (автор рецепта)
позавчера nadinhike #
позавчера virgola71 #
позавчера Silverina1 # (автор рецепта)
позавчера МурКатеринка #
позавчера Silverina1 # (автор рецепта)
Спасибо!
позавчера ирпенчанка #
позавчера Silverina1 # (автор рецепта)
Снимать его - одно удовольствие, цвет очень красивый))
позавчера ирпенчанка #
позавчера Silverina1 # (автор рецепта)
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